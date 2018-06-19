رونار: مواجهة "برتغال رونالدو" صعبة .. والمفاجأة غدا واردة

محمد أمين متبار من موسكو*

اعتبر الناخب الوطني هرفي رونار أن المنتخب ليس له الوقت للغرق في الحسرة بعد الخسارة أمام المنتخب الإيراني في المباراة الأولى، مشيرا إلى أنه مطالب بالنهوض بسرعة وبأن يكون قويا ذهنيا من أجل تجاوز هذه المرحلة التي وصفها بـ"الصعبة."

وأوضح رونار خلال الندوة الصحافية التي سبقت مباراة البرتغال، والتي احتضنتها قاعة الندوات التابعة لملعب "لوجينكي" بحضور "هسبورت"، أن "أسود الأطلس" أقل إمكانيات تقنية مقارنة مع منتخبي إسبانيا والبرتغال، مضيفا في الآن ذاته أنه ليس هناك أمر مستحيل، وأن العديد من المفاجآت تقع في مباريات كأس العالم، بما فيه البطولة الجارية حاليا.

وبخصوص إمكانية مشاركة اللاعب نور الدين أمرابط في مباراة الغد، أشار مدرب "الأسود" إلى أن القرار سيتم اتخاذه هذه الليلة بالتشاور مع عبد الرزاق هيفتي، طبيب المنتخب، واللاعب نفسه، مردفا: "أكيد أي لاعب يريد ويحلم باللعب في جميع مباريات المونديال. سنرى ما يمكننا فعله".

وتابع رونار: "غذا لدينا لقاء مع منتخب البرتغال بلاعبه المميز رونالدو؛ البرتغال بطلة أوروبا ولن تتاح لنا الفرصة دائما لقياس مستوانا الحقيقي أمام منتخب عملاق من هذا الحجم. يجب أن نكون حاضرين بكل إمكانياتنا وألا ندخل اللقاء منهزمين".

وعاد المدرب الفرنسي إلى بعض تفاصيل مواجهة إيران، التي خسرها المنتخب بهدف واحد، مؤكدا أن غياب الفعالية الهجومية كان نقطة سوداء على المنتخب عدم تكرارها أمام البرتغال، وأنه على الفريق الوطني التعويض رغم ازدياد درجة الصعوبة.

الناخب الوطني تحدث عن مواجهة رونالدو وضرورة الحضور القوي من أجل إيقافه هو وزملائه بالمنتخب، مضيفا أنه رغم القوة الخارقة لكريستيانو إلا أن المنتخب البرتغالي قوي جدا كفريق، واستطاع الفوز بلقب أمم أوروبا رغم غياب لاعب ريال مدريد عن المباراة النهائية.

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