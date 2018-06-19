رونالدو يشارك في المران الأخير قبل لقاء المغرب

هسبريس - إفي

شارك مهاجم وقائد منتخب البرتغال لكرة القدم، كريستيانو رونالدو، في المران الأخير قبل مواجهة المغرب غدا الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الثانية بمونديال روسيا.

وتعافى اللاعب صاحب الـ33 عاما بشكل تام من آلام بسيطة في الكاحل شعر بها أثناء مواجهة إسبانيا يوم الجمعة الماضي رغم أنه واصل اللعب حتى نهاية المباراة في المونديال، ليسجل "هاتريك" قاد به بلاده للتعادل مع "الماتادور" (3-3) ويتصدر به قائمة الهدافين.

وخلال الدقائق الـ15 المتاح حضورها لوسائل الإعلام، قام اللاعبون تحت إمرة المدرب فرناندو سانتوس بعملية إحماء وبعض التدريبات قبل مواصلة الجلسة في ظل هطول الأمطار.

وتواجه البرتغال الأربعاء المغرب ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا إسبانيا وإيران.