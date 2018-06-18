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كُتّاب وآراء
لوف يدعو لاعبي ألمانيا إلى تصحيح المسار
أبدى مدرب منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، يواخيم لوف، أسفه للخسارة المحبطة في المباراة الأولى لـ"المانشافت" بمونديال روسيا، بهدف نظيف على يد المكسيك، مقرا بأن بلاده لم تعتد على الخسارة في الافتتاحيات.
وصرح لوف "بالطبع إنه أمر محبط أن نخسر مباراتنا أمام المكسيك. خسارة المباراة الأولى بالنسبة لنا يعد أمرا غير مألوف على الإطلاق".
وأضاف في مقابلة مع الاتحاد الألماني للعبة نشرها اليوم الاثنين "لكن ينبغي دائما أن تكون هناك بدايات لأي شيء (فازت ألمانيا جميع مبارياتها الأولى في المونديالات السبع الأخيرة). لم نلعب بالشكل المطلوب، لكن هذه الهزيمة لا تعني النهاية بالنسبة لنا".
وتابع "علينا أن نتحسن في المباراة القادمة" أمام السويد يوم السبت القادم، مطالبا بـ"التعلم من درس المكسيك".
وأقر "اللاعبون يشعرون الآن بالإحباط الشديد، لكن علينا النهوض والنظر للأمام واستعادة طريقة لعبنا. لدينا الخبرة الكافية للتعافي من آثار الهزائم، وسننهض، لكن ينبغي علينا الفوز بالمباراة القادمة".
واستبعد لوف امكانية توديع "المانشافت" للمونديال من الدور الأول، لتتواصل لعنة الأبطال، على غرار ما حدث لإسبانيا في مونديال البرازيل 2014 وإيطاليا في جنوب أفريقيا 2010 وفرنسا في مونديال كوريا الجنوبية واليابان.
وقال "لن يحدث هذا معنا، سنحقق هدفنا ونتأهل لثمن النهائي، نمتلك كل الامكانيات لتصحيح المسار.