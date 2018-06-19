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كُتّاب وآراء
حكومة أستراليا غاضبة من "تقطّعات المونديال"
تدخل رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم ترنبول، بالنيابة عن جماهير كرة القدم الغاضبة في بلاده، بعد سلسلة من المشاكل الفنية التي شوشت على مشاهدة مباريات نهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.
وكتب ترنبول على تويتر إنه تحدث مع ألين ليو، الرئيس التنفيذي لشركة أوبتس السنغافورية للاتصالات التي تملك الحقوق الحصرية لبث مباريات البطولة التي تستغرق شهرا في استراليا.
وقال ترنبول: "أكد لي أنه يمنح مشاكل بث كأس العالم اهتمامه الشخصي ويعتقد أنها ستحل قريبا جدا". بينما دفع حجم الشكاوى ليو للاعتذار على حسابه في تويتر.
واستشاطت الجماهير الاسترالية المهووسة بكرة القدم غضبا بسبب انقطاع البث أثناء مباراة كوستاريكا وصربيا؛ وكانت هناك مشكلة في البث في الليلة الافتتاحية للبطولة أيضا.