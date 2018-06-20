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كُتّاب وآراء
رونالدو يقضي على أحلام المنتخب المغربي في مونديال روسيا 2018
انهزم المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرتغالي، بهدف لصفر، اليوم الأربعاء، في المباراة التي جرت بملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من "مونديال روسيا 2018".
وسجل النجم كريستيانو رونالدو، الهدف الوحيد للبرتغال في الدقيقة الرابعة في المباراة. ليودع "أسود الأطلس" منافسات كأس العالم روسيا 2018 من الدور الأول، بعد الهزيمة أمام إيران في المباراة الأولى بهدف لصفر.
وجاءت الهزيمة بمثابة صدمة قوية للمنتخب المغربي وجماهيره بعد أن قدم "أسود الأطلس" واحدا من أفضل العروض منذ بداية المونديال، حيث تفوق على نظيره البرتغالي في الناحية الهجومية بشكل كبير كما تفوق في الاستحواذ لفترات طويلة من المباراة.
ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى أربع نقاط، حيث افتتح مشواره في البطولة بالتعادل مع إسبانيا 3-3 بينما ظل المغرب بدون رصيد من النقاط حيث خسر مباراته الأولى أمام إيران 0-1.
جاءت بداية المباراة سريعة من جانب المغرب، حيث حاول لاعبوه بشتى الطرق تسجيل هدف التقدم، إلى أن شهدت الدقيقة الرابعة هدف التقدم للبرتغال عندما تلقى كريستيانو رونالدو كرة عرضية انقض عليها برأسه في المرمى.
ورفض حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء للمغرب في الدقيقة 27 عقب سقوط نور الدين أمرابط على مشارف منطقة الجزاء.
ردّ عليه رونالدو عندما مرر كرة لزميله جونكالفو جيديس داخل منطقة الجزاء أمسكها الحارس ببراعة، وأضاع المهدي بنعطية فرصة التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط عندما تلقى كرة عرضية من يونس بلهندة إلى خارج المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم البرتغال بهدف نظيف.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه المغاربة عن التعادل، كثف لاعبو البرتغال من هجماتهم في محاولة لمضاعفة النتيجة.
وأنقذ الحارس البرتغالي محاولة من بلهندة الذي تلقى كرة داخل منطقة الجزاء إثر مجهود فردي من نور الدين إمرابط في الدقيقة 55.
وعاد باتريسيو الحارس البرتغالي ليتصدى ببراعة لرأسية من بلهندة في الدقيقة 57، وبعدها بثلاث دقائق لم يحسن بنعطية استغلال كرة قريبة من المرمى.
وفي الدقيقة 68 سدد حكيم زياش كرة قوية مرت إلى خارج المرمى، أعقبها تصويبة من نبيل درار أيضًا إلى خارج المرمى، وفشلت جميع المحاولات المغربية في إدراك التعادل ليودّع على إثرها العرس العالمي.
وتشهد المجموعة الثانية في وقت لاحق اليوم لقاء المنتخبين الإيراني والإسباني على ملعب "كازان أرينا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (258)
الله يعز الوداد والرجا والفتح والماص والجيش. المنتخبات الحقيقية التي تمثل المغرب خارجيا وتشرفه احسن من منتخب الاجانب
عن هيرفي رونار , عن بنعطية , عن فوزي لقجع قال :
# يا ايها المواطنون ، من كان يحب المنتخب, فان المنتخب قد مات، ومن كان يحب الكاس , فان الكاس باقٍ لا يموت #
رواه الواقع بن الواقع الكروي في كتابه الميمون:
{ { الفراشات الحمراء في المياديين الخضراء }}
واقع صحيح :)
خاسر خرج مهاجم دخل مهاجم وراه خاصك بجوج
موعدنا قطر إنشاء الله
بقات فالشطيح والزواق والهضرة الخاوية والكدوب صراحة انا فرحاااان بالخسارة
6 النقط
دقيقة 90 و دقيقة 4
شمتا فابور مع العلم أن البرتغال لن تتجاوز الدور 16
ولكن اليوم بقاو فيا دوك لي ماقطعوش الأمل كانو يحلمو نغلبو البرتغال و سبنيول.
الحاصول هاهوا جاي لكان على الله يديرو فيه شي حاجة.
رغم اننا ضلمنا في ضربتي الجزاء على الاقل
انه الحض اللعين
ننظر للمستقبل بامل كبير
يجب الفخر بهذا المنتخب مستوى عال جدا
صراحة افتقدنا لنجم سوبر في الخط الامامي لينهي الهجمات
برافو برافو للاسود حاصرتم رونالدو ورفاقه في قلعتهم
يجب الا نضيع امم افريقيا 2019
وشكرا
.
