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الرئيسية | رياضة | المنتخب يَتدرب مُكتمل الصفوف .. و"الأسود" يتمسكون بخيط الأمل

المنتخب يَتدرب مُكتمل الصفوف .. و"الأسود" يتمسكون بخيط الأمل

المنتخب يَتدرب مُكتمل الصفوف .. و"الأسود" يتمسكون بخيط الأمل
محمد أمين متبار من موسكو*
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:30

خَاض الفريق الوطني المغربي، مساء اليوم الثلاثاء، آخر حصة تدريبية استعدادا لمباراة الغد، التي ستجمعه بالمنتخب البرتغالي على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، ضمن ثاني جولات المجموعة الثانية في نهائيات كأس العالم 2018.

وشارك في هذه الحصة جميع لاعبي الفريق الوطني المغربي، بمن فيهم مروان داكوستا ونور الدين أمرابط؛ الشيء الذي يجعل إمكانية إشراكهما من عدمه في مباراة البرتغال بيد المدرب هيرفي رونار، الذي عانى في المباراة الأولى من غياب اللاعب نبيل درار بداعي الإصابة.

ولم يخض داكوستا تدريبات يوم أمس رفقة المجموعة؛ إذ اكتفى بتداريب انفرادية في ملعب "شايكا" بمدينة فورونيج، بعد أن غاب عن حصة الأحد الماضي بالملعب نفسه، لمعاناته من تبعات إصابة تعرّض لها خلال مباراة إيران.

وتظل مشاركة نور الدين أمرابط محل شك، بين التحفظ طبيا من قبل عبد الرزاق هيفتي، الذي كان قد أكد حاجة اللاعب إلى الراحة لمدة أسبوع، وبين رغبة اللاعب الشديدة في المشاركة، بعد أن أحس بأنه قادر على التدرب وتقديم كل ما لديه للمنتخب في مباراة البرتغال.

وعاد التركيز التام للمجموعة المغربية بعد "نكسة" إيران الجمعة الماضي. ويصمم كل اللاعبين على تقديم أداء يليق بالنخبة الوطنية، وتحقيق نتيجة إيجابية تتركهم متشبثين بخيط الأمل من أجل التأهل إلى الدور الثاني.

