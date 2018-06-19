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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | رياضة | "الجيش الأحمر الروسي" يجهض أحلام "فراعنة مصر" بكأس العالم

"الجيش الأحمر الروسي" يجهض أحلام "فراعنة مصر" بكأس العالم

"الجيش الأحمر الروسي" يجهض أحلام "فراعنة مصر" بكأس العالم
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 20:50

تاه لاعبو منتخب "الفراعنة" المصري في الملعب أمام مناورات "الجيش الأحمر" الروسي الذي هيمن على كثير من مفاصل مباراة اليوم الثلاثاء برسم مونديال 2018.

ورغم حضور النجم محمد صلاح في المقابلة الذي سجل ضربة جزاء، فإن اللاعبين الروس تمكنوا من تحقيق فوز عريض ومقنع على المنتخب المصري.

ووضع المنتخب الروسي قدما نحو التأهل لدور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم بتغلبه على المنتخب المصري 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وقد يتمكن المنتخب الروسي من التأهل إلى دور الستة عشر رسميا غدا الأربعاء في حال فوز منتخب أوروغواي على نظيره السعودي أو تعادلهما بأي نتيجة.

وبالمقابل تنتظر مصر ما يشبه "المعجزة" للتأهل إلى الدور الثاني، حيث يتعين أن تصب نتائج المباريات المتبقية الأخرى في صالح الفراعنة، علاوة على ضرورة انتصاره على المنتخب السعودي، وهو ما يجعل الكثيرين يرونه قد وضع قدما راسخة خارج المونديال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (89)

