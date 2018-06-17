دقة "ساعات سويسرا" تضبط إيقاع "سامبا البرازيل" بتعادل مستحق

هسبريس من الرباط

تتوالى مفاجآت المونديال الحالي في روسيا بتحقيق لاعبي المنتخب السويسري لتعادل ثمين أمام سحرة البرازيل مساء اليوم الأحد.

ولم يستطع رفاق النجم نيمار رغم سيطرتهم الكبيرة على مجريات المباراة التقدم في النتيجة، فبعد هدف كوتينيو الجميل، أنجز اللاعبون السويسريون المهمة بتسجيل هدف التعادل وكسب نقطة ثمينة أمام خصم عنيد مرشح لنيل البطولة.

وسدد ستيفن تسوبر ضربة رأس في الشوط الثاني ليلغي هدف التقدم عبر كوتينيو وتفرض سويسرا التعادل 1-1 على البرازيل في مواجهة قوية بافتتاح جولات المجموعة الخامسة بكأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وبعد 20 دقيقة من البداية سدد كوتينيو كرة رائعة من 25 مترا تقريبا ليفتتح التسجيل لأبطال العالم خمس مرات.

لكن سويسرا التي بدت بلا أنياب هجومية في الشوط الأول انتزعت التعادل بعد خمس دقائق من الشوط الثاني بفضل رأسية تسوبر غير المراقب خلال ركلة ركنية.

وبهذه النتيجة تتصدر صربيا المجموعة بعد فوزها 1-صفر على كوستاريكا في وقت سابق اليوم.