تقصاو مع إيران
دير امارش للطيارة
المغرب ينقصه أزارو
لم الحسرة والصدمة على ما حققه المنتخب المغربي في المونديال. وكأننا خسرنا أمام جزر القمر أو مدغشقر، على الجميع أن يعلم أن المنتخب المغربي كان الأضعف في المجموعة من حيث تصنيف الفيفا، فأن ننتظر منه الفوز على منتخبات كلها تتفوق على المغرب هو ضرب من الخيال. لو فازت المغرب على إيران أو البرتغال لكانت المفاجأة حقاً، أما ما حققه حتى الأن هو العادي والواقعي.
اتفهم حسرة المصرين، فقد كانو الأقوى في المجموعة بعد الارغواي، واقصاؤهم هو مفاجأة وخسارة. والحسرة أيضاً للأرجنتين الذين تعادلو أمام منتخب يشارك لأول مرة، الحسرة أيضاً للألمان (الأقوى عالمياً) المنهزمين أمام منتخب المكسيك (15 عالمياً). أما منتخبنا فلم يحقق سوى ماكان متوقعاً منه. ولهذا أنا لست حزيناً ولا متفاجئاً من خسارة المغرب أمام إيران والبرتغال.
كان ينقصنا الفنيات في التهديف
والتحكيم كان ظالم !
شكرا لكم استمتعنا معكم
وايلي زدتو فيه بزاف
اللهم قد بلغت.
مكاينش
مغايكونش
انتهى
المباراة كانت في المستوى صراحة الأسود كانوا أكثر تألقا من البرتغال .
عرفت الان لماذا رونالدو هو اغنى لاعب في العالم.
لا معنى للمجهود اذا لم تستطع تسجيل الاهداف
خرجتم بشرف ،وهذه هي الكرة .
اليوم لنا وغدا علينا.
المهم مشاركتنا في كاس العالم حتى يعرف العالم بان نحن المغاربة لسنا ككل العالم..
الرغبة .
والقدرة ...........!
وفي ذلك خير. لانه اذا طال مكث اللاعبين بالمونديال سيستغل ذلك بعص المصلحيين لقضاء مآربهم نتيجة انشغال الناس باللعب واللهو فالحمد لله على الخروج مبكرا
إن شاء الله يعوضونا بربح كأس إفريقيا وهدا ما يتقنه رونار
قال المعلق الالماني الذي أحب كثيرا كثيرا المنتخب المغربي وقال عنه أشكر المغرب الذي فرجنا. قال: "أتعجب كيف انهزم المنتخب المغربي امام إيران"
اظن لو لعب الحارس البرتغالي لوحده مع منتخبنا لعجزنا عن التسجيل
تعد الروح الرياضية أحد عناصر الأخلاق في الرياضة،
ويمكن وصفها على أنها ميل دائم وثابت نسبيًا نحو الاعتقاد بأن الأفراد يختلفون في الطريقة المتوقع عمومًا أن يتصرفوا بها في المواقف الرياضية
هكذا فإن الروح الرياضية تشير بوجه عام إلى بعض الصفات
مثل الإنصاف
وضبط النفس
والشجاعة
والمثابرة
و تقبل الخسارة بمعناوياااات عالية
كما ترتبط بمفاهيم تفاعلية تتعلق بمعاملة الآخرين بإنصاف
وتلقي المعاملة ذاتها والحفاظ على ضبط النفس عند التعامل مع الآخرين واحترام الخصوم
وعادةً ما يسمى المنافس الذي يُظهر روحًا رياضية سيئة بعد خسارة لعبة أو مسابقة
خاسرًا سيئًا
ويتضمن سلوك الخاسر السيء لوم الآخرين
على الخسارة
وعدم تحمل مسؤولية الأفعال الشخصية التي ساهمت في حدوث الهزيمة
والتفاعل مع الخسارة بطريقة صبيانية أو غير لائقة
وتبرير الهزيمة
وسرد الظروف المعاكسة أو غيرها من المشكلات البسيطة التي أدت إلى الهزيمة
يالله خوتي لمغاربا أجيو نقبلوا الهزيمة بروح رياضية و بمعناويات عالية .
المهم هو المشاركة و ليس الفوز .
تحية راقية للأسود .
ديما ماروك
التاهيل
مستوى الرياضة في اي بلد يقاس بمستوى تقدمه
لكن البرتقال .عفوا . البرتغال ستلحق بنا قريبا..
