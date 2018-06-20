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الرئيسية | رياضة | "أسود الأطلس" يتشبثون بالذكريات لتضميد الجراح أمام البرتغال

"أسود الأطلس" يتشبثون بالذكريات لتضميد الجراح أمام البرتغال

"أسود الأطلس" يتشبثون بالذكريات لتضميد الجراح أمام البرتغال
هسبريس – إفي
الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:30

يواجه المنتخب المغربي الجريح اختبارا قويا، اليوم الأربعاء، عندما سيواجه نظيره البرتغالي بطل أوروبا في ثاني جولات المجموعة الثانية من مونديال روسيا 2018، على ملعب لوجنيكي بالعاصمة موسكو.

ويسعى المغرب بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رونار إلى تجاوز عثرته في مباراته الأولى بالمونديال، عندما سقط أمام إيران بهدف نظيف في الوقت المحتسب بدلا من الضائع بهدف سجله عزيز بوحدوز عن طريق الخطأ برأسه، بالرغم من الفرص العديدة الضائعة من المنتخب العربي أمام نظيره الفارسي.

واعتذر بوحدوز عن الخطأ الذي ارتكبه عقب المباراة، وكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "مرة أخرى ألتمس منكم الصفح، وأعتذر بعد الخطأ الذي ارتكبته".

وبالرغم من صعوبة المهمة بالنسبة إلـى "أسود الأطلس" أمام البرتغال ونجمها كريستيانو رونالدو، أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي، والذي يمر بفترة تألق؛ فإن المغرب سيسعى إلى الخروج ولو بنقطة تعادل تحيي آماله في مواصلة مشواره بالبطولة وتجنب الخسارة التي ستطيح به من دور المجموعات.

وسيتعين على رونار أن يدفع باللاعب نبيل درار كظهير أيمن، بينما سيلعب على الأرجح بحمزة منديل في مركز الظهير الأيسر، وهو المكان الذي دفع فيه بأشرف حكيمي، لاعب ريال مدريد، في المباراة الأولى.

وفي الجانب الهجومي، فقد يراهن رونار كذلك على خالد بوطيب بدلا من أيوب الكعبي، الذي لم يظهر بالمستوى المميز أمام إيران.

وعلى كل، فإن منتخب المغرب يتشبث بذكريات مونديال 1986 في المكسيك، عندما فاز على البرتغال 3-1 وتأهل إلى دور الستة عشر، كأول منتخب عربي يحقق هذا الإنجاز.

أما البرتغال فتسعى هي الأخرى إلى تحقيق انتصارها الأول في المجموعة بعد التعادل 3-3 أمام إسبانيا، بقيادة "الدون" الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك"؛ لكن عليها أن تعي بصعوبة المهمة أمام المغرب وجداره الدفاعي القوي.

ويهدف مهاجم ريال مدريد إلى مواصلة هز الشباك بعد تألقه أمام إسبانيا وتصدره لقائمة هدافي البطولة مبكرا، وسيستغل مباراة الأربعاء وكون المغرب منافسا أضعف من الناحية النظرية للسعي إلى دك شباكها.

وبعيدا عن قيادة بلاده للانتصار، يسعى رونالدو كذلك إلى حصد جائزة اللاعب الأفضل في المونديال، والتي قد تساعده كثيرا للتتويج مجددا بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم للمرة السادسة والتفوق على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقد يجري المدرب فرناندو سانتوس تغييرات طفيفة على التشكيلة الأساسية مقارنة بمواجهة إسبانيا، بالدفع بالمهاجم أندري سيلفا مكان جونكالو جويديس الذي لم يتألق في المباراة الأولى بسوتشي.

وسيمنح هذا التغيير مزيدا من الحرية لكريستيانو رونالدو لزيادة قدراته على مفاجأة الخصم، المميز في الجانب الدفاعي؛ وهو ما ظهر خلال التصفيات المؤهلة إلى المونديال.

