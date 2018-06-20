أهداف "السكتة القلبية" توحد حزن مشجعي المغرب ومصر وتونس

محمد الفولي من موسكو*

وحّدت أهداف الدقائق الأخيرة التي منيت بها شباك منتخبات مصر والمغرب وتونس مشاعر الحزن لدى المشجعين الموجودين في روسيا، مع انتهاء مباريات الجولة الأولى في دور المجموعات بكأس العالم 2018.

وباستثناء السعودية التي خسرت مباراتها الأولى في افتتاح البطولة من روسيا صاحبة الضيافة بخماسية نظيفة، فإن شباك المنتخبات الثلاثة الأخرى الموجودة في البطولة منيت بأهداف في الدقائق الأخيرة.

وفي لقاء مع (إفي) في جادة نيفسكي في وسط سان بطرسبرغ، قال المشجع المغربي مروان السكتاوي عن خسارة منتخب بلاده بهدف نظيف من إيران جاء عبر النيران الصديقة بتوقيع عزيز بوحدوز: "كمغاربة شعرنا بتذمر؛ لأن كنا جايين وكانت المباراة الأولى مع إيران. هي الفريق الضعيف والأسهل في المجموعة. كنا معولين وعايزين إننا نربحوا، لكن كانت صدمة.. الصدمة لم تكن كبيرة فنفس الشيء وقع للفريق المصري مع أوروغواي وبالمثل مع تونس" التي سقطت أمس أمام إنجلترا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

من ناحيته، أضاف مشجع مغربي آخر يدعى فتح الله بندرة: "هذا على عكس المباراة الأولى للسعودية. كنا فرحانين بخسارتهم من روسيا، لأن عندنا مشكل معهم في تصويت كأس العالم، لأنهم ما صوتوا للمغرب وصوتوا لأمريكا، على عكس مصر حزنا كتير لما خسروا".

وكان المغرب قد خسر ملف الترشح لتنظيم مونديال 2026 لصالح الملف الأمريكي المشترك، الذي صوتت السعودية لصالحه.

وبالقرب من منطقة احتفالات الجماهير "فان زون" في سان بطرسبرغ، كانت المشجعة التونسية وفاء الغني تتدثر بعلم تونس وهي ترتدي فوق رأسها طربوشا قصيرا أحمر اللون.

وكان منتخب تونس قد تجرع أيضا مرارة أهداف السكتة القلبية حينما خسر أمس من إنجلترا بهدفين لواحد ق91 بهدف سجله هاري كين صاحب ثنائية "الأسود الثلاثة" في المباراة.

وقالت الغني لمراسل (إفي): "طبعا، البارح أنا زعلت برشا خاطر كنت نستنى المنتخب التونسي يعمل تعادل مع إنجلترا امبارح. المنتخبات العربية خسرت في آخر دقيقة. إن شاء الله نربحوا بلجيكا وبالتوفيق للمنتخبات العربية كلها".

وبالقرب من ساحة القصر في عاصمة الإمبراطورية الروسية القديمة، كانت مجموعة من الشباب المصريين تجلس لالتقاط الصور التذكارية بقمصان منتخب الفراعنة الذي سيلعب اليوم مع روسيا في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى.

وتزايدت أعداد المصريين، اليوم، في المدينة عن أمس في أكثر من مكان قبل المواجهة المصيرية بعد الخسارة في المباراة الأولى من أوروغواي ق89 برأسية مدافع أتلتيكو مدريد، خوسيه ماريا خيمينيز.

وحول خسارة المنتخبات العربية في الجولة الأولى من المونديال، قال المشجع المصري مصطفى أمجد لـ(إفي): "بصراحة كان عندنا أمل إن أي منتخب عربي يعمل نتيجة كويسة في المباراة الأولى لأنها دايما مهمة، إحنا طبعا زعلانين، لكن لسة فاضل فرصتين لكل منتخب عربي وإن شاء الله نقدر نعمل فيهم حاجة".

وعن السبب وراء خسارة المنتخبات العربية في هذه النسخة في الدقائق الأخيرة، قال المشجع المصري عبد الله نحلة: "مبدئيا سوء حظ، لكن غير كده بنفقد التركيز في الأخر وبعدها بنتراخي وممكن اللياقة، لكن إن شاء الله ما تتكررش تاني".

من جانبه، قال مواطنه محمد طارق بخصوص توقعاته لمباراة اليوم بين مصر وروسيا: "إن شاء الله مصر ستفوز 2-1 والأهداف هتبقى من صلاح و(المدافع أحمد) حجازي".

ويعول المصريون بصورة كبيرة على قدرة المصري محمد صلاح، الذي غاب عن مواجهة أوروغواي، للمشاركة في مباراة روسيا لتحقيق نتيجة طيبة وخلق قوة هجومية للفريق؛ وهو الأمر الذي افتقره في مواجهة الفريق اللاتيني.