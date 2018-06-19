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كُتّاب وآراء
"الجيش الأحمر الروسي" يجهض أحلام "فراعنة مصر" بكأس العالم
تاه لاعبو منتخب "الفراعنة" المصري في الملعب أمام مناورات "الجيش الأحمر" الروسي الذي هيمن على كثير من مفاصل مباراة اليوم الثلاثاء برسم مونديال 2018.
ورغم حضور النجم محمد صلاح في المقابلة الذي سجل ضربة جزاء، فإن اللاعبين الروس تمكنوا من تحقيق فوز عريض ومقنع على المنتخب المصري.
ووضع المنتخب الروسي قدما نحو التأهل لدور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم بتغلبه على المنتخب المصري 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.
وقد يتمكن المنتخب الروسي من التأهل إلى دور الستة عشر رسميا غدا الأربعاء في حال فوز منتخب أوروغواي على نظيره السعودي أو تعادلهما بأي نتيجة.
وبالمقابل تنتظر مصر ما يشبه "المعجزة" للتأهل إلى الدور الثاني، حيث يتعين أن تصب نتائج المباريات المتبقية الأخرى في صالح الفراعنة، علاوة على ضرورة انتصاره على المنتخب السعودي، وهو ما يجعل الكثيرين يرونه قد وضع قدما راسخة خارج المونديال.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (89)
هذه هي الجملة التي سيقولها المغاربة والسواعدة غدا ايضا
أنتم السابقون.........
فشل في كل شئ
نصيحة تناولوا غدائكم غدا بساعة قبل مباراة المغرب خوفا من ان تبقو دون غداء بسبب الجلطة
ملاحضة
سيقول بعض العرب في المباريات الاخيرة
لقد تامرت الارغواي و روسيا ضد العرب و اكتفو بالتعدل بينهم
مآمرة يا اخي
بالتوفيق لمصر المهم هو المشاركة
ما اخشاه والاسوا هوان يتفق العرب فقط على الهزائم
أما الآن فعلى المغرب ان يفعل معجزة 2018 وتبقى تاريخية ان شاء الله للوطن والعرب !!!!
حظ موفق خلال المباراة القادمة أمام السعودية لحفظ ماء الوجه.
ولكن قدر الله و ما شاء فعل
اخاف على شوهة كبيرة ستحدث للمنتخب المغربي غدا, أنصح اللاعبين بأخد الدرس من النتخب المصري وعدم المجازفة بكثرة الحركات الغير المجدية
الاسد يصتاد فريسة بالتركيز و جس النضب قبل الانقضاض على الفريسة
فلا تتسرعو وألعبو الكرة من أجل المتعة ليس من أجل الفوز, وسـتفوزون ان شاء الله,
صبركم الله أيها المصريين قد يكون مصييرونا متشابه غدا فهدا الفيروس المنتشر في المنتخبات العربية الان هبلني و لم أجد له دواء
منتخب يلعب كرة قدم مدروسة خطة متقنة انضباط تقني و ميداني للاعبين.
المنتخبات العربية تتلعب بعقلية راه دعى معانا الفقيه د الجامع وخطيب الجمعة ودعات معايا امي.....
الحاصول اللي عندو عندو بلا عاطفة بلا إيمانيات
مزيفة بلا بلا بلا. لا يصح إلا الصحيح.
رد عليه: أدعي إيه يا بابا، ده السعودية إلى عندهم الكعبة أكلوها. 0-5
عاوز مصر اللي عندها فرعون تكسب.
لا المنتخب السعودي
و لا المنتخب المغربي
و لا المنتخب المصري
يقدر يشرف الكرة العربية
مثل منتخب محاربي الصحراء .
حقيقة منتخباتنا جد ضعيفة
يجب اعادة النظر في نظام تسيير
دول العربية لان هوة اتسعت كثيرا
منتخب مكسيك الذي كان من اضعف المنتخبات
عالمية تطور كثيرا و نحن كل مونديال نفرح اذا سجلنا هدف
الكرة تكوين و استمرارية وعقلية حضارية...
لذلك العرب سيبقون دائماً متخلفين في جميع الميادين!!!
باي باي
خلقو فضيحة فالفيفا لينتزعو كاس العالم من قطر و ف 2023 ستكون فضيحة اخرى لانتزاعه من قطر و اعطائه دولة اخرى و العرب و المسلمين يصدقون كل شيئ ياتي به الغرب
يجب على الشعوب المسلمة مقاطعة الفيفا و كرتها لاننا لا ندري ماللذي يدور بداخلها لماذا تفوز فقط الفرق الضعيفة هل تستعمل منشطات ؟ فمثلا فالاونة الاخيرة انتشر خبر ان السوفيات استعملو المنشطات فالستينيات و احرزوا بها القاب فالاولامبيات جمعوا روسكم المسلمين راه وليتو فضيحة دابا اشكيقولو الشعوب الاوروبية اوا هدوك قرودة متخلفين مكيعرفو لحتى حاجة غير الاكل و النوم و كيجيو يوسخو لينا بلاداتنا الانسان الغير النافع اليوم هو الانسان العربي اوا هذه هي الحقيقة المرة
أول منتخب يقصى بشكل شبه رسمي هو منتخب * ام الدنيا* مصر يا مصر يا خرااااابي...
و غدا ثاني منتخب سيقصى رسميا من النهائيات هو بابا ماغوكو ابو الدنيا ..آناااري آناري..
و بعدها بساعتين سيلتحق بهم منتخب زقازيق العرب عشاق بول البعير الأخضر السعودي .. يا طويل العمر
و بعد يومين ..يلتحق بهم التوانسة برشة برشة مع بلجيكا
يا ربي السلامة .. روسيا2018 بدات بالعرب ..
الماا و الشطابا حتى بلاد الكحط ديالكم
سيرو يا لعرب كملو حروب داعش و الغبراء ديالكم
ولا تقاتلو مع الزماان
آش داكم لشي مونديال
حظ أوفر في مستقبل المستحقات الدولية
ملاحظة العرب سجلوا هدفين ضد مرماهم في هذا الملعب
هذه النتيجة المؤسفة سترفع المعنويات للاعبين المغاربة بمبدأ إذاعمت هانت
وكذلك التسجيل ضد المرمى المهم حظ سعيد وانتظر رد فعل المغاربة بفارغ الصبر
المهم كرة تاتبقى تدور في جميع الاتجاهات
المنتخبات العربية في مباريات كأس العالم
هو سرقة المرمى في الدقيقة 90 هههههه.يبقى امل وحيد و هو سقوط طائرة منتخب الأوروغواي على حافلة المنتخب الروسي و هكذا تتأهل مصر والسعودية.كان اداؤهم ضعيفا جدا هذا اليوم لم تعجبني طريقة لعبهم.كانوا يعتمدون كثيرا على محمد صلاح وللاسف خاب ظنهم.الله يوفق اسود الاطلس غدا ان شاء الله امام البرتغال
خدلتنا لنعود للكوابيس والأحلام المزعجة
استغفر الله