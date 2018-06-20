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الرئيسية | رياضة | رونالدو يقضي على أحلام المنتخب المغربي في مونديال روسيا 2018

رونالدو يقضي على أحلام المنتخب المغربي في مونديال روسيا 2018

رونالدو يقضي على أحلام المنتخب المغربي في مونديال روسيا 2018
هسبريس من الرباط
الأربعاء 20 يونيو 2018 - 14:50

انهزم المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرتغالي، بهدف لصفر، اليوم الأربعاء، في المباراة التي جرت بملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من "مونديال روسيا 2018".

وسجل النجم كريستيانو رونالدو، الهدف الوحيد للبرتغال في الدقيقة الرابعة في المباراة. ليودع "أسود الأطلس" منافسات كأس العالم روسيا 2018 من الدور الأول، بعد الهزيمة أمام إيران في المباراة الأولى بهدف لصفر.

وجاءت الهزيمة بمثابة صدمة قوية للمنتخب المغربي وجماهيره بعد أن قدم "أسود الأطلس" واحدا من أفضل العروض منذ بداية المونديال، حيث تفوق على نظيره البرتغالي في الناحية الهجومية بشكل كبير كما تفوق في الاستحواذ لفترات طويلة من المباراة.

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى أربع نقاط، حيث افتتح مشواره في البطولة بالتعادل مع إسبانيا 3-3 بينما ظل المغرب بدون رصيد من النقاط حيث خسر مباراته الأولى أمام إيران 0-1.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب المغرب، حيث حاول لاعبوه بشتى الطرق تسجيل هدف التقدم، إلى أن شهدت الدقيقة الرابعة هدف التقدم للبرتغال عندما تلقى كريستيانو رونالدو كرة عرضية انقض عليها برأسه في المرمى.

ورفض حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء للمغرب في الدقيقة 27 عقب سقوط نور الدين أمرابط على مشارف منطقة الجزاء.

ردّ عليه رونالدو عندما مرر كرة لزميله جونكالفو جيديس داخل منطقة الجزاء أمسكها الحارس ببراعة، وأضاع المهدي بنعطية فرصة التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط عندما تلقى كرة عرضية من يونس بلهندة إلى خارج المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم البرتغال بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه المغاربة عن التعادل، كثف لاعبو البرتغال من هجماتهم في محاولة لمضاعفة النتيجة.

وأنقذ الحارس البرتغالي محاولة من بلهندة الذي تلقى كرة داخل منطقة الجزاء إثر مجهود فردي من نور الدين إمرابط في الدقيقة 55.

وعاد باتريسيو الحارس البرتغالي ليتصدى ببراعة لرأسية من بلهندة في الدقيقة 57، وبعدها بثلاث دقائق لم يحسن بنعطية استغلال كرة قريبة من المرمى.

وفي الدقيقة 68 سدد حكيم زياش كرة قوية مرت إلى خارج المرمى، أعقبها تصويبة من نبيل درار أيضًا إلى خارج المرمى، وفشلت جميع المحاولات المغربية في إدراك التعادل ليودّع على إثرها العرس العالمي.

وتشهد المجموعة الثانية في وقت لاحق اليوم لقاء المنتخبين الإيراني والإسباني على ملعب "كازان أرينا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (258)

1 - Imad الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:02
لم اشاهد لمباراة فانا اعرف حقيقتهم وقد اقلعت عن تشجيعهم مند 2004.

