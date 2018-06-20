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الرئيسية | رياضة | المنتخب المغربي يتسلح بالعزيمة والإيمان لتجاوز "نكسة إيران"

المنتخب المغربي يتسلح بالعزيمة والإيمان لتجاوز "نكسة إيران"

المنتخب المغربي يتسلح بالعزيمة والإيمان لتجاوز "نكسة إيران"
عز العرب مومني من موسكو*
الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:00

يدخل المنتخب الوطني المغربي، غمار المباراة الثانية بـ"المونديال" التي ستجمعه بالمنتخب البرتغالي، بطل أوروبا، على أرضية ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو، وكله أمل في تجاوز "عثرة" المباراة الأولى والهزيمة المفاجئة التي مني بها أمام إيران بهدف للا شيء في الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة.

وتتطلع النخبة المغربية إلى الظهور بوجه مشرف أمام منتخب مدجج بالنجوم في جميع الخطوط، الذين يلعبون على أعلى مستوى في أبرز الدوريات الأوروبية، في مقدمتهم نجم ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو، الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم في خمس مناسبات، ولاعب فريق فالنسيا غونزالو غويديش، ولاعب مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا، وأندري سيلفا، لاعب إيه سي ميلان الإيطالي.

وبالرغم من صعوبة المباراة، التي تحظى باهتمام إعلامي مميز كونها تجمع بين منتخبين مميزين بصما على حضور مميز في المنافسات الإفريقية والأوروبية، ويضمان في صفوفهما لاعبين مميزين قادرين على تحقيق الفارق، فإن العناصر الوطنية تعلق آمالا عريضة على دعم ومؤازرة الجماهير المغربية التي حجت بالآلاف إلى روسيا لمناصرة "الأسود" خلال هذا العرس الكروي العالمي.

وقد توافدت على مدينة موسكو الآلاف من الجماهير المغربية لتشجيع ومؤازرة منتخب بلادها بقوة في مباراته المصيرية أمام البرتغال، وهي تعلم علم يقين أن العناصر الوطنية ستكون على قدر المسؤولية، وستضع وراء ظهرها النتيجة السلبية المسجلة في المباراة الأولى أمام إيران.

وقال (محمد. ح) 32 سنة، الذي قدم من مدينة الدار البيضاء لتشجيع العناصر الوطنية، إن "حظوظ المنتخب الوطني مازالت قائمة في التأهل إلى الدور الثاني، ويتعين علينا أن ندافع عن حظوظنا إلى آخر دقيقة، ونعتمد على أنفسنا بالدرجة الأولى".

وسجل أن "لدينا لاعبين على أعلى مستوى قادرين على قلب نتيجة المباريات، وكل ما ينقصنا هو الثقة في إمكانياتنا وقدراتنا ومباغتة الخصم منذ الدقائق الأولى، ومحاولة الحد من خطورة اللاعب رونالدو، وغلق المساحات في وجه اللاعبين البرتغاليين الذين يتميزون بالسرعة والمهارة".

