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كُتّاب وآراء
التاريخ يرجح كفة السعودية أمام أوروغواي
يستعد المنتخب السعودي لكرة القدم لخوض مباراته الثانية في المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم، أمام منتخب أوروغواي، يوم الأربعاء المقبل، لإنعاش آماله في التأهل إلى الدور الثاني لبطولة كأس العالم 2018، التي تقام حاليا في روسيا.
وخسر المنتخب السعودي صفر / 5 أمام روسيا في مباراة الافتتاح، بينما حقق منتخب أوروغواي فوزا صعبا 1 / صفر على منتخب مصر في الوقت القاتل بالجولة الأولى.
سبق وأن التقى المنتخبان في مباراتين وديتين، حقق المنتخب السعودي الفوز مرة واحدة وانتهت الأخرى بالتعادل، ولم ينجح المنتخب الأوروغوياني في تحقيق الانتصار من قبل.
المباراة الأولى ترجع لعام 2002، وانتهت بفوز المنتخب السعودي 3 / 2 في إطار استعداداته للمشاركة في مونديال كوريا الجنوبية واليابان آنذاك.
كما التقي المنتخبان مجددا قبل أربع سنوات، وخيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على اللقاء.
يذكر أن المنتخب السعودي يشارك في كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، بينما تسجل أوروغواي، بطلة العالم عامي 1930 و1950 مشاركتها الثالثة عشر في المونديال.