1 - soumia الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:00
إننا لا نستحق المشاركة في كأس العالم. ..انتهى الكلام
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2 - معنديش مع الكورة الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:01
الكورة 11 لاعب أو خطة ماشي غير الاعتماد على محمد صلاح
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3 - Nabil الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:02
لا تسبوها في الدقيقة 90
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4 - السلام الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:03
انا مبقا فيا غير السعودية كولشي غادي يفرغ فيهم السلام على الكورة العربية
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5 - لاحق الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:03
أنتم السابقون و نحن غدا اللاحقون
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6 - NOUMRI الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:05
الفراعنة أول المغادرين للمونديال الروسي و غدا يليهم أسود الأطلس تم الأخضر السعودي و الخاتمة يوم السبت بنجوم قرطاج بالنظر للمستوى الضعيف لهده المنتخبات و رغم هدا نتمنى التوفيق لهم
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7 - مسلم الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:05
مسلسل الهزاءم مزال متواصل مع منتخباتنا العربية ليس هناك قتالية ولا حماس ولا اي شيء ذهبوا لسياحة فقط
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8 - ياسين الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:05
المهم ان منتخب مصر قدم مباراة أحسن من منتخب قريش
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9 - algerien الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:06
الفريق المصري انتظر نتيجة 3-0 ثم بدا يلعب كرة القدم .
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10 - ayoub الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:07
المهم هي المشاركة
هذه هي الجملة التي سيقولها المغاربة والسواعدة غدا ايضا
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11 - parisizn الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:07
يا حسرة على مستوى الفرق العربية في كرة القدم و في جميع المنافسات العالمية دائما مرفوقين بخيبة الأمل
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12 - by by الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:08
أتمم الجملة..........
أنتم السابقون.........
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13 - محمود الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:08
والبرتغال سيجهض أحلام الأسود غذا في موسكو
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14 - مممم الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:08
العرب فالحين غير فالتسجيل على أنفسهم.
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15 - كاس العرب الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:08
لو كان الامر بيدي ساعطي مقعد واحد للعرب في كاس العالم المقبلة
فشل في كل شئ
نصيحة تناولوا غدائكم غدا بساعة قبل مباراة المغرب خوفا من ان تبقو دون غداء بسبب الجلطة
ملاحضة
سيقول بعض العرب في المباريات الاخيرة
لقد تامرت الارغواي و روسيا ضد العرب و اكتفو بالتعدل بينهم
مآمرة يا اخي
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16 - محمد الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:08
تماما كما توقعت صراحة مباراة ممتعة والدب الروسي يستحق الفوز وكنت اتمنى له الفوز لأن ان فازت مصر فالسعودية ستبيع عرضها لمصر كما جرى لنا في 98 المهم الذب الروسي التهم المومياء التي كانت جثة هامدة طوال المباراة ولم تستطيع مجاراة لاعبي سيسكا موسكو ياله من انسجام وتناغم وفنيات جميلة بالتوفيق للروس
بالتوفيق لمصر المهم هو المشاركة
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17 - Arabi الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:08
كفى من أحلام اليقظة. فكرة القدم لم تعد لعبة حظ. ..و على المنتخبات العربية أن تعيد حساباتها من الصفر.
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18 - ملاحظ الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:09
يقال اتفق العرب على الا يتفقوا
ما اخشاه والاسوا هوان يتفق العرب فقط على الهزائم
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19 - bahari Montpellier الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:10
ولي عندوا عندوا ولا مجال للعاطفة لأن لاعب كأحمد فتحي لا مكان له في المنتخب، نفس الشيء بالنسبة لرقم 2، والمغرب إلى رونار أصر على اللعب بأظهرة في غير أماكنها غادي يخسر، ولو كانت الفلسفة الخاوية كاتجيب الرباح كون مورينهو سيد الكرة وكون زيدان مايربح حتى لقب
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20 - حائر الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:10
نحس الفرق العربية مع مزيج من نقص التجربة و قلة التركيز،مع ان منتخب المصري لعب جيدا،صلاح لم يتعافى،ربي يوقف مع الأسود غدا،وربي يهدي رونار مايفقسناش بشي خطة غبية
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21 - لعم الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:12
السلام عليكم
أما الآن فعلى المغرب ان يفعل معجزة 2018 وتبقى تاريخية ان شاء الله للوطن والعرب !!!!
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22 - يوسف من بلجيكا الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:12
كل التقدير والإحترام للمنتخب المصري قاموا بلقاء جيد خلال الشوط الأول لكن خانتهم اللياقة البدنية في الشوط الثاني ودائما الإنتصار للأقوى.
حظ موفق خلال المباراة القادمة أمام السعودية لحفظ ماء الوجه.
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23 - مواطن الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:13
المنتخب الوسي وضع قدمين الى الدور المقبل و ليس قدما واحدة كما جاء في تحليلكم