الله يعز الوداد والرجا والفتح والماص والجيش. المنتخبات الحقيقية التي تمثل المغرب خارجيا وتشرفه احسن من منتخب الاجانب
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-446
2 - marroqui الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:03
خسرنا المونديال ولكن ربحنا منتخب قوي يحب الكره ووطنه
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401
3 - مغربي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:03
كما قال الشوالي، لو كان الحظ رجلا لقتلته
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375
4 - تازي حر الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:03
تحية لسي نور دين مرابكط كنحس بيك مغربي حتى النخاع
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584
5 - تمغربيت الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:04
ماكيان حتي حاجة كتفرح والو كنحس بواحد خيبة الأمل في كلشي سياسة اقتصاد الرياضة وزيد وزيد.
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-133
6 - hmida la feraille الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:04
كره هي هادي. المغاربا لعبو ولكن زكلو فرص. كان خصهم غير ثقه في نفس.
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308
7 - توفيق الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:04
مبروك للمنتخب ولموازين وللداودي وأخنوش
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-183
8 - ضمير الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:04
الرياضة هي مرآة التنمية في البلاد ، لا يعقل أن تزدهر المؤسسة الكروية في غنا عن باقي المؤسسات، فإدا أردنا منتخبا قويا توجب أولا أن تكون لدينا بطولة وطنية إحترافية و قوية تضاهي المستوى العالمي ، و لكي تكون هذه البطولة توجب أن تكون مراقبة لمكاتب النوادي ، توجب أن تكون ديموقراطية شفافة تساعد على محاسبة المختلسين و المتهاونين في تحمل المسؤولية ، توجب أن تكون تنمية تخول لكل مواطن الحصول على حقوقه كامل ، فاللاعب المحلي الذي تضمن له راتب جيد ، تغطية جيدة تكوين جيد لابد أن يجازي بلده بتفاني في الدفاع عن قميصها شأنه كشأن أي مواطن يتمتع بكرامة و بإمتيازات تضمنها له الدولة و هذا ما أسميه بالوطنية الحقة و ليست الوطنية العاطفية التي تخذر أذهان الرعايا
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102
9 - حنان الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:04
القط جا تال عندنا وتقرقش....
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135
10 - amine ka الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:04
فريقنا في المستوى ، للأسف ليس لنا هذاف يسجل ، و هنا يكمن الخلل
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295
11 - أنا الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:04
وداعا يا عرب.......يال خيبة الأمل
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52
12 - المطلع. الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:04
الطيارة اتجاه.......المغرب.............
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14
13 - فدوى الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:04
لا يستحقون الفوز البرتغال دائما رابحة بالزهر برافو مغرب
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246
14 - samy الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:04
السلام عليكم , تحيّة كرويةٌ, اما بعد;

عن هيرفي رونار , عن بنعطية , عن فوزي لقجع قال :

# يا ايها المواطنون ، من كان يحب المنتخب, فان المنتخب قد مات، ومن كان يحب الكاس , فان الكاس باقٍ لا يموت #

رواه الواقع بن الواقع الكروي في كتابه الميمون:

