التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي أمام البرتغال

هسبريس من الرباط

في ما يلي التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرتغالي، في المباراة التي ستنطلق بعد قليل بملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من "مونديال روسيا 2018".

منير المحمدي الكجوي، مروان داكوستا، مهدي بنعطية (عميد الفريق)، أشرف حكيمي، نبيل درار، حكيم زياش، امبارك بوصوفة، يونس بلهندة، كريم الأحمدي، خالد بوطيب، نور الدين أمرابط.