المغرب تأهل إلى نهائيات روسيا بعدما مني بهدف وحيد خلال التصفيات الأفريقية التمهيدية ضد غينيا الاستوائية، بينما اجتاز الدور النهائي من التصفيات بمجموعة ضمت كوت ديفوار والجابون ومالي بتسجيل 11 هدفا وعن استقبال أي هدف.

كما قد يدفع سانتوس باللاعب جواو ماريو من البداية للاستفادة من سرعاته ومهارته في مراوغة لاعبي الخصم ومنح البرتغال المزيد من الديناميكية، حيث كان قد نزل بديلا ضد إسبانيا.

وعلى كل سيكون الصراع على الأرجح بين البرتغال وإسبانيا على الفوز مع تسجيل أكبر عدد من الأهداف ضد المغرب وإيران لضمان صدارة المجموعة والابتعاد عن مواجهة محتملة أمام أوروجواي في ثمن النهائي.

التشكيل المحتمل

البرتغال: روي باتريسيو، سيدريك، بيبي، فونتي، جيريرو، بيرناندو سيلفا، ويليام كارفاليو، موتينيو، جواو ماريو، أندري سيلفا وكريستيانو رونالدو.

المغرب: منير محمدي، منديل، بنعطية، دا كوستا، الأحمدي، درار، حارث، بلهندة، زياش، سايس وبوطيب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - طارق 004 الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:43
يا ربي تفرحنا و نىبحوهم
البرتغال كانت في أوج أيامها و ربحناها و دابا عندهم لاعب واحد و بن عطية زمطو في اللقاء بينهما
اللهم الفوز
المفرب 1 سوف يسجل بلهندة
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21
2 - حميدة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:47
كون هي مقابلة حبية غادي ينتصر المغرب ونتمنى على النخبة الوطنية أن تكون كذلك وينتصر.
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17
3 - Laval الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:50
الدكريات خلود والماضي لا يعود
ودور الكرة او طرطق الشبكة او لا رجع لداركم
كترو ليكم الاشهارات بزاف
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35
4 - المنيعي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:57
حسب ما قرأت البارحة على مساره الكروي في رأيي مانويل داكوستا خاصو يبقى جالس على كرسي الإحتياط في مبارة اليوم.
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16
5 - Hitler الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:57
الخسارة ..لا مجال للأمل
هذا هو قدرنا.. و نعم القدر
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0
6 - اجديك الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:58
خلال هاته المرحلة الأولى من منافسات كأس العالم، وحتى نبقى متفايلين؛ فقد اتضح جليا ان النجوم لم ترقى إلى مستوى تطلعاتها؛ ميسي لم يهزم أيسلندا البلد الصغير الدي يشارك لأول مرة في حياته؛ بل أهدر ضربة جزاء؛ كدلك الفريق المكسيكي فاجأ المنتخب الالماني؛ السنغال انتصرت نتيجة وأداء على بولندا؛ يعني ان مفاجاءات حدت؛ الفريق المغربي لولا الهزبمة المفاجية في الأنفاس الأخير من المقابلة الأخيرة لكنا سنلعب بضغط أقل ومنعنويات مرتفعة؛ على أية حال نتمنى التوفيق للفريق المغربي....
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20
7 - soussi maghribi الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:00
لاشيء مستحيل في الكرة فالمكسبك هزمت الألمان الحامل اللقب الماضي وسويسرا وقفت ندا في وجه البرازيل لنخد العبرة فكل شيء ممكن أن شاء الله الانتصار ياشباب لاتستسلم
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14
8 - الزين الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:01
تشكيلة مزيان فقط الحارث بين وبين وبن عطية ميهرسش لوغجوه وانشاء الله رباح 1. 0
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0
9 - أنس لبرارتي التازي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:02
العيش على الماضي ليس بحل،ننتظر المفاجئة ان شاء الله،أما على الورق و المعطيات فكلها بجانب الخصم
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10
10 - رشيد من شتوكة ايت باها الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:04
الفوزان شاء الله
المغرب سوف يسجل ان شاء الله 1/2