{ { الفراشات الحمراء في المياديين الخضراء }}

واقع صحيح :)
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-203
15 - ولد زايو الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:04
كنا نظن أن لدينا عقدة مع الدقائق الأخيرة ولكن اليوم كانت الدقائق الأولى على أي حال المغرب لعب أحسن من البرتغال.
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208
16 - متابع ١ الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:05
انا لله وانا اليه راجعون على الكرة المغربية الدراري لعبوا مزيان في غياب التركيز بقاو فيا غير الدراري لمشاو روسيا
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40
17 - اللبار الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:05
برافوووا الاسووود. لعبنااا حسن منهم لكن للاسف الحكم ولد..... الله يعطيه العدلب والله احسن و اجمل اداء للاسود. .. الحظ للاسف :))))) و المغاربة والله حتى حسن م داك رولاندو
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163
18 - عادل الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:05
فجر جايبو غير ديكور؟ ما فهمتش هاذ المدرب
خاسر خرج مهاجم دخل مهاجم وراه خاصك بجوج
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55
19 - الجرفي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:05
حسبي الله ونعم الوكيل مونديال الشمتة المنتخب مفهمتش علاش ميتاهلش حرام والله
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73
20 - mimi الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:05
معهم رغم الهزيمة ...............
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117
21 - عادل من فاس الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:05
لعب جيد ينقصنا مهاجم تحية كبيرة للمنتخب المغربي
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128
22 - amine tadili الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:05
وجب الحفاظ على هذه المجموعة ، و للمدرب لمسته الخاصة رغم هاذ الإخفاق
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107
23 - الرضى الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:05
بصراحة النتيجة كانت متوقعة و منطقية. فرقة لا تسجل و لو هدف واحد في مبارتين لا تستحق التأهل
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9
24 - sohail الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:05
رونار اهلنا رونار اقصانا دخول كرسيلا ابان مدى محدودية المدرب المهم اللاعبين حمروا لنا الوجه
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53
25 - lina الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:06
خسارة ولكن راضون على الانجاز القتالي برافو يا منتخبنا ،و عودة الى المفاطعة
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94
26 - Bidawi الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:06
الشعب يريد وسام ملكي لنور الدين أمرابط، أسد حقيقي
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172
27 - اللبار م الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:06
المغرب لا يستحق الهزيييمة والله .. كلهم كانوو أسوود ولكن للأسف الحظ و الحكم ضدنا دائما...الله ياخود الحق
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96
28 - souad الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:06
رغم الهزيمة لعب مشرف .شكرا لاعبيين
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88
29 - قطر الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:06
المنتخب الوطني يفتقد الى قلب هجوم فرصة واحدة للبرتغال ترجمت إلى هدف انتصار ومباريات كاس العالم النتيجة هي الاهم
موعدنا قطر إنشاء الله
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66
30 - محمد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:06
نحيي لا عبي المنتخب الوطني المغربي على هذا اللقاء الكبير وعلينا أن نستفيد من أخطأئنا
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70
31 - من بلقصيري الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:06
رغم الهزيمة فالمقابلة كانت رائعة .شكرا الأسود رغم الإقصاء.كان درسا للبرتغاليين .الى محفل آخر ان شاء الله.
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74
32 - عبد اللطيف مراكش الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:06
بررررررااااااڤووووووووووو المنتخب .لاعليكم قد كشرثم انيابكم .على العدوووو .ولاكن لا حياة لمن تنادي .الحكم .لا علاقة .اللهم شتت شمله .وعذبه عذابا شديدا. ولاكن الجامعة عليها إتخاد الإجرائات القانونية .ضد الحكم .اما اللاعبين .فقد برهنو على حب الوطن .شكرااااااا
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55
33 - رياض الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:06
انتهى الحلم الروسي وانتهت معه احلامنا، وتهدمت قصورنا الرملية في غفوة منا، كانت سعادة التاهيل وسعدنا معها شهورا،واندحرت حين اندحر كل شيء، ويستمر مسلسل خيبات الامل، خاب املنا، وتهدمت احلامنا لقلة التجربة في التظاهرات الدولية، حظا سعيدا في المرة المقبلة...
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8
34 - houda الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:06
oui comme toujour.... ON DIT L ARBITRAGE;;;;hhhhh si on joue bien l arbitre ne peut rien faire
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-12
35 - Abdel الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:06
الكرة والرياضة بصفة عامة عندها ماليها.
بقات فالشطيح والزواق والهضرة الخاوية والكدوب صراحة انا فرحاااان بالخسارة
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-27
36 - المعقول الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:06
احسن لاعب امرابط اسوء لاعب حكيمي ضعيف جداااا الحكم سيء ظلمنا كثيرا الحظ خاننا منتخب الفرص الضائعة تحية للجماهير المغربية بإستثناء السياسيين و العاهرات الجمهور كان رائع التغييرات متأخرة على العموم تحية للاعبين المقاتلين أجمل لقطة في المباراة بن عطية مع بيبي الممثل الهاوي.
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40
37 - طارق 004 الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:06
والله تا بكيت لأننا تقصينا فابور
6 النقط
دقيقة 90 و دقيقة 4
شمتا فابور مع العلم أن البرتغال لن تتجاوز الدور 16
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32
38 - كوايري الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:06
