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كُتّاب وآراء
إلغاء رحلة جوية يبكي مشجعين لمنتخب السويد
أدى إلغاء رحلة طيران إلى حرمان نحو 150 مشجعا سويديا من حضور المباراة المقررة اليوم الاثنين بين المنتخبين السويدي والكوري الجنوبي، على ملعب "نيجني نوفغورود" في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم، المقامة حاليا في روسيا.
وأوضحت صحيفة "أفتونبلادت" السويدية أن الطائرة المستأجرة، التي كان من المفترض أن تقل المشجعين من العاصمة السويدية ستوكهولم إلى مدينة نيجني نوفغورود الروسية ، ألغيت رحلتها.
ونقلت الصحيفة عن أحد المشجعين، بعد إلغاء رحلة الطائرة، قوله: "الناس منخرطة في البكاء"، بينما أورد متحدث باسم شركة "سويدافيا"، المشغلة للمطار، إن مشكلة تتعلق بطاقم العمل تسببت في إلغاء الرحلة.
ومن المقرر أن يستعيد المشجعون الأموال المدفوعة لرحلة اليوم الواحد، التي تبلغ تكلفتها نحو 15 ألف كرونة سويدية (1700 دولار) ، حسب ما ذكرت الصحيفة نفسها.