*و.م.ع

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - marroki الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:07
Imane oulla over emòtions makijibou wwalou. 3keltou 3la bresil 2014 vs allemagne? La selecao pleurait en chantant l hymne à tue tete. Ont pris 7 dans la tronche. Jme3 outwi
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-4
2 - bon courage les lions الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:08
نتمنى الفوز لمنتخبنا المغربي..يالله يا أسود هزو شباك البرتغاليون تصدو لهجمات رونالدو.. الفوز .. أنشأالله بانتظاركم..ركزوا ولا تضيعوا فرص التسجيل بالتوفيق لاسودنا
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26
3 - hafid الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:09
ماكرهناش الفوز ولا كين القاضية حامضة راه البرطقيز رونالدو أ حبيبي . والاسبان وما ادراك ما الماتادور.
المهم صمنا كاملين فطرنا كاملين تقولبنا فالدقائق الأخيرة كاملين نرجعو كاملين. الله غالب.
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6
4 - Mohamed76 الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:17
ليس لهم خيار اخر بعد الهزيمة الاولى امام ايران التي كان الكل يظن الفوز عليها بسهولة..الهزبمة اما البرتغال تعني الاقصاء والتعدل سيدخل الفريق في حسابات ضيقة ...الاستمرار في المنافسات لها طريق واحد هو الفوز على البرتغال واسبانيا.
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11
5 - salama الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:17
Je pense que les marocains vont nous faire une surprise . Good luck
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11
6 - karim الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:19
بالتوفيق ان شاء لله .لنا كل التقة بمنتخبنا
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9
7 - Nasim الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:19
وأنتم الاعلون والله معكم.
لن ننساكم ولن نبخل عليكم بالدعاء.ستفوزون.
والسلام.
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10
8 - مول الحوت الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:21
العزيمة والقتال من أجل القميص الوطني يمكن أن تخلق المعجزة. أتمنى من رونار إدخال تشكيلة مناسبة لأن الأولى ضد إيران لا علاقة لها بداهية.
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9
9 - إستاد uw الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:25
تيقول وحد متال مغربي لزار يخفف والعرب عندهم مشاكل داخلية ونفسية مع سلامة شكرًا على زيارة نتمنا ان يامنو العرب أوطانه وينضمو كاس العالم 2030 مغرب جزاءر تونس مصر ليبا 5 دول اسلامية عربية شمال أفريقية ونتمنى النهاية ماة بالماة عريبية انشاء الله اما الان لنا جمهور وليس لنا منتخب وخاب من يطمع او يحلم ان ننتصر لا اضعف منتخب.
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-7
10 - مغربي بعيد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:27
الفوز للمنتخب المغربي ان شاء الله
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1
11 - Allal الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:30
واش واش الا ما دارو والو اليوم غادي نسخط عليهم مدى الحياة
حظ موفق ان شاء الله
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-1
12 - عزام الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:32
لكن ألا تكون فضيحة رئيس جامعة الكرة لقجع مع تبييض الأموال وحساباته البنكية في سويسرا؟حتى وإن كانت التهمة غير صحيحة فتوقيتها جاء ربما من أجل خلق جو من عدم الثقة بين المنتخب ورئيسه...هذا ااخبر الذي تتناقاه وسائل الإعاام سوف يؤثر على مقابلة اليوم وصد إسبانيا...: عزام
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2
13 - محمد امين الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:33
كما تسلح بهما سلفه المنتخب المصري،تسلحوا بالعزيمة واﻷيمان ووو واول فريق يغادر النهائيات
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2
14 - رشيد من أكدز الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:35
هناك احتمالان لا ثالث لهما للإحتفاظ على حظوظنا، : إما الإنتصار أو الإنتصار.
بالتوفيق إن شاء الله.
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-1
15 - ملاحظ الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:38
حتى اذا افترضنا ان احتمال فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره البرتغالي هو واحد في المائة فانه من الممكن ان يتحقق هذا الاحتمال في مبارة اليوم
لاننسى ان كل من الدانمارك واليونان فاز بكاس اروبا ولم يكن احد يرشحهم لذلك
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-1
16 - محمد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:39
توقعي للمابراة هو كالتالي البرتغال تذخل بضغط عالي وتستحود على الكرة لمدة طويلة ويأتي هذف اول من كريستيانو كما العادة والبرتغال ترجع للوراء وتلعب في العمق سنرى بعض الهجومات المضادة الفاشلة دائما من طرفنا بعض المناوشات وتخراج العنينين من طرفنا ونريد ان نضغط للحصول على التعادل ثم ينطلق كريستيانو وأندري سيلفا من العمق أسرع لاعبين هجوم في المونديال وفي la liga ان لم نقل عالميا وتقع الكوارث بالجملة ياربي تحفظ اوصافي
عموما بالتوفيق للمنتخب مكرهناش ولاكن هادشي لي عندنا
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1
17 - 3issam الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:42
من حقكم أن تحلموا . أوصيكم بجمع حواقبكم و إستعداد لرحيل . إنجازكم الوحيد هو انكم لم تكوا اول المغادرين . سبقاتكم أم الدنيا .
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18 - حلم الوحدة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:42
وما نيل الفوزبالتمني ولكن تؤخذ النتيجة قتالا
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0
19 - ورديغة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:42
عندما كان العرب ما عندهومش لاعبين محترفين كانوا كي تقصاوا بسرعة وكانوا معذوربن
اما الان الفرق العربية كثر فيها المحترفين يعني اصبح لافرق بينا وبين الدول المتقدمة فب الحتراف
ادن لاعذر بقي لنا ان نقول: الفريق الفلاني اقوى منا
اللي بغى يلعب الكورة خصو يلعب الكورة بدون ادنى تخوف او نقص
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20 - fahde الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:43
سلام عليكم نتمنى الفوز ومالن غادين نتحاربو ورغدين غير لعبو
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0
21 - مواطن الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:43
"حظوظ المنتخب الوطني مازالت قائمة في التأهل إلى الدور الثاني، ويتعين علينا أن ندافع عن حظوظنا إلى آخر دقيقة، ونعتمد على أنفسنا بالدرجة الأولى" فقط أضيف إلى هذا الكلام : التركيز الذهني و اللياقة البدنية و الصبر طيلة المقابلة . نحن مع المنتخب الوطني في السراء و الضراء شريطة ألا يتهاون و يقدم كل ما لديه .
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22 - mohamed ahmed الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:45
bon courage les lions .bon resultat in chaa Allah
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