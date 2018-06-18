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الرئيسية | رياضة | بنشيخة ينصح رونار بإشراك بوحدوز أساسيا

بنشيخة ينصح رونار بإشراك بوحدوز أساسيا

بنشيخة ينصح رونار بإشراك بوحدوز أساسيا
هسبورت*
الاثنين 18 يونيو 2018 - 10:35

ظلب المدرب الجزائري، عبد الحق بن شيخة، من الناخب الوطني هيرفي رونار، إشراك المهاجم، عزيز بوحدوز، في المواجهة التي ستجمع "أسود الأطلس" بالمنتخب البرتغالي، ضمن الجولة الثانية من كأس العالم 2018.

واعتبر بن شيخة، في تصريحات صحفية، أن "هذه الخطوة من شأنها أن تعيد الاعتبار للاعب الذي سجل هدفا في مرماه أمام المنتخب الإيراني، ولو كنت مكان رونار، لدفعت به منذ البداية، لأن هذه خطوة ستشعر اللاعب بالدعم، وتدفعه للانفجار حتى يرد الدين للجمهور المغربي، والمدرب الذي وثق فيه".

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