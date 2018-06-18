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الرئيسية | رياضة | "الشياطين الحمر" تحكم قبضتها على باناما بنتيجة عريضة بالمونديال

"الشياطين الحمر" تحكم قبضتها على باناما بنتيجة عريضة بالمونديال

"الشياطين الحمر" تحكم قبضتها على باناما بنتيجة عريضة بالمونديال
هسبريس من الرباط
الاثنين 18 يونيو 2018 - 17:45

دك المنتخب البلجيكي الملقب بـ"الشياطين الحمر" حصون نظيره البانامي بنتيجة 3 أهداف لصفر، في مباراة مساء الاثنين ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة.

وهيمن لاعبو المنتخب البلجيكي على أغلب أطوار المباراة، وعرفوا كيف ينتزعون ثلاث نقط كانت متوقعة بالنظر إلى مردود "الشياطين الحمر"، رغم الصمود الذي أبداه الباناميون خاصة في الشوط الأول من المواجهة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم افتتح درايس ميرتينز نجم نابولي الإيطالي التسجيل لبلجيكا بعد مرور دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

وتكفل روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 68 و75.

وانفرد منتخب بلجيكا مؤقتا بصدارة المجموعة السابعة برصيد ثلاث نقاط انتظار لما ستسفر عنه المباراة الأخرى بالمجموعة والتي تجمع في وقت لاحق اليوم بين تونس وإنجلترا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - جمال الدين الاثنين 18 يونيو 2018 - 17:58
أتمنى فوزها بكأس العالم لنخرج من هيمنة و سيطرة الدول الكبرى و التقليدية في الكرة البرازيل الارجنتين ألمانيا و نرى بطل جديد
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28
2 - ayoub elhafidi الاثنين 18 يونيو 2018 - 18:03
بلجيكا تملك نجوم كبيرة ك هزارد ولكاكو ...بينما بنما منتخب ضعيف جدا ولاول مرة يظهر في كاس العالم
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