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كُتّاب وآراء
صلاح يقود "الفراعنة" في مواجهة مصر وروسيا
تنتظر الجماهير المصرية مشاركة نجمها الأول، محمد صلاح، في مباراة "الفراعنة" الليلة أمام روسيا صاحبة الأرض، بثاني أدوار المجموعة الأولى من المونديال، وهو الأمر الذي بات مؤكدا.
وقرر المدير الفني للمنتخب المصري، الأرجنتيني هيكتور كوبر، الدفع بصلاح في مواجهة روسيا في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2018.
وتلعب مصر بتشكيل مكون من محمد الشناوي وأحمد فتحي وأحمد حجازي وعلي جبر ومحمد عبد الشافي وطارق حامد ومحمد النني ومحمد صلاح وعبد الله السعيد ومحمود تريزيجيه ومروان محسن.
وكثّف هداف ليفربول وأفضل لاعبي البريميير ليغ من تدريباته خلال الأيام الأخيرة، ورغم استعداده بنسبة كبيرة للمشاركة منذ بداية مشوار مصر بالمونديال أمام أوروغواي يوم الجمعة الماضي، إلا أن الجهاز الفني والطبي فضّل الاحتفاظ به للمباراة الثانية، أمام "الدب الروسي" .
وقال مصدر من الاتحاد المصري لـ(إفي) إن "محمد بحالة جيدة، لديه رغبة في المشاركة ويعلم أن بلاده تنتظره وتحتاج إليه كثيرا. سنراه اليوم في الملعب".
ويسعى المنتخب المصري لتجاوز سقوطه أمام أوروغواي بهدف نظيف في الدقيقة قبل الأخيرة، بالخروج بنتيجة إيجابية أمام روسيا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
عند اي خطا مباشر للبرتغال..يجب ان يكون هناك لاعب مغربي طويل القائمة في الركن الاخر للمرمى لمساعدة حارس المرمى
المنتخب المصری دفاعی و یرتبک فی الوراء لذا الخوف علیه اللعبون لهم بنیة قویة ودفاع متماسک
ویلعبون علی الاطراف م الکرات العالیة
بینما اخواننا المصریمن ممکن بقیاد صلاح یمتلکون الهجمات الخاطفة
تنبیه اسهل مجموعة فی کاس العالم .بشهادت المحللین حتی الفریق الورغوانی لیس بی الفریق القوی المهم حض امفر للعرب