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24 - احتمالات ممكنة الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:16
في حال سحق السعودية الأوروغواي وسحق مصر السعودية سوف تتأهل مصر ولكن شرط أن تسحق روسيا الأوروغواي .
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25 - مغربي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:16
هده نتيجة عدم استغلال الفرص، الشوط الأول كانت مصر جد رائعة و عدم استغلالها الفرص أدى لخسارتها و هدا ماسيحدث مع المغرب اد لم يتعلم من أخطاء جيرانه
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26 - meme الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:16
المصريون و التونسيون حلوا فامهم حتي لودنيهم في المغرب اوا اشربوا و غرغروا لا صلاح لا طلاح قداو مع الماكينة الروسية الروس الذين شربوا كل ما بقي من دوباج عن اصحاب العاب القوئ معياوش مسخفوش والو
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27 - نحن العرب الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:17
السعودية ستخسر غدا بحصة كبيرة حتى لا تبقي املا للمنتخب المصري. المهم حتى واحد مايربح. وبهذا يكون العرب متحدين في كل مايجعل الآخرين يشمتون فيهم
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28 - wael الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:17
تعلن الخطوط الجوية عن استعداد الرحلة القادمة من مطار موسكو والمتجهة الى ...الرياض..القاهرة...تونس..الدار البيضاء...عن استعدادها للإقلاع....
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29 - رضى الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:18
المنتخب المصري ضهر ضعيفا أمام اسرار المنتخب الروسي ..وحض سعيد للمنتخب المغربي أن شاء الله أمام المنتخب البرتغالي
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30 - omar الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:19
طريقة لعب المنتخب الروسي بسيطة و فعالة, يستحقون الفوز و التأهل. المنتخب المصري كان ضعيف اليوم. حظ سعيد في فرصة قادمة. بالتوفيق للأسود غذا ان شاء الله!
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31 - يونس السلفي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:19
كنا نود لو انهم فازوا بالمباراة
ولكن قدر الله و ما شاء فعل
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32 - مغربي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:20
لا أعرف ماد ينقص العرب للفوز في المباريات
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33 - Sara الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:20
اسوأ سيناريو متوقع . المنتخب المصري اليوم جمع نحس مباراتي المغرب والسعودية . سجل فالشباك ديالو بالخطأ مع غزارة الاهداف الروسية. الله اعلم شنو كينتظرنا غدا مع كريستيانو
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34 - Rifi الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:22
قلك صلاح ههههه علي لافريقين تشجيع منتخب السنغال
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35 - Nour الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:22
النيران الصديقة هي سبب تخلف العرب سوريا اليمن ليبيا العراق كلها شهدت القتل بنيران صديقة ..وهاهي الرسالة الربانية تنفذ حتى في الكرة..الروس يذلون العرب ويتأهلون على حسابهم بينما نقتل انفسنا بنيراننا..مؤسق حقا ما يقع للعرب ..او ربما انا اهذي...!!!
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36 - ام ياسين الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:24
نتمنى التوفيق غدا ان شاء الله لأسود الأطلس لعل وعسى أن يرد الإعتبار للكرة العربية الإفريقية
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37 - حمود الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:24
اسمحولی قلتها کم مرة لا للنفخ لا للنفخ التمنی شٸ والمستطیل الاخضر شٸ أخر . المنتخب المصری وصل الی النهاٸ بنفخ و محمد صلاح احسن لاعب فی کاس العالم وووووو یا خاوتی وحدة وحدة .دیرو فی بالکم المنتخب الروسی مهوش سهل امام جمهوره و فی بلده . خوتنا لمصاروا الله یعوضهم لکن بلواقعیة اقو لهم حض اوفر .اما الفریق المغربی بنسب لی احسن فریق عربی اتمنی له و الاخوا التوانسا حض اوفر المهمة صعبة ولکن غیر مستحیلة ربی یوفقکم والله الشعب الجزاٸر معکم بالقلب کلنا مغاربة کلنا توانسة 123viva lalgerie
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38 - Moro الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:25
هوما عندهم صلاح و حنا عندنا بوحدوز غدا لمغاربة اجيبوا معاهم لنسولين باش مايسخفوش اوا نكونو واقعيين شوية انشري هسبريس
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39 - تلفاع الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:25
تعلق امال المصريين على محمد صلاح وتبين ان لفربول هي محمد صلاح 3/0 نتيجة تبين مدى ضعف الكرة العربية .
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40 - الكلفاوي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:25
تحتاج الى معجزة .....ان ينسحب المنخب الارجواياني مثلا.
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41 - footeux الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:26
Souvenez vous la star fabriqué par les médias " Salah " avait dit que son équipe va rencontrer les portugais ou les espagnols !!!! La grande gueule égyptienne !!!
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42 - انس الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:26
السلام عليكم المنتخبات العربية ضعيفة حدا في مقارعة المنتخبات الاوربية ،نتمناو المنتخب يلعب مزيان ويهاجم ميبقاوش خيفين وراجعين الوراء .
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43 - abdo الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:26
لاتقلقو يا مصريين أنتم السابقون ونحن الاحقون, أتركو لنا مكانا في الطائرة لتقليل المصريف,

