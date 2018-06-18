الطرابلسي ينتظر انطلاقة تونسية جيدة في المونديال

هسبريس - د.ب.أ

قال حاتم الطرابلسي نجم المنتخب التونسي السابق إنه يشعر بالتفاؤل إزاء فرص منتخب بلاده في مواجهة نظيره الإنجليزي، المقررة اليوم الاثنين على ملعب "فولجوغراد أرينا"، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة بروسيا.

وقال الطرابلسي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية وسط العاصمة الروسية موسكو، "بالتأكيد هي مباراة صعبة للغاية أمام فريق قوي يتمتع بإمكانيات كبيرة مثل المنتخب الإنجليزي".

اللاعب الذي شارك مع المنتخب التونسي في كأس العالم ثلاث مرات، سنوات 1998 و2002 و2006، أضاف: "أتمنى أن يكون منتخبنا جاهزا على المستويين البدني والذهني. أنا متفائل خاصة بعد المباريات الودية الجيدة أمام منتخبات كبيرة مثل إسبانيا والبرتغال. وكذالك جميع الأجواء من معسكر المنتخب تبشر بكل خير".

وتابع: "المدرب نبيل معلول متفائل ويطمح للوصول إلى دور الثمانية في البطولة .. كل ما نتمناه أن تكون البداية في هذا المونديال جيدة. أتوقع أنه رغم صعوبة المجموعة ، ستشهد هذه النسخة أفضل مشاركة مونديالية لتونس".

وأضاف الطرابلسي: "شاهدنا في الأيام القليلة الماضية أن مستوى المنتخبات متقارب نوعا ما. رأينا المكسيك تفوز على ألمانيا، وحتى أستراليا قدمت مباراة أكثر من رائعة أمام فرنسا رغم الخسارة .. حسب تصريحات المدير الفني التونسي وكذالك اللاعبين ، ليس هناك تخوف، وهذا ما يبث الأمل في تقديم أداء جيد اليوم".