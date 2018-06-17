بوحدوز يجدد طلب الصفح ويعد المغاربة بالتعويض

هسبورت من الرباط

بدى عزيز بوحدوز، عازما على تعويض الخطأ الذي ارتكبه فيه المباراة التي جمعت المنتخب الوطني المغربي وإيران، خلال المواجهتين المقبلتين ضمن المجموعة الثانية لكأس العالم 2018 بروسيا.

وقال بوحدوز في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "مرة أخرى ألتمس منكم الصفح، وأعتذر بعد الخطأ الذي ارتكبته، حتى الآن لم أستوعب ما حدث لكني مدين لكم بالدعم والمساندة، وأعدكم أني لن أستسلم أبدا ومستعد للتعويض".