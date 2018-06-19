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كُتّاب وآراء
"أسود السنغال" تلتهم المنتخب البولوني في مباراة معقدة بالمونديال
تمكن منتخب السنغال، الملقب بـ"أسود التيرانغا" من تحقيق فوز مهم على نظيره البولوني في ثاني مباريات اليوم الثلاثاء في مونديال روسيا.
واستهل المنتخب السنغالي مشواره في مونديال روسيا بالفوز على نظيره البولندي 2 /1 على ملعب سبارتاك موسكو في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة.
وبالرغم من تكافؤ الفرص والتحركات الهجومية للمنتخبين، لكن دهاء لاعبي السنغال جعلهم يمتلكون مصير المباراة بين أيديهم، وينتزعون 3 نقاط ثمينة من أنياب البولونيين.
وتقدم المنتخب السنغالي بهدف عكسي سجله البولندي تياجو سيونيك بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 37.
وأضاف مباي نيانج الهدف الثاني للسنغال من خطأ دفاعي فادح في الدقيقة 60 ثم رد جرزيجورز كريتشوفياك بهدف لبولندا قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
فرق كبير بين الرحال و اشباه الرجال
مدرب محلي غير مكلف مع نتاءج جيدة
قوة بدنية وسرعة في الاداء وتكتيك محكم
لم يترك مجالا لبولندا كي تتحكم في اللقاء
أتمنى أخذ العبرة
هنيئا للسنغال و مزيدا من التالق....عندي احساس ان هذا الفريق سيذهب بعيدا في هذا المونديال بالتوفيق ان شاء الله لكل الفرق الافريقية...
ليڤربول دوڤسكي عصوره گاع مبانش ...العز للسنغال والله تا فرحتونا ...
كم يتقاضى مدرب الفريق السنغالي
وكم يتقاضى مدرب الفريق المغرلي
ربما كين فرق الجواب من عندكم