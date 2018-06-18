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كُتّاب وآراء
"الشياطين الحمر" تحكم قبضتها على باناما بنتيجة عريضة بالمونديال
دك المنتخب البلجيكي الملقب بـ"الشياطين الحمر" حصون نظيره البانامي بنتيجة 3 أهداف لصفر، في مباراة مساء الاثنين ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة.
وهيمن لاعبو المنتخب البلجيكي على أغلب أطوار المباراة، وعرفوا كيف ينتزعون ثلاث نقط كانت متوقعة بالنظر إلى مردود "الشياطين الحمر"، رغم الصمود الذي أبداه الباناميون خاصة في الشوط الأول من المواجهة.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم افتتح درايس ميرتينز نجم نابولي الإيطالي التسجيل لبلجيكا بعد مرور دقيقتين من بداية الشوط الثاني.
وتكفل روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 68 و75.
وانفرد منتخب بلجيكا مؤقتا بصدارة المجموعة السابعة برصيد ثلاث نقاط انتظار لما ستسفر عنه المباراة الأخرى بالمجموعة والتي تجمع في وقت لاحق اليوم بين تونس وإنجلترا.