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0
11 - المغامرة المغامرة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:08
ويحكم يا عرب، أليس فيكم رجل رشيد؟؟.!!
والله أخذت وقتا طويلا وأنا أبحث عن سبب النكسة فلم أجد مايقنعني.
اللاعبون يتتقاضون أجور معقولة في المنتخبات العربية الأربع التي تخوض كأس العالم،صحتهم الجسمانية جيدة. مدربون مغمورون......
إذن أين المشكل؟
بصراحة أصحاب النفوس الضعيفة والغير المؤمنة بإمكانية خلق المستحيل من لا شيء هكذا حالهم.
العقلية الأوروبية تحب وتعشق وتبحت عن المغامرة أما نحن فنهرب منها ونخاف منها.
هذا هو الفرق.
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1
12 - abdou الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:08
نعم سنفرح كثيرا إذا انتصرنا على البرتغال
لكن لا يجب أن نحزن كثيرا إذا خسرنا ويجب أن ننظر إلى المستقبل وأن نفتخر بمنتخبنا في كل الأحوال
لا يجب أن ننسى أننا تخبطنا أكثر من 20 سنة وتجرعنا المرارة من كثرة الإخفاقات وجربنا كل شيء ليكون لدينا منتخب قوي على غرار سنوات 70 و 80 دون جدوى. وفعلا مع مجيئ رونار ومع إصلاح الجامعة واستقدام رئيس جديد حصلت المعجزة ورحلت اللعنة التي كانت لصيقة بكرتنا خلال 20 سنة واستطعنا الفرح من جديد من خلال الانجازات الإفريقية والتأهل من جديد إلى نهائيات كأس العالم وهذا في حد ذاته انجاز رائع.
لنمنح مزيدا من الوقت واتشجيع لفريقنا حتى ولو خسروا مع البرتغال والاسبان.
لا ننسى كما قلت أنه لم يكن لدينا أصلا فريق في المستوى لعشرين سنة مضت وطبعا فبناء فريق قوى لا يحصل في سنة أو سنتين وإنما فوق 5 سنوات
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4
13 - مواطن الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:08
فقط ملاحظة و هي ان قناة باين المفتوحة تنقل مباريات مصر و السعودية و تستتني منتخبيي المغرب و تونس لمادا.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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4
14 - مبدع الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:09
اﻷسود إنتهت مهمتهم المونديالية.
لِّفْرط إِكرّط.
إنتهت الحكاية
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3
15 - لا مجال للذكريات الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:09
التشبت بالماضي هو طريقنا إلى الخروج من المونديال كالعادة و الغياب 100 عام عن المشاركة فيه. في عام 3000 ميلادية باقي غادي نهدرو على ميكسيكو 1986 كأحسن انجاز للمنتخب الوطني في حين أن مجموعة من الدول الغير كروية مثل الصين و امريكا سوف تحرز أول القابها العالمية. المخرج الوحيد من هذه المجموعة هو القتالية حتى سماع صافرة الحكم النهائية.
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4
16 - bouje qui bouje الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:12
غلبت الروم ومن بعد غلبتهم سيغلبون الله الله الله حنا عطيناهم قتلة في عهدنا ا في عهدكم ها حنا غادين نكلوها
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-8
17 - الودغيري الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:12
ما أخشاه ألا يسجل الفريق المغربي أي هدف في هذا المونديال أما الخسارة أمام البرتغال واسبانيا فهو شر لابد منه وبذلك يتساوى مع السعودية وهكذا نصبح في الهوى سوى ولا أحد يشمت في الآخر ، أما الذين يقولون بان المغرب قد يحدث المفاجأة فهي مجرد تعزية للنفس وهي بمثابة أمل ابليس في دخول الجنة
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1
18 - karim الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:17
يا ربي نربحوهم و الشعب المغربي يفرح شويا
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2
19 - معاد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:22
في سنة 1986 كان عندنا منتخب يتكلم بلغة واحدة .العربية او دارجة المغربية.المنتخب 2018 بعض يتكلم الفرنسية .والبعض يتكلم الهولاندية او الاطالية .او الاسبانية .
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20 - مصطفى الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:36
