"أسود السنغال" تلتهم المنتخب البولوني في مباراة معقدة بالمونديال

هسبريس - متابعة

تمكن منتخب السنغال، الملقب بـ"أسود التيرانغا" من تحقيق فوز مهم على نظيره البولوني في ثاني مباريات اليوم الثلاثاء في مونديال روسيا.

واستهل المنتخب السنغالي مشواره في مونديال روسيا بالفوز على نظيره البولندي 2 /1 على ملعب سبارتاك موسكو في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة.

وبالرغم من تكافؤ الفرص والتحركات الهجومية للمنتخبين، لكن دهاء لاعبي السنغال جعلهم يمتلكون مصير المباراة بين أيديهم، وينتزعون 3 نقاط ثمينة من أنياب البولونيين.

وتقدم المنتخب السنغالي بهدف عكسي سجله البولندي تياجو سيونيك بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 37.

وأضاف مباي نيانج الهدف الثاني للسنغال من خطأ دفاعي فادح في الدقيقة 60 ثم رد جرزيجورز كريتشوفياك بهدف لبولندا قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.