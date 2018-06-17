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بوحدوز يجدد طلب الصفح ويعد المغاربة بالتعويض
الأحد 17 يونيو 2018 - 20:09
بدى عزيز بوحدوز، عازما على تعويض الخطأ الذي ارتكبه فيه المباراة التي جمعت المنتخب الوطني المغربي وإيران، خلال المواجهتين المقبلتين ضمن المجموعة الثانية لكأس العالم 2018 بروسيا.
وقال بوحدوز في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "مرة أخرى ألتمس منكم الصفح، وأعتذر بعد الخطأ الذي ارتكبته، حتى الآن لم أستوعب ما حدث لكني مدين لكم بالدعم والمساندة، وأعدكم أني لن أستسلم أبدا ومستعد للتعويض".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (32)
2 - مغربية الأحد 17 يونيو 2018 - 20:21
الي فات مات واش غادي تجي حتى البرتغال و تعوض المغاربة الخسارة ما غلبنا حتى الفرق الضعيفة عاد غادي نغلبو القوية
تعليق غير لائق
-24
4 - Mopo الأحد 17 يونيو 2018 - 20:21
بوحدوز وجب طرده من المنتخب. مثل هذه الأخطاء لاترتكب في المباريات المصيرية. مباراة البرتغال محسومة لكريستيانو لاداعي للتفاؤل الزائد. والذين يقولون ان المنتخب لعب أحسن من ايران فالتاريخ لايذكر الا النتائج. سلام
تعليق غير لائق
-36
5 - الوطنية الأحد 17 يونيو 2018 - 20:21
ما ك نتسناوا حتى نتيجة خليتينا نفقدوا الامل يا ولدي الله يسمح لك . واخا غير الثمن
تعليق غير لائق
-22
6 - مغربي وأفتخر الأحد 17 يونيو 2018 - 20:22
"الاعتراف بالخطأ فضيلة" لا عليك يا بوحدوز نحن نساندك ونساند منتخبنا الوطني في السراء والضراء يجب فقط اللعب بالنفس وتصحيح بعض أخطاء اللاعبين كمبالغة حاريث في المراوغة
7 - يونس السلفي الأحد 17 يونيو 2018 - 20:22
لا أحد راض بما وقع ولكنكم أبنتم عن قتالية عالية
تحية لكل الفريق و بالشفاء لأمرابط
و نتمنى التوفيق في باقي المباريات رغم صعوبتها
تحية لكل الفريق و بالشفاء لأمرابط
و نتمنى التوفيق في باقي المباريات رغم صعوبتها
8 - hmad الأحد 17 يونيو 2018 - 20:23
عاش من عرف قدره المونديال إنتهى بالنسبة إلينا
تعليق غير لائق
-13
10 - taratata الأحد 17 يونيو 2018 - 20:23
البكاء لا ينفع الان انتم بعملكم ونحن بتشجيعكم
11 - amed الأحد 17 يونيو 2018 - 20:24
حسنا انت قطعت على نفسك وعدا نحن ننتظر ،هيا عوضونا وتاهلوا للدور القادم .
12 - souhail_2311 الأحد 17 يونيو 2018 - 20:24
الله يهديك اش غدي تعوض غدي تقدر تجبه مع محترف متل رونالدو لي عام كامل كيجري بحل لعود درتي خطأ فادح مهيم غير من احسن نجمعو حقائب ديلنا مكينش مكينش
تعليق غير لائق
-18
14 - ممسوقش الأحد 17 يونيو 2018 - 20:25
لماذا هذا الغباء ولماذا تطلب المغفرة ? انت تلعب رياضة و في الرياضة هناك الانتصار و الهزيمة ، اما الشعب اذا لم يفهم هذا الكلام فله حلين اما الابتعاد عن الرياضة او ان يخبط دماغه بحائط
15 - rachida الأحد 17 يونيو 2018 - 20:26
الكبار يخطؤون ايضا وعادي سنفوز ان شاء الله ونتاهل للدور الثاني . لا استسلام . فخورون بكم لانكم اوصلتمون لروسيا وعشنا مع العالم هذه الفرحة .
