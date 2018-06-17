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كُتّاب وآراء
أمرابط يغادر المشفى دون اللعب ضد البرتغال
قال مسؤولون إن نور الدين أمرابط، جناح المغرب، غادر المستشفى، لكنه لن يشارك في مباراة بلاده التالية، في المجموعة الثانية بكأس العالم، ضد البرتغال، يوم الأربعاء، بعد إصابته بارتجاج خلال الهزيمة 1-0 أمام إيران.
وغادر أمرابط الملعب مصابًا، في الدقيقة 72 من المباراة، وأمضى الليلة في المستشفى، قبل السماح له بالمغادرة، والعودة لمقر المنتخب المغربي في فورونيج، التي تقع على مسافة حوالي 500 كيلومتر، جنوبي موسكو.
لكن الاتحاد المغربي لكرة القدم، قال في بيان إنه سيغيب لمدة أسبوع، على الأقل.
وتلقى الجهاز الطبي لمنتخب المغرب، انتقادات بسبب صفع اللاعب عدة مرات على وجنتيه، أثناء علاجه، عندما كان من الواضح أنه يعاني من ضربة قوية في رأسه.
وحل محل أمرابط شقيقه الأصغر، سفيان، خلال الدقائق الأخيرة من المباراة.
ويلتقي المغرب مع البرتغال، باستاد لوجنيكي في موسكو، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
التكتيك في كرة القدم الحديثة لم يعد يراهن على أشخاص او نجوم كما كان الأمر سابقا
رغم الهزبمة العناصر الوطنية قدمت مبارة من اروع ماشهدته في حياتي،و اتوقع اصلاح الاخطاء و الفوز على البرتغال و اسبانيا لما لا،فكل ماينقصنا نحن المغاربة هو حب انفسنا و الايمان بقدراتنا و الفخر بذواتنا،بدل النظر للاخر بعين الاكبار و الاجلال واحتقار انفسنا،فلم نكن كذلك ايام حتى في وقت قريب،لكن ضياع الهوية و اختلال القيم هو من اوصلنا الى هذا الحال،فلايمكن للانسان ان يحقق اي نجاح وهو يرى نفسه دونيا و يتوجس خيفة من الاخرين،ومتشايم كما غالبية المغاربة