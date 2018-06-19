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الرئيسية | رياضة | صلاح يقود "الفراعنة" في مواجهة مصر وروسيا

صلاح يقود "الفراعنة" في مواجهة مصر وروسيا

صلاح يقود "الفراعنة" في مواجهة مصر وروسيا
هسبريس - إفي
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:53

تنتظر الجماهير المصرية مشاركة نجمها الأول، محمد صلاح، في مباراة "الفراعنة" الليلة أمام روسيا صاحبة الأرض، بثاني أدوار المجموعة الأولى من المونديال، وهو الأمر الذي بات مؤكدا.

وقرر المدير الفني للمنتخب المصري، الأرجنتيني هيكتور كوبر، الدفع بصلاح في مواجهة روسيا في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2018.

وتلعب مصر بتشكيل مكون من محمد الشناوي وأحمد فتحي وأحمد حجازي وعلي جبر ومحمد عبد الشافي وطارق حامد ومحمد النني ومحمد صلاح وعبد الله السعيد ومحمود تريزيجيه ومروان محسن.

وكثّف هداف ليفربول وأفضل لاعبي البريميير ليغ من تدريباته خلال الأيام الأخيرة، ورغم استعداده بنسبة كبيرة للمشاركة منذ بداية مشوار مصر بالمونديال أمام أوروغواي يوم الجمعة الماضي، إلا أن الجهاز الفني والطبي فضّل الاحتفاظ به للمباراة الثانية، أمام "الدب الروسي" .

وقال مصدر من الاتحاد المصري لـ(إفي) إن "محمد بحالة جيدة، لديه رغبة في المشاركة ويعلم أن بلاده تنتظره وتحتاج إليه كثيرا. سنراه اليوم في الملعب".

ويسعى المنتخب المصري لتجاوز سقوطه أمام أوروغواي بهدف نظيف في الدقيقة قبل الأخيرة، بالخروج بنتيجة إيجابية أمام روسيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - بالتوفيق الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:02
بالتوفيق للاشقاء العرب،يجب اخد الحيطة والحذر والمبادرة بالهجوم من البداية حتى آخر ثانية
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2 - Aziz Canada الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:15
نصيحة للمنتخب:
عند اي خطا مباشر للبرتغال..يجب ان يكون هناك لاعب مغربي طويل القائمة في الركن الاخر للمرمى لمساعدة حارس المرمى
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10
3 - حمود الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:27
المنتخب المصری بقیادة محمد صلاح یقدر ان یباغت الروس لکن المهمة مهیش سهلة الروس فی بلدههم وامام جمهورهم لا اشک ان ینهزمو .
المنتخب المصری دفاعی و یرتبک فی الوراء لذا الخوف علیه اللعبون لهم بنیة قویة ودفاع متماسک
ویلعبون علی الاطراف م الکرات العالیة
بینما اخواننا المصریمن ممکن بقیاد صلاح یمتلکون الهجمات الخاطفة
تنبیه اسهل مجموعة فی کاس العالم .بشهادت المحللین حتی الفریق الورغوانی لیس بی الفریق القوی المهم حض امفر للعرب
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4 - NACER الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:40
المنتخب المصري غادي يفوز على روسيا وكنتمناو ليه التوفيق ان شاء الله
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