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الرئيسية | رياضة | دقة "ساعات سويسرا" تضبط إيقاع "سامبا البرازيل" بتعادل مستحق

دقة "ساعات سويسرا" تضبط إيقاع "سامبا البرازيل" بتعادل مستحق

دقة "ساعات سويسرا" تضبط إيقاع "سامبا البرازيل" بتعادل مستحق
هسبريس من الرباط
الأحد 17 يونيو 2018 - 21:15

تتوالى مفاجآت المونديال الحالي في روسيا بتحقيق لاعبي المنتخب السويسري لتعادل ثمين أمام سحرة البرازيل مساء اليوم الأحد.

ولم يستطع رفاق النجم نيمار رغم سيطرتهم الكبيرة على مجريات المباراة التقدم في النتيجة، فبعد هدف كوتينيو الجميل، أنجز اللاعبون السويسريون المهمة بتسجيل هدف التعادل وكسب نقطة ثمينة أمام خصم عنيد مرشح لنيل البطولة.

وسدد ستيفن تسوبر ضربة رأس في الشوط الثاني ليلغي هدف التقدم عبر كوتينيو وتفرض سويسرا التعادل 1-1 على البرازيل في مواجهة قوية بافتتاح جولات المجموعة الخامسة بكأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وبعد 20 دقيقة من البداية سدد كوتينيو كرة رائعة من 25 مترا تقريبا ليفتتح التسجيل لأبطال العالم خمس مرات.

لكن سويسرا التي بدت بلا أنياب هجومية في الشوط الأول انتزعت التعادل بعد خمس دقائق من الشوط الثاني بفضل رأسية تسوبر غير المراقب خلال ركلة ركنية.

