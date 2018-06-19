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الرئيسية | رياضة | عقبة رونالدو تهدد المنتخب المغربي بالإقصاء المبكر من المونديال

عقبة رونالدو تهدد المنتخب المغربي بالإقصاء المبكر من المونديال

عقبة رونالدو تهدد المنتخب المغربي بالإقصاء المبكر من المونديال
هسبريس – أ.ف.ب
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:00

تنتظر المنتخب المغربي لكرة القدم مهمة مزدوجة تتمثل في إيقاف النجم كريستيانو رونالدو وتفادي الخروج المبكر من مونديال روسيا، عندما يلاقي جارته البرتغال الأربعاء على ملعب "لوجنيكي" في موسكو في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

ومُني المغرب بخسارة مؤلمة في الجولة الأولى أمام إيران الجمعة (صفر-1)، بهدف من نيران صديقة سجله مهاجمه عزيز بوحدوز في الدقيقة الخامسة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع، بعدما كان أسود الأطلس الأفضل معظم فترات المباراة. أما البرتغال، فانتزعت تعادلا ثمينا من إسبانيا 3-3 بـ"هاتريك" لنجمها رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات.

ويحتاج المنتخب المغربي إلى خبرة مدربه الفرنسي هيرفيه رونار لكسب نقطة على الأقل للإبقاء على آماله حتى الجولة الأخيرة، في مسعاه لبلوغ الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه (بعد 1986).

في المقابل، تسعى البرتغال بطلة أوروبا 2016 إلى مواصلة البداية القوية لخطف النقاط الثلاث ووضع قدم في الدور الثاني، خاصة أن المنتخب الإيبيري لا يزال يذكر خروجه من الدور الأول لمونديال المكسيك 1986 عندما خسر 1-3 في الجولة الثالثة الأخيرة أمام أسود الأطلس.

مهمة رونالدو

في سن الثالثة والثلاثين، لن تكون لدى رونالدو فرصة أخرى لرفع أغلى كأس في العالم. بثلاثيته في مرمى إسبانيا، كشر نجم ريال مدريد عن أنيابه موجها إنذارا شديدا إلى خصومه، وكان الأبرز في الجولة الأولى حتى الآن بين نجوم اللعبة.

"سي آر 7" المبتسم معظم الوقت لم يترك مكانا للمزاح ضد إسبانيا، المنتخب المرشح بقوة للقب ثان في تاريخه بعد 2010. سجل في المباراة الـ"هاتريك" الـ51 في مسيرته، عبر ركلة جزاء وتسديدة قوية خدعت الحارس دافيد دي خيا وركلة حرة رائعة قبل دقائق من نهاية الوقت الأصلي. ومن ثم، فقد بات رونالدو رابع لاعب يسجل في أربع نسخ لكأس العالم.

لم يكن اللاعب الموهوب آخر من يتباهى بإنجازاته، لكن القائد لم يتحدث عنها بعد اللقاء، فشدد على ضرورة "تقدير ما قدمه المنتخب، كانت مباراة قوية جدا. الآن علينا التفكير في مباراتنا المقبلة التي ستكون صعبة جدا".

يؤكد البرتغاليون أنهم سيخوضون مباراة الأربعاء بحذر، في مواجهة منتخب قدم أداء هجوميا سريعا في مباراته الأولى، دون أن ينجح في استغلال فرصه.

وقال البرتغالي أندريه سيلفا، مهاجم ميلان الإيطالي، في مؤتمر صحافي الاثنين: "أعتقد أن البرتغال أقوى من المغرب إذا ما قمنا بمقارنة بين المنتخبين"؛ لكنه حذر في الوقت نفسه من أن المباراة "لن تكون سهلة".

وأضاف سيلفا، الذي كان احتياطيا ضد إسبانيا والذي قد يشارك كأساسي: "الجميع يعرف المغرب، نعرف بأن أغلب اللاعبين ولدوا في أوروبا وأن نتيجة مباراتهم ضد إيران كان من الممكن أن تكون مختلفة"، مضيفا "نحن نفكر فقط في الفوز بالمباراة المقبلة، أمام خصم صعب جدا"، في تعليقه على ما إذا كانت البرتغال مرشحة للقب المونديال.

