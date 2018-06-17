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كُتّاب وآراء
مفاجأة مدوية في المونديال .. عناد المكسيك يُعطل الآلات الألمانية
في مفاجأة مدوية هزم المنتخب المكسيكي نظيره الألماني بهدف لصفر اليوم الأحد في منافسات كأس العالم بروسيا.
واتسمت أطوار المباراة بكثير من الندية والحماسة والتشويق جعلها من أفضل وأمتع مباريات المونديال الحالي إلى حدود اليوم.
وعانى المنتخب الألماني من البداية المتعثرة في مستهل حملة الدفاع عن لقب بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي أحرزها في البرازيل قبل أربعة أعوام، وذلك في الجولة الأولى بالمجموعة السادسة بمونديال روسيا 2018.
ظهر المنتخب الألماني، بطل العالم أربع مرات، بشكل باهت للغاية، ليعجز عن هز شباك منتخب المكسيك، الذي قدم لاعبوه أداء بطوليا منحهم أول انتصار في تاريخ المنتخب الأمريكي الشمالي خلال مواجهاته مع منتخب الماكينات.
يدين منتخب المكسيك، بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه هيرفينج لوزانو، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35، ليقود بلاده لوضع حد للتفوق الألماني خلال المواجهات المباشرة التي جمعته بنظيره المكسيكي في كأس العالم.
وسبق للألمان التغلب على المكسيك في المواجهات الثلاث التي جمعت بينهما في نسخ البطولة أعوام 1978 و1986 و1998، علما بأن هذه هي الهزيمة الثانية التي يتلقاها منتخب ألمانيا في مبارياته الافتتاحية بكأس العالم بعدما سبق أن خسر 1 / 2 أمام نظيره الجزائري في نسخة البطولة عام 1982 بإسبانيا.
بهذه النتيجة، حصل منتخب المكسيك، على أول ثلاث نقاط له في المجموعة، التي تضم منتخبي السويد وكوريا الجنوبية أيضا، فيما ظل منتخب ألمانيا بلا نقاط.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (40)
المنتخب المكسيكي أبان على مستوى متميز
تمت سرقة فوز الالمان بنجاح و طريقة دكية
انه درس للاسود
والارانين ضحكواا على االشيخات
انا بقى فيا هي 3 ملاير لشدها ا لمدرب