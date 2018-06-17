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الرئيسية | رياضة | مفاجأة مدوية في المونديال .. عناد المكسيك يُعطل الآلات الألمانية

مفاجأة مدوية في المونديال .. عناد المكسيك يُعطل الآلات الألمانية

مفاجأة مدوية في المونديال .. عناد المكسيك يُعطل الآلات الألمانية
هسبريس - متابعة
الأحد 17 يونيو 2018 - 18:00

في مفاجأة مدوية هزم المنتخب المكسيكي نظيره الألماني بهدف لصفر اليوم الأحد في منافسات كأس العالم بروسيا.

واتسمت أطوار المباراة بكثير من الندية والحماسة والتشويق جعلها من أفضل وأمتع مباريات المونديال الحالي إلى حدود اليوم.

وعانى المنتخب الألماني من البداية المتعثرة في مستهل حملة الدفاع عن لقب بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي أحرزها في البرازيل قبل أربعة أعوام، وذلك في الجولة الأولى بالمجموعة السادسة بمونديال روسيا 2018.

ظهر المنتخب الألماني، بطل العالم أربع مرات، بشكل باهت للغاية، ليعجز عن هز شباك منتخب المكسيك، الذي قدم لاعبوه أداء بطوليا منحهم أول انتصار في تاريخ المنتخب الأمريكي الشمالي خلال مواجهاته مع منتخب الماكينات.

يدين منتخب المكسيك، بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه هيرفينج لوزانو، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35، ليقود بلاده لوضع حد للتفوق الألماني خلال المواجهات المباشرة التي جمعته بنظيره المكسيكي في كأس العالم.

وسبق للألمان التغلب على المكسيك في المواجهات الثلاث التي جمعت بينهما في نسخ البطولة أعوام 1978 و1986 و1998، علما بأن هذه هي الهزيمة الثانية التي يتلقاها منتخب ألمانيا في مبارياته الافتتاحية بكأس العالم بعدما سبق أن خسر 1 / 2 أمام نظيره الجزائري في نسخة البطولة عام 1982 بإسبانيا.

بهذه النتيجة، حصل منتخب المكسيك، على أول ثلاث نقاط له في المجموعة، التي تضم منتخبي السويد وكوريا الجنوبية أيضا، فيما ظل منتخب ألمانيا بلا نقاط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (40)

