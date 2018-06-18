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الرئيسية | رياضة | منتخب السعودية ينجو من كارثة جوية في روسيا

منتخب السعودية ينجو من كارثة جوية في روسيا

منتخب السعودية ينجو من كارثة جوية في روسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 18 يونيو 2018 - 20:30

نجا المنتخب السعودي من كارثة محققة، بعد أن اشتعلت النيران في جناح الطائرة التي يستقلها الفريق إلى مدينة روستوف الروسية.

ووفقا لما نقله طلال الغامدي، مراسل قنوات MBC السعودية، عبر حسابه على موقع "تويتر"، اشتعلت النيران في أحد محركات الطائرة التي كانت تقل صقور السعودية إلى روستوف، ولكن وصلت البعثة إلى المدينة بسلام.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي بيانا جاء فيه "يود الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يُطمئن الجميع، على سلامة كافة أفراد بعثة المنتخب الوطني بعد عطل فني بسيط في أحد محركات الطائرة التي هبطت قبل دقائق في مطار "روستوف أون دون"، ويتجه الآن أفراد البعثة بسلام إلى مقر إقامتهم".

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة أوروغواي في ثاني جولات دور المجموعات بالمونديال، ساعيا لتدارك هزيمة الجولة الأولى أمام روسيا بخماسية نظيفة.

ويقع منتخب السعودية في المجموعة الأولى بجانب منتخبات أوروغواي ومصر وروسيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (37)

