مصادر: "تذاكر جامعية" لبرلمانيين في المونديال

هسبورت من الرباط*

في الوقت الذي أصدرت فيه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بلاغا أكدت من خلاله "عدم صحة المعطيات التي تتحدث عن توجيهها دعوات إلى بعض البرلمانيين وتحمل نفقة إقامتهم وتنقلهم إلى روسيا لمتابعة مباريات المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم"، أكدت مصادر جامعية مطلعة لهسبورت أن الـ FRMF لم تتكفل فعلا بالجانب اللوجستيكي الخاص بالإقامة وتنقل البرلمانيين المغاربة إلى روسيا؛ غير أنها تكفلت بتوفير تذاكر المباريات من فئة الـ VIP لبعض البرلمانيين المنتمين إلى "لجنة القطاعات الاجتماعية" في المؤسسة التشريعية، ويتجاوز عددهم عشرين عضوا، وهي اللجنة المختصة في الصحة والشباب والرياضة والتشغيل والشؤون الاجتماعية، والتكوين المهني ثم المرأة والأسرة والطفل والتضامن وقضايا الإعاقة.

وأكدت المصادر نفسها أن الجامعة وزعت الدعوات، وهي عبارة عن "تذاكر VIP" لمشاهدة مباريات المنتخب، عند تقديم القميص الرسمي للمنتخب بالصخيرات قبل معسكر المنتخب في سويسرا؛ غير أن المصادر ذاتها نفت نفيا قطعيا أن تكون الـFRMF "منحت أي فنان أو منشط برامج مغربي تذاكر ولوج الملعب في مباراة المغرب ضد إيران"، وفق تعبيرها.

وفي سياق متصل، أكدت المصادر ذاتها أن الجامعة تكفلت، فعلا، باللاعبين المغاربة الحاصلين على الكرة الذهبية الإفريقية؛ من ضمنهم محمد التيمومي، الذي وقفت الجامعة وراء تذاكر سفره وإقامته وولوجه إلى الملعب لمشاهدة مباريات المنتخب في كأس العالم. كما قدمت الدعوة إلى كل من المدرب السابق للمنتخب المغربي بادو الزاكي، الذي سيحضر للمباراة الثانية للمنتخب ضد البرتغال، ولم يتابع مباراة المنتخب الأولى لالتزامات شخصية؛ في حين تعذر حضور نجم المنتخب السابق أحمد فرس لأسباب صحية، جعلته يعتذر عن السفر إلى روسيا.

وكانت الجامعة الملكية قد ذكرت، في بلاغها، أنها وجهت الدعوة إلى أسرة كرة القدم الوطنية فقط، والممثلة بأعضاء المكتب المديري للجامعة وأعضاء المكتب المديري للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية ورؤساء أندية البطولة الوطنية الاحترافية بقسميها الأول والثاني وأعضاء المكتب المديري للعصبة الوطنية لكرة القدم هواة ورؤساء العصب الجهوية، فضلا عن اللاعبين المغاربة الحاصلين على الكرة الذهبية الإفريقية، إلى جانب 45 رياضيا من الأولمبياد الخاص المغربي، من أجل حضور مباريات المنتخب الوطني برسم نهائيات كاس العالم المقامة حاليا بروسيا.

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