وبهذه النتيجة تتصدر صربيا المجموعة بعد فوزها 1-صفر على كوستاريكا في وقت سابق اليوم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - محمد الأحد 17 يونيو 2018 - 21:07
ليس للكرة منطق.... مباراة قد تعطي للمنتخب الوطني دفعة معنوية.. عالم الكرة لايقبل منطق الكبير والصغير.
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69
2 - مسرحية الأحد 17 يونيو 2018 - 21:08
مرة أخرى ساعد الحكم البرازيل باعطاءها ضربات الأخطاء لكن لم تفلح في التسجيل وزادهم 6 دقائق ههه مسرحية الفيفا واضحة وسترون العجاب في كأس العالم فهو للمنتخبات التقليدية المعروفة من زمان
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38
3 - كاتب الأحد 17 يونيو 2018 - 21:09
لعل هذالنتئج المانيا البرازيل تشجع الأسود بين قوسين
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55
4 - تمغربيت الأحد 17 يونيو 2018 - 21:11
شوفت المقابلة برافوا المنتخب السويسري إبان عن مستوى رائع وقتالية أمام المنتخب البرازيلي.. قولوا للاعبين المغاربة أن أجدادكم ربحوا معركة واد المخازن ضد الاسبان والبرتغال.. واليوم افعلوا انتم نفس الشي والو في مبارة لكرة.
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67
5 - soumia الأحد 17 يونيو 2018 - 21:13
لا شيء مستحيل ولاكن بشروط. .يجب الاستماتة والقتالية هكذا فعل المكسيك و الآن سويسرا.
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37
6 - سامي الأحد 17 يونيو 2018 - 21:19
شفتوا اسود الالب
شفتوا اسود الاطلس
شفتوا الطيارة و هي راجعا
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-24
7 - youssef الأحد 17 يونيو 2018 - 21:24
لوجيكمون برازيل ربحات . لوكان مشى لحاكام لكاميرا كما فعل لحكم السينيغالي ف صباح مع سيربيا فاش عطى ل انظار. الى كانت لكاميرا غير معترف بها يحيدوها ل bein حتى هي. ما هذه التغرة في مصير نظام الكرة العالمية.
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0
8 - De la suisse الأحد 17 يونيو 2018 - 21:27
La suisse est classé 6eme au niveau mondial de la FIFA
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6
9 - Tsx27 الأحد 17 يونيو 2018 - 21:33
Toud les pays de combattent pour leur pays sauf les marocains
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-11
10 - صقر الأحد 17 يونيو 2018 - 21:37
اقسم بالله الا حتي مغرب بامكانو ادوز لدور التاني الا لعبو بعقل اومتسرعوش..مبارة خاصهم اعرفو كيفاش اتسايرو معها وتقو فريوسهم...شكون كان اقول اسلندا دير تعادل مع ارجونتين او شكون كان اقول مكسيك تربح بطل العالم او زيد او زيد...بغينا منتخب ادوز دورالتاني راه مشي اول مرة تنلعبو مونديال
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7
11 - Amine RNI الأحد 17 يونيو 2018 - 21:37
اليوم المانيا خسرت و البرازيل تعادل امام فرق غير مرشحة للفوز
شخصيا انا متفائل للمغرب فيما تبقى خصوصا وان البرتغال و اسبانيا تلعبان لعب مفتوح.
المهم كيفما كان الحال فالمغرب بلغ كاس العالم ضمن افضل 32 فريق في العالم.
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4
12 - باسطا الأحد 17 يونيو 2018 - 21:38
اذا ركز لاعبوا المنتخب بالسرعة في التمرير او التسديد وطلبوا الكرة في مربع عمليات الخصوم واستعملوا الثنائيات لكسر دفاع الخصوم او التسديد بقوة ليردها الحارس للمهاجمين المغاربة وتفادوا الاخطاء لتجنب البطاقات وتمركزوا جيدا في الدفاع ووسط الميدان سوف ننتصر 4 -0 ان شاء الله انا عندي ثقة كبيرة في منير المحمدي ايلا الدفاع قام بواجبة البحث عن الكرة وليس الاقدام
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2
13 - من بلقصيري الأحد 17 يونيو 2018 - 21:41
ليس في كرة القدم المستحيل و لا منطق .كل مبارات و حساباتها .بالتوفيق ان شاء الله الأسود الاطلس
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9
14 - talha الأحد 17 يونيو 2018 - 21:44
درس للمنتخب المغربي لتفادي الأخطاء ضد البرتغال ليس من يستحود على الكرة هو المسيطر وانما من يسد التغرات ويباغت الخصم بهدف هو الفائز
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1
15 - جلال الأحد 17 يونيو 2018 - 21:45
أعتقد ما فعلته ايسلندا المكسيك سويسرا نفس المستوى المنتخب الوطني تعطي حافزا المنتخب من أجل الانتصار لا أقول المفاجأة مازالت كلامي سابق منتخب البرتغال ليس المنتخب كبير هو منتخب العادي يمكن الانتصار بقليل من الذكاء الانضباط التكتكي لاعبين والقتالية في الملعب الخاصة خط الدفاع الوسط البرتغال فقط تملك رونالدو لو رونار وجد وجد الحل رونالدو البرتغال سوف تضيع على رونار الاستفادة من الاخطاءه والاعتراف بيها السماح نصائح مساعده مصطفى حجي لعب 2 كؤوس العالم 94 و98 يعني أكثر تجربة من رونار لم يطلب كأس العالم رونار يملك التجربة الأفريقية عكس حجي يملك تجربة العالمية سبق له لعب مع المنتخبات قوية عالميا بلجيكا هولندا النرويج البرازيل مصطفى حجي حذر رونار من التغييرات خاطئة مباراة إيران واعتماد على مرابط جناح أمر ليس مكانه تغيير مكان حكيمي طلب بي إدخال حمزة منديل ظهير أيسر حكيمي ظهير أيمن مكانه الذي يلعب مرابط يلعب في الهجوم يدعم أيوب كعبي كان في الهجوم معزول بسبب الأنانية لاعب حاريث لم تصل كعبي الفرص حقيقية حاريث غارق في مرواغات ولعب الشوارع حاريث بي أسلوب لعبه العقيم غطى حتى على زياش لم يترك يلعب راحته
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-1
16 - واحد من الرعية الأحد 17 يونيو 2018 - 21:56
مباراة مملة جدا جدا لاتمريرات محكمة و لا هجمات مضبوطة و لا فرجة ، ربما كانت هذه أكثر المباريات مللا حتى الآن بالنسبة لي 90 دقيقة شبيهة بما نشاهده في بطولتنا المحلية ، لا وجود للبرازيل التي كنا ننتظرها بما تضمه من نجوم و سويسرا بكل صراحة لا أعلم كيف تأهلت أصلا للمونديال و أقصيت منتخبات مثل إيطاليا و هولندا ، أجمل ما المباراة الهدفين و إن كان الهدف السويسري مشكوك في صحته و الباقي حفلة من "الشتيف و التخربيق" عكس المباراة التاريخية بين ألمانيا و المكسيك أو إيسلندا و الأرجنتين أو مباراة بني قينقاع و روسيا .
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-1
17 - سعيد المقدم- بلباو الأحد 17 يونيو 2018 - 21:58
انا متاكد ان المغرب سينتصر على البرتغال،فالمنتخب البرتغالي لا يمكن ان يخيف،الامتياز الوحيد عنده هو رونالدو الذي يجب تعطيله كلية.المغرب سينتصر و سيتاهل .ابني تخميني على احساس شخصي و على العاطفة و اللامنطق،وايضا على شعور ميتافيزيقي و حبي لوطن شامخ و متوهج في جغرافيا الغربة الجميلة.
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0
18 - هماندوزي الأحد 17 يونيو 2018 - 22:16
لا منتخب ألمانيا ولا البرازيل ولا الأرجنتين ولا اسبانيا ولا ميسي ولا نيمار ولا مولير ولا قرانهم هناك لاعب واحد هو كريستيانو القادر على تغيير النتيجة لصالح بلده وننتظر أن يبرز منتخبا مرموقا كبلجيكا والبرتغال والسويد وروسيا مثلا.
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0
19 - Nabil الأحد 17 يونيو 2018 - 22:16
إن فاز لاعبونا على رجل واحد إسمه كريستيانو أجيو عكرولي ناس لم تفهم بعد ما مشكل الفريق. عندنا اللعابة داخلين و ركابيهم يترعدو لا حول ولا قوة إلا بالله. نفس الكلام قلتموه قبل عشرين سنة عن رونالدو البرازيلي وأنه لا يخيفنا إلخ ولما دخل المغاربة إلى الميدان أخذوا يحاصرون رونالدو ويقعون في أخطاء كنا في غنا عنها وخسرنا المباراة نفس الشيء سيحدث الأربعاء القادم ألخلعة طلقي منييي هدا هو حال المنتخب
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0
20 - متتبع الأحد 17 يونيو 2018 - 22:18
شخصيا لم أجد فرجة في المباراة. البرازيل تتساهل بشكل يدعو للشك مع الدول الغنية خلال مرحلة المجموعات. خير دليل هزيمتها المتعمدة مع النرويج في مونديال 1998، لتدفع المنتخب المغربي خارج المنافسة.
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