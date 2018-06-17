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الرئيسية | رياضة | أمرابط يغادر المشفى دون اللعب ضد البرتغال

أمرابط يغادر المشفى دون اللعب ضد البرتغال

أمرابط يغادر المشفى دون اللعب ضد البرتغال
هسبورت - رويترز
الأحد 17 يونيو 2018 - 19:08

قال مسؤولون إن نور الدين أمرابط، جناح المغرب، غادر المستشفى، لكنه لن يشارك في مباراة بلاده التالية، في المجموعة الثانية بكأس العالم، ضد البرتغال، يوم الأربعاء، بعد إصابته بارتجاج خلال الهزيمة 1-0 أمام إيران.

وغادر أمرابط الملعب مصابًا، في الدقيقة 72 من المباراة، وأمضى الليلة في المستشفى، قبل السماح له بالمغادرة، والعودة لمقر المنتخب المغربي في فورونيج، التي تقع على مسافة حوالي 500 كيلومتر، جنوبي موسكو.

لكن الاتحاد المغربي لكرة القدم، قال في بيان إنه سيغيب لمدة أسبوع، على الأقل.

وتلقى الجهاز الطبي لمنتخب المغرب، انتقادات بسبب صفع اللاعب عدة مرات على وجنتيه، أثناء علاجه، عندما كان من الواضح أنه يعاني من ضربة قوية في رأسه.

وحل محل أمرابط شقيقه الأصغر، سفيان، خلال الدقائق الأخيرة من المباراة.

ويلتقي المغرب مع البرتغال، باستاد لوجنيكي في موسكو، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - مغربي الأحد 17 يونيو 2018 - 19:43
امرابط فاقد الوعي و الطبيب القديم الهفتي ينظر إليه وهو مصدوم دون فعل شيء. المباراة القادمة رونار سيدخل العياشي اختصاصي التغذية رأس حربة الكل متوقع من مدرب لا يفرق بين اختصاص الظهير الأيمن والايسر
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14
2 - عين على الواقع الأحد 17 يونيو 2018 - 19:52
ها هو لعب كااااع آش غادي يبدل فالواقع
التكتيك في كرة القدم الحديثة لم يعد يراهن على أشخاص او نجوم كما كان الأمر سابقا
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3 - الطاهر جوال الأحد 17 يونيو 2018 - 19:55
نور الدين لمرابط أحسن لاعب في المنتخب يتميز بامكانيات بدنية و تقنية كجناح أيمن... مع الأسف تمت عرقلة امكانياته عندما أسندت له مهمة مدافع أيمن ضد ايران .....أتأسف كثيرا لاصابته و أتمنى له الشفاء العاجل حتى يعود الى أسرته الصغيرة و الكبيرة شامخا قويا كما عهدناه...
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7
4 - مروكي الأحد 17 يونيو 2018 - 20:01
كون ما فاق كون عطاوه السوارت فديه أو خشاو ليه البصلة فنيفو أطباء آخر الزمن
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5 - rachiiid الأحد 17 يونيو 2018 - 20:02
تحياتي للمقاتل المرابط وحبه للوطن .على سلامتك خويا.ولا انسى المجهود الكبير لجميع لاعبي منتخبنا وقتاليتهم في المبارة هدا لاشك فيه.ولن امر دون شكري للاسد بوحدوز رغم شمتة المبارة .انتم في نظرنا ابطال واذا كان المكتاب التعويض فالله المستعان.برافو
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6 - عبد القادر الأحد 17 يونيو 2018 - 20:18
الشفاء العاجل إن شاء الله لأ خونا المرابط وسوف نفوز على البرتغال إن شاء الله وديما المغرب
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7 - مواطن جاعر الأحد 17 يونيو 2018 - 20:27
هدا راه كاس العالم عرس كروي عالمي اما ان تكون اولا تكون ميمكنش نربطو مصير فريق كامل وامة بلاعب واحد البداية كانت مخيبة للانتضارات ارتباك وعشوائية...الا كانو اسود راهم عارفين اش كياسناهم يبرهنوا على استحقاقهم لهاد اللقب....بلا منبقاو نجملو الخسارة ونبرروها.
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8 - عبد الحكيم الأحد 17 يونيو 2018 - 20:35
لم يستفد منه المنتخب في المبارة الاولى بسبب اختيارات المدرب الغير المفهومة،والا لكان المنتخب فاز على ايران بهدفين على الاقل،لولا تعليمات رونار بالضغط الكلي على مرمى ايران في بداية المبارة لتسجيل الهدف من اجل فك تكثله الدفاعي وهو ماارهق اللاعبين خلال الشوط الثاني او ربما اشعرهم ذلك بالاحباط،
رغم الهزبمة العناصر الوطنية قدمت مبارة من اروع ماشهدته في حياتي،و اتوقع اصلاح الاخطاء و الفوز على البرتغال و اسبانيا لما لا،فكل ماينقصنا نحن المغاربة هو حب انفسنا و الايمان بقدراتنا و الفخر بذواتنا،بدل النظر للاخر بعين الاكبار و الاجلال واحتقار انفسنا،فلم نكن كذلك ايام حتى في وقت قريب،لكن ضياع الهوية و اختلال القيم هو من اوصلنا الى هذا الحال،فلايمكن للانسان ان يحقق اي نجاح وهو يرى نفسه دونيا و يتوجس خيفة من الاخرين،ومتشايم كما غالبية المغاربة
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9 - intidam الأحد 17 يونيو 2018 - 20:37
اهم شيء هي سلامته ويرجع عافيته انه لاعب متميز يلعب بغيرة شديدة على وطنه الله يحفظه انه محبوب عند المغاربة ومن الاحسن لا يلعب حتى يكون في احسن صحة إن شاء الله ، واتمنى ان لا يلعب امين حاريت لانه غير مأهل ليلعب في المونديال مع اصحاب الخبرة والقوة البدنية كل تسديداته كانت ظعيفة و غير قوية ولا تشكل اي تهديد على مرمى الخصم
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