تفاءلوا يا ابناء وطني فالمغرب سينتصر وسيعود الامل من جديد ،
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21 - هنا امريكا الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:36
...انها مجرد لعبه...لن تزيد او تنقص في رزق احد
تعلموا الاستمتاع باللحظه دون خوف او توتر او غضب حض موفق لأبناء رونار اما اذا " عمرنا" رونالدو فسوف اصفق له.
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0
22 - متابع الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:44
ما يميز المنتخبات القوية ليس الجانب الفني لكنهم أذكياء يحاول التعامل مع المباراة بحذر وتركيز كبير .لكن عقلية الأفارقة عشوائية وغير منتظمة لذلك يفشلون نتمنى من رونار ألا يتسرع ويناقش المباراة بتفاصيلها الدقيقة .
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0
23 - سعيد المقدم-بلباو الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:45
بوحدوز لم ينهب المال العام .هو مجرد خطا قد يرتكبه اي لاعب اخر.على اللاعب ان يتحرر من هذا الوعي الشقي ويتحرر من شعور مؤلم.على اللاعبين ان يدركوا انها مباراة في كرة القدم لاغير.حتى لو افترضنا الاسوء فان لا شئ خطيرسيوقف العالم.نتمى لكل المغاربة فرحا و لوهلاميا وعابرا امام البرتغال و اسبانيا.المغاربة بحاجة مثل باقي الشعوب الى لحظة فرح كيفما كان طبيعته.المجد للمغرب.
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24 - محمد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:46
الفرصة كانت في مقابلة إيران...لقد نفذ اعتمادكم المرجوا تعباءة حسابكم من جديد.
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25 - خالص الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:46
اشمن ذكريات اللّٰه يهديكم واش الدينا كاس العالم... ? ياك هيا كاس وحدة لي ديناها او ديال افريقيا او في السبعينات او كل اللعابة لي شاركو فيها تقريبا ماتوا الله يرحمهم برحمتي الله...افين الحنا دابا...?
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26 - abdellah ourkas الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:48
نحن معك يا اسود حتى لو خسرنا لا مشكلة في ذلك
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27 - hamid الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:49
assalem
il faut etre réaliste, on a une équipe tres moyenne, en plus on joue contre une équipe championne d'europe
le coeur ne suffit pas, il faut des hommes et de l'imagination.
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28 - أكاديمي مغربي من ألمانيا الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:50
قد يكون سبب الهزيمة أمام إيران في المقابلة الماضية هو عدم الذهاب لصلاة الجمعة. وهو فعلا ما لاحظناه في المساجد. ولو ان منتخب مصر هو الذي كان يلعب وقت الصلاة وليس المغرب.
إذن لا تنسوا أن تصلوا صلاتكم في وقتها. وتستغفروا وتطلبوا الله ان ينصر المنتخب المغربي و المنتخبات العربية والإسلامية. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لاخير في عمل يؤخر عن الصلاة.
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29 - zakaria الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:52
باقي عايشين فالماضي المهم المغرب خاسر هاد الماتش غي وجدو
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30 - عبدالله الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:58
الله ايعاونكم انشاء الله باش تفرحونا وشخصيا افتخر بكم لأنكم هزيتو بِنَا او بينتو للعالم إنكم في مستوى العالم رغم خسارتكم ضد ايران ، تبارك الله عليكم واحدركم من الخشونة لان الورقة الحمراء خطيرة عليكم في هاد الماتش لأنكم تحتاجون للفريق باكمله والله المستعان او حمرو لينا الوجه ديالنا، نحن معكم كما كانت النتيجة او هاذي هي الرياضة لانها عالم التسامح والاخلاق .
ديما مغرب.
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