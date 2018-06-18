24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
18/06/2018
الأيام القادمة
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:13
|13:33
|17:14
|20:45
|22:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟
- الرقم السري
- الرئيس بوتين والهجرة الفرنكوفونية غير الشرعية!
- الجماهير المغربية بروسيا تصفح عن بوحدوز وتتضامن مع أمرابط
- تأثير الشّعر الأندلسيّ في فِيثِينْطِي ألِكْسَنْدرِي
- عزيز بوحدوز "المخطئ" .. الاعتذار يكفي المغاربة
العنزي والشاب خالد يرفعان معنويات "الأسود" بأغنية مغربية (5.00)
التوهج يعود إلى "حراك الريف" ببرنامج لإطلاق سراح المعتقلين (5.00)
رصيف الصحافة: عقوبات مالية تنتظر مشجعين مغاربة في روسيا (5.00)
- 50 برلمانيا يسافرون إلى روسيا لمتابعة "المونديال" من أموال الدولة - (256)
- "الأسود" يتجاوزون الحزن ويكشرون عن "أنيابهم" لالتهام البرتغال - (106)
- الجماهير المغربية بروسيا تصفح عن بوحدوز وتتضامن مع أمرابط - (69)
- بوحدوز يجدد طلب الصفح ويعد المغاربة بالتعويض - (62)
- مفاجأة مدوية في المونديال .. عناد المكسيك يُعطل الآلات الألمانية - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
بنشيخة ينصح رونار بإشراك بوحدوز أساسيا
الاثنين 18 يونيو 2018 - 10:35
ظلب المدرب الجزائري، عبد الحق بن شيخة، من الناخب الوطني هيرفي رونار، إشراك المهاجم، عزيز بوحدوز، في المواجهة التي ستجمع "أسود الأطلس" بالمنتخب البرتغالي، ضمن الجولة الثانية من كأس العالم 2018.
واعتبر بن شيخة، في تصريحات صحفية، أن "هذه الخطوة من شأنها أن تعيد الاعتبار للاعب الذي سجل هدفا في مرماه أمام المنتخب الإيراني، ولو كنت مكان رونار، لدفعت به منذ البداية، لأن هذه خطوة ستشعر اللاعب بالدعم، وتدفعه للانفجار حتى يرد الدين للجمهور المغربي، والمدرب الذي وثق فيه".