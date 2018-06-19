نيمار يغادر مران البرازيل بسبب آلام الكاحل

هسبريس من الرباط

أجبرت الآلام التي شعر بها النجم نيمار جونيور في الكاحل الأيمن اليوم الثلاثاء على مغادرة الحصة التدريبية لمنتخب البرازيل لكرة القدم في مقر معسكره بمدينة سوتشي الروسية استعدادا لثاني مبارايته في المونديال أمام كوستاريكا بمدينة سان بطرسبرج.

وصدم الأمر الصحفيين الذين كانوا يتابعون المران الذي شارك نيمار في أوله بصحبة زملائه: ويليان وباولينيو وتياجو سيلفا وكوتينيو وميراندا مع مدربهم تيتي، قبل أن يبدأ في لمس أسفل ساقه اليمنى.

وبعد مغادرته بدقائق، نشر المكتب الصحفي للمنتخب البرازيلي تقريرا لطبيب المنتخب رودريجو لاسمار جاء فيه أن الآلام التي يشعر بها نيمار في كاحله الأيمن نتيجة للتدخلات التي تعرض لها في أولى مباريات "الكناري" بالمونديال أمام سويسرا على ملعب روستوف أرينا يوم الأحد الماضي.

وأوضح لاسمار أنه بهدف الحفاظ على نيمار من تفاقم أي إصابة فإنه سيواصل تدريبات منفردة تحت إشراف المعد البدني.

وأضاف التقرير الرسمي أن من المتوقع أن ينضم نجم باريس سان جيرمان للتدريبات الجماعية مع زملائه غدا الأربعاء.

يذكر أن نيمار كان قد خضع لجراحة مطلع مارس الماضي بعدما تعرض لكسر في مشط قدمه اليمنى مع فريقه الفرنسي، ولكنه تعافى في زمن قياسي ليلحق بالمونديال ولكنه لم يستعد كامل لياقته بعد.