1 - Hassan Sima الاثنين 18 يونيو 2018 - 20:37
الحمد لله على السلامة من يتشفى فهـو آثم أليسو بمسلمين
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2 - امينة الاثنين 18 يونيو 2018 - 20:38
‏الحمد لله على لطف الله. ‏نتمنى السلامة للجميع
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3 - mhammed الاثنين 18 يونيو 2018 - 20:39
الحمد لله على سلامتهم
مهما كان فاللاعبون ليس لهم ذنب
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4 - عمراوبوه الاثنين 18 يونيو 2018 - 20:39
الحمد لله على سلامتكم نتمنى لكم حظ سعيد
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5 - toufik الاثنين 18 يونيو 2018 - 20:39
الحمد لله علا سلامتهم وحظ موفق فأنتم اخواننا
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166
6 - ADAM الاثنين 18 يونيو 2018 - 20:40
نسأل الله السلامة والعافية حمدا لله على السلامة رغم القلب موجوع من طعنة الغدر لكن وبالتأكيد نتمنى لهم السلامة في كل سفر وترحال
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186
7 - rahim الاثنين 18 يونيو 2018 - 20:42
الحمد لله على لطف الله ....اللهم انا نسألك اللطف فيما جرت به المقادير....ربنا لا تواخذنا بأفعالنا، وعاملنا بما انت أهل له، ولا تعاملنا بما نحن أهل له ...
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128
8 - khalid الاثنين 18 يونيو 2018 - 20:43
السلامة لاشقاءنا . يا رب تحفض العرب والمسلمين وكل من قال أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
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9 - مغربي الاثنين 18 يونيو 2018 - 20:46
الحمد لله على سلامتكم رغم كل الأذى الذي سببه لنا حكامكم.
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106
10 - مسلم الاثنين 18 يونيو 2018 - 20:46
نقول لهم الحمد لله على السلامة لاننا مهما اخلتلفنا نبقىو مسلمين ونطلب الله يهدي الجميع لما فيه خير للامة الاسلامية
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95
11 - أمين WV, USA الاثنين 18 يونيو 2018 - 20:47
الحمد لله على لطفه و حسن تقديره.
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83
12 - الحمد لله على السلامة الاثنين 18 يونيو 2018 - 20:47
الحمد لله على سلامتهم الله يحفظ اخواننا المسلمين نتمنى لهم كل الخير
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13 - rodaniamir الاثنين 18 يونيو 2018 - 20:48
اللهم الطف بنا يا رب الحمد لله على السلامة
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14 - moustapha الاثنين 18 يونيو 2018 - 20:51
الحمد لله على لطفه الحمد لله على لطفه
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60
15 - redouane com الاثنين 18 يونيو 2018 - 21:03
الحمد الله على سلامتكم جميعا الله لطف وبتوفيق انشا الله
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33
16 - السالمي الاثنين 18 يونيو 2018 - 21:08
الحمد لله لم تسقط ضحايا او جرحى عند الاشقاء السعوديين.
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36
17 - ولد زايو الاثنين 18 يونيو 2018 - 21:08
إلى المسمى hassan sima نتمنى السلامة للجميع ولكل إنسان .وليس للمسلم فقط.
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39
18 - يوم الحساب الاثنين 18 يونيو 2018 - 21:15
الحمد لله رب العالمين على سلامتكم نتمنى لكم حظ سعيد بالتوفيق إنشاء الله
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29
19 - Amine الاثنين 18 يونيو 2018 - 21:16
الحمد لله على سلامتهم نحن نعيب على حكامهم وليست لنا مشكلة مع المنتخب السعودي والشعب السعودي
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27
20 - Khlil الاثنين 18 يونيو 2018 - 21:17
الحمد لله على السلامة و لا نريد الا الخير لشعب الجزيرة العربية و لا نضمر لهم شرا ابدا.فالمغاربة أحرار و أصحاب دماء حارة و طبع حاد ولكن ليسو بالحاقدين و الله يهدي أمة سيدنا محمد.
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34
21 - loulou qahtani الاثنين 18 يونيو 2018 - 21:18
ألف سلامة عليكم تحية من المغرب إحنا عرب وعمرنا ما نكون ضد بعض ألف سلامة عليكم
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27
22 - الياس الاثنين 18 يونيو 2018 - 21:19
مستوى التعاليق راقي. الاخوان الشكر لكم على مستوى الاداب و الاحترام رغم ما عانيناه من حكام السعودية. هكدا يكون المغاربة
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60
23 - قاسم الاثنين 18 يونيو 2018 - 21:24
الحمد لله على لطف الله ،اللهم لك الحمد حتى ترضى.إنهم أشقائنا ولا نقبل لهم أي سوء
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19
24 - باحسون الاثنين 18 يونيو 2018 - 21:26
الحمد لله على النجات ألله يوفق جميع المسلمين أمين يارب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين والحمد لله
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17
25 - ابو هناء الاثنين 18 يونيو 2018 - 21:27
الحمد لله على سلامتكم انتم اهم من الكورة و مايجي منها كنا سنفقد اللاعب لمرابط و اليوم حفظ الله فريق عربي مسلم نريد السلامة للجميع وكل يرجع لأهله سالم
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18
26 - didi الاثنين 18 يونيو 2018 - 21:27
المغاربة الأحرار الرجولة مند الطفولة ديما المسامحة
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16
27 - عمو الاثنين 18 يونيو 2018 - 21:35
الحمد لله على السلامة بالتوفيق للجميع. اخواننا واهلنا.مهما حصل
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14
28 - aziz الاثنين 18 يونيو 2018 - 21:38
وخا دارو معنا الخشونة ولكن لن نتمنى لأي أحد الأذى ونقول لهم ألف الحمد لله على السلامة
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13
29 - عبده/ الرباط الاثنين 18 يونيو 2018 - 21:39
الحمد لله على الطافه الخفية التى أنجى بها هؤلاء اللاعبين و انا متاكد من انهم كانوا يتمنون إقامة كاس العالم 2026 بالمغرب فهم عرب و لكن تدخل السياسة و المال حال دون ذلك فالى 2030 رفقة الجزائر و تونس ان شاء الله ان كان في العمر بقية
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9
30 - لحنين75 الاثنين 18 يونيو 2018 - 21:39
الحمد لله و الشكر لله على سلامة الإخوان السعوديين و كل على من كان في الطائرة. .! والله اقولها من قلبي نحن شعب نحب الخير و الصحة و العافية و السلم و السلام لكل الشعوب .! و السلام عليكم..شكرا هسبرس .
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18
31 - jawad الاثنين 18 يونيو 2018 - 21:43
يود الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يُطمئن الجميع، على سلامة كافة أفراد بعثة المنتخب الوطني بعد عطل فني يود الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يُطمئن الجميع، على سلامة كافة أفراد بعثة المنتخب الوطني بعد عطل فني بسيط في أحد محركات الطائرة التي هبطت قبل دقائق في مطار "روستوف أون دون"، 
عطل فني بسيييييييط والنيران مشتعلة !! هذا ما يسمى بالاستهتار في الارواح البشرية
على سلامتهم و سلامة أهلهم
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8
32 - عبدو الاثنين 18 يونيو 2018 - 21:48
اهنئ المعلقين المغاربة علي سمو اخلاقهم و على رقي احساسهم فكلهم قالوا الحمد لله على سلامتهم هذا الشعور لا يكسبه الا الشعوب الحرة و الشعوب ذات الاخلاق الحميدة حفظ الله المغرب و اهله
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25
33 - مغربية الاثنين 18 يونيو 2018 - 22:05
طبعا الحمد لله على سلامتهم لاننا مسلمون اولا و المسلم لا يتمنى الشر لاخيه المسلم ليحفظهم الله لاسرهم .المشاعر الانسانية شئ و السياسة شئ ثاني
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5
34 - المجيب الاثنين 18 يونيو 2018 - 22:08
لماذا الكوارث تلاحق الفريق السعودي؟؟ كما يقول المثل الشعبي المغربي: " الله ينجينا وينجيكم من العين العين الزرقة والعين الغارقة والعين اللي شوفتها حارقة". خاصهوم يطلبو التسليم من رجال لبلاد.
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-6
35 - الرياض الاثنين 18 يونيو 2018 - 22:14
الحمد لله على سلامتهم ، وشكراً على التعليقات اللطيفه والراقيه من اشقائنا المغاربه ،
وهذا يدل على طيب اصلكم .
حفظ الله الجميع من كل مكروه...
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0
36 - عبد الاله الاثنين 18 يونيو 2018 - 22:15
الحمد لله على سلامة المنتخب السعودي و كل طاقم الطائرة، متمنين لهم التوفيق في كاس العالم رغم صعوبة المهمة.
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0
37 - ابو سارة الاثنين 18 يونيو 2018 - 22:23
الحمد لله على السلامة ,السلامة للجميع وكل يرجع لأهله سالم
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