و تستمر المقاطعة
بطل الوديات...
الف تحية لأبطالنا الحكم إبن ترامب حرمنامن تلات دربة جزاء محققة لسنا بمنهزمين قدمنا مبارة ولا في الأحلام وخرجنا مرفع الرأس برافوووووا الأسودالأطلس وديميا مغرب
المغرب لن يستسلم.
متى سيفهم المنتخب الوطني والفرق العربية عموما بان الانتصار او على الاقل التعادل في المباراة الاولى هو مفتاح التاهل.
على العموم تحية للنخبة المغربية على ادئها امام البرتغال وارجو ان نستوعب الدرس وان نخرج من قاعة الانتظار التي مكثنا فيها كثيرا.
المنتخب الوطني لعب مليح . الحظ لم يسعفنا . مكتابش . ارا ليك دابا نشوفو المقاطعة فين واصلة هههه
غياب لاعبين قادرين على التهديف...اللمسة الأخيرة
اما المدرب و الطاقم وسماصرية الاقتصاد
كيبيعو الوهم وطالعين واكلين خاسرين واكلين
.الفرص الضائعة تفسر ان الفريق لا يتوفر على قناص
اول محاولة للبرتغال سجلو هدف ،والهدف الوحيد اللدي سجلناه كان علينا
ونحن محولات بالجملة لم ولن تترجم لاهداف يجب اعادة الاوراق كل الاوراق
لا تبقى تخربق لأعبنا مزيان
الكرة مبغتناش الجامعة اللعابة.....
نحبسو الميزانية ديال الكرة او شوفوا الصبيطارات المدارس الطرق القرى.....ليبغا ايهز القميص فابور مرحبا
ونستعنوا بعاون الفرقة
المهم حيدنا علينا النحس و تأهلنا لكأس العالم.عقبال المرة المقبلة مع نتائج مفرحة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
من حقنا أن نفتخر لمنتخبنا الشجاع
ونتمنى ان تكون لنا في المغرب سياسة لإعداد لاعبين بدل الاعتماد على السياسة الكروية للدول الأجنبية
ولكن الهزيمة كانت مشرفة..........
أقترح على المسؤولين علة الكرة في الدولة أن ينسوا أمر الكرة و يركزوا على ما به تتقدم البلاد : التعليم الصحة الفلاحة و الصناعة .
و مقالك محبط الاجدر أن تكتب كيف قاتل المنتخب من أجل الفوز و المستوى العالي الذي ظهر به
أفتخر بالمنتخب ديالنا
خسرنا المقابلة لكننا ربحنا فريقا هائلا كلنا شهد لقوته وجمالية لاعبيه والحصار الذي فرضه على الفريق الخصم.
لم ينقصنا في هذا اللقاء إلا الحظ فقط.
اليوم المغرب انهزمت
كلا المنتخبين يضمون نخبه من اللاعبين وكذلك الاداء والاستحواذ علي الكره رائعين
لكن
ينقصنا كمنتخبات مصر والمغرب وتونس الخبره في المباريات العالميه
المنتخبات بتكسب باقل الفرص
واحنا نحارب 90 دقيقه
احنا محتاجين خبره والخبره متجيش غير بالاحتكاك والمباريات الوديه مع الفرق الكبيره
مش بس نعمل اعداد قبل اي بطوله لا لازم ده يكون علي طول
صعب نشتغل علي فتره شهر احتكاك كل اربع سنين
ربنا يستر علي المنتخب التونسي في مشواره
لانها مش ناقصه والله
واللاموري مش في زوري خالص يا خواجه كوبر
المهم شفنا فريق قوي
الخير فيما اختاره الله.
أنا مغربي حر و وطنيتي ليس تشجيع الكرة . ولكن الدفاع عن وطني.
ام هي حكر للمنتخبات الغربية ؟؟؟؟
لعبنا جيدا و لكن الحكم كان متحيزا لم يكن موضوعيا
شرفتمونا رغم الإقصاء الهزيمة الغير المستحقة و نثق أنكم قادرون على إسعاد المغاربة لسنين قادمة..
Second , they need someone very effective in the offense .
No worries team. You were great!
Last Ronard, Ronard did a good job and he should stay with the team
الذي لم نجده الى حد الان سيكون حاضرا في قطر .
التفاوءل شيء جميل .
وشكرا على المستوى الجيد .
مشجعة من مصر. المنتخب المغربي أقوى منتخب في كاس العالم ، بس الحظ كان لصالح المنتخب البرتغالي