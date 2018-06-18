24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1313:3317:1420:4522:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

  1. مهاجمة تصيب أشخاصا صائحة "الله أكبر" بفرنسا (5.00)

  2. التوهج يعود إلى "حراك الريف" ببرنامج لإطلاق سراح المعتقلين (5.00)

  3. سوء أحوال الطقس يوقف حركة الطيران بالكويت (5.00)

  4. بوحدوز يجدد طلب الصفح ويعد المغاربة بالتعويض (5.00)

  5. رصيف الصحافة: عقوبات مالية تنتظر مشجعين مغاربة في روسيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | نيمار: "السيليساو" يطمح إلى الفوز بكأس العالم

نيمار: "السيليساو" يطمح إلى الفوز بكأس العالم

نيمار: "السيليساو" يطمح إلى الفوز بكأس العالم
هسبريس - متابعة
الاثنين 18 يونيو 2018 - 06:40

أكد نيمار دا سيلفا، نجم المنتخب البرازيلي، عقب تعادل "السيليساو" في مستهل مشواره بمونديال روسيا أمس الأحد أمام سويسرا (1-1) ضمن المجموعة الخامسة، أنه يشعر بتحسن يومي من الإصابة التي تعرض لها في وجه القدم، وأنه على الرغم من هذه النتيجة، إلا أنهم ما زالوا يملكون نفس طموح الفوز باللقب.

وقال نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في تصريحات من داخل الممر المؤدي لغرف اللاعبين عقب اللقاء "أنا بحالة جيدة. أشعر بتحسن كبير مع توالي المباريات".

وأكد نيمار، الذي يعد فريقه أحد أكبر المرشحين للفوز باللقب، أنه يمتلك "طموح كبير" في الفوز بهذا المونديال.

وحول النتيجة التي تحققت أمس، شدد صاحب الـ26 عاما أنهم كانوا يستحقون نتيجة أفضل من التعادل لأنهم صنعوا فرصا كثيرة كفيلة بتحقيق الفوز.

وبهذه النتيجة يفشل بطل العالم 5 مرات في تحقيق الفوز على سويسرا في ثاني مباراة تجمعهما بالمونديال، وذلك بعد تعادلهما في مباراتهما الوحيدة في مونديال 1950 بالبرازيل بهدفين لمثلهما.

واقتسم المنتخبان نقطة المباراة ليحتلا المركزين الثاني والثالث، ويتركان الصدارة المنفردة لصربيا التي فازت بهدف نظيف على كوستاريكا، متذيلة الترتيب.

وفي الجولة الثانية، ستلتقي البرازيل أمام كوستاريكا يوم الجمعة المقبل على ملعب (سان بطرسبرغ)، بينما ستبحث صربيا عن حجز مقعدها في ثمن النهائي في نفس اليوم أمام سويسرا على ملعب (كالينينغراد).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.