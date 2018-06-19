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الرئيسية | رياضة | "أسود السنغال" تلتهم المنتخب البولوني في مباراة معقدة بالمونديال

"أسود السنغال" تلتهم المنتخب البولوني في مباراة معقدة بالمونديال

"أسود السنغال" تلتهم المنتخب البولوني في مباراة معقدة بالمونديال
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:50

تمكن منتخب السنغال، الملقب بـ"أسود التيرانغا" من تحقيق فوز مهم على نظيره البولوني في ثاني مباريات اليوم الثلاثاء في مونديال روسيا.

واستهل المنتخب السنغالي مشواره في مونديال روسيا بالفوز على نظيره البولندي 2 /1 على ملعب سبارتاك موسكو في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة.

وبالرغم من تكافؤ الفرص والتحركات الهجومية للمنتخبين، لكن دهاء لاعبي السنغال جعلهم يمتلكون مصير المباراة بين أيديهم، وينتزعون 3 نقاط ثمينة من أنياب البولونيين.

وتقدم المنتخب السنغالي بهدف عكسي سجله البولندي تياجو سيونيك بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 37.

وأضاف مباي نيانج الهدف الثاني للسنغال من خطأ دفاعي فادح في الدقيقة 60 ثم رد جرزيجورز كريتشوفياك بهدف لبولندا قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - yassine الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:05
يستاهلو بصحتهم لعبوا مزيان، نشاء الله يحايدو لينا نحس من ربحت السنغال و تكون فال خير
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95
2 - متابعة الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:05
الحمد لله حيدنا اللعنة
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71
3 - massin الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:06
مبروك لشقيقتنا السنغال الفوز المستحق ! أتمنى تأهلها و تشريف الكرة الإفريقية ، الفريق يتميز بالسرعة و القوة البدنية ما شاء الله
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100
4 - سامي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:07
الناس تشتغل في صمت و نحن قبل بداية المونديال الناس بدات تتحدت علي نصف النهاية
فرق كبير بين الرحال و اشباه الرجال
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60
5 - ولد زايو الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:07
الفريق السينغالي لعب كرة القدم في بطولة إسمها كأس العالم. لم يكتفي داخل الميدان بالدفاع فقط بل هو من كان يهاجم وسجل أهداف.
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59
6 - بدر الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:09
مبروك عليكوم خوانا المسلمين. انشاء الله غدا نفوز على البرتغال
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36
7 - hosni الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:10
هرمنا لهذه اللحظة التارخية هنيئا إفريقيا هنئا السنغال أسود بمعنى الكلمة
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48
8 - رسالة الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:10
حمرتونا الوجه يا السنغال،  فريق منظم ومنضبط ومتمكن لياقة بدنية عالية، مدربه سنغالي. برافو عليكم 
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55
9 - تلفاع الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:10
هذا هو اقوى فريق في افريقيا والذي لم ينفخ فيه الاعلام لعب بدون مركب ناقص وبادارة تقنية وطنية وسيطرة مدانية واهذاف جميلة كنت احس انه الفريق الافريقي الوحيد من سيجتاز الدو الاول عن جدارة فالحمد لله لم نكن في مجموع واحدف في الاقصاءيات فلو كنا معهم في المجموعة لن نذهب ولن نرى روسيا .
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45
10 - OUTABAIRT الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:11
vive l'Afrique et bonne chance pour Sénégal
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22
11 - المنيعي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:11
وأخيراً السنغال تشرف المسلمين بانتصارها على يولاندا
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24
12 - Youssef الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:11
تقدو الرخا دبا اجي المعقول مجموعة سهلة بالمقارنة مع باقي المجموعات
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-14
13 - khalid g الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:16
هؤلاء هم الأسود حقا لاعب و اهذاف و مقاتلة من اجل القميص ليس كمنتخبنا بذون خطة فقط التباهي بالتمريرات التي لا اساس لها...إذن السنغال ستكون له كلمة في هذا المونذيال
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26
14 - العبدي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:21
مبروك ﻻشقائنا السينغال ونشارككم فرحتكم .و لعكوبة لينا انشاء الله .
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17
15 - Moose الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:33
يشتغلون في صمت دون تطبيل ولا تهليل
مدرب محلي غير مكلف مع نتاءج جيدة
قوة بدنية وسرعة في الاداء وتكتيك محكم
لم يترك مجالا لبولندا كي تتحكم في اللقاء
أتمنى أخذ العبرة
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7
16 - مراد الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:34
مبارك للاشقاء السنغاليين مثال الفريق الذي يعمل في صمت ولاعبين بللوا القمصان بالعرق . فريق رائع ادى مباراة بدون اي عقدة وكان أفضل من الخصم . السنغال واليابان اليوم أخلطا حسابات المجموعة .
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6
17 - آدمي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:34
تعقيب تعليق 12 واش حنا ف قيصارية راه تحطات بولندا على راس المجموعة
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2
18 - intidam الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:36
الف مبروك والله فرحت من قلبي على انتصار اخواننا السنغاليين على هذا الفوز المستحق ونتمنى كذلك الفوز لمنتخب مصر والله الكل يتمنى النصر لمنتخب الفراعنة ونتمنى ان يلعب صلاح ولا ننسى منتخب تونس و منتخب المغرب نتمنى لهم النصر ان شاء الله
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7
19 - znasni الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:37
félicitations à nous frères sénégalais
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6
20 - Rifi الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:39
الم اقل لكم ان السنغال ستشرف القارة الافريقية
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7
21 - رضا الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:42
معادلة سهلة لا تذهبوا بعيدا:اللعب الرجولي والروح القتالية تساوي ثلاثة نقط من ذهب...
هنيئا للسنغال و مزيدا من التالق....عندي احساس ان هذا الفريق سيذهب بعيدا في هذا المونديال بالتوفيق ان شاء الله لكل الفرق الافريقية...
ليڤربول دوڤسكي عصوره گاع مبانش ...العز للسنغال والله تا فرحتونا ...
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3
22 - علال الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:50
عندي سؤال
كم يتقاضى مدرب الفريق السنغالي
وكم يتقاضى مدرب الفريق المغرلي
ربما كين فرق الجواب من عندكم
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0
23 - Mehdi الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:53
La Maroc doit donner la nationalité aux sénégalais pour jouer dans l'équipe nationale
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0
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