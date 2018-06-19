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الرئيسية | رياضة | كولومبيا بعشرة لاعبين تسقط أمام "الساموراي" الياباني في المونديال

كولومبيا بعشرة لاعبين تسقط أمام "الساموراي" الياباني في المونديال

كولومبيا بعشرة لاعبين تسقط أمام "الساموراي" الياباني في المونديال
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 14:56

استهل منتخب اليابان مشواره في مونديال روسيا 2018 بالفوز على نظيره الكولومبي 2-1 اليوم الثلاثاء على ملعب "موردافيا أرينا" في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة.

وتقدم المنتخب الياباني بهدف بعد مرور أربع دقائق فقط من بداية المباراة من ضربة جزاء نفذها شينجي كاجاوا بنجاح.

وتزامنت ضربة الجزاء مع طرد كارلوس سانشيز لاعب منتخب كولومبيا ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

وبات كارلوس أول لاعب يتعرض للطرد في مونديال روسيا وذلك بعد أن تعمد لمس الكرة بيده.

ورغم النقص العددي أدرك منتخب كولومبيا التعادل قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول عن طريق خوان كينتيرو. ولكن يويا أوساكو سجل هدف الفوز للساموراي الياباني في الدقيقة 73.

وتصدر المنتخب الياباني المجموعة الثامنة برصيد ثلاث نقاط انتظارا لما ستسفر عنه المباراة الأخرى بالمجموعة والتي تجمع في وقت لاحق اليوم بين بولندا والسنغال.

ويشارك منتخب كولومبيا للمرة السادسة في المونديال وكانت أفضل نتائجه السابقة هي الوصول لدور الثمانية في مونديال البرازيل 2014.

كما يشارك منتخب اليابان للمرة السادسة في كأس العالم وصعد الفريق مرتين من قبل لدور الستة عشر في نسختي 2002 و2010.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - العاب الاولمبية بطوكيوا 2020 الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:10
هنيئا للمنتخب الياباني على الفوز ايه بمبارات كاس العالم الاولى 2018
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2 - abdeladem الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:21
هذه المجموعة متكافئة بشكل كبير المتعة مضمونة
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3 - algerien الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:26
بعض اللاعبين يحسمون النتيجة لفرقهم بمفردهم و البعض الاخر يهدرون الفوز لفرقهم بمفردهم . في الدقيقة الرابعة من بداية اللقاء من السداجة ارتكاب خطا يؤدي الى الطرد لان امام الفريق 86 دقيقة لا يمكن لاي في فريق يلعب ب 10 لاعبين الصمود فيها . لا يمكن لليابان ان يصمد امام فريق كولومبي ب 11 لاعب . ما تبديه بعض الفرق من سوء تقدير في الملاعب هو امتداد لسوء التقدير في المجالات الاخرى .الاستهتار في الرياضة دليل على وجود استهتار في المدرسة و المستشفى و في كل شيىء و هو الامر الدي يعمل الفرق بين اليابان التي بدات كرة القدم امس و كولومبيا التي مارست كرة القدم مند 80 سنة و لله في خلقه شؤون .
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4 - Nour الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:29
جزر صغيرة التفت واعطت دولة اسمها كوكب اليابان رائدة في كل شئ لا تعرف معنى الكسل والنتيجة امامكم في كل المجالات شكرا لصدقكم..!!!
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