1 - مغربي الأحد 17 يونيو 2018 - 18:01
هده هي الروح الوطنية المكسيس أتبت اليوم أنه لا شيئ مستحيل في عالم كرة القدم
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109
2 - مواطن الأحد 17 يونيو 2018 - 18:02
بحال داكشي لي دارو ( الاسود !!!!!!!)
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37
3 - محمد الأحد 17 يونيو 2018 - 18:02
المكسيك أبدع وقهر الماكينات وحسم المقابلة في الشوط الاول.
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68
4 - parisien الأحد 17 يونيو 2018 - 18:03
C'est un bon signe pour notre equipe marocaine pour qu'ils se motivent encore plus comme quoi rien n'est impossible dans le foot allez les lions on est derrière vous de tout notre cœur
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49
5 - حنان الأحد 17 يونيو 2018 - 18:04
نتمنى للفريق الوطني التألق وان يتخدوا المكسيك كعبرة ليست داءما الفرق القوية هي من تفوز دائما الكرة كلها مفاجئات حظ سعيد المغرب
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93
6 - يونس الأحد 17 يونيو 2018 - 18:04
أحسن مباراة حتى الساعة
المنتخب المكسيكي أبان على مستوى متميز
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69
7 - Aziz Canada الأحد 17 يونيو 2018 - 18:04
اللعب الاتيني فاز بقتاليته وسرعته وفنياات لعبه.المانيا انهزمت بسبب غياب لاعب صانع العاب الذي يمتاز بالمراوغات ليجلب 2 او 3 لاعبين ويحررو باقي الاعبين من المراقبه...اي1ا غياب راس حربة حقيقي في هجوم المانيا
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21
8 - تازي حر الأحد 17 يونيو 2018 - 18:04
اجمل مباراة
تمت سرقة فوز الالمان بنجاح و طريقة دكية
انه درس للاسود
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44
9 - درس الأحد 17 يونيو 2018 - 18:05
هادهيا الفرقة لي بغات تفرح شعبها...درس في الكرة..
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53
10 - Âbøü Ãmįř الأحد 17 يونيو 2018 - 18:05
فرق كبير بين العقليات الاجنبية والعقلية العربية والافريقية.. الناس كتحدى المنتخبات العملاقة وتفوز عليها عادي واحنا باقين مع " المهم هي المشاركة " !!!
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43
11 - abdo الأحد 17 يونيو 2018 - 18:05
كرة القدم لا تعطي العهد لأحد وهده النتاءج هي التي تمنح الفرجة والحماس في الجماهير
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19
12 - المغرب الاسود الأحد 17 يونيو 2018 - 18:06
هذا هو الاستعداد الحقيقي المكسكيين حسموا النتيجة وستبسلوا في الدفاع عن مرماهم
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14
13 - صلاح الدين الأحد 17 يونيو 2018 - 18:06
على الأسود أن يستخلصو العبر من هذه المباريات وأن يعلمو أنه ليس هنالك مستحيل في كرة القدم، المكسيك تهزم ألمانيا بطلة العالم و أيسلندا تتعادل مع وصيف بطل العالم الارجنتين، كل شيء ممكن، فالمباراة تحسم على المستطيل الأخضر
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18
14 - سعيد الأحد 17 يونيو 2018 - 18:07
الفرق القوية لم يحالفها الحظ مثل الارجنتين المانيا المغرب .... ولكن دائما هذه هي بداية الفرق التي تنافس على الكاس. المغرب في الطريق الصحيح !!
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0
15 - الآلة المعطلة الأحد 17 يونيو 2018 - 18:07
هادي هي المفاجئة أما انهزم المغرب مع إيران فراه عادي شحال من مرة غلبتو غير بوركينا فاسو
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19
16 - omar الأحد 17 يونيو 2018 - 18:08
في كرة القدم كلشي ممكن. لكن احتمال الفوز على البرتغال و على اسبانيا ضعيييييف جدا. بالتوفيق للمنتخب.
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17
17 - algerien الأحد 17 يونيو 2018 - 18:09
و ستلعب المانيا النهائي ..و ستتذكرون كلامي . الفرق الكبيرة تبقى كبيرة .. في 2010 خسرت اسبانيا المباراة الاولى و فازت بالكاس .
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10
18 - Akhil الأحد 17 يونيو 2018 - 18:09
هذا منديال المفاجئات......................................................
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8
19 - امجوص الأحد 17 يونيو 2018 - 18:10
المانيا خاصها تبدل اللعبين لشرفو مثل خضيرة و اوزيل او كوميز... ويجبو جيل جديد ديال الشباب مثل لاعب ساني لجرا عليه المدرب
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7
20 - pedro الأحد 17 يونيو 2018 - 18:12
حقا فريق مستعد بالتوفيق لفريقنا الوطني لا شيء مستحيل.
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7
21 - rachid الأحد 17 يونيو 2018 - 18:13
الجميل في كاس العالم هو المفاجئات.وراه غير المنتخبات الكبار هما اللي كينهازموا ونحن منهم
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1
22 - حاميدو الأحد 17 يونيو 2018 - 18:15
لكل جواد كبوة فلا تحملوا منتخبنا ما لا يطيق...و باذن الله الواحد الأحد سنعود في المبارتين المتبقيتين وستتحقق الفرحة للملايين من المغاربة ان شاء الله...قولوا امين.
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2
23 - Realiste الأحد 17 يونيو 2018 - 18:15
Je ne pense pas que l'Allemagne vont passer le deuxième tour. Ils ne vont pas gagner contre la Suède. Faut juste vous rappeler du match de la Suède contre l'Italie, cette équipe a été la seule cause derrière la disqualification des italiens, et je ne pense pas que les .allemands puissent la dépasser
