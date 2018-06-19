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بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

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الرئيسية | رياضة | مبادرة تونسية ترشح الدول المغاربية لاحتضان مونديال 2030

مبادرة تونسية ترشح الدول المغاربية لاحتضان مونديال 2030

مبادرة تونسية ترشح الدول المغاربية لاحتضان مونديال 2030
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 08:00

بعد خسارة المغرب في استضافة بطولة كأس العالم 2026، أطلق برلمانيون تونسيون مبادرة للمطالبة بتقديم ملف مشترك بين الدول المغاربية (تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا) لاستضافة كأس العالم 2030.

وبالرغم من أن المغرب، الذي لم يتمكن من استضافة مونديال 2026، فشل في استضافة التظاهرة العالمية للمرة الخامسة؛ فإن الحدث الكروي أحدث انفراجاً سياسياً بين الدول المغاربية ، خصوصا بين المغرب والجزائر، بعد تصويت الأخيرة لصالح الملف المغربي. كما صوتت تونس وموريتانيا أيضاً لصالح "موركو 2026"؛ وهو التصويت الذي أنعش مبادرات إحياء المشروع المغاربي المعطل منذ أزيد من ثلاثة عقود، في وقت اختارت فيه أغلبية دول الخليج التصويت لصالح الملف الأمريكي.

رياض جعيدان، البرلماني التونسي، وجه نداء إلى حكومات الدول المغاربية يدعو فيه إلى تقديم ملف مشترك لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، لتكون حظوظ شمال إفريقيا وافرة وقادرة على احتضان هذه الفعالية، بعد فوز الملف المشترك للولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقال البرلماني التونسي، في تصريحات للصحافة، إن كل من تونس والمغرب والجزائر "تمتلك منتخبات قوية، وتونس والمغرب سبق لهما احتضان منافسات دولية، ويمكن إشراك موريتانيا وليبيا في الملف لكسب دعم كتلة شمال إفريقيا، مع أن موريتانيا ضعيفة الإمكانات المادية وكذلك ليبيا التي تعاني من تدهور الوضع الأمني والسياسي فيها".

وأوضح صاحب المبادرة التونسية أن "الفكرة بإمكانها أن تتعزز بمبادرات شبابية ونخبوية وسياسية لإحياء مشروع الاتحاد المغاربي، خاصة أن ملف استضافة مونديال 2030 سيواجه منافسين من العيار الثقيل، في ظل رغبة الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي في التقدم بملف مشترك".

وبالرغم من أن المغرب لم يستطع أن يحقق حلم استضافة العرس العالمي سنوات 1994 و1998 و2006 و2010 و2026، فإن تعليمات من الملك محمد السادس إلى رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، دعت إلى تقديم المغرب لترشحه لاحتضان مونديال 2030؛ غير أن فكرة تقديم ملف مشترك لم تطرح بعدُ على المستوى الرسمي.

وتفاعل الاتحاد الجزائري الكروي مع المبادرة التونسية، حيث أكد أن إمكانات تنظيم هذا الحدث الكروي الأكبر في العالم تستوجب تعاوناً بين مختلف الدول المغاربية.

وسبق لخير الدين زطشي، رئيس اتحاد الكرة الجزائري، أن اقترح اللجوء إلى إعداد ملف مشرك لتنظيم إحدى نسخ المونديال المقبلة، مشيراً إلى أنها الأوفر حظا للنجاح بدلا من الملفات الفردية.

وقال زطشي إن "الملفات المشتركة هي التي باتت تملك اليوم أوفر الحظوظ للفوز بتنظيم بطولة كأس العالم"، مضيفاً "يجب أن يكون هناك تقارب في الرؤى ووجهات النظر، وأن نركز كل الجهود والطاقات كي نكسب الرهان".

وزاد: "من جهتنا كبلد جار وشقيق دعمنا طلب المغرب الذي قدم ملفاً رائعاً جداً، وكنت أنتظر أن يكون التصويت عليه أكثر؛ ولكن حقيقة الميدان وعملية التصويت خالفتا كل التوقعات"، مشددا: "أعتقد أن أحد الأسباب المباشرة لخسارة الملف المغربي هو الأموال الضخمة التي ضخها الملف الثلاثي الأمريكي، فضلا عن الدعم الذي لقيه من طرف الكثير من البلدان".

