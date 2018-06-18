24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1313:3317:1420:4522:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

  1. الرقم السري (5.00)

  2. مؤتمر يحوِّل مراكش إلى وجهة للمحتجين ضد خوصصة التعليم (5.00)

  3. العنزي والشاب خالد يرفعان معنويات "الأسود" بأغنية مغربية (5.00)

  4. التوهج يعود إلى "حراك الريف" ببرنامج لإطلاق سراح المعتقلين (5.00)

  5. طرق تطوان تتعزز بنفقين لاستقبال المصطافين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | مورينيو: المنتخبات الكبيرة تتعافى من بداياتها السيئة في كأس العالم

مورينيو: المنتخبات الكبيرة تتعافى من بداياتها السيئة في كأس العالم

مورينيو: المنتخبات الكبيرة تتعافى من بداياتها السيئة في كأس العالم
هسبريس ـ رويترز
الاثنين 18 يونيو 2018 - 13:00

أشاد جوزي مورينيو بما اعتبره "يوما رائعا لكرة القدم" عقب فشل منتخبين من العيار الثقيل، هما ألمانيا والبرازيل، في الفوز بأول مبارياتهما في نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"، أمس الأحد.

لكن مدرب نادي مانشستر يونايتد الانجليزي يتوقع، وفق تحليله لمجريات الأمور في رفع الستار عن جولات كأس العالم، ان تستعيد "الماكينات" وأيضا "راقصو الصامبا" التوازن عقب هذه البداية السيئة.

وعانت المانيا، حاملة اللقب، من هزيمة مفاجئة بنتيجة 1- 0 أمام المكسيك؛ التي بدت متألقة في موسكو، بينما تعادلت البرازيل 1-1 مع سويسرا في "روستوف أوندون".

واعرب مورينيو، الذي يقدم خدماته حاليا محللا تلفزيونيا في محطة "روسيا اليوم"، عن سعادته بالنتائج التي تحققت إلى حد الآن؛ لكنه قلل من احتمال الخروج المبكر لألمانيا والبرازيل من البطولة العالمية.

وقال الإطار التدريبي البرتغالي المواظب على إثارة الجدل: "سيتأهلان معا؛ والافضل ضمن هذه المنتخبات الرائدة والكبيرة سيمضي قدما عند الوصول إلى مراحل الخروج المباشر للمغلوبين".

جوزي مورينو، من خلال موقعه الجديد خلال سير المونديال الروسي، أضاف: "اعتقد ان كل هذه المنتخبات تدرك نقاط تميزها. اعتقد انها تعرف جيدا أن مستواها سيتحسن خلال المباراة القادمة".

"من الجيد بالنسبة لهؤلاء اللاعبين، بالطبع، ان يثبتوا اقدامهم على الأرض .. ومن الجيد بالنسبة لمشجعيهم ان يظلوا محتفظين بهدوئهم مع استمرار التنافس"، يردف مدرب "مان يونايتد".

وستلعب المانيا امام السويد ضمن المجموعة السادسة يوم السبت المقبل، بينما ستكون البرازيل بحاجة لتحسين المستوى الذي قدمته في المباراة الافتتاحية عندما تلاقي كوستاريكا، ضمن المجموعة الخامسة، يوم الجمعة المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - Hassan الاثنين 18 يونيو 2018 - 13:18
أسوأ مشاركة للمغرب في المونديال تلوح في الأفق.. تلاثة هزائم متوالية كمنديال أمريكا لكن هذه المرة عدم التمكن من تسجيل أي هدف وهو أمر وارد جدا. لقد ثم تصنيف المغرب قبل بدأ المنديال كأظعف فريق مشارك، تمريرات خاطئة بالجملة وغياب النظج التكتيكي...
حتى من الناحية الطبية هناك ظعف فكيف يثم وظع تلج فوق رأس أمرابط المصاب فهو خطأ طبي فادح أشارت إليه كبريات الصحف، التلج يوظع على العظلات وليس على الرأس هههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
2 - ايشو الاثنين 18 يونيو 2018 - 13:26
فورزا سبيشل وان.
واذا قدم لاعبو المنتخب كل ما لديهم وابانوا عن الروح الجماعية فسنسامحهم في عدم التأهل
منذ البداية حظوظنا اما اسبانيا والبرتغال ضئيلة
يجب الا ننسى ذلك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
3 - Maroc الاثنين 18 يونيو 2018 - 13:27
N° 1

