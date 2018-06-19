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الرئيسية | رياضة | كرواتيا تبعد اللاعب نيكولا كالينيتش عن المونديال

كرواتيا تبعد اللاعب نيكولا كالينيتش عن المونديال

كرواتيا تبعد اللاعب نيكولا كالينيتش عن المونديال
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 02:35

أفادت الصحف الكرواتية أن زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، قام بطرد مهاجم فريقه نيكولا كالينيتش، وذلك بعد أن رفض لاعب انتر ميلان الإيطالي النزول إلى أرض الملعب خلال الدقائق الأخيرة من المباراة التي فاز بها الفريق على نيجيريا في أولى مبارياته ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ورغم أنه لا يوجد تأكيدات رسمية حتى الآن، توافقت الصحف الكرواتية على أن كالينيتش غادر معسكر المنتخب الكرواتي.

ولن تستطيع كرواتيا استبدال اللاعب المطرود بلاعب أخر؛ لأن شروط الاستبدال لا تنطبق على هذه الحالة، حيث أنه لا يسمح باستبدال لاعب مكان أخر إلا إذا تعرض أحد اللاعبين لإصابة خطيرة، ولذلك ستكمل كرواتيا مشوارها في المونديال بقائمة تضم 22 لاعبا فقط.

ورفض كالينيتش الدخول إلى أرض الملعب خلال الفترات الأخيرة من المواجهة التي جمعت بين نيجيريا وكرواتيا ،والتي انتهت بفوز الأخيرة بهدفين نظيفين، حيث ادعى معاناته من آلام في الظهر.

وكشفت صحيفة "جوتارنجي ليست" الكرواتية أن كالينيتش رفض اللعب كبديل في المباراة الودية التي خسرتها كرواتيا مؤخرا بثنائية نظيفة أمام البرازيل، في مدينة ليفربول الإنجليزية.

وتتربع كرواتيا على صدارة المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، تليها الأرجنتين وإيسلندا برصيد نقطة واحدة. ويلتقي المنتخب الكرواتي في مباراته الثانية بالمونديال مع المنتخب الأرجنتيني يوم الخميس المقبل.

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