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كُتّاب وآراء
نيمار: "السيليساو" يطمح إلى الفوز بكأس العالم
أكد نيمار دا سيلفا، نجم المنتخب البرازيلي، عقب تعادل "السيليساو" في مستهل مشواره بمونديال روسيا أمس الأحد أمام سويسرا (1-1) ضمن المجموعة الخامسة، أنه يشعر بتحسن يومي من الإصابة التي تعرض لها في وجه القدم، وأنه على الرغم من هذه النتيجة، إلا أنهم ما زالوا يملكون نفس طموح الفوز باللقب.
وقال نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في تصريحات من داخل الممر المؤدي لغرف اللاعبين عقب اللقاء "أنا بحالة جيدة. أشعر بتحسن كبير مع توالي المباريات".
وأكد نيمار، الذي يعد فريقه أحد أكبر المرشحين للفوز باللقب، أنه يمتلك "طموح كبير" في الفوز بهذا المونديال.
وحول النتيجة التي تحققت أمس، شدد صاحب الـ26 عاما أنهم كانوا يستحقون نتيجة أفضل من التعادل لأنهم صنعوا فرصا كثيرة كفيلة بتحقيق الفوز.
وبهذه النتيجة يفشل بطل العالم 5 مرات في تحقيق الفوز على سويسرا في ثاني مباراة تجمعهما بالمونديال، وذلك بعد تعادلهما في مباراتهما الوحيدة في مونديال 1950 بالبرازيل بهدفين لمثلهما.
واقتسم المنتخبان نقطة المباراة ليحتلا المركزين الثاني والثالث، ويتركان الصدارة المنفردة لصربيا التي فازت بهدف نظيف على كوستاريكا، متذيلة الترتيب.
وفي الجولة الثانية، ستلتقي البرازيل أمام كوستاريكا يوم الجمعة المقبل على ملعب (سان بطرسبرغ)، بينما ستبحث صربيا عن حجز مقعدها في ثمن النهائي في نفس اليوم أمام سويسرا على ملعب (كالينينغراد).