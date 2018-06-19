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الرئيسية | رياضة | رونالدو يشارك في المران الأخير قبل لقاء المغرب

رونالدو يشارك في المران الأخير قبل لقاء المغرب

رونالدو يشارك في المران الأخير قبل لقاء المغرب
هسبريس - إفي
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:31

شارك مهاجم وقائد منتخب البرتغال لكرة القدم، كريستيانو رونالدو، في المران الأخير قبل مواجهة المغرب غدا الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الثانية بمونديال روسيا.

وتعافى اللاعب صاحب الـ33 عاما بشكل تام من آلام بسيطة في الكاحل شعر بها أثناء مواجهة إسبانيا يوم الجمعة الماضي رغم أنه واصل اللعب حتى نهاية المباراة في المونديال، ليسجل "هاتريك" قاد به بلاده للتعادل مع "الماتادور" (3-3) ويتصدر به قائمة الهدافين.

وخلال الدقائق الـ15 المتاح حضورها لوسائل الإعلام، قام اللاعبون تحت إمرة المدرب فرناندو سانتوس بعملية إحماء وبعض التدريبات قبل مواصلة الجلسة في ظل هطول الأمطار.

وتواجه البرتغال الأربعاء المغرب ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا إسبانيا وإيران.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - عصام الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:43
واو واو واو واو واو واو واو على ركابي كيدايرين....نيشو الاخوان ياكما نديرو شيحاجا.
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15
2 - halima الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:56
يا ربي تسترنا يا ربي ولكن نتمناو الخير يا ربي توفق المنتخب الوطني
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16
3 - maghribi hor الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:58
نعم يريدون الفوز للخروج المغاربة ليعبرون عن الفرحة لانا المغاربة يعيشون في احس الاحوال
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-10
4 - مصطفى الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:19
ما يمكنش زعما يماري رونالدو ضد مرماه ....... را فايتا وقعات ليه
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-5
5 - fotball الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:21
بتوفيق منتخب البرتغال فأنت من تستحق الفوز عن جدارة
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-13
6 - Jihane الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:39
كاين اللي تفقص واللي سب واللي ضحك واللي سخر فالنهاية كيبقى هذا منتخب كيمثل بلادنا كنتمناولو التوفيق . اللهم انا لا نسألك رد القضاء لكن نسألك اللطف فيه. اللهم لا تشمت فينا قريشا
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10
7 - globale الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:56
ان شاء الله المنتخب المغربي اطيح ليه لكواري ليس هناك شيء يسمى مستحيل العزيمة فقط
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