هذه هي الكرة مع الأسف، الاسود لعبوا مقابلة ممتازة وابانو عن تقنيات كبيرة، ولكن مع الأسف ليس لنا مهاجم من مستوى عال لكي يسجل الأهداف. يجب الاستمرار بهذا الفريق لنلعب من اجل كاس افريقيا 2019.
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37
39 - ايران من اقصانا الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:06
ضربنا الف حساب للبرتغال و اسبانيا و في الاخير ايران من اقصانا. العود لتحكروا اعميك
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41
40 - امجوض الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:07
بلا ميجيو شي ناس ابديكلو لينا المنتخب لاعب مزيان غير زهر معندوش ....صافي تقصينا الله اعون
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22
41 - لحسن الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:07
و ها هي الفقاعة الثانية تتلاشى بعد فقاعة مونديال 2026
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9
42 - مصطفى / ايطاليا الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:07
اي منتخب حين يضيع العديد من الفرص السانحة ، فمصيره الخسارة ولو في الوقت الميت ...
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14
43 - مدرب اجنبي وحزن مغربي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:07
منتخب المغربي يغادر المونديال بتغيرات رونار الهاوية
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9
44 - زهير الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:07
نهار فاش لعبت المغرب مع إيران بقاو فيا لقمارجية لي قمرو على المغرب الملايير تخسرت داك النهار.
ولكن اليوم بقاو فيا دوك لي ماقطعوش الأمل كانو يحلمو نغلبو البرتغال و سبنيول.
الحاصول هاهوا جاي لكان على الله يديرو فيه شي حاجة.
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5
45 - marouki الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:07
وداعا روسيا خرج علينا رونار بتغييرات خاطئة
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3
46 - انشري يا عزيزتي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:07
ماعندوش مسكين غي تصنطيح والسمية والزهر ديما اسود
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9
47 - بركات الملحمة 2 الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:07
هذه بركات ملحمة الشاب خالد، ننتضر بفارغ الصبر الملحمة رقم 3 لمساندة المنتخب ظد الاسبان، ضروري جدا تعرفون ان الاغاني و الرقص هو الدي يشكل الفارق في جميع الميادين ههه تبا تبا !
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6
48 - Zwito الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:07
بلهندة درار داكوستا أحمدي حكيمي بنعطية شبعنا منهم ما نافعين فوالو ،فيصل فجر دخل مأخر بزاف خسارة
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-4
49 - salah الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:07
لابأس قدمتم مستوى عالي و شرفتمونا احرجتم البرتغال 90 دقيقة مغربية 100%
رغم اننا ضلمنا في ضربتي الجزاء على الاقل
انه الحض اللعين
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22
50 - علي امرابط الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:07
برافو للاسود على القتالية
ننظر للمستقبل بامل كبير
يجب الفخر بهذا المنتخب مستوى عال جدا
صراحة افتقدنا لنجم سوبر في الخط الامامي لينهي الهجمات
برافو برافو للاسود حاصرتم رونالدو ورفاقه في قلعتهم
يجب الا نضيع امم افريقيا 2019
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26
51 - باب برد قريو ريو الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:07
هنيئا للمنتخب البرتغالي وتحية لبوحروز على المساهمة في الخسارة
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-5
52 - أشرف الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:08
هذا سبب من أجل عدم نسيان المشاكل التي يعيشها المغرب، فيقو وفتحو عيونكم. قادو البلاد عاد فكرو ف الكرة
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7
53 - خليلوفيتش الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:08
انا اللي ما بغاتش تفهم ليا كيفاش هوما عارفين رونالدو خطار و خلاوه بوحدو إيوا أفهم تسطا المهم نرجعو المقاطعة مايدوم غير المعقول
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16
54 - عبد الرحيم الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:08
حلم لم يتحقق ولاكن احي الجمهور المغربي على تشجيعه للفريق الوطني و أحي المنتخب المغربي على اللعب الجيد لأن البرتغال ليس بالفريق السهل ونتمنى مزيد من العطاء لمنتخبنا الوطني
وشكرا
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14
55 - سميرة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:08
لم يستحق المنتخب الخسارة لعب كرة جيدة و احتكرها طيلة المقابلة لكن للاسف نفتقد متمم العمليات كما ان بوطيب كان معزولا عن لاعبي الوسط.التاهل ضاع من مباراة ايران نتمنى حظ موفق في باقي المحافل انشاء الله
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17
56 - لبيب وادي زم الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:08
جاء في الاثر، شاهدت والدك في السوق يسقط من على ضهر الدابة، وكانت الإجابة، إنه انطلق من الدار ماءلا.
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0
57 - Ghayour الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:08
المنتخب ضيع 10 محاولات ، بنعطية يتحمل المسؤلية.
.
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-1
58 - باعمراني حر الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:08
على الاقل حققنا رقما مميزا في المونديال وهو أن المغرب هو أول المغادرين.
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1
59 - السيمو الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:08
التحكيم لم ينصف الدراري لعبو مزيان والبرتغال خنقات اللعب عبر الدفاع كما لن ننسى عندهم حارس رائع
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9
60 - احمد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:08
اكلت يوم اكل الثور الابيض
تقصاو مع إيران
دير امارش للطيارة
المغرب ينقصه أزارو
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-1
61 - بومزوي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:08
مبارة ممتازة للمغرب ومستوى راقي احسن من الدول مستوى الدول العربية المشارة البرتغال لم ولن تستحق الفوز....خروج مبكر ولكن بشرف......وا اسفااااااااااااه.
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7
62 - مغربي واقعي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:08
أنا صراحةً راض على الأداء الذي قدمه المنتخب أمام البرتغال

