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الرئيسية | رياضة | المنتخب يحل بموسكو وحظوظ ‎أمرابط ترتفع

المنتخب يحل بموسكو وحظوظ ‎أمرابط ترتفع

المنتخب يحل بموسكو وحظوظ ‎أمرابط ترتفع
محمد أمين متبار من موسكو*
الاثنين 18 يونيو 2018 - 18:15

عَاد نور الدين أمرابط للتدرب بشكل عاد مع زملائه في الفريق الوطني المغربي، خلال الحصة التدريبية المغلقة التي احتضنها ملعب "شايكا" في فورونيج، صباح اليوم الاثنين، بعد أن خاض تدريبات يوم أمس بشكل منفرد بعيدا عن المجموعة.

وارتفعت حظوظ نور الدين أمرابط في المشاركة في مباراة الأربعاء أمام المنتخب البرتغالي، بعد أن سبق وأكّد عبد الرزاق هيفتي، طبيب المنتخب، ضرورة خلوده للراحة لمدّة لا تقل عن أسبوع، إذ يبدو أن الحالة الصحية للاعب قد استقرّت، خاصة وأنه يرغب في خوض المواجهة المقبلة.

ومن جهة أخرى خاض مروان داكوستا، مدافع المنتخب المغربي، حصة تدريبية خاصة، صباح اليوم، بعيدا عن المجموعة بعد أن غاب عن حصة يوم أمس، إذ تظل مشاركة اللاعب في مباراة البرتغال غير مؤكدة، بسبب تمدّد عضلي أصابه خلال المواجهة السابقة بين المغرب وإيران.

وحل الفريق الوطني المغربي، عشية اليوم الاثنين، في موسكو، عبر طائرة خاصة قادما من فورونيج، من أجل استكمال التحضيرات لمواجهة "برازيل أوروبا"، حيث سيخوض الفريق الوطني حصة تدريبية أخيرة، عصر غد الثلاثاء، في ملعب لوجينكي، الذي سيحتضن المباراة.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - ADAM الاثنين 18 يونيو 2018 - 18:26
باش تربح البرتغال واسبانيا ساهلة بدر هاري في الحراسة ربيعي والاخوان زعيتر وبنعطية دفاع والوسط بلاش ماعندك مادير بيه والباقي كله هجوم وديك الساعة نشوفو رونالدو ولا غيرو
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13
2 - يونس السلفي الاثنين 18 يونيو 2018 - 18:26
بالتوفيق إن شاء الله
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15
3 - علي امرابط الاثنين 18 يونيو 2018 - 18:27
يا رب يا عالي انصر المنتخب الغالي
يارب نعيد ذكريات
4/ غشت 1578
11/ يونيو 1986
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20
4 - marocki الاثنين 18 يونيو 2018 - 18:27
الله يرحم بها الوالدين خليو السيد يرتاح! الإصابة لتعرض لها ما سهلاش... اللهم الهزيمة و لا يمشي يتفاقم داكشي و يتزاد عليه الحال!! امراط عزيز على جميع المغاربة و نريده أن يتحسن حاله. لاعب مغربي قح. أداؤه دائما رجولي و قتالي
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19
5 - Abdou الاثنين 18 يونيو 2018 - 18:28
لو كان عندنا اربعة لاعبين مثل نورالدين امرابط لطمعنا في كاس العالم الله يحفظ الشريف ويزيد من امثاله.
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6 - مشجعة الأسود الاثنين 18 يونيو 2018 - 18:28
نحن ننتظر زئيركم من جديد #امرابط و درار
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14
7 - monir الاثنين 18 يونيو 2018 - 18:31
مرحبا بكم في موسكو
وحظ سعيد للبرتغال
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8 - ديما مغرب واخا تخسر الاثنين 18 يونيو 2018 - 18:35
نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، لكن يجب على السي رونار الإبتعاد على الفلسفة الزائدة و أن يلعب كل في مركزه، اليمين لحكيمي و اليسار لمنديل و أمرابط جناح أيمن لأنه يخلق فرص من لاشيء، وأتمنى لو يدخل فجر مكان بلهندة في النصف الثاني لإعطاء الحيوة البي تموت بعد صافرة الإستراحة، كما اتمنى أن يلعب بزياش أو حارث خلف المهاجم لوقف تقدم المدافعين، وأن يبتعد عن الحلول التي لم تجرب في ودياته الرديئة. وحظ سعيد.
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9 - saad الاثنين 18 يونيو 2018 - 18:42
رونار الله يحفظك دخل بوطيب بلاصة الكعبي...و درار بلاصة امرابط و حكيمي ردو ليسر و مادخلش بوحدوز راه نفسيتو ماشي أجور........و الشوط الثاني دخل لكعبي بلاصة بوطيب ...و ربع ساعة اللولة نفس طريقة اللعب ضغط على حامل الكرة و بما ان البرتغال ستلعب كرة مفتوحة عكس ايران...خاص نماركيو ف ربعة ساعة اللولة باش مايدخلش اليأس فقلوب الاعبين.
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10 - simple opinion الاثنين 18 يونيو 2018 - 18:44
في الحياة لاشيء مستحيل بالرغم من صعوبة المهمة وان لم نقل باستحالتها فمفتاح الوصول الئ النجاح العمل الجاد وبالايمان الراسخ وبالعزيمة الصلبة والارادة القوية والشعور بالهوية الوطنية واللتي هي عماد كل نصر مبين كل تلك الاشياء واللتي لابد ان تكون موشومة في ذاكرتنا هي سر نجاحنا في كل المحافل الدولية فحب الاوطان من الايمان .....................................................!
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