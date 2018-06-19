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كُتّاب وآراء
بلاتر يحضر مباراة المغرب والبرتغال في موسكو
يزور السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) روسيا بناء على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيحضر مباراة البرتغال مع المغرب يوم غد الأربعاء ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية للمونديال.
وقال متحدث باسم بلاتر (82 عاما) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن بلاتر يخطط للسفر إلى موسكو اليوم الثلاثاء من أجل حضور المباراة.
وكان بلاتر رئيسا للفيفا حينما حصلت روسيا في عام 2010 ، على حق استضافة مونديال 2018 ، لكنه رحل عن المنصب في 2015 إثر قضية فساد الفيفا التي شهدت توجيه اتهامات ضد العديد من المسؤولين البارزين في الاتحاد الدولي.
وتورط بلاتر في سلسلة من فضائح الفساد مما أدى إلى إيقافه ستة أعوام عن ممارسة أي أنشطة تتعلق بكرة القدم.
ولا تتضمن عقوبة بلاتر حرمانه من حضور مباريات كرة القدم وفقا للوائح الفيفا، مما يعني إمكانية حضوره مباراة البرتغال والمغرب من استاد لوجنيكي.