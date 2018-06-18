المنتخب يحل بموسكو وحظوظ ‎أمرابط ترتفع

محمد أمين متبار من موسكو*

عَاد نور الدين أمرابط للتدرب بشكل عاد مع زملائه في الفريق الوطني المغربي، خلال الحصة التدريبية المغلقة التي احتضنها ملعب "شايكا" في فورونيج، صباح اليوم الاثنين، بعد أن خاض تدريبات يوم أمس بشكل منفرد بعيدا عن المجموعة.

وارتفعت حظوظ نور الدين أمرابط في المشاركة في مباراة الأربعاء أمام المنتخب البرتغالي، بعد أن سبق وأكّد عبد الرزاق هيفتي، طبيب المنتخب، ضرورة خلوده للراحة لمدّة لا تقل عن أسبوع، إذ يبدو أن الحالة الصحية للاعب قد استقرّت، خاصة وأنه يرغب في خوض المواجهة المقبلة.

ومن جهة أخرى خاض مروان داكوستا، مدافع المنتخب المغربي، حصة تدريبية خاصة، صباح اليوم، بعيدا عن المجموعة بعد أن غاب عن حصة يوم أمس، إذ تظل مشاركة اللاعب في مباراة البرتغال غير مؤكدة، بسبب تمدّد عضلي أصابه خلال المواجهة السابقة بين المغرب وإيران.

وحل الفريق الوطني المغربي، عشية اليوم الاثنين، في موسكو، عبر طائرة خاصة قادما من فورونيج، من أجل استكمال التحضيرات لمواجهة "برازيل أوروبا"، حيث سيخوض الفريق الوطني حصة تدريبية أخيرة، عصر غد الثلاثاء، في ملعب لوجينكي، الذي سيحتضن المباراة.

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