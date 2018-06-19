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الرئيسية | رياضة | أمرابط يقترب من المشاركة في مباراة البرتغال

أمرابط يقترب من المشاركة في مباراة البرتغال

أمرابط يقترب من المشاركة في مباراة البرتغال
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 13:05

يحسم المشرفون على المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إمكانية مشاركة اللاعب نور الدين أمرابط في مباراة البرتغال غدا الأربعاء في ضوء أحدث التطورات في حالة الإصابة التي عانى منها في الأيام الماضية.

وأصيب أمرابط في وسط الشوط الثاني خلال مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الإيراني يوم الجمعة الماضي والتي انتهت بفوز الأخير 1 / صفر على استاد مدينة سان بطرسبرغ.

وكان طبيب المنتخب المغربي صرح بأن أمرابط يحتاج لأسبوع راحة قبل أن يخرج أمس، بتصريح جديد أكد فيه أن عملية تعافي بعض اللاعبين تمر بسرعة، في إشارة منه إلى أن أمرابط قد يكون جاهزا للمباراة.

وفي المقابل ، أصبح اللاعب نبيل درار جاهزا بنسبة مائة في المائة. وقد تشهد مباراة الغد أمام المنتخب البرتغالي مشاركته الأولى في بطولة كأس العالم.

وكان درار غاب عن صفوف الفريق في لقاء المغرب بسبب الإصابة التي عانى منها قبل البطولة لكن الجهاز الطبي أكد اكتمال تعافيه ما يجعل مشاركته طبقا لقرار الجهاز الفني للفريق.

كما ينتظر أن يكون اللاعب مروان مانويل دا كوستا مدافع باشاك شهير التركي ونجم المنتخب المغربي جاهزا للمشاركة في مباراة الغد بعد التعافي من الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرا.

ويخوض المنتخب المغربي (أسود أطلس) تدريبه الأخير اليوم على استاد "لوجنيكي" بالعاصمة الروسية موسكو والذي يستضيف مباراة الفريق غدا أمام البرتغال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - ولد عايلة الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 13:16
كلشي على النية خير إن شاء الله
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18
2 - mehdi Frankfurt الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 13:17
بالتوفيق انشاء انا عندي احساس اننا سنربح المقابلة ضد البرتغال إنشاء الله
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36
3 - samia الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 13:27
انا متتبعة للمنتخب مند 1998. ولا اتوسم فيهم خيرا ولو شارك كل المحترفون الاجانب

انهم لا يلعبون بالروح الوطنية فقد ولدوا في بيئة وثقافة غربية. يلعبون فقط من اجل المال

ابناء البطولة يعانون من تهميش متعمد من الجامعة وعدم تقدير من الشعب الذي يعتبرهم دون المستوي.

المنتخب المصري نمودج فريد واستثنائي للروح الوطنية. وسترون مباراته ضد روسيا والتي ستكون مسألة حياة أو مووت لرفاق محمد صلاح
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-8
4 - نبيل درار الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 13:28
دخول نبيل درار سيعطي ان شاء الله فعالية كبيرة للفريق حيث ستكون الجهة اليمنى معززة به و اللاعب يتوفر على لياقة بدنية هائلة و يتسم بالقتالية في اللعب و مساعدة الهجوم لو كان حاضرا في مباراة ايران لشاهدنا مقابلة أخرى على أي نتمنى لهم حظا موفقا في هذه المباراة و ان يحالفهم الحظ الذي خالفهم في أكثر من مناسبة
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5
5 - م لمعاشي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 13:29
هاذا ما نتمنوه لاعب كبير ومهم داخل التشكيل الرسمي واحسن لاعب داخل النتخب المغربي (حدسي كان يقول أنهو سيتعافى ﻷنو لاعب فيه النفس وحماسي وقتالي داخل رقعة النلعب )
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3
6 - ع.الحميد الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 13:31
متفاءل جدا ان المنتخب سيصنع الحدث ويفوز على منتخب رونالدو اذا لعب دون تسرع وبثقة
تامة. هذه المقابلة شبيهة بلقاء ساحل العاج
في التصفيات.
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2
7 - Abdo الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 13:36
لنكن متفائلين ان شاء الله ستقع معجزة كروية وسنفوز على البرتغاال
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2
8 - médecin physique الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 13:38
افضل عدم مشاركة الاعب امرابط لان حالته تتطلب المتابعة الطبية.. ونحن محتاجون للاعبين بكامل لياقتهم وليس بلعبين عادو من الاصابة.
أشير في الختام ان التدخل الطبي خارج رقعة الملعب تدخل بدائي ووجب تغيير الطاقم الطبي في اقرب وقت
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2
9 - slawi mhalhal الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 13:43
إن شاء الله سنعيد الكرة مرة ثانية مثل سنة 1986 برونالدو ديالهم.3-1
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2
10 - Abdessamad الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 13:45
امرابط محارب اصيل الله اعونه والله يجعله مفتاح خير للفريق الوطني وللمغاربة جميعا
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