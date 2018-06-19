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كُتّاب وآراء
"الدرس المكسيكي" يغلق تداريب المنتخب الألماني
بعد الهزيمة غير المتوقعة أمام المكسيك، في أولى مبارياته ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا، قرر المنتخب الألماني تغيير خططه الخاصة بالتدريبات، وأعلن عدم فتح الأبواب للجماهير لحضور المران.
ومن المقرر أن يتدرب بطل العالم، الذي سقط أمام المكسيك بهدف دون رد في الجولة الأولى من المونديال الروسي، خلف الأبواب المغلقة بمعسكره في فاتوتينكي على أطراف العاصمة الروسية موسكو.
وبالإضافة إلى ذلك، ألغي الاتحاد الألماني لكرة القدم مؤتمرا صحفيا لفليب لام، اللاعب الألماني السابق الذي كان أحد عناصر المنتخب الفائز بلقب مونديال البرازيل 2014. إذ يعد لام أحد أبرز الوجوه التي تروج لملف ترشح ألمانيا لتنظيم بطولة كأس امم أوروبا 2020.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى منذ العام 1982 التي تستهل فيها ألمانيا مشوارها في المونديال بهزيمة. بينما يلتقي المنتخب الألماني، بقيادة مدربه الوطني يواخيم لوف، يوم السبت المقبل مع سويسرا، قبل أن يختتم مشواره في المجموعة السادسة يوم الأربعاء الموافق 27 يونيو أمام كوريا الجنوبية.