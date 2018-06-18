مورينيو: المنتخبات الكبيرة تتعافى من بداياتها السيئة في كأس العالم

هسبريس ـ رويترز

أشاد جوزي مورينيو بما اعتبره "يوما رائعا لكرة القدم" عقب فشل منتخبين من العيار الثقيل، هما ألمانيا والبرازيل، في الفوز بأول مبارياتهما في نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"، أمس الأحد.

لكن مدرب نادي مانشستر يونايتد الانجليزي يتوقع، وفق تحليله لمجريات الأمور في رفع الستار عن جولات كأس العالم، ان تستعيد "الماكينات" وأيضا "راقصو الصامبا" التوازن عقب هذه البداية السيئة.

وعانت المانيا، حاملة اللقب، من هزيمة مفاجئة بنتيجة 1- 0 أمام المكسيك؛ التي بدت متألقة في موسكو، بينما تعادلت البرازيل 1-1 مع سويسرا في "روستوف أوندون".

واعرب مورينيو، الذي يقدم خدماته حاليا محللا تلفزيونيا في محطة "روسيا اليوم"، عن سعادته بالنتائج التي تحققت إلى حد الآن؛ لكنه قلل من احتمال الخروج المبكر لألمانيا والبرازيل من البطولة العالمية.

وقال الإطار التدريبي البرتغالي المواظب على إثارة الجدل: "سيتأهلان معا؛ والافضل ضمن هذه المنتخبات الرائدة والكبيرة سيمضي قدما عند الوصول إلى مراحل الخروج المباشر للمغلوبين".

جوزي مورينو، من خلال موقعه الجديد خلال سير المونديال الروسي، أضاف: "اعتقد ان كل هذه المنتخبات تدرك نقاط تميزها. اعتقد انها تعرف جيدا أن مستواها سيتحسن خلال المباراة القادمة".

"من الجيد بالنسبة لهؤلاء اللاعبين، بالطبع، ان يثبتوا اقدامهم على الأرض .. ومن الجيد بالنسبة لمشجعيهم ان يظلوا محتفظين بهدوئهم مع استمرار التنافس"، يردف مدرب "مان يونايتد".

وستلعب المانيا امام السويد ضمن المجموعة السادسة يوم السبت المقبل، بينما ستكون البرازيل بحاجة لتحسين المستوى الذي قدمته في المباراة الافتتاحية عندما تلاقي كوستاريكا، ضمن المجموعة الخامسة، يوم الجمعة المقبل.