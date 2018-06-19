"الجيش الأحمر الروسي" يجهض أحلام "فراعنة مصر" بكأس العالم

هسبريس من الرباط

تاه لاعبو منتخب "الفراعنة" المصري في الملعب أمام مناورات "الجيش الأحمر" الروسي الذي هيمن على كثير من مفاصل مباراة اليوم الثلاثاء برسم مونديال 2018.

ورغم حضور النجم محمد صلاح في المقابلة الذي سجل ضربة جزاء، فإن اللاعبين الروس تمكنوا من تحقيق فوز عريض ومقنع على المنتخب المصري.

ووضع المنتخب الروسي قدما نحو التأهل لدور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم بتغلبه على المنتخب المصري 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وقد يتمكن المنتخب الروسي من التأهل إلى دور الستة عشر رسميا غدا الأربعاء في حال فوز منتخب أوروغواي على نظيره السعودي أو تعادلهما بأي نتيجة.

وبالمقابل تنتظر مصر ما يشبه "المعجزة" للتأهل إلى الدور الثاني، حيث يتعين أن تصب نتائج المباريات المتبقية الأخرى في صالح الفراعنة، علاوة على ضرورة انتصاره على المنتخب السعودي، وهو ما يجعل الكثيرين يرونه قد وضع قدما راسخة خارج المونديال.