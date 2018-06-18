فجر: اللاعبون البرتغاليون "بشر مثلنا" يملكون قدمين وساقين

هسبريس - أ.ف.ب

أكد لاعب وسط المنتخب المغربي فيصل فجر، مساء الأحد، "أننا ما زلنا على قيد الحياة"، رغم الخسارة المؤلمة أمام إيران (0-1) في المباراة الأولى لبلاده في مونديال روسيا 2018، معتبرا بأن البرتغاليين، الذين سيتواجهون معهم يوم الأربعاء، "بشر مثلنا".

وتعقدت مهمة المغاربة في المجموعة الثانية، التي تضم أيضا إيران وإسبانيا والبرتغال، لاسيما بعد التعادل بين الأخيرتين (3- 3) في الوقت القاتل، في سيناريو مشابه لمباراة المنتخب المغربي وإيران، إذ سجل كريستيانو التعادل قبل دقيقتين من النهاية، فيما سجل عزيز بوحدوز هدف فوز إيران خطأ في مرماه خلال الوقت بدل الضائع.

وقال فجر: "إذا قلت إننا لا نؤمن بـ"إمكانية" التأهل سأكون كاذبا. بإمكاني الاستعانة بأمثلة، مثل تعادل الأرجنتين (مع إيسلندا بـ 1-1 يوم السبت).. عندما تكون هناك إرادة بالإمكان تحقيق أي شيء".

وأشار لاعب وسط خيتافي الإسباني إلى أن البرتغاليين يملكون "قدمين، ساقين، إنهم بشر مثلنا. ما زلنا نؤمن. الفكرة الوحيدة في أذهاننا هي أن نجعل جمهورنا فخورا، وأن نفوز بهذه المباراة"، التي ستجمع المغرب بجاره البرتغالي، الأربعاء، بملعب لوجنيكي بموسكو.

ويأمل المنتخب المغربي أن ينسى مرارة الخسارة القاتلة أمام إيران، لاسيما أنه كان الطرف الأفضل طيلة شوطي اللقاء دون أن ينجح في ترجمة ذلك إلى أهداف، فدفع الثمن في نهاية المطاف بهدف قاتل سجله البديل بوحدوز في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع عندما حول الكرة برأسه في شباك حارسه منير المحمدي عن طريق الخطأ.

واعترف فجر قائلا: "في نهاية المباراة كنا محبطين مثل غالبية ما يشعر به المغاربة اليوم... من المستحيل ألا تواصل التفكير في تلك المباراة. ما زالت بالتأكيد في أذهاننا. لن تذهب إلا عندما نلعب، الأربعاء، ضد البرتغال"، مؤكدا بأن معنويات "أسود الأطلس" لم تتحطم.

وواصل: "حتى بعد المباراة كانت الأجواء رائعة. نحن ننتظر هذه اللحظة منذ 20 عاما (المشاركة الأخيرة للمغرب)، جميع المغاربة ينتظرونها منذ 20 عاما. نحن عائلة (واحدة) كبيرة".