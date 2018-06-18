السويد تهزم كوريا وتلحق المكسيك في صدارة المجموعة السادسة

هسبريس من الرباط

انتهى لقاء المنتخبين السويدي والكوري الجنوبي لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة في نهائيات "مونديال 2018"، اليوم الاثنين بملعب "نيزني نوفغورود" في روسيا، بنتيجة 1-0 لصالح الأوروبيين.

المنتخب الاسكندنافي دخل التباري معتمدا في تشكيلته الأساسية على كلايسون وفورسبرغ وإيكدال ولارسون، بجانب أوغستينسون ويانسون ولوستيغ وغرانكفيست وبورغ، إضافة إلى توفونين والحارس أولسن.

أما التشكيلة الرئيسية الآسيوية فقد عرفت حضور تشون هون وُو في حراسة المرمى، بجوار اللاعبين هوانغ وسون وكيم وسونغ لي وشيول كو، وأيضا يونغ كي وسو يانغ ويونغ لي وجون كيم وبارك.

الجولة الأولى من التباري عرفت سيطرة مطلقة للمنتخب السويدي الذي أهدر فرصا عديدة سنحت بافتتاح حصة التهديف، بعدما أفلح في بسط سيطرته على إيقاع هذه المرحلة من التباري.

نجم الدقائق الـ45 الأولى من المقابلة لم يكن غير الحارس الكوري الجنوبي وُو، الذي أبعد كرات عديدة كانت في طريقها نحو شباكه، منها تصديه لانفراد به من طرف الهجوم السويدي.

استهلال التهديف تطلب خوض 20 دقيقة من اللعب في الجولة الثانية، بعدها تدخل الحكم السالفادوري جويل أغويلار، بعد الاستعانة بـ"حكم الفيديو"، لإعلان ركلة جزاء لصالح المنتخب الأوروبي.

ونجح المدافع أندرياس غرانكفيست، في الدقيقة 65، في تسديد ضربة الجزاء لتتجاوز خط مرمى تشون هون وُو، مانحا الأفضلية للسويديين على سبورة نتيجة هذه المواجهة المونديالية.

عكس نصف المباراة الأول، شهدت الجولة الثانية إقبالا أكبر من الكوريين الجنوبيين على شن حملات هجومية، مفلحين في تهديد شباك الحارس روبين أولسن في مناسبات متعددة، دون النجاح في تغيير النتيجة.

جدير بالذكر أن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة تضع السويد في وجه ألمانيا، يوم السبت المقبل، بينما يلاقي منتخب كوريا الجنوبية نظيره المكسيكي بحلول اليوم نفسه.

وكانت الجولة الأولى من تباري المجموعة نفسها، في كأس العالم التي تحتضنها روسيا، قد سجلت مفاجأة بتلقي "الماكينات الألمانية" هزيمة بهدف نظيف من النخبة المكسيكية.