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التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي أمام البرتغال

التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي أمام البرتغال
هسبريس من الرباط
الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:00

في ما يلي التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرتغالي، في المباراة التي ستنطلق بعد قليل بملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من "مونديال روسيا 2018".

منير المحمدي الكجوي، مروان داكوستا، مهدي بنعطية (عميد الفريق)، أشرف حكيمي، نبيل درار، حكيم زياش، امبارك بوصوفة، يونس بلهندة، كريم الأحمدي، خالد بوطيب، نور الدين أمرابط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - zizo الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:15
أين سايس (المغرب1#البرتغال0) إن شاء الله
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20
2 - Reda UK الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:15
Good luck Morocco ♥. We are all behind you. Believe
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9
3 - بدر الوزاني الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:16
انتهى الكلام لقد أقصي المنتخب عندما انهزم أمام إيران
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-16
4 - rachid roch الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:16
يا ربي يربحو او يفرحونا.كلشي ممكن
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26
5 - karim الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:16
رومان سايس غير موجود في الإئحة على الصورة، من تشكيلة سنعاني من الجهة اليسرى من جديد مع حكيمي
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-6
6 - Younes-Painter الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:18
من المغرب ما عندوش شي مكسر الهجمات casseur de jeu قوي و محارب مثل كاتوزو فلن يمكن لنا الذهاب بعيدا في اية منافسة. بوصوفة و زياش ضعيفان بدنيا و لا يقويان على الالتحامات البدنية و كل كرة ضاءعة في الوسط ستشكل خطرا محدقا بالدفاع. اذا لم يلعب رونار بخطة كاطيناتشو 3-5-2 فستكون نتيجة ثقيلة
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-5
7 - مغربية الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:18
أتمنى التوفيق للمنتخب المغربي
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16
8 - ولد تابريكت من بلجيكا الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:20
بالتوفيق إنشاء الله ......مباراة صعبة لكلا الفريقين،للي لعب مزيان يستاهل الرباح
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12
9 - amine الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:20
كون دخل بهاد التشكيلة لماتش لول كون ضرب إيران
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5
10 - rachiiiid الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:21
ان يلعب المنتخب الوطني مقابلة جميلة بروح وطنية عالية هدا يكفي.لن شاءت الاقدار ننتصر ان لم يشاء فمبروك للعب القوي.هدا ما نريد .نسال الله العضيم ان يكون في عون منتخبنا وننتصر يارب
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17
11 - غريب الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:21
Dacosta مشكلة كبيرة. الدفاع تاني ليوم مخلخل. ما كاينش تفاهم بين بنعطية و داكوسطا و هذ الشي شفناه في مباريات عدة. علاش ماكنعلموش من نفس الاخطاء.
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8
12 - salma الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:21
نتمناو لفريقنا يكون الحض فجنبو ويغلبو البرتغال وخا فاش كيغلبو كيزيدو فيه وكل واحد كيقول انا ومكاينش
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6
13 - المرزوقي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:23
بالتوفيق أن شاء الله للمنتخب المغربي اللهم أعلي رأيتهم أمام منافسيهم مسيرة موفقة بإذن الله
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8
14 - خالص الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:23
اللمهم لهلا تحاشمنا ...او الله اعاونهم ...
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7
15 - so umia الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:24
اللهم التوفيق و النجاح لمنتخبنا الوطني
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6
16 - mehdi Frankfurt الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:26
بالتوفيق انشاء الله عندي تفاؤل وحسن ظن بالله أن الماتش مربوح انشاء الله
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5
17 - مشجع مغربي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:28
واش المدرب مريض و لا مالو علاش ما لعبش سايس رسمي فبلاصت داكوسطا
مع العلم أنه هناك تفاهم كبير بين بنعطية و سايس عكس داكوستا لي ما تفاهمش معاه مزيان في المباراة الودية و الله حتى حشومة عليه
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-2
18 - Emma♡Renard الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:30
ناري خالد بوطيب كيضيع ليبوت بزاف ايوب الكعبي حسن منو
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1
19 - متتبع الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:37
السؤال علاش مدخل داكوستا و مخلي سايس
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0
20 - محمد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:39
لاحول ولاقوة الا بالله على تشكيلة هدي ،حكيمي لا يجد اللعب من الجهة اليسرى لماذا لايدفع ب حمزة منديل ،اين رومان سايس؟؟
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1
21 - الفيفا الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:40
المغرب 5-0 البرتغال ......................................................
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-6
22 - م ع الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:40
رباعية للبرتغال. المدرب لا علاقة له بالتدريب.
تشكلة فيها بوصوفة و بلهندة و لمرابط لا تنتظر منها أن تسجل. المنتخب يحتاج لاعب في وسط الميدان مثل حاريث يستطيع الحفاظ على الكرة و التقدم بها للأمام لكي يجدب له لاعبي الخصم و يفتح اللعب لبقية اللاعبين على الأطراف و ليس بوصوفة.
لمرابط لما يجد دفاع قوي يبدأ يرجع الكرة للوراء.
بلهندة لا يستطيع المحافظة على الكرة و لا يمرر و ثقيل.
بوطيب ليس له حس تهديفي ليلعب وحيد في الهجوم.
حكيمي لا يلعب في مركزه و بالتالي سيعاني.
المقابلة ستكون ضغط على دفاع المنتخب المغربي و إجباره على إرتكاب أخطاء و غياب تام لوسط الميدان و عدم وصول الكرة للهجوم. و ربما طرد لبوصوفة أو داكوستا أو بنعطية و إصابات.
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1
23 - صريح الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:43
بقي للمغرب مقابلتان و سيرجع كما ذهب بدون نتيجة وننتظر 20 سنة اخرى لكي يتاهل في مونديال 2030 اذا حصل ونظمناه
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-1
24 - tarik.uk الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:50
Go Go Morocco
بالتوفيق ان شاء الله
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1
25 - Sanaa الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:50
ياربي تفرحنا رآه شحال هادي مفرحنا
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1
26 - بنت البلاد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:57
المهم هو الأداء الجيد الى ربحنا داكشي اللي بغينا وغتكون الفرحة ديالنا كبيرة واللى جاب الله وخسرنا يبقى الأداء الجيد هو سيد الموقف
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2
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