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كولومبيا بعشرة لاعبين تسقط أمام "الساموراي" الياباني في المونديال
استهل منتخب اليابان مشواره في مونديال روسيا 2018 بالفوز على نظيره الكولومبي 2-1 اليوم الثلاثاء على ملعب "موردافيا أرينا" في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة.
وتقدم المنتخب الياباني بهدف بعد مرور أربع دقائق فقط من بداية المباراة من ضربة جزاء نفذها شينجي كاجاوا بنجاح.
وتزامنت ضربة الجزاء مع طرد كارلوس سانشيز لاعب منتخب كولومبيا ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.
وبات كارلوس أول لاعب يتعرض للطرد في مونديال روسيا وذلك بعد أن تعمد لمس الكرة بيده.
ورغم النقص العددي أدرك منتخب كولومبيا التعادل قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول عن طريق خوان كينتيرو. ولكن يويا أوساكو سجل هدف الفوز للساموراي الياباني في الدقيقة 73.
وتصدر المنتخب الياباني المجموعة الثامنة برصيد ثلاث نقاط انتظارا لما ستسفر عنه المباراة الأخرى بالمجموعة والتي تجمع في وقت لاحق اليوم بين بولندا والسنغال.
ويشارك منتخب كولومبيا للمرة السادسة في المونديال وكانت أفضل نتائجه السابقة هي الوصول لدور الثمانية في مونديال البرازيل 2014.
كما يشارك منتخب اليابان للمرة السادسة في كأس العالم وصعد الفريق مرتين من قبل لدور الستة عشر في نسختي 2002 و2010.