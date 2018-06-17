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الرئيسية | رياضة | "الأسود" يتجاوزون الحزن ويكشرون عن "أنيابهم" لالتهام البرتغال

"الأسود" يتجاوزون الحزن ويكشرون عن "أنيابهم" لالتهام البرتغال

"الأسود" يتجاوزون الحزن ويكشرون عن "أنيابهم" لالتهام البرتغال
محمد أمين متبار من فورونيج*
الأحد 17 يونيو 2018 - 20:25

عادت الابتسامة إلى معسكر الفريق الوطني المغربي بمدينة "فورونيج" بعد أن خيّم الحزن والأسى على المجموعة الوطنية منذ الانتكاسة ضد المنتخب الإيراني والخسارة بهدف قاتل من رأس المهاجم بوحدوز، الذي قلص بهدفه حظوظ الفريق الوطني في العبور إلى الدور الثاني.

وتميزت الحصة التدريبية التي خاضها المنتخب المغربي، مساء اليوم بملعب "شايكا" في مدينة فورونيج، بأجواء جميلة بين اللاعبين؛ إذ عادت روح الدعابة والبهجة لتهيمن على الوضع بعد يومين من "الحداد" الجماعي.

وخلق فيصل فجر، كعادته، جوا رائعا مع غالبية اللاعبين، أبرزهم عزيز بوحدوز، وحاول بحسه الفكاهي إخراج اللاعب من حالة "الإحباط" من أجل التركيز أكثر على مباراة الأربعاء المقبل أمام المنتخب البرتغالي.

وشارك جل لاعبي الفريق الوطني المغربي في الحصة التدريبية لهذا اليوم، باستثناء مروان داكوستا الذي لم يتدرب مع المجموعة، ونور الدين أمرابط الذي تدرب منفردا، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام المنتخب الإيراني.

وتبدو العزيمة والتفاؤل باديين على محيا اللاعبين من أجل تعويض الخسارة في المباراة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية في كأس العالم، رغم صعوبة المهمة أمام منتخب متمرس من حجم "برازيل أوروبا"، الذي سيسعى بدورهم إلى تحقيق نتيجة إيجابية تقربه من التأهل إلى الدور الثاني.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - هههههه الأحد 17 يونيو 2018 - 20:38
الامل !؟ الدون شنو دار معا اسبانيا عاد حنا لي كلشي مترع !؟ فيق ا شافيق !!! الماطش الاول اساس المونديال باي باي موغوكو
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-4
2 - من بلقصيري الأحد 17 يونيو 2018 - 20:38
متفاءلون .نتمنى للمجموعة كل الخير.معكم بكل قلوبنا.سوف تتجاوزون البرتغال ان شاء الله
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19
3 - chouaib mouhaabat الأحد 17 يونيو 2018 - 20:39
نحن لن نعاتبك يا أخي عزبز فقدر الله ما شاء فعل فالأخطاء لابد منها سواء منك أو من لاعب آخر فلنكن منطقيين يا أخي فنحن أمام منخبين قويين لا يستهان بهم فالمنتخب البرتغالي شاهدت مبارتهم مرارا وتكرارا أمام المنتخب الإسباني كانوا في المستوى وبذلوا جهدا خارقا أمام منتخب مرشح لنيل كأس العالم المهم أنتم أبذلوا ما بوسعكم من جهد وقلوبنا معكم والله الموفق نتمنى لكم حظا وافرا ودعواتنا معكم يا منتخبنا الغالي كما نتمنى للاعب نورالدين أمرابط الشفاء العاجل مع العلم أنه سوف يغيب في هذه المبارة المهمة ضد البرتغال وألف مبرووووك لك أنت أيضا أخي بوحدوز على الخبر السار لزوجتك الحامل فلقد أصبحت أبا إذن....
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17
4 - Abdellatif الأحد 17 يونيو 2018 - 20:39
rien à perdre tout à gagner
nothing to lose everything to gain
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3
5 - عبد الله الحارث الأحد 17 يونيو 2018 - 20:39
هذا وقت الجد وليس الدعابة. يداعبون أولادهم عندما يرجعون أما الآن فنريد صلابة وجدية وتركيز مثل الألمان والأتراك.
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11
6 - تمغربيت الأحد 17 يونيو 2018 - 20:39
الله يعونكم وإن شاء الله الفوز.. لكن انا ماغديش نتفرج ولادي باقين محتاجيني..
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16
7 - samyhany الأحد 17 يونيو 2018 - 20:40
يكشرون عن انيابهم
مول لمليح باع و راح
اللي حصل فافريقيا غيطفرو فكاس العالم
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3
8 - كوايري الأحد 17 يونيو 2018 - 20:40
فوزين على البرتقيز والسبانيول وسنلعب الدور الثاني ...... في المنام طبعا :)))
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4
9 - NOUMRI الأحد 17 يونيو 2018 - 20:40
لا شئ مستحيل في الساحرة المستديرة أدا كانت الماكينة الألمانية تعطلت أمام المكسيك فمن الممكن أن تسقط البرتغال أمام الأسود
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6
10 - حميدة الأحد 17 يونيو 2018 - 20:41
النصر آتي لامحالة سوف ينتصر المنتخب الوطني انتصار تاريخي بخماسية نضيفة اسود الأطلس فاقو من نومهم وكشرو علا انيابهم
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1
11 - هشام الأحد 17 يونيو 2018 - 20:42
الفريق تنقصه التجربة وأظن أن مشوار المنتخب إنتهى بخسارته أمام أضعف فريق في المجموعة.
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3
12 - مغربي بيضاوي الأحد 17 يونيو 2018 - 20:43
القتال كأنها الحرب فهي فرصة العمر لا نريد اللعب الجميع نريد الفوز ولو أني أظن ان الخصم سيكون الحكم فكاس العالم مسرحية كبيرة بطلتها الفيفا لو كانت نزيهة لتاهل منتخب 98 إلى الدور الثاني ويعرفون أنه سيدهب بعيدا في المونديال
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3
13 - عصام الأحد 17 يونيو 2018 - 20:44
بالتوفيق للمنتخب المغربي نحن في طور تكوين منتخب قادر على مقارعة الكبار حتى و لو جئنا بصفر نقطة فيجب الإبقاء على رونار و إعطائه جميع الدعم ماديا و معنويا لتكوين منتخب قادر على الوصول لربع النهاية في ٢٠٢٢
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-1
14 - abdou الأحد 17 يونيو 2018 - 20:45
منتخب فاشل و مدرب لا علاقة أتوقع خسارة ثانية
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0
15 - تحليل منطقي.... الأحد 17 يونيو 2018 - 20:46
كترت الضغوط التحفيزية من جانب الاعلام تولد الانهيار يجب ترك الاعبين محررين وستكون نتيجة جيدة
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0
16 - ولد تابريكت الأحد 17 يونيو 2018 - 20:50
أسال الله العلي القدير أن يعينهم على الفوز في المباراتين المتبقيتين،ليفرح بذلك الشعب المغربي،لكي ينسى ولو قليلا من المشاكل الداخلية اللتي تعيشها البلاد.....الخ والله ولي التوفيق.
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0
17 - سمحمد المانيا الأحد 17 يونيو 2018 - 20:51
المغرب سيعود بصفر نقطة من روسا.. لن نحلم ابدا بالعودة الى المنافسة بعد الخسارة امام ايران.. المهم هو الضهور بشكل مشرف امام برتغال واسبانيا.. انتهى حلم 2026 وسيليه الخروج مبكر من روسيا..
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