اخاف على شوهة كبيرة ستحدث للمنتخب المغربي غدا, أنصح اللاعبين بأخد الدرس من النتخب المصري وعدم المجازفة بكثرة الحركات الغير المجدية

الاسد يصتاد فريسة بالتركيز و جس النضب قبل الانقضاض على الفريسة

فلا تتسرعو وألعبو الكرة من أجل المتعة ليس من أجل الفوز, وسـتفوزون ان شاء الله,

صبركم الله أيها المصريين قد يكون مصييرونا متشابه غدا فهدا الفيروس المنتشر في المنتخبات العربية الان هبلني و لم أجد له دواء
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44 - hosni الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:26
أنتم السابقون و نحن اللاحقون بعيدا عن العاطفة فوارق شاسعة بين الجدية و المشاركة فقط من أجل المشاركة
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45 - dokalli الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:27
بهاذا تكون مصر أول المتأهلين إلى الطائرة
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46 - maghribi 7or الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:28
الله على راحة تهنينا من ام الدنيا وغدا سوف نتهنا من ابو الدنيا الاخبار فراسكم وكل مونديال وانتم بخير
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47 - شهيد0طنجة الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:28
المنتخب المصري لعب مباراة جيدة لكن في الشوط الثاني اصابهم تخاذل مما استغله المنتخب الروسي على العموم انها الكرة بالتوفيق للمنتخب المغربي في هزيمة اسبانيا بطل العالم و البرتغال الذي اثبت انه ند لبطل العالم ـ و انا عن نفسي لن اتفرج الا بعد الماراه لان 90 د ترفع الضغط ))
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48 - مغربنا واحد الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:29
المعجزة..هي فوز السعودية ضد الاوروغواي.فوز مصر على السعودية.و فوز روسيا على الاوروغواي..صراحة عرض باهت للعرب..النكسة في كل الميادين
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49 - عبدو الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:31
عمر : نحن امة جعلت عزتها في دينها... فمتى ابتغينا العزة في غيره.. أذلنا الله ( بين الامم) والله اعلم هاتشي لي بان ليا ماشي غا فكورة فجميع الرياضات وجميع المجالات
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50 - كمال الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:31
حتى الأن سجلت الفرق العربية الأربعة مجتمعة هدفين يتيمين و بقيت لهم 7 مقابلات لكي يسجلوا على الأقل 5 أهداف أخرى ليصلوا مجموع 7 أهداف في مونديال روسيا و هو نفس عدد الأهداف التي سجلها المنتخب الجزائري في مونديال البرازيل في 2014. و حظ سعيد لكل الفرق العربية.
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51 - Simo الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:32
تأهل المنتخب المصري من رابع المستحيلات اضن المنتخبات العربية ستغادر الواحدة تلو الاخرى
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52 - موحند الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:33
االبيلوط مدحت ديماري ديك الطيارة .وانتا البيلوط بوشتى حتى نتا وجد راسك .
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53 - Kean الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:33
لقد تحققت العدالة بعدما سرقت مصر التأهل الى المنديال في الدقيقة 94
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54 - زكرياء اءيت الطالبي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:34
غدا سيهزم المنتخب الوطني المغربي الملقب باءسود الاءطلس اءمام المنتخب البرتغالي ب ٧ اءهداف ل ٠ من تسجيل كريستيانو رونالدوا .
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55 - احمد الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:36
العرب لا يصلون الى الشباك الا عن طريق ضربات الجزاء.
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56 - موسى الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:37
تحية خالصة للمنتخب الروسي.
منتخب يلعب كرة قدم مدروسة خطة متقنة انضباط تقني و ميداني للاعبين.
المنتخبات العربية تتلعب بعقلية راه دعى معانا الفقيه د الجامع وخطيب الجمعة ودعات معايا امي.....
الحاصول اللي عندو عندو بلا عاطفة بلا إيمانيات
مزيفة بلا بلا بلا. لا يصح إلا الصحيح.
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57 - موحا الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:37
يالاه الله يرحم اللي زار وخفف
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58 - said الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:37
بكامل الأسف نتلقى هذا الخبر المؤسف فتمنينا لأشقائنا الفوز والتألق خصوصا ان المصريون معروفون بالتقنية والفنية في كثير من الاشياء.
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59 - marocain الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:38
les pays sous développés ont un long chemin à faire avant d'espérer etre au meme rang que les pays prospères.ce qui arrive que ça soit au sport ou dans d'autres domaines doit tous nous prévznir.il faut se demander le pourquoi des choses?pourquoi on est tout le temps aux derniers rangs.les victoires ne tombent du ciel ça se préparent avec l'intégrité,l'amour de son pays et de ses compatriotes et la volonté de bien faire.simple avis à bon entendeur!!!!!!
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60 - mohamed3 الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:38
حساباتكم فارغة لان المنتخب الروسي تأهل للدور الثاني اما الفراعنة وضعوا الشنطات في الطائرة.حالهم كحال السعودية و المغرب و تونس
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61 - Nour الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:38
مصري يحاول ايقاظ أبنه لصلاة الفجر، فيقول له: قوم يا بني.. خلينا نصلي عشان ندعي ربنا نكسب المباراة مع روسيا.

