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الرئيسية | رياضة | الكولومبي سانشيز يحصل على أول بطاقة حمراء في المونديال

الكولومبي سانشيز يحصل على أول بطاقة حمراء في المونديال

الكولومبي سانشيز يحصل على أول بطاقة حمراء في المونديال
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 13:35

حصل الكولومبي كارلوس سانشيز اليوم الثلاثاء على أول بطاقة حمراء في بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا، وذلك في المباراة أمام المنتخب الياباني في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة.

وحصل سانشيز على البطاقة الحمراء بداعي تعمده التصدي للكرة بيده داخل منطقة الجزاء بعد أربع دقائق من بداية المباراة على ملعب "موردافيا أرينا".

واحتسب الحكم دامير سكومينا ضربة جزاء للمنتخب الياباني سجل منها شينجي كاجاوا هدف التقدم لليابان.

وتجدر الإشارة إلى أن المباراة هي الخامسة عشر في البطولة الحالية ، وهو ما يعني أن نسخة المكسيك 1986 من كأس العالم لا تزال هي النسخة التي شهدت أطول انتظار لأول بطاقة حمراء ، حيث شهدت أول حالة طرد في المباراة السادسة عشر.

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