وكان ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي، قد شكر السلطات الجزائرية والتونسية على تصويتها للملف المغربي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - massi الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 08:08
ça se voit qu'ils ont fumé la moquette, la Mauritanie.? c'est sérieux , ils n'ont rien c'est le désert, même pour se torcher le cul ils utilisent le sable.
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2 - مقلوب علي القفة الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 08:13
واش كضحكو علينا زعما السعب غيسد عينيه و يخلكم تسرقو فيه حتى ل 2030 غير يسالي المومديال و ها حنا معاكم، متحلموش توصلو لداك نهار عاش الشعب و لا عاش من سرقه
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3 - lotfi الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 08:20
يجب التخلي نهائيا على التفكير في هذا النوع من التنظيم. نحن أمة حدودنا مغلقة ومشكل الصحراء عائق حقيقي على اي تقدم بالتنظيم ولدينا مشاكل اجتماعية تتفاقم سنة بعد اخرى
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4 - مغربي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 08:21
ان شاء الله لم لا... لكن بعد طوي ملف البوليساريو نهايا وكف الشقيقة الجزائر عن دعم الانفصال والتفرقة سيكون ذلك ممكن جدا
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5 - الواقعي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 08:22
موريتانيا؟هههههه العاصمة الموريتانية تفتقد لابسط الاشياء و هي شبه مدينة و تريدها تنظم كأس العالم. ترشيح فاشل
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6 - fateh d الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 08:23
الجزائر لا يمكن ان تنظم حتى كاس افريقيا ليس لدواعي البنية التحتية او المال بل لدواعي امنية . السلطات تخاف خروج الامور عن السيطرة وكل واحد يستغل الحدث لاغراظه السياسية .السلطة لا تثق في الشعب و الشعب لا يثق في السلطة
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7 - سمحمد المانيا الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 08:29
بادرة طيبة لاكن هناك عائق الحدود البرية بين المغرب والجزائر وكذلك من من بين هده الدولة التي سوف تكون له حصة الاسد.. فامريكا لوحدها ستنضم 67 مبارة.. اضن ان العرب سوف لايتفقون... اتفق العرب ان لا يتفقوا....
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8 - نيورا الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 08:31
اذا لم يتغير القانون التنظيمي في الفيفا لجعل تنظيم البطولة يلزم ان يكون بالتناوب بين القارات وان تكون الدول المرشحة تستجيب لشروط التنظيم ستبقى الكاس تتدحرج بين الامريكيتين واسيا برئاسة السعودية والامارات والبحرين والصين والاوروبيتين رغم تعاطف بعض الدول من الاخيريتين
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9 - Hana الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 08:31
فكرة جيدة ان يكون التنظيم مشتركا بين تونس والجزائر والمغرب .
الدول الامازيغية لن تحتاج لدعم عربي تكفينا الدول الافريقية والصديقة .
تحياتي للمغرب الكبير
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10 - jomana الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 08:31
و ستقوم مبادرة خليجية تحت شعار "و الله لا ديتوها، اللهم في الميريكان و المجوس و البودييين ولا في المغاربيين"
راه حنا ولينا واحلين مع خوتنا كتر من البراني... الله المستعان !
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11 - جلال الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 08:33
ضمان الفوز بكأس العالم 2030 لامناص من تقديم تنظيم مشترك المغرب الجزائر تونس منافسة ستكون قوية وحامية لو ترشح المغرب لوحده مضيعة الوقت والمال فقط وسوف يخسر مليار في مئة تقديم الملف الثلاتي سوف يضمن التصويت جميع الأصوات الأفريقية من حلفاء المغرب والجزائرايضامن جنوب افريقيا الدول المجاورة لها صوتت ضد المغرب 2026 البنية التحتية تونس جيدة تملك الملاعب جيدة متل الملعب رداس الجزائر أيضا بدأت بناء ملاعب جديدة الملعب واهران التنظيم الثلاتي يحقق بالرياضة ما عجزت عنه االسياسة يسير بالقاطرة المغرب العربي إلىاالأمام لما لما يكون فال الخير الحل مشاكل والخلافات بين الجزائر والمغرب فمن كان يقول إن ترامب رئيسامريكا سوف يجلس يتفاهم مع رئيسكوريا الشمالية جلس مع كوريا االجنوبية يسعون تحقيق الوحدة بين شمال وجنوب رغم العداء كبير بينهم لا نضحك على أنفسنا المغرب لن يستطيع منافسة دول متل الصين انجلترا الأرجنتين الارواغواي سمعت أيضا فرنسا بلجيكا هولندا تقدم الملف المشترك تكون ضربة القاضية المغرب بما أن فيفا تسيرمشاركة 48 منتخب لابد من تنظيم المشترك
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12 - Hooollandddddddssss الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 08:37
حبذا لو آخذة الفكرة بكل جدية وصدق بين المناطق الاربعة ولا اقول دول لان الشب واحد والمصير واحد
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13 - said الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 08:42
فقط تونس والجزائر والمغرب
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