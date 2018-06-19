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بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

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الرئيسية | رياضة | جماهير مغربية ترفع شعار "الفوز أو لا شيء" أمام منتخب البرتغال

جماهير مغربية ترفع شعار "الفوز أو لا شيء" أمام منتخب البرتغال

جماهير مغربية ترفع شعار "الفوز أو لا شيء" أمام منتخب البرتغال
مريا بانينا من موسكو*
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 22:40

بعد الخسارة المرة أمام إيران (صفر-1) في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في "المونديال" الروسي، يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم قمة مرتقبة الأربعاء في موسكو أمام جاره البرتغالي بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو. ليس هناك ما يحبط مشجعي "أسود الاطلس" الذين ينتظرون "الفوز ولا شيء غير الفوز".

بعد وصولها إلى موسكو قادمة من سان بطرسبورغ التي استضافت مباراة المغرب وإيران، الجمعة، تؤمن حياة جبران بحظوظ منتخب ببلادها، وتقول: "أتوقع الفوز من فريقي ولا شيء سوى الفوز".

تقر مديرة وكالة السفريات البالغة من العمر 52 عاما بأن "المغرب كان أقل حظا وخسرنا المباراة الأولى التي بدت أكثر سهولة" من المباراة المقبلة مع أبطال أوروبا 2016، التي تقام الأربعاء على ملعب لوجنيكي.

وتضيف السيدة التي حضرت حجز المنتخب المغربي بطاقته إلى النهائيات للمرة الأولى منذ 20 عاما، بفوزه في التصفيات الإفريقية على كوت ديفوار في أبيدجان في نوفمبر الماضي، "أنا متفائلة جدا".

وتؤكد أنها ما تزال تذكر "أجواء الفرحة المجنونة" التي عمت مشجعي المنتخب بعد الفوز على "الفيلة"، والتأهل إلى "المونديال" للمرة الخامسة.

وخسر المغرب مباراته الأولى في روسيا أمام إيران بهدف في الدقيقة الخامسة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع لمهاجمه عزيز بوحدوز الذي حاول إبعاد كرة إثر ركلة حرة جانبية فأودعها بالخطأ في مرمى منتخبه، الذي كان الطرف الأفضل في أغلب فترات المباراة والأقرب إلى كسب نقاطها الثلاث.

ويقول المهندس حسن (69 عاما) لفرانس برس: "شعرنا بخيبة أمل كبيرة جدا، لكنها الصدفة".

وخلال احتساء فنجان قهوة ببهو فندق في العاصمة موسكو، كان حسن يناقش أسلوب لعب المنتخب المغربي مع مواطنيه الذين ارتدى العديد منهم القمصان والقبعات ذات اللونين الأحمر والأخضر للعلم المغربي.

ويوضح حسن أن "ما يجب أن يتحلى به لاعبونا هو الحكمة ليس فقط للبقاء في الدفاع ولكن للقيام بهجمات مرتدة سريعة (...). لم نكن محظوظين، لكن لدينا فريق جيد"، عماده العديد من اللاعبين المحترفين في أندية أوروبية.

"كان يتعين علينا الفوز"

بعد خسارة المغرب في سان بطرسبورغ، نشرت حياة جبران على شبكات التواصل الاجتماعي شريط فيديو لدعم منتخب بلادها على غرار العديد من المشجعين المغاربة الآخرين.

وأشارت إلى أن هذا الفيديو الذي تمت مشاهدته من قبل أكثر من 30 ألف شخص حتى الآن، يعبر عن "إعجابي بمنتخب بلادي".

إلى جانبها، لا يخفي مراد بدير (35 عاما) المقيم ببلجيكا "فخره" بالمنتخب.

ويروي لفرانس برس قائلا: "لدينا الكثير من الآمال بهذا المنتخب الذي تحسن كثيرا، والذي جعلنا نحلم خلال تصفيات التأهل إلى كأس العالم".

ويشدد بدير على أنه لا يلوم بوحدوز على رغم تسجيله هدفا في مرمى المنتخب، بل "على العكس، أود أن أشجعه وأتمنى أن يلعب غدا ليتمكن من استعادة ثقته بنفسه (...) أعتقد أن المباراة ستكون صعبة جدا جدا. لكننا نؤمن بفريقنا، يمكنهم التغلب على البرتغال".

وبالنسبة لوكيل السفريات محمد أوهيرو، فـ "المباراة ضد إيران كانت خيبة أمل لنا جميعا (...) لقد كان يتعين علينا الفوز بها. كانت نقاطها في الجيب".