"قدمان، ساقان"

على الجانب المغربي، أكد فيصل فجر، لاعب خط الوسط، أن فريقه لم يفقد حظوظه بعد، على بالرغم من ن المجموعة هي الأصعب في المونديال.

وقال: "إذا قلت بأننا لا نؤمن بـ(إمكانية) التأهل، فأكون كاذبا. بإمكاني الاستعانة بأمثلة، مثل تعادل الأرجنتين (مع إيسلندا 1-1 السبت)... عندما تكون هناك إرادة، بإمكان تحقيق أي شيء".

وأشار لاعب وسط خيتافي الإسباني إلى أن البرتغاليين يملكون "قدمين، ساقين، إنهم بشر مثلنا. ما زلنا نؤمن. الفكرة الوحيدة في ذهننا هي أن نجعل جمهورنا فخورا، وأن نفوز بهذه المباراة".

لكن الأمر سيتطلب من المغاربة أن يكونوا أكثر من بشر لوقف النجم الخارق "سي آر 7"، الذي أكد سيلفا أنه "يجعل الأمور سهلة جدا" عندما تلعب إلى جانبه.

وسيفتقد المغرب نور الدين أمرابط، مهاجم ليغانيس الإسباني، الذي أصيب بارتجاج في الدماغ في المباراة الأولى إثر سقوطه على الأرض بعد احتكاك مع لاعب إيراني، بينما سيكون جميع اللاعبين في تصرف رونار الطامح إلى التألق العالمي بعد القاري، إذ سبق له قيادة زامبيا وساحل العاج إلى لقب كأس أمم إفريقيا عامي 2012 و2015.

لن يكون سهلا على رونار التعامل مع "عقبة" رونالدو، الذي يقود منتخبا بلغ سن النضج ويعرف لاعبوه بعضهم البعض جيدا بأسلوب لعب متناسق يشرف عليه المدرب الخبير والهادئ فرناندو سانتوس الذي منحه تتويجه بكأس أوروبا 2016 الثقة والأمان الذي كان ينقصه من قبل.

مونديال 2018 سيكون "فرصة" رونالدو ليتألق للمرة الأولى في كأس للعالم، إذ تبقى أفضل نتيجة له مع المنتخب نصف نهائي 2006 في ألمانيا.

إشارة البداية من البرتغالي لا لبس فيها: ثلاثة أهداف في مباراة هي مجموع كل الأهداف التي سجلها في النسخ الثلاث السابقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (37)