رد عليه: أدعي إيه يا بابا، ده السعودية إلى عندهم الكعبة أكلوها. 0-5
عاوز مصر اللي عندها فرعون تكسب.
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62 - محب الكوورة الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:38
في الحقيقة الاهداف التي سجلها المنتخب الروسي هي اكثر من رائعة, مراوغات و تمريرات في الوقت و المكان المناسب و كانها معمولة بالحاسوب, اما المصريين فقد كانوا بحق متار للسخرية و الضحك و خصوصا اللاعب محمد صلاح حيث كان يمشي في الملعب مثل عارضة ازياء ملابس داخلية على شاطئ البحر.
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63 - نتايج متوقعة الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:39
المنتـخب المصري تأهل دون مسـتوى ونتـائجه متوقعـة وغيـر مفاجئة
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64 - JAMEL الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:41
لا المنتخب التونسي
لا المنتخب السعودي
و لا المنتخب المغربي
و لا المنتخب المصري
يقدر يشرف الكرة العربية
مثل منتخب محاربي الصحراء .
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65 - مواطن الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:42
الاصل في اللعبة ان نستمتع بها. لقد اصبحت الكرة تجارة .لقد اصبحت جدا بعد ان كانت لعبا. الكل يبحث عن الاهداف . ماقيمة الهدف بدون فرجة. مجرد قتل للاوقات فقط.
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66 - متفاءل الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:44
ها مصر وها محمد صلاح وها لاعب سجل ضد مرماه إذن لا داعي للقذف في لاعبي المنتخب المغربي عند الاقصاء العرب في المنديال كلهم سواسية .فقط نتمنى إستمرار العمل والتفكير في المستقبل والاحتفاض برونار .
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67 - Marocaine pure الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:45
هي نوجدو شواري.. المنتخب الفرعوني ينهزم ومنتخبان من بلاد البربر ما يزالان في البطولة و منتخب عربي واحد من جزيرة العرب سيسحق من الاروغواي ... ولنشع السينغال..
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68 - مبروك علينا الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:45
فرحة كبيرة بتسجيل ضربة جزاء
حقيقة منتخباتنا جد ضعيفة
يجب اعادة النظر في نظام تسيير
دول العربية لان هوة اتسعت كثيرا
منتخب مكسيك الذي كان من اضعف المنتخبات
عالمية تطور كثيرا و نحن كل مونديال نفرح اذا سجلنا هدف
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69 - لشكر الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:46
خاص مصر تربح السعودية ب شي خمسة البيوت ، و السعودية تربح الاوروغواي ، وتخسر السعودية مع روسيا ههههه وروسيا تربح الاورغواي ههههه خصهوم توم كروز باش يديرو هاد العملية المستحيلة للأسف لو ما. ما كان للدول العربية حدود بينهم كون جاو فطيارة وحدة
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70 - صنطيحة الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:46
العربان لا يتقنون اي شيئ. رفعت الاقلام و جفت الصحف.
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71 - حائر الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:46