أوقعت القرعة المنتخب المغربي في المجموعة الثانية التي تعد الأصعب، مع إسبانيا (بطلة العالم 2010 وأوروبا 2008 و2012)، والبرتغال (بطلة أوروبا 2016 التي تضم في صفوفها أفضل لاعب في العالم خمس مرات)، وإيران التي يعد منتخبها الأفضل على صعيد القارة الآسيوية.

حجز إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل بات صعبا، لا سيما وأن المباراتين المقبلتين للمغرب ستكونان ضد "المرشحين" للتأهل عن المجموعة.

بحسب أوهيرو، مباراة البرتغال ستكون "أصعب بكثير" من إيران، مضيفا: "لا تخافوا من رونالدو. نحن أيضا لدينا عناصر على المستوى المطلوب".

*أ.ف.ب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - مسلم الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 22:52
الحلم حق مشروع في الحياة احلموا كما تشاؤون
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57
2 - Abdellatif الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 22:54
nous voulons de tout coeur que le maroc gagne mais il ne faut pas trop rever
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13
3 - المحلل الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 22:54
فوز و تعادل يأهل الأسود .... و لكن الأسود سيفرحوننا بفوزين على البرتغال و الإسبان . ديروها ألاولاد..!!
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17
4 - دايز الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 22:54
أودي غير الله يحفظ يهجروه لينا كيف ما هجرناه نهار العيد على اي نتمناو ليهم التوفيق رغم ان المباراة مغاديش تكون سهلة ومتنساوش خبرة الدون غير بوحدو هاز منتخب وفي اي لحظة يمكن يقلب نتيجة المباراة لصالحهم
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13
5 - محمد الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 22:55
ماربحتو حتى إيران و طامعين فالبرتغال..و الله ما بقيتو تحشمو..اتعظوا مما حصل للسعودية و مصر هذا المساء..
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42
6 - هند الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 22:59
اذا ربحو ها وجهي ها وجهكوم...
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19
7 - متتبع الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:00
العرب هم الوحيدون الذين يعتبرون مقابلة كرة القدم و كانها حرب نتذكر ..ام درمان ارتقوا
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20
8 - بدر الدين الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:00
السعودية لعبت بلخميس خسرات بخمسة مصر تلات خسرت بتلاتة تونس بتنين خسرت بتناين المغرب بلاربع غي الله يستر أو صافي
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55
9 - محمد الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:01
غدا انشاء الله الفوز الباهر و كرستيانو نوقفوه عند حدو راه بسالة كثيرة هدي
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11
10 - أبشرو بالخير ان شاء الله الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:02
يقول سبحانه وتعالى ( وما رَمَيت اذ رَمَيت ولكن الله رَمَى ) نتمنى لمنتخبنا الوطني التوفيق والفوز على البرتغال والتعادل مع اسبانيا او الفوز عليها أيظا ان شاء الله، فقط، تفائلو بالخير تجدوه، وأرجو ممن يقرأ سطوري المتواضعة هذه أن يدعو بهذه الكيفية التي هي من أسباب استجابة الدعاء: اولا تفتتح الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم تستغفر الله، ثم تقول سبحان الله 10 مرات و الحمد لله 10 مرات، و الله أكبر 10 مرات، ثم تدعو بما شئت، وللمنتخب بالفوز في هذه المقابلات الصعبة ، ثم تختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبإذن الله ستكون دعواتكم مستجابة ان شاء الله، أبشرو بالخير، وعاش المغرب حراً أبيّاً شامخاً. اللهم أمين
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10
11 - غدا يسالي الحلم الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:03
غدا الى المنتخب المغربي فاز اعتقد بلي المنتخب البرتغالي غادي ينعزل على الكرة نهائيا هههههه
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5
12 - احمد الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:04
الى كل المغاربة الذين فقدو الامل و يقولون اننا سننهزم امام البرتغال و اسبانيا .
اقول لكم بكل روح المواطنة و الغيرة على بلدي ،  انني متفاجئ  ان الشعب المغربي الذي عودنا على عدم الاستسلام و المعروف بقاومته الشرسة، قد قرر  و لأول مرة في التاريخ  ان  يتفق  على قول حقيقة واضحة وضوح الشمس. فعلا سننهزم.
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-2
13 - مغربي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:06
يا اخواني المغاربة ، لا تظنو ان الفوز على اسبانيا و البرتغال مهمة صعبة  ، مهما بدا الامر كذلك.
بل هي مهمة مستحيلة تماما يا احبتي.
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-3