1 - hero الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:12
الخطأ الذي وقع فيه المنتخب في مونديال 1998 مع البرازيل هو نفسه الذي سوف يقع فيه 2018. الكرة ليس لديها منطق . ألمانيا صاحبة اللقب خسرت مقابلتها الأولى
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27
2 - مغربي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:12
على المنتخب بذل كل الجهد و علينا الدعاء لهم ...الله ولي التوفيق
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51
3 - مشجع مغربي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:14
نصفتولو راموس ديال الغرب يدي عليه الورقة الحمرا
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-19
4 - said الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:15
le probleme c est pas Ronaldo mais c est Renard...s il fait des bettises encore comme faire rentrer un attaquant gamin non encore au niveau pour le mondial ou faire des changement non reflechis !
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14
5 - أبو هبة الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:16
كرة القدم لتفتيت تفكير الشعوب عن واقعها المعاش الدول المتقدمة تعمل على توفير كل الرفاهية لشعوبها حتى لا يفكروا بأنهم جسد بدون روح يجرون وراء الملذات ولتحقيق ذلك فهي تستنزف الدول الفقيرة التي تريد تقليد الدول الغنية ظانة أنها هي الحياة المنشودة نحن لا نحتاج إلى كرة القدم و مايرافقعا من تبذير للمال العام نحن نحتاج إلى الأساسيات
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33
6 - Noureddine الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:18
هل لا زلتم تنتظرون التأهل بالفوز على البرتغال وإسبانيا ؟ لنكن واقعين هزيمة هذين المنتخبين ضرب من الخيال. ان لم نهزم اضعف منتخب ايران في المجموعة. الذي وقف الند للند مع المغرب. حكمنا على أنفسنا بالإقصاء عندما أضعنا الفوز او حتى التعادل. الامر يحز في أنفسنا ولكن هذه هي الرياضة الفوز للافضل
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32
7 - Abderrahim الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:18
Le bourtoqal n'acceptera pas une defaite
Il aura en deux match que un points
Aussi un match nul il aura deux point en deux match
Toujours derriere l Iran
Est ce logique
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-1
8 - واحد من الناس الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:18
كرة القدم تعكس نفسية شعب ما و مزاجه و تفكيره و هذا ما حدث مع ايران: شعب الذهاء و الشطرنج و الزربية العجيبة و النفس الطويل و العمق الحضاري البعيد و شعب الفكر و الديموقراطية و الصناعات و التحدي و الاصل عكس بعض الشعوب التي لا تعكس سوى بنياتها العقلية من فساد و تفحفيح و تسحسيح و ابهة فارغة و جري و ركض بلا هدف و فساد و تزوير و تبعية و سطحية...حين تكون المور غير مبنية على الصح الصحيح فانها تضوهلر العيوب في اي امتحان كما نرى عند هطول الامطار فتعري الفساد الخ و هي ضربة في مرمانا لا غير اي اننا لا نخدع الا انفسنا عوض التحلي بالصدق و المعقول..فاننا لا نسجل الا اهدافا ليست في صالحنا و كذلك سياسات العرب انها شبيهة بهزائمهم في كرة القدم و هذا ما يميز الفرق مثلا البرازيل عن الروس عن الانجليو عن الايرانيين عن السعوديين عن الايطاليين عن الالمان الخ
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15
9 - محمد الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:19
الى كل المغاربة الذين فقدو الامل و يقولون اننا سننهزم امام البرتغال و اسبانيا .
اقول لكم بكل روح المواطنة انني متفاجئ  ان الشعب المغربي العظيم و لاول مرة في التاريخ  يجتمعون  على قول حقيقة واضحة وضوح الشمس. فعلا سننهزم.
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25
10 - بن اخليفة الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:20
رونالد ليس قويا في كل مكان وفي كل زمان قد يكون قويا أمام اسبانيا . وقد يكون العكس. وهدا ظهر مع الريال مرات عديدة.
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1
11 - معنديش مع الكورة الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:21
صحيح أن رونالدو لاعب ذكي ومتمرس ولكن لا تنسوا كم من مباراة شارك فيها مع فريقه وخسر الكرة 11 لاعب وجمهور قتال ندية باختصار رجولة الله ينصر اللي يبغي بلادو ويموت عليه
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5
12 - امحمدDz الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:22
بالتوفيق للمنتخب المغربي في مونديال روسيا ...نصيحتي للمنتخب أن يتكلف زوج ديال اللاعبين بحراسة رونالدو و إذا ما ربحتيش غادي تسلكي على خير ...و السلام عليكم .