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4
24 - محمد الأحد 17 يونيو 2018 - 18:16
المقابلة كانت راءعة و ممتعة و بصراحة كل المقابلات التي لعبت بعد مباريات العرب المملة كانت مثيرة.بداية كاس العالم كانت منذ مباراة اسبانيا و البرتغال.
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7
25 - tatu الأحد 17 يونيو 2018 - 18:16
مباراة جميلة جدا شيقة
مبرووك
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5
26 - Mesut الأحد 17 يونيو 2018 - 18:16
ألمانيا بالرغم من الهزيمة ستتأهل الى ثمن النهاية لأن مجموعتها ضعيفة :
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3
27 - الابطال الأحد 17 يونيو 2018 - 18:21
لم يخسر الا الابطال يا سادة ههههه
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4
28 - عقبة الأحد 17 يونيو 2018 - 18:23
لا يوجد فريق صغير و فريق كبير. المهم العزيمة والإصرار. المكسيك و إيران أكبر دليل على هذا الكلام. هذا مونديال المفاجآت السارة .
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2
29 - مخدوم الأحد 17 يونيو 2018 - 18:24
أقولها لألف مرة كأس العالم صنع لهم فالفيفا عندما تعرف فريقا قد يخلق لها المفاجأة تدبر له العراقيل مثل المغرب تعلم الفيفا أنه ادا فاز في اللقاء الأول سيمر إلى الدور الثاني وتعرف أن إيران ولو فازت لن تستطيع الفوز على اسبانيا والبرتغال فلذلك فالفيفا قد دبرت جميع الأمور والاحتمالات فالحكم التركي ساعد إيران كثيرا وهو حكم دولي وكانت من أسوء مبارياته .سنرى الحكام ضد المغرب مع البرتغال وإسبانيا وكذلك وإيران لن يساعدها الحكم كما تظن ولن تضيع الوقت لأنه سيكون حكم صارم فهدفهم مرور الفرق القوية فقط فهذا مدروس منه أشهر
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-4
30 - مجيد الأحد 17 يونيو 2018 - 18:28
هده المقابلة قدوة للمغرب...بأن ليس هناك فريق قوي أو فريق ضعيف.... بل يجب أن تكون روح الوطنية..والقتالية من أجل تحقيق نتائج إيجابية ....والسلام
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5
31 - skorta7 الأحد 17 يونيو 2018 - 18:30
ليس بي مفاجأة الارادة وطموح وعزة النفس تسنع العجب من لا يتيق في نفسه مثل منتخبنا الوطني لن يحقق شيء الا الاحتقار والذل من هم الالمان حتى لا تهزمهم المكسيك كلهم بشر لهم عقل وقلب
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2
32 - فاتي الأحد 17 يونيو 2018 - 18:33
الحمدلله هادي بعدا غاترفع الروح المعنوية للمنتخب الوطني لاشئ مستحيل
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1
33 - aniiiiiisss2026 الأحد 17 يونيو 2018 - 18:35
ا لمكسيك ررررررررجال قهرو الالمان
والارانين ضحكواا على االشيخات
انا بقى فيا هي 3 ملاير لشدها ا لمدرب
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5
34 - محمد١١١١١١١١ الأحد 17 يونيو 2018 - 18:36
كل الفرق التي دخلت بخطط دفاعي واللعب على المرتدات تمكنت من تحقيق أهدافها. الفرق التي امتعت ولعبت على خطت الاندفاع و الضغط المرتفع لم تفلح. هذا ما يجب على المنتخب فعله أمام البرتغال.اما ان اعتقدوا أنهم سيمارسون الضغط المرتفع عليهم لتسجيل الأهداف فلن نكون احسن من اسبانيا في ذلك وكل ما نالوه هو التعب والإرهاق وهو ما يبحث عنه رونالدو حيث يستغل تعب الفريق الخصم بعدما يحتفظ بلياقته ليفعل بهم ما يشاء.
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4
35 - younesa الأحد 17 يونيو 2018 - 18:37
فريق جد منظم أغلق جميع المنافذ أثناء أداء الواجب الدفاعي بحيث كان رجوع سريع إلى الوراء بعد المباغثه بالهجمات المرتدة السريعة التي أعطت نتيجة الهدف... لياقة بدنية عالية ظهرت من الروح القتالية في دقائق الأخيرة من المباراة. حقيقة مدرب عرف كيف يتعامل مع المباراة و امتص فعاليه الألمان ليرد برد الفعل في أكثر من مرة بفرص كادت أن تثمر هدف ثاني
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3
36 - The Original الأحد 17 يونيو 2018 - 18:38
هاؤلاء هم الرجال، ليس كمنتخب الكيكات المنفوخ بالخميرة الإعلامية
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7
37 - معقد الأحد 17 يونيو 2018 - 18:45
اتمنى ان يتعلم المغرب من منتخب المكسيك لا مستحيل في الكرة اذا لعبت بالقلب والعقل وحبا للوطن وهذا ما فعل المكسيكيون
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6
38 - Omar33 الأحد 17 يونيو 2018 - 18:52
Bravo aux Mexicains : agressivité, technique, cohésion collectif
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0
39 - وجدي مغربي الأحد 17 يونيو 2018 - 18:54
المباراة كانت ممتعة والفرجه صنعها الالمان وجمهوره ايضا لحد الان لم يشتم او ينتقد على مواقع التواصل الاجتماعي لكن المكسيك عرف كيف يفوز بلاعبيه المحترفين المتألقين في أكبر النوادي الاوروبيه ليس مخترفين بدول الخليج .....المانيا تبقى أمة راقيه وستتأهل اعتقد ويبقى الحظ له دور كبير لان كرة القدم تبقى لعبة لهذا تستغل نتائجها في العاب الرهان...
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0
40 - المتعة الأحد 17 يونيو 2018 - 18:57
شكرا بلاد غوادالوبي أمتعتمونا نتمنى من لاعبي المنتخب أن يكونوا قد شاهدوا المباراة وأن يتخدوها مرجعا أمام البرتغال وإسبانيا فلا مستحيل في الكرة إذا كان هناك إصرار وقتالية
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