نحس الفرق العربية مع مزيج من نقص التجربة و قلة التركيز،مع ان منتخب المصري لعب جيدا،صلاح لم يتعافى،ربي يوقف مع الأسود غدا،وربي يهدي رونار مايفقسناش بشي خطة غبية
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72 - najib 5 sur 5 الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:47
أش هاد شلاظة ديال الحسابات الخاطئة يا صاحب المقال . مصر أقصيت ولو تفوز على السعودية و تنهزم الأروكواي أمام السعودية وروسيا معا تصبح النقط كالتالي ... روسيا 9--أركواي 3 ---مصر 3 ---السعودية 3. وبما أن أركواي فازت على مصر ..فالمتأهلان هما روسيا وأوركواي
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73 - Abdo Rabat الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:47
للاسف كانت اسهل مجموعه مصر اما المغرب.وتونس فالمازق اشد
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74 - بلال الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:48
بعد مشاهدتي للمبارة صراحة بدأ الخوف على المنتخب المغربي. باليا المغرب غيجمع شطايطوا و يرجع. مصر ارتكبت أخطاء قاتلة في الدفاع. هدف ضد المرمى أطاح بنفسية المصريين و هو ما استغله الروس و سجلوا هدفين بالدارجة زربوا على مصر. لكن الهدف الثالث أنهى كل شى. إضافة أن المصريين اعتمدوا بشكل كبير على صلاح. و نسوا أن صلاح وحده لا يمكنه أن يواجه 10 لاعبين روس. رغم تسجيله للهدف. غدا المغرب فاللهم استر يا ستار
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75 - باي باي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:50
اودي راه العالم الثالث ديما اللور في كل المجالات!! راه مكايناش كورة، مكايناش عقلية الكرة..
الكرة تكوين و استمرارية وعقلية حضارية...
لذلك العرب سيبقون دائماً متخلفين في جميع الميادين!!!
باي باي
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76 - عمر الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:52
مستحيل ان تترك الفيفا دولة مسلمة ان تعبر الى ربع النهاية و كذلك ان تنظم كاس العالم
خلقو فضيحة فالفيفا لينتزعو كاس العالم من قطر و ف 2023 ستكون فضيحة اخرى لانتزاعه من قطر و اعطائه دولة اخرى و العرب و المسلمين يصدقون كل شيئ ياتي به الغرب
يجب على الشعوب المسلمة مقاطعة الفيفا و كرتها لاننا لا ندري ماللذي يدور بداخلها لماذا تفوز فقط الفرق الضعيفة هل تستعمل منشطات ؟ فمثلا فالاونة الاخيرة انتشر خبر ان السوفيات استعملو المنشطات فالستينيات و احرزوا بها القاب فالاولامبيات جمعوا روسكم المسلمين راه وليتو فضيحة دابا اشكيقولو الشعوب الاوروبية اوا هدوك قرودة متخلفين مكيعرفو لحتى حاجة غير الاكل و النوم و كيجيو يوسخو لينا بلاداتنا الانسان الغير النافع اليوم هو الانسان العربي اوا هذه هي الحقيقة المرة
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77 - fouad الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:52
من قبل يا سي صلاح قلت للصحافة سنتاهل وسنقابل البرتغال او اسبانيا وتجاهلت المغرب وكانه غير موجود ولم تقل حتى ان شاء الله ! انظر الان للحصة الهزيلة التي اخدتها معك ممهما الفريق المصري لا يستهل !
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78 - شبه منحرف الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:55
باي باي مومو صلاح ..يالله مع ااسلامة...

