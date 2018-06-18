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كُتّاب وآراء
مورينيو: المنتخبات الكبيرة تتعافى من بداياتها السيئة في كأس العالم
أشاد جوزي مورينيو بما اعتبره "يوما رائعا لكرة القدم" عقب فشل منتخبين من العيار الثقيل، هما ألمانيا والبرازيل، في الفوز بأول مبارياتهما في نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"، أمس الأحد.
لكن مدرب نادي مانشستر يونايتد الانجليزي يتوقع، وفق تحليله لمجريات الأمور في رفع الستار عن جولات كأس العالم، ان تستعيد "الماكينات" وأيضا "راقصو الصامبا" التوازن عقب هذه البداية السيئة.
وعانت المانيا، حاملة اللقب، من هزيمة مفاجئة بنتيجة 1- 0 أمام المكسيك؛ التي بدت متألقة في موسكو، بينما تعادلت البرازيل 1-1 مع سويسرا في "روستوف أوندون".
واعرب مورينيو، الذي يقدم خدماته حاليا محللا تلفزيونيا في محطة "روسيا اليوم"، عن سعادته بالنتائج التي تحققت إلى حد الآن؛ لكنه قلل من احتمال الخروج المبكر لألمانيا والبرازيل من البطولة العالمية.
وقال الإطار التدريبي البرتغالي المواظب على إثارة الجدل: "سيتأهلان معا؛ والافضل ضمن هذه المنتخبات الرائدة والكبيرة سيمضي قدما عند الوصول إلى مراحل الخروج المباشر للمغلوبين".
جوزي مورينو، من خلال موقعه الجديد خلال سير المونديال الروسي، أضاف: "اعتقد ان كل هذه المنتخبات تدرك نقاط تميزها. اعتقد انها تعرف جيدا أن مستواها سيتحسن خلال المباراة القادمة".
"من الجيد بالنسبة لهؤلاء اللاعبين، بالطبع، ان يثبتوا اقدامهم على الأرض .. ومن الجيد بالنسبة لمشجعيهم ان يظلوا محتفظين بهدوئهم مع استمرار التنافس"، يردف مدرب "مان يونايتد".
وستلعب المانيا امام السويد ضمن المجموعة السادسة يوم السبت المقبل، بينما ستكون البرازيل بحاجة لتحسين المستوى الذي قدمته في المباراة الافتتاحية عندما تلاقي كوستاريكا، ضمن المجموعة الخامسة، يوم الجمعة المقبل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
حتى من الناحية الطبية هناك ظعف فكيف يثم وظع تلج فوق رأس أمرابط المصاب فهو خطأ طبي فادح أشارت إليه كبريات الصحف، التلج يوظع على العظلات وليس على الرأس هههه
واذا قدم لاعبو المنتخب كل ما لديهم وابانوا عن الروح الجماعية فسنسامحهم في عدم التأهل
منذ البداية حظوظنا اما اسبانيا والبرتغال ضئيلة
يجب الا ننسى ذلك
HASSAN
بوحدوز قد سجل هذف رائع
داخل الفيفا كتب إسم مسجل الهذف
بوحدوز
بوحدوز دخل التاريخ سجل هذف في المونديال
إيران هي التي لم تسجل أي هذف
ولا أضن أنها ستسجل ضد إسبانيا أو البرتغال
ومن يدري فقد يفوز المنتخب الوطني على منتخب البرتغال، و يعود الامل من جديد. ...
فلنتشبت بما تبقى من بصيص أمل ....
فكل المنتخبات الكبيرة تعثرت في بداياتها. ...
المغرب قدم مقابلة كبيرة ضد إيران لكن تبا للحظ السيء الذي يلاحق المنتخب.
هيا هيا هيا أسود
أفضل لك أن تعمل على تحسين مستواك في الإملاء فأضعف لا تكتب هكذا أظعف
والثلج لا تكتب تلج..
ويثم/يتم?
يوظع/يوضع?
الخ