وتنطلق مباراة المغرب والبرتغال غدا الأربعاء في الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت الروسي، الواحدة زوالا بالتوقيت المغربي، وسيكون المغرب مطالبا بتحقيق الفوز ولا شيء غير ذلك، رغم صعوبة المهمة أمام زملاء كريستيانو رونالدو، من أجل الحفاظ على أمله في العبور إلى الدور الموالي.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - maghribi hor الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:41
نعم يريدون الفوز للخروج المغاربة ليعبرون عن الفرحة لانا المغاربة يعيشون في احن الاحوال
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-3
2 - تمغربيت الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:43
مهم الله يعون تقاتلو وكونوا رجال ماعندكم مناش تخافوا ولكن ماغديش نتفرج.. غدي نتسنى تسلا المبارة ونشوف نتيجة وإن شاء الله يكون الفوز.
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10
3 - abdo الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:44
هههههه على الله غيتكون شي هزيمة صغيرة متكونش شي 7 :0
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-11
4 - يونس السلفي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:44
نتمنى التوفيق للأسود و نحن معهم حتى آخر دقيقة في المونديال
وقعت الكثير من المفاجآت في هذا المونديال و نتمنى أن يحدث الأسود مفاجأة فيما تبقى من مباريات
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7
5 - znasni الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:44
on gagnera 3 a 1 inchallah
aller comme en 1986
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3
6 - المحلل الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:44
حسابيا المغرب لم يفقد التأهل .. و يكفيه فقط فوز و تعادل ليصبح رصيده 4 نقاط لكي يتأهل في الصف الثاني وراء تلك التي سيتعادل معها إسبانيا أو البرتغال، على أساس فوز هاتين الأخيرتين على التوالي على إيران الشيء غير مستبعد بقوة. في هاته الحالة سيتعادل المغرب مع المنتخب الذي سيفوز عليه في النقاط برصيد 4 نقاط و سيتفوق عليه بالنتيجة الخاصة بحكم الإنتصار عليه.
المطلوب من الجماهبر المتعطشة مساندة هذا المنتخب الشاب الذي يبدل قصارى جهده ليشرف كرة القدم المغربية و يرفع راية البلاد خفاقة في روسيا و العالم.
و الله المستعان! عاش المغرب!
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4
7 - مغربي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:44
إنشاء الله الفوز بتلاتية نضيفة
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4
8 - مغربي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:45
حظ سعيد. كلنا اسود الاطلس...................
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3
9 - محمد سالم الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:45
هزيمة المنتخب الأولى يتحمل مسؤوليتها كاملة المدرب الغبي الذي قلب أدوار اللاعبين راسا على عقب , وكاد يقتل امرابط بارهاقه بين الدفاع والهجوم في وظيفة غريبة عليه
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-2
10 - عمار ايت اولنيف الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:45
مايديروا ولو وسلام عليكم اوا ما عندي اش نكول غير الله ايعاون ياللللللله
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-2
11 - العربي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:45
كل من شاهد المقابلة التي جرت بين المنتخبين البرتغالي والاسباني يجزم ان منتخبنا سيجمع رحيله ويعود خاوي الوفاض ارجو ان اكون مخطئ
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2
12 - المسلم...مصطفى نجاح الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:47
بالتوفيق لعناصرنا الوطنية بحول الله ...ومزيدا من الحيطة والحذر من الاخطاء...فهذا منتخب لا يعرف الاخطاء...
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0
13 - ABOU CHAYMA الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:48
Bonne Chance pour les Lions la Victoire Incha allah
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-1
14 - المنيعي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:49
إلى كانت العزيمة قوية والرغبة والقتالية من الدقيقة 1 الى الدقيقة 95... نقدرو نفوزو على البرتغال وكذلك على اسبانيا. كولشي فالجهد وفالفكر.
يالله نساو علينا إيران وبادروا كل واحد يكول أنا بوحدي مسؤول على القميص الوطني.
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1
15 - مغربي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:50
في حالة فوزكم على أسبانيا وبرتغال سنقول أن خسارتكم أمام أيران كانت كبوة حصان وفي حالة هزيمتكم فهي كبوة حمار
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0
16 - حضير الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:50
لا اسود لا هم يحزنون خصهم الى لعبة كرة بلا عياقة رآه منتخب دولة خاصرا عليهم زبابل ديال بفلوس كفانا ضحك
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0
17 - mre الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:51
العيب ليس السقوط في الحلم المستحيل بل في الاستمرار و عدم الاستيقاظ من الحلم.
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0
18 - عبد الحميد الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:52
بالتوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني.
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0
19 - احمد الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:52
العملاق

لا خوف من النزال البرتغالي الإسباني التاريخ يعيد نفسه لقد سبق المغرب ان هزمهم معا في وادي المخازن فى سنة ٧٨٩ دا با غير بالون اومادرنا أوالو أوالو........الله استر
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1
20 - الغريب الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:56
هذه المبارة بالنسبة للمغاربة كالبحث عن الأبرة في كومة القش
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0
21 - intidam الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:56
كمغربي من الطبيعي اتمنى الفوز للمغرب بشرط ان لا يلعب امين حاريت لانه غير مأهل ليلعب في المونديال مع اصحاب الخبرة والقوة البدنية كل تسديداته كانت ظعيفة و غير قوية ولا تشكل اي تهديد على مرمى الخصم
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0
22 - غيثة الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:58
نتمنا ان يلعبوا اسود الأطلس مثل أسود الأدغال السنيغالية....بالتوفيق بإدن الله و لا نريد منكم معجزات...الله الله التكتيك و اللعب الرزين و التعاون مع بعض ....
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