أول منتخب يقصى بشكل شبه رسمي هو منتخب * ام الدنيا* مصر يا مصر يا خرااااابي...

و غدا ثاني منتخب سيقصى رسميا من النهائيات هو بابا ماغوكو ابو الدنيا ..آناااري آناري..

و بعدها بساعتين سيلتحق بهم منتخب زقازيق العرب عشاق بول البعير الأخضر السعودي .. يا طويل العمر

و بعد يومين ..يلتحق بهم التوانسة برشة برشة مع بلجيكا

يا ربي السلامة .. روسيا2018 بدات بالعرب ..

الماا و الشطابا حتى بلاد الكحط ديالكم

سيرو يا لعرب كملو حروب داعش و الغبراء ديالكم

ولا تقاتلو مع الزماان

آش داكم لشي مونديال
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79 - مغربي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:57
الحظ يخون العرب وافتتاح التسجيل من خطأ فتحي الروس ضغطوا بقوة على المصريين لاستغلال غفوتهم بعد الهدف وأضافوا هدفين.المهم غدا حضر تجوال في شوارع المملكة المغربية حتى نهاية المباراة غدا سنغرق سفن البرتغاليين وستزأر الأسود بإذن الله تعالى.
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80 - كاتب الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:58
المنتخبات العربية غير موفقة في كأس العالم هذا هو العنوان في كأس العالم.
حظ أوفر في مستقبل المستحقات الدولية
ملاحظة العرب سجلوا هدفين ضد مرماهم في هذا الملعب
هذه النتيجة المؤسفة سترفع المعنويات للاعبين المغاربة بمبدأ إذاعمت هانت
وكذلك التسجيل ضد المرمى المهم حظ سعيد وانتظر رد فعل المغاربة بفارغ الصبر
المهم كرة تاتبقى تدور في جميع الاتجاهات
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81 - saudia arabia الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 22:01
je regrete pour l´egypte, mais avec grand plaisir bay bay swaada
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82 - ines الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 22:03
والله شجعنا الفراعنة من كل قلوبنا و تفاعلنا مع المباراة وكلنا أمل في الفوز، لكن الأقدار تشاء ويُعاد سيناريو مقابلة المغرب وايران بهدف لاعب ضد مرماه خطأ. إلا أن التوقيت الذي جاء فيه الخطأ/الهدف كان مبكرا وتمنينا الرجوع في النتيجة ولكن الجيش الأحمر كان مندفعا ومستميتا بحيث شل حركة الفريق الشقيق وأضاف بدل الهدف ثلاثة لولا ركلة الجزاء التي ترجمها محمد صلاح لهدف أنقد به ماء الوجه. واللهِ تأسفنا كثيرا بل وأصبنا بالصداع و أحسسنا بالغبن والضيق لأن الفرق العربية كلها مُنيت بالهزيمة الواحدة تلو الأخرى. فهل يا ترى ستتغير النتيجة والنظرة غدا في مقابلة فريقنا ضد البرتغال؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
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83 - محمد الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 22:03
للأسف و لا دولة عربية تأهلت قد ضاع حلم التأهل لأشقائنا المصريين لقد قدمو عرضا جيد و روسيا لم تكن في المستوى كرة القدم مجرد حظ.
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84 - amani الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 22:03
الدور جاي علينا مصابة غير مايديروناش شي 10 كنساينو نوبة ديالنا
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85 - lalla leila الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 22:07
الحل الوحيد لفوز
المنتخبات العربية في مباريات كأس العالم
هو سرقة المرمى في الدقيقة 90 هههههه.يبقى امل وحيد و هو سقوط طائرة منتخب الأوروغواي على حافلة المنتخب الروسي و هكذا تتأهل مصر والسعودية.كان اداؤهم ضعيفا جدا هذا اليوم لم تعجبني طريقة لعبهم.كانوا يعتمدون كثيرا على محمد صلاح وللاسف خاب ظنهم.الله يوفق اسود الاطلس غدا ان شاء الله امام البرتغال
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86 - Saad الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 22:12
الحمد لله أن العرب بدأوا يخرجون من المنافسة لأنه وبكل وقاحة السياسيون إستغلوا الفرصة في مصر ورفعوا ثمن الوقود وفي تونس السلع الأساسية وفي المغرب يراجع نوامنا معاشاتهم ليمرروها وسط نوم الشعب٠ الحمد لله الذي أنقذنا٠ خليونا يا إخواني المغاربة نستمتع بالكرة ولكن لا ننام وندع من يستغلنا وشكرا هسبريس التي نبهتنا لما يحاك ضدنا من النوام٠
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87 - akharzouz amine الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 22:18
وداعا مصر وكل عام وانت بعيدة كل البعد عن التنافسة
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88 - خالد الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 22:20
العرب سريعوا الانهيار .لقد تحطم تلمنتخب المصري بعد خطأ فتحي وتبين أن العامل النفسي مهم في هذه اللقاءات كما أن الأروبيون فنيا متميزون وأكثر ذكاءا .كان الله في عوننا غدا لا نليق إلا بأدغال أفريقيا .
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89 - عبدالعاطي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 22:24
عزاؤنا واحد لا اقتصاد لا صناعة لا سياسة حتى الرياضة كنا نراهن عليها كي ننسى الخيبات
خدلتنا لنعود للكوابيس والأحلام المزعجة
استغفر الله
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