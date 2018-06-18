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الرئيسية | رياضة | معلول: سرعة المنتخب الإنجليزي تؤرق تونس

معلول: سرعة المنتخب الإنجليزي تؤرق تونس

معلول: سرعة المنتخب الإنجليزي تؤرق تونس
هسبريس - متابعة
الاثنين 18 يونيو 2018 - 01:15

قال نبيل ملعول المدير الفني للمنتخب التونسي الأول لكرة القدم إن سرعة المنتخب الإنجليزي هي أكبر مشكلة ستواجه فريقه خلال المباراة التي ستجمعهما في مستهل مبارياتهما بالمجموعة السابعة بكأس العالم لكرة القدم والمقرر إقامتها اليوم الاثنين.

وحدد معلول الثلاثي رحيم ستيرلينج وهاري كين وديلي آلي، معتبرا أنهم قادرون على جعل الأمور صعبة في فولجوجراد من خلال السرعة التي يمتلكونها.

وقال معلول في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الأحد :"المنتخب الإنجليزي دائما ما يبحث عن الخطوط العمودية، يبحث دائما عن سترلينج وديلي آلي وكين".

وأضاف :"إنهم يمتلكون سرعة كبيرة في الأمام ويذهبون إلى الأمام باستمرار".

وربما يكون المنتخب التونسي هو أقل المنتخبات المرشحة لعبور هذا الدور في المجموعة، التي تضم أيضا بلجيكا ولكن معلول قال إنهم مستعدون للتحدي في أول مشاركة لهم بكأس العالم منذ 2006.

وقال معلول :"نعلم أننا نتواجد في أحد أصعب المجموعات في المونديال. وما يدعم ثقتنا هو تماسكنا".

وأضاف :"لا يمكنك لعب كرة القدم إذا لم يكن لديك بعض الثقة. بالنسبة للعديد من اللاعبين التونسيين فإن هذا المونديال هو الأول لهم، ولكن لآخرين، بعضهم شارك في كأس العالم للأندية، دوري الأبطال وبعضهم لديه خبرة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا أعطانا المزيد من الثقة".

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