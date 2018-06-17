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الرئيسية | رياضة | فرحة الجماهير المكسيكية تتسبب في "هزة أرضية"

فرحة الجماهير المكسيكية تتسبب في "هزة أرضية"

فرحة الجماهير المكسيكية تتسبب في "هزة أرضية"
هسبريس - متابعة
الأحد 17 يونيو 2018 - 21:50

تسببت فرحة المكسيكية بعد فوز منتخبهم على منتخب ألمانيا اليوم ضمن مباريات كأس العالم، في حدوث هزة أرضية.

وذكرت السلطات الجيولوجية المكسيكية، اليوم الأحد، أنها اكتشفت "هزة أرضية اصطناعية" في مكسيكو سيتي "ربما نتيجة للقفزات الهائلة من جانب المشجعين عندما تم تسجيل هدف الفوز".

واكتشف اثنان من أجهزة الاستشعار على الأقل النشاط الزلزالي وقت تسجيل الهدف، حسبما أفادت شبكة رصد الزلازل المكسيكية عبر تويتر.

وفاز منتخب المكسيك على نظيره الألماني بهدف نظيف في نتيجة أحدثت أول صدمة لكثير من المتابعين في مونديال روسيا 2018. وهذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها المكسيك على ألمانيا في أي مباراة من مباريات كأس العالم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - محمد الأحد 17 يونيو 2018 - 22:00
ياربي السلامة و إلى فازو بكأس العالم واقيلى غدي يكون دمار شامل للكرة ألأرضية
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2 - كدبة المونديال الأحد 17 يونيو 2018 - 22:07
قنابل التحالف على ألمانية ولم تحدث هزة أرضية
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3 - خريبكي الأحد 17 يونيو 2018 - 22:08
هنيئا لهم و من حقهم الفرح. امام راقصي السامبا اظهر المنتخب الكسيكي القوة الحقيقية للرغبة بالفوز والانتصار.
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4 - مجنون الأحد 17 يونيو 2018 - 22:11
كما تسبب الحزن المغربي سقوط أمطار نظرا لتغلب المنتخب الإيراني هههه غير ضاحكين أخوتي
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