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6
13 - Scorpio الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:23
المنتخب المغربي يكون قوي في المباريات التي يوضع فيها في موقف ضعف والعكس صحيح مع ما وقع في مباراة إيران....مجرد رأي
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3
14 - قاسم الصغير الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:23
سجل المنتخب الاسباني ثلاث أهداف في مرمى الاسبان معنى هذا ان منظومة دفاع البرتغال فيها خلل وبإمكان المنتخب المغربي استغلال نقطة ضعفهم هذه وتسجيل الاهداف ،مع محاصرة رولاندو بلاعبين.لابد من التضحية بلاعب لتحييد قوة البرتغال رولاندو.كل شيء ممكن .هذه مجرد كرة لاتخضع لمنطق..
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-6
15 - مصطفى كاراطيكا الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:24
عارفين النتيجة من المباراة الأولى غير انا الي بقى فيا المال إلى مشو هكداك على ولو
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6
16 - باكر الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:24
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في ما يتعلق بمباراة الغد يجب الطاقم التقني أن يغير تشكلت الفريق بأقحام حمز منديل في الرواق الأيسر وأشرف في اليمين و درار مكان مرابط واذا كان مرابط في كامل الجاهزية يجب ان يوظف كراس حربة كما هو معروف في ناديه وإلا جمع الحقيقة والسلام عليكم ورحمة
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-4
17 - Tarik الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:24
Ma b9a lih walo Ronald a tout donné dans le match contre l'Espagne il est cao debout n'écoutez pas ce personnage ni d'autre , nos joueurs ont la capacité de briller devant le portogèch comme l'ont fait nos anciens ils ont deux jambes comme nous , le seule qui a fait trembler les filets d'Espagne si non ses camarade c'est ZERO Allez ya Ousoud qui ne craignent personne
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-5
18 - من بلقصيري الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:24
يجب علينا وضع الثقة في مجموعتنا.لنا من الكفاءات ما يقف ندا اند امام بطل أوربا و صاحب الكرة الذهبية. شويا دياب التفاؤل الله يرحم الوالدين دياركم.خليونا نفرحوا مع اولادنا
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-8
19 - زهير الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:27
المشكلة قد تكون عقبة العناصر الوطنية و ليس عقبة رونالدو .. إلى الأمام وكل شيئ سيكون بإذن الله على أحسن ما يرام.
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-1
20 - الحكومة الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:29
أنا كنعرف لي محترف خصوصا يلعب كرة مكائن لا رولاند لا 6 حمص لعب كرة شوف سنغالي داب رابحا بزوج بيوت
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7
21 - أرنب جرادة الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:32
أغلب التقديرات ترجح أن ينهزم المنتخب المغربي أمام كل من البرتغال واسبانيا
السؤال المطروح هو الحصة فلا نتمنى أن ننهزم بحصة ثقيلة كما حدث بالنسبة للمنتخب السعودي أمام روسيا
على كل حال نتمنى حظا سعيدا للمنتخب ولو بحفظ بعض ماء الوجه
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8
22 - التازي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:38
عزيمة الرجال تزيح الجبال ..نتمنى لمنتخبنا الوطني المغربي كل التوفيق والنجاح وحض سعيد
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2
23 - من موسكو الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:41
كل الاجانب تاذين التقينا بهم هنا يتنبؤن ن بفوز البرتغال وهذا هو المنطق .الا اننا سنجع حتى سافرة النهاية ولما لا اىمفاجئة . يتبع :)
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-1
24 - كازاوي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:46
بكل روح رياضية نتمنى الفوز للفرقة التي ستلعب جيدا ،المنطق يقول فوز ساحق للبرتغال بقيادة نجمه كريستيانو ...والقلب يقول فوز بنكهة المهمة المستحيلة للمنتخب
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-2
25 - اسد الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:49
في هده المباراة على لاعبي المنتخب استحضار 3 امور غاية في الاهمية للاستبسال للظفر بالنقاط 3 .
1- ان الانتصارهو مفتاح التاهل للدور المقبل
2- ان البرتغال قد صوتت ضد ملف المغرب 2026
3- ان غب مواجهة رونادو يوجد اسود تمرض ولا تموت
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-3
26 - كولو العام زين. الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:54