16 - عبد الباسط الأحد 17 يونيو 2018 - 20:26
اودي ماركي لينا امتبقاش تزكل راه حنا مسامحيناك
17 - خالد.ف الأحد 17 يونيو 2018 - 20:26
** و ما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين *"* أنتم بمجهوداتكم و نحن بالدعاء لكم يا أسود .وفقكم الله ! لقد إنهزمت ألمانيا اليوم و ستهزمون البرتغال بإذن الله و بعدها إسبانيا ** إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى **
18 - مغربي١٠٠×١٠٠ الأحد 17 يونيو 2018 - 20:26
أن الوطن غفور رحيم يكفينا انك تحب هدا البلد و حض سعيد
19 - الرشيدية الأحد 17 يونيو 2018 - 20:27
كفى يا اخي. فانت بني ادم الست من البشر. الكل يخطئ. نتمنى لكم حظا سعيدا في باقي المسابقة
20 - MOHAMED CHERIF / FRANCE الأحد 17 يونيو 2018 - 20:27
ماذا ستعوض أمام العمالقة الكبار ، للأسف تبيعون الوهم للناس ،النصر شبه مستحيل إننا لك منتظرين
21 - samy الأحد 17 يونيو 2018 - 20:27
دابا هادي ولات عياقة صافي طلبت الصفح ساندناك و التعويض ماشي مع البرتغال و اسبانيا
و الناس راها نسات و اش غي نتوما اللي عندنا فراسنا
العياقة الباسلة
و الناس راها نسات و اش غي نتوما اللي عندنا فراسنا
العياقة الباسلة
22 - المسامح كريم الأحد 17 يونيو 2018 - 20:28
وا سي بوحدوز.. نعل الشيطان راه اللي فات مات..فكر في المقابلة القادمة ضد البرتغال.. وفرحنا بشي 3 الأهداف باش يرضي عليك الشعب المغربي
23 - صوت حي بين جرادي الأحد 17 يونيو 2018 - 20:28
مع تقديري لاعتدارك اخي بوحدوز...اطلب منك ان تتخلى عن كل المنح التي تسلمتها من الجامعة بمناسبة كاس العالم لفائدة احدى الجمعيات الخيرية بالمغرب..ولك واسع النظر في اعطاء البرهان انك فعلا مدين لوطنك برد جميله على قبول اعتدارك..و هدا سيكون خير تعويض يحمل اكثر من دلالة...
25 - dima maroc الأحد 17 يونيو 2018 - 20:29
ديما المغرب المرجو منكم انتصار وخلق لفرحة في القلوب المغاربة
26 - عبد الواحد الأحد 17 يونيو 2018 - 20:30
عنداك غير تزيدني واحد اخار مع رفاق رونالدو .ياربي تحفظنا
27 - chouaib mouhaabat الأحد 17 يونيو 2018 - 20:31
نحن لن نعاتبك يا أخي عزبز فقدر الله ما شاء فعل فالأخطاء لابد منها سواء منك أو من لاعب آخر فلنكن منطقيين يا أخي فنحن أمام منخبين قويين لا يستهان بهم فالمنتخب البرتغالي شاهدت مبارتهم مرارا وتكرارا أمام المنتخب الإسباني كانوا في المستوى وبذلوا جهدا خارقا أمام منتخب مرشح لنيل كأس العالم المهم أنتم أبذلوا ما بوسعكم من جهد وقلوبنا معكم والله الموفق نتمنى لكم حظا وافرا ودعواتنا معكم يا منتخبنا الغالي كما نتمنى للاعب نورالدين أمرابط الشفاء العاجل مع العلم أنه سوف يغيب في هذه المبارة المهمة ضد البرتغال وألف مبرووووك لك أنت أيضا أخي بوحدوز على الخبر السار لزوجتك الحامل فلقد أصبحت أبا إذن....
28 - محلل متواضع الأحد 17 يونيو 2018 - 20:32
هدف ضد المرمى خطأ سقط فيه نجوم العالم لا عليك يا بوحدوز رب ضرة نافعة مازالت مقابلتين المهمة صعبة وليست بالمستحيلة. معركة واد المخازن مع الاسبان والبرتغال كان عددنا وعتادنا أقل منهم لكننا بالإرادة هزمناهم شر هزيمة.
29 - hamdoun الأحد 17 يونيو 2018 - 20:34
إذا كنا نخسر أموال طائلة للتأهل للمونديال ونسقط في هذه الأخطاء السادجة فلا داعي للذهاب إلى المونديال
30 - المهدي الأحد 17 يونيو 2018 - 20:38
يا سيدي أنا بعدا بصفتي الشخصية الله يسامح واش انت كنت ناوي ؟ راه كتوقع حتى للكوايرية الكبار راه احنا ماشي بحال شعب كولومبيا اللي مارحمش اللاعب اسكوبار مسكين .. انت نيتك تبعد الخطر على المرمى ماشي تماركي .. الله يسامح ومبروك العيد .
31 - adam الأحد 17 يونيو 2018 - 20:40
الخاي معندك علاش تطلب الصفح لأن هذ شيأ لا يهمنا لي كيهمنا هو نصابة يعتذرو ويرجعو الاموال المنهوبة
32 - الخميس الأحد 17 يونيو 2018 - 20:41
تسلح يا أخي بالشجاعة انك من الكبار فالفرس الجيد هو الدي يعثر.
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