تحدي المائة هدف يغازل "الماتادور" الإسباني

هسبريس - إفي

يفتح مونديال روسيا الباب أمام تحد تهديفي جديد للمنتخب الإسباني الذي سجل 95 هدفا في تاريخه بالبطولة وأصبح على بعد خمسة أهداف من الوصول للمائة.

وسجل "لا روخا" 95 هدفا خلال 50 مباراة خاضها في 15 نسخة بالمونديال منذ ذلك الذي أحرزه خوسيه أرارغوري في 27 مايو 1934 حتى الذي أحرزه ناتشو فرناندز الجمعة الماضية أمام البرتغال.

ويعد ديفيد فيا الهداف التاريخي لإسبانيا في المونديال بعدما زار الشباك تسع مرات في ثلاث نسخة مونديالية (ألمانيا 2006 وجنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014)، ويليه ايميليو بوتراجينيو وفرناندو هييرو وراؤول جونزاليس وفرناندو مورينتس، برصيد خمسة أهداف لكل منهم.

وبذلك سيتطلع المنتخب الإسباني للوصول للمائة هدف خلال مباراتيه القادمتين في دور المجموعات، الأربعاء في كازان أمام إيران، وبعدها بخمسة أيام في كالينينغراد بلقاء المغرب.

وتخطت خمسة منتخبات حاجز الـ100 هدف في بطولات كأس العالم وهي ألمانيا برصيد 224 هدفا خلال 107 مباراة والبرازيل (221 هدفا) والارجنتين (131 هدفا) وإيطاليا (128 هدفا) وفرنسا (106 أهداف).