كولو العام زين. المغرب احسن في العالم. في الصحة و التعليم و الكرة. غادين ربحو البرتغال و إسبانيا و نفوزو بكأس العالم. يالا كولو معايا كولو العام زين كولو العام زين كولو العام زين. ههههههههه.
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-1
27 - salma الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:59
مهم غدي يلعبو مع احسن لاعب فلعالم جاب الله منكرهوشاي خسرو دبا يجيو كيهيتو.
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-1
28 - footbaleur الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:59
المهم يكونو رجال فالماتش يتقاتلو دفاعيا و يكونو ذكيين في الهجوم ، مال رونالدو ولا روبو ، يقدر ربي يعمي ليه العنين يولي زكال هههه . بالتوفيق . نصيحة لرونار ماتلعبش حكيمي ظهير أيسرر لأنه لا يقدم شيئ للفريق في ذلك الرواق .
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3
29 - mouna fes الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:03
نحن نطلب من الله الخروج المبكر لهادا المنتخب و الإقصاء . لكي ينصرف الشعب إلى عمله و ما هو أهم . فشغب المقاهي يزعجنا
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-3
30 - محمد الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:04
فرصة لا تعوض للأسطورة رونالدو كي يدخل التاريخ من أوسع أبوابه..ثلاثية أخرى في اللقاءين القادمين ضد المغرب و إيران..فلتحيا الكرة الجميلة و باراكا مم العاطفة
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-3
31 - بودواهي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:17
نتمنى أن يفعل رولاندو فعلته حتى ننتهي من هده الكراكيز التي تلهي شعبنا المجروح و البائس عن قضاياه الملحة و العاجلة في النضال من أجل الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية و إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الشرفاء القابعين في زنازن الظلم و العار .....
كرة القدم و كل أنشطة اللهو و المرح و التنافس الرياضي تستحقه الشعوب التي نالت استقلالها الحق من انظمة الطغيان و تحقق لديها الرخاء و كل ظروف الحياة الكريمة و رغد العيش .....
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-1
32 - Levoyageur الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:18
Vous voulez rappeler de moi,j'ai dit mes pronostics Iran 2 Maroc 0 Portugal 3 Maroc 1. Espagne 6 Maroc O
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-2
33 - مغربي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:20
النجوم هم كلمة السر في نجاح الفريق أو فشله لما ترى ساديو ماني اليوم مع السنغال أو حتى ليفاندفسكي ترى قيمة الانسان تجد نجم الفريق يضع امكاناته كلها رهن رفقائه وعدد الفرص الضائعة صفر.أما نجوم المغرب أو لنقل أشباه النجوم فلايخدمون الفريق في شيء بل يتحولون إلى عبء على الفريق بدليل الفرص الضائعة التي يهدرون.ومدرب يطلب من المدافع الهجوم ومن المهاجم الدفاع فيضيع المدافع الفرص أمام مرمى الخصوم ويسجل المهاجم الهدف لكن ضد مرماه !!!!!!
إضافة إلى أن المنتخب يجب أن يلعب باستراتيجيته وليس أن يصبح لعبة يحركها الخصم.فوز المغرب على البرتغال وإسبانيا ممكن نتذكر كيف فعلتها المكسيك بالألمان وكيف فعلتها السنغال بفرنسا أو حتى النرويج بالبرازيل.
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-1
34 - اسد الاطلس الصغير الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:22
الانتصار على البرتغال امر صعب. على منتخبنا تجنب الخسارة بحصة ثقيلة.
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1
35 - dam dam 2:0 pour le Maroc الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:41
وأنا سأبشركم بأخبار إجابية: المغرب لم ولن ينهزم انشاء الله بغيتو أو كرهتو النصر لأسود الاطلس 100%, رونالدو سيتفاجئ وأخيرا سيترك الملعب حزين ويتصدم. الناس تاعبدوالله وبعض المراهقين تايعبدو رونالدو.
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2
36 - طنجاوي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:43
انهزم المنتخب المغربي أمام نظيره البرتغالي،بهدفين مقابل لاشيء،ضمن فعاليات الجولة الثانية من الاقصائيات،وقد قدم المنتخب المغربي أداءا مقنعا،لولا سوء الحظ الذي عاكس النخبة الوطنية،وكذلك بسبب تسرع بعض اللاعبين. وقد استحسن الجمهور المغربي اداء اللاعبين الذين أبانو عن تقنيات عالية وحس المسؤولية الملقاة على عاتقهم
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0
37 - مشجعة الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:49
نتمنى أن تقع المعجزة ولكن الأمل لا يتعدى 99فاامئة ولكن علاش لا توقع شي معجزة غا يفرحو الشعب كامل ياربي نجحو
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