HASSAN



بوحدوز قد سجل هذف رائع


داخل الفيفا كتب إسم مسجل الهذف
بوحدوز



بوحدوز دخل التاريخ سجل هذف في المونديال
إيران هي التي لم تسجل أي هذف
ولا أضن أنها ستسجل ضد إسبانيا أو البرتغال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
4 - نيورا الاثنين 18 يونيو 2018 - 13:29
مورينيو يعيش الماضي اين هي ايطاليا وهوالندا في المونديال المقابلات تلعب بتقنية وتكتيك و ذاكاء وراية وسرعة ولياقة اللاعبين وتجنب الاخطاءعلى الميدان.'البرازيل وهولندا صوتت للمغرب2026 coup '
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
5 - Hal الاثنين 18 يونيو 2018 - 13:31
المنتخب الوطني ضعيف جدا بدنيا و فنيا و المدرب ليس له التجربة العالمية و لم يقم بدوره في جميع مراحل الخطة التدريبية ولا اعرف لماذا اختار الخطة الهجومية مع انه يعرف ان المستوى البدني للمنتخب ضعيف و ان النهج الهجومي من البداية خطء فادح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
6 - متابع الاثنين 18 يونيو 2018 - 13:31
تايقولوا اذا كنت في المغرب فلا تستغرب...واذا كنت مغربيا خارج المغرب فكل ما تفعله بالنسبة لهم مستغرب فلمادا نستغرب ونحن من المغرب....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
7 - DR Najib الاثنين 18 يونيو 2018 - 13:41
le maroc a une grande Equipe, il leur Manque un Leader offensif, un avant centre quoi, je me demande pourquoi Bencherqui n'a pas eu sa place c'est un grand Dribbleur et un chasseur de but
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
8 - مقاطعون الاثنين 18 يونيو 2018 - 13:42
في ركن من القرية الصغيرة، "المداويخ الحاكمون" سبوا، وهددوا، وتوعدوا، "المداويخ المقاطعون" وكان "الشبح" المقاطع، المستهلك، المحتجز في ذيل"الطبقة المتوسطة"، زبون "أفريقيا" و ماء "سيدي علي" وحليب "سنطرال"، رغم ضعف قدرته الشرائية، وسرقة تقاعده. إن مامرت به البلاد مؤخرا، كان يستلزم، تدخلا من أعلى هرم السلطة، لأنه خطب جلل، يتجلى في صدام مزلزل بين "الناخبين والمنتخبين"، أمام مرأى ومسمع سكان القرية، حول "الديموقراطية"، التي يتطلع إليها "الناخبون"، ويرفضها "المنتخبون"، فاكتسى هذا الصراع، صبغة المقاطعة. فكيف يدعم العالم بلد يسعى لتنظيم "كأس العالم" ويعيش فوضى تعتدي على "الديموقراطية" ومبادئها الأساسية. #_مقاطعون_حتى_الإنتخابات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - مصطفى الاثنين 18 يونيو 2018 - 13:43
كرة القدم لا تخضع لأي منطق،
ومن يدري فقد يفوز المنتخب الوطني على منتخب البرتغال، و يعود الامل من جديد. ...
فلنتشبت بما تبقى من بصيص أمل ....
فكل المنتخبات الكبيرة تعثرت في بداياتها. ...
المغرب قدم مقابلة كبيرة ضد إيران لكن تبا للحظ السيء الذي يلاحق المنتخب.
هيا هيا هيا أسود
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
10 - khalid الاثنين 18 يونيو 2018 - 13:46
مباراة يوم الأربعاء بعنوان "نكون أو لا نكون" ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
11 - said الاثنين 18 يونيو 2018 - 13:55
لا تقسو على فريق لم يكن الحظ بجانبه فأوقعه مع بطلي أروبا والعالم، تم اعلم أننا لسنا حالمين فنحن لسنا كالبرايل أو اسبانيا أو الأرجنتين لننافس من أجل الفوز بكأس العالم، نحن نأمل فقط مشاركة طيبة ولا تهمنا النتيجة بعد ذلك..
أفضل لك أن تعمل على تحسين مستواك في الإملاء فأضعف لا تكتب هكذا أظعف
والثلج لا تكتب تلج..
ويثم/يتم?
يوظع/يوضع?
الخ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
12 - hamza الاثنين 18 يونيو 2018 - 14:00
اعباد الله ، را هاذا غي المنتخب المغربي ماشي البرازيل ولا الارجنتين ، ولا شي منتخاب ديما مشارك فكاس العالم ، معرفتش لاش كتنتاقدوا المنتخب ،مجرد المشاركة فهي انجاز نظرا لمكوناته ، لا تنسو ان اعرق منتخب اقصي ب 7 اهذاف .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
13 - مقلوب علي القفة الاثنين 18 يونيو 2018 - 14:02
تقدرو دوخنا بهاذ المنديال و لايني والله ميوصل بكم الحال الى مونديال 2030 اللا على جتت الشعب المغربي صافي سلينا مبديتوش تحسبونا و كتحتقرونا سنعاملكم بنفس اللهجة اللي بغا المونديال يصرف عليه من جيبو و ماشي من فلوس الشعب اللي ومن خيرات البلاد اللؤ سرقتوها رحم الله العبد و نحن نلح بغينا حقنا و رزقنا و رزق ولدتنا و مستقبل زوين للاجيال للقادمة و مايحكمنا غير اللي رضينا عليه و كفى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.