14 - محمد الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:08
المنتحب البرتغالي هو رونالدو حيت السرعة و التمريرات المدققة و تسديداته المركزة للاخطاء القريبة من مرمى الخصم و بفضله فاز منتخبه بكاس اوروبا الاخيرة و فوزه ب5كراة دهبية
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4
15 - متابع الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:09
اتمنى من رونالدو ان لا يتجاوز خمسة اهداف رحمة بنا و احتراما لصداقته مع بدر هاري
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1
16 - مولانا نسعاو رضاك الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:10
شعاراتنا اكبر من انجازاتنا
افواهنا اوسع من اعمالنا
امالنا اكبر من امكاناتنا
احلامنا ابعد بكثير من واقع حالنا
...لاننا شعب لم يدخل بعد في ركاب العصر
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5
17 - Fattah الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:12
ليس هناك مستحيل نتمنى اولا ان يكون رونالدو في اسوء أيامه ويكون المنتخب في افضل أيامه . على الاقل سنلعب مع فريق يلعب الكرة وليس الحرب والاعتماد على الكراة الطويلة من وجهة نظري حمزة منديل افضل ان يلعب في الرواق الأيمن لانه مقاتل وقوي بنيويا وسريع جدا وهذه نقطة جد مهمة لان دفاعنا بطيء وثقيل عند المرتدات ومنديل هو الاقوى والأسرع للعودة للوراء في الهجومات المعاكسة.قلب الهجوم بوطيب هو الذي يستحق الرسمية اما الكعبي فلاعب لم ينضج بعد للاعتماد عليه في تظاهرة كاس العالم وسيقول كلمته في المستقبل انشاء الله
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-1
18 - سيراج حميد الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:14
التاهل لكأس العالم برقم 32 يجعل من هذه التظاهرة تفقد معناها ومستواها وتصبح سياسية لارضاء بعض الدول فكيف تعطى لأفريقيا خمس دول وآسيا اربع دول وأغلبها لا يقدم شيءا على الإطلاق فقط النفخ والتهليل والتطبيل الإعلامي وفِي الأخير يلاحظ مقابلات مملة وضعيفة من كل الجوانب على الفيفا ان تراجع اوراقها وتقتصر على ست دول من أوروبا وأربع من أمريكا وفريقين من افريقيا وفريقين من أسيا وفريقين من باقي الدول .
هذه ليست بطولة العالم بل مقاولة عابرة للقارات لجمع الاموال .
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0
19 - ألي موغوكو الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:14
التفاؤل و المساندة للمنتخب الوطني رغم صعوبة المبارة
اتوقع النتيجة 2_1 لصالح المنتخب الوطني
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2
20 - ahmed الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:14
ليس بالامكان الانتصار على ابطال اوروبا والعالم الااذا كنا مثاليين ولنا هجوم فعال وهذا للاسف مفقود منذ سنين لو كان لدينا بصير او البهجة كنت ساحلم بالفوز وخلق المفاجئة لكني الان اتمنى ان لا ننهزم بحصص ثقيلة ارتكبنا اخطاء جسيمة مند عقدين باهمال البطولة الوطنية وها نحن نجني الثمار اليوم
الاسبان من ورائكم والبرتغال امامكم وليس لكم الا الصبر
انشري يا هسبريس
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0
21 - l'expert retraite bénévole الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:18
راه ما صعيب غير غدا حيث تكونوا طايرين بالفرحة غتنساووا بلي قلت ليكم شحال هاذي غا تغلبوا حتى سبليون.

إوى عقلوا مزيان إلى مابنيتوش ليا ضريح زوين و سميتوه سيدي بومونديال راه ماشي أنا شريف.
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3
22 - المطحونين الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:28
المغرب راه غادي يخسر مع البرتغال بهزيمة ثقيلة جدا جدا
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0
23 - رياضي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:33
اتمنى من المنتخب المصري و السعودي ان ينتهي اللقاء بينهم ب 40/40 لتكون اكبر نتيجة في المونديال و احسن هداف على مر العصور يكون عربي و الرقم القياسي العالمي يحسب لينا نحن العرب و نفوزو بجميع الجوائز الفردية
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24 - عبدو الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:35
كل شيء ممكن في العالم الكرة... الارادة تفعل كل شيء
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-1
25 - mounir الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:35
الحلم شيء والواقع شيئ آخر
كفانا من الأحلام
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1
26 - Adam الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:36
المغرب سينهزم بنتيجة ثقيلة 5-1 انا اعرف المغرب جيدا
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27 - المختار الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:37
بعيدا عن العاطفة و التشاؤم راه غير لاشيء اللي كاين .
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