طيران روسيا ينفي حريق طائرة المنتخب السعودي

هسبريس ـ مُتابعة

فندت شركة "طيران روسيا"، الاثنين، معلومات نشرتها وسائل إعلام محلية ودولية حول حدوث حريق في أحد محركات طائرة كانت تقل منتخبا مشاركا في المونديال.

وأصدرت شركة "طيران روسيا"، الناقلة لأعضاء منتخب السعودية لكرة القدم، بيانا توضيحيا حول الحادثة التي تعرضت لها الطائرة خلال إقلاعها من مدينة سان بطرسبورغ إلى روستوف.

وقالت الشركة إنه "عند اقتراب الرحلة من بلوغ مطار مدينة روستوف على نهر الدون، حصل خلل في عمل أحد المحركات، وذلك بسبب دخول طائر فيه"، مؤكدة أن المسافرين "لم يتعرضوا لأي خطر"، وأن "المعلومات التي تحدثت عن حصول حريق في أحد المحركات تجانب الحقيقة" .

وأضاف البيان أن الطائرة "هبطت بشكل طبيعي، ولم يعلن أي إنذار بوجود حريق فيها".

وفي وقت سابق طمأن الاتحاد السعودي الجماهير على سلامة كافة أفراد بعثة "الأخضر"، بعد عطل فني في الطائرة التي أقلتهم إلى روستوف استعدادا لمواجهة أوروغواي ضمن المجموعة الأولى في مونديال روسيا.

وذكر الاتحاد السعودي في بيان مقتضب: "يود الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يُطمئن الجميع على سلامة كافة أفراد بعثة المنتخب الوطني بعد عطل فني بسيط في أحد محركات الطائرة التي هبطت قبل دقائق في مطار "روستوف أون دون". ويتجه الآن أفراد البعثة بسلام إلى مقر إقامتهم".

وانتشرت صورة لجناح الطائرة أثناء هبوطها على المدرج تكشف وميضا حراريا فسره المتابعون بأنه حريق .

ويستعد "الأخضر" لمواجهة نظيره الأوروغوياني في مباراة حاسمة مساء غد الأربعاء، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم 2018 التي تقام في روسيا.

وخسر المنتخب السعودي مباراته الأولى في المونديال على يد روسيا صاحبة الأرض والضيافة بخماسية دون رد، ليتأزم موقف الفريق في العبور إلى الدور التالي.