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كُتّاب وآراء
الصحف المكسيكية تتغنى بالانتصار على ألمانيا
انتفضت وسائل الإعلام المكسيكية عقب الانتصار "التاريخي" الذي حققه منتخب بلادها يوم أمس الأحد على ألمانيا بهدف نظيف في مستهل مشوار المنتخبين بمونديال روسيا ضمن المجموعة السادسة.
وكتبت جريدة "Reforma" اليومية عبر نسختها الإلكترونية في قسم الرياضة "نعم، لقد فعلناها!!!"، وأرفقت الخبر بصورة للمكسيكيين وهم يحتفلون بهذا الانتصار الأكبر في تاريخ "التري" بالمونديال.
وقالت نفس الجريدة إن المنتخب المكسيكي أظهر تفوقا واضحا داخل الملعب، في الوقت الذي أشارت فيه لدخول رافائيل ماركيز، قائد المكسيك، للقاء في الدقيقة 73 والذي سجل إنجازا تاريخيا له بالمشاركة في المونديال الخامس في مسيرته.
بينما جاء عنوان جريدة "Excélsior" "المكسيك تحقق إنجازا تاريخيا في روسيا وتسقط بطلة العالم ألمانيا"، بينما أبرزت أداء لاعبو "التري" الذين تمتعوا بالجرأة وهاجموا منتخب ألمانيا وتمكنوا من هزيمته.
وقالت الجريدة اليومية إن ألمانيا صنعت فرصا كانت كفيلة بالتعادل، بينما كانت المكسيك قاردة على زيادة الفارق، وذلك في إشارة لفرص الفريقين خلال المباراة.
من جانبها، اختارت جريدة "El Universal" عنوان "انتصار مكسيكي تاريخي على ألمانيا"، ونشرت تصريحات لصاحب الهدف ومهاجم أيندهوفن الهولندي، هيرفينج لوزانو، الذي أكد أن هدف اليوم هو الأغلى في مسيرته.