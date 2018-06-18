24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:13
|13:33
|17:14
|20:45
|22:19
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الرقم السري
- الرئيس بوتين والهجرة الفرنكوفونية غير الشرعية!
- بدائل الحكومة الملتحية
- تأثير الشّعر الأندلسيّ في فِيثِينْطِي ألِكْسَنْدرِي
- ليبرمان يشمت في ميسي لإهداره ركلة الجزاء
مؤتمر يحوِّل مراكش إلى وجهة للمحتجين ضد خوصصة التعليم (5.00)
التوهج يعود إلى "حراك الريف" ببرنامج لإطلاق سراح المعتقلين (5.00)
- "المراعي" السعودية تستعد لإطلاق سلسلة إنتاج الحليب في المغرب - (119)
- رؤساء ومنتخبون يفضلون "متعة المونديال" على مشاكل السكان - (93)
- فجر: اللاعبون البرتغاليون "بشر مثلنا" يملكون قدمين وساقين - (78)
- هاري كين يذيق "صقور تونس" هزيمة مريرة في "المونديال" - (68)
- المغرب ومونديال 2030 .. أية دروس من خمسة ترشيحات فاشلة؟ - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
منتخب السعودية ينجو من كارثة جوية في روسيا
نجا المنتخب السعودي من كارثة محققة، بعد أن اشتعلت النيران في جناح الطائرة التي يستقلها الفريق إلى مدينة روستوف الروسية.
ووفقا لما نقله طلال الغامدي، مراسل قنوات MBC السعودية، عبر حسابه على موقع "تويتر"، اشتعلت النيران في أحد محركات الطائرة التي كانت تقل صقور السعودية إلى روستوف، ولكن وصلت البعثة إلى المدينة بسلام.
ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي بيانا جاء فيه "يود الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يُطمئن الجميع، على سلامة كافة أفراد بعثة المنتخب الوطني بعد عطل فني بسيط في أحد محركات الطائرة التي هبطت قبل دقائق في مطار "روستوف أون دون"، ويتجه الآن أفراد البعثة بسلام إلى مقر إقامتهم".
ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة أوروغواي في ثاني جولات دور المجموعات بالمونديال، ساعيا لتدارك هزيمة الجولة الأولى أمام روسيا بخماسية نظيفة.
ويقع منتخب السعودية في المجموعة الأولى بجانب منتخبات أوروغواي ومصر وروسيا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (37)
مهما كان فاللاعبون ليس لهم ذنب
عطل فني بسيييييييط والنيران مشتعلة !! هذا ما يسمى بالاستهتار في الارواح البشرية
على سلامتهم و سلامة أهلهم
وهذا يدل على طيب اصلكم .
حفظ الله الجميع من كل مكروه...