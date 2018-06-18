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الرئيسية | رياضة | البرتغالي سيلفا: المغرب استحق الفوز على إيران

البرتغالي سيلفا: المغرب استحق الفوز على إيران

البرتغالي سيلفا: المغرب استحق الفوز على إيران
هسبورت*
الاثنين 18 يونيو 2018 - 05:05

قال الدولي البرتغالي، أدريان سيلفا، لاعب ليستر سيتي، الأحد، إن منتخب المغرب استحق الفوز على نظيره الإيراني، رغم هزيمة أسود الأطلس بهدف دون رد، في أولى جولات كأس العالم 2018.

وأضاف سيلفا، في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للمنتخب البرتغالي، على "تويتر": "لعبنا مباراة جيدة أمام إسبانيا، لكن كنا نريد الفوز.. لا توجد مباريات سهلة في كأس العالم، ونستعد حاليًا لمواجهة المغرب، حيث ستكون معقدة جدًا".

وعن مباراة المغرب وإيران، قال: "في رأيي، المنتخب المغربي استحق الفوز".

واختتم تصريحاته، قائلا: "المدرب يحاول تطوير أسلوب اللعب دائمًا، ونسعى للعب المباريات بشكل أقوى".

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