لم الحسرة والصدمة على ما حققه المنتخب المغربي في المونديال. وكأننا خسرنا أمام جزر القمر أو مدغشقر، على الجميع أن يعلم أن المنتخب المغربي كان الأضعف في المجموعة من حيث تصنيف الفيفا، فأن ننتظر منه الفوز على منتخبات كلها تتفوق على المغرب هو ضرب من الخيال. لو فازت المغرب على إيران أو البرتغال لكانت المفاجأة حقاً، أما ما حققه حتى الأن هو العادي والواقعي.

اتفهم حسرة المصرين، فقد كانو الأقوى في المجموعة بعد الارغواي، واقصاؤهم هو مفاجأة وخسارة. والحسرة أيضاً للأرجنتين الذين تعادلو أمام منتخب يشارك لأول مرة، الحسرة أيضاً للألمان (الأقوى عالمياً) المنهزمين أمام منتخب المكسيك (15 عالمياً). أما منتخبنا فلم يحقق سوى ماكان متوقعاً منه. ولهذا أنا لست حزيناً ولا متفاجئاً من خسارة المغرب أمام إيران والبرتغال.
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9
63 - zakaria de الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:09
اول مرة اشاهد المنتخب بهذه الصورة فخور بكم
كان ينقصنا الفنيات في التهديف
والتحكيم كان ظالم !
شكرا لكم استمتعنا معكم
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20
64 - Abdellatif الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:09
voila c'est fini on est les premiere equipe a quitte la coupe du monde.quelle honte devant le monde
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-2
65 - Amin الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:09
رسميا، منتخبنا الوطني أول الخارجين من بطولة كأس العالم. حضور جماهيري كبير داخل الملعب لكن اللاعبين لم يكونوا في المستوى المطلوب . حان الأوان لتغيير مدرب يستنزف العملة الصعبة و تعويضه بناخب وطني.
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-9
66 - tarik elhouari الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:09
بصراحة رغم الهزيمة المنتخب المغربي ظهر بمستوى جيد و قاتل بروح رجولية و كان أحسن من البرتغال تحية على الروح القتالية
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13
67 - احمد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:09
احبك ياوطني ...منتخبنا لعب جيدا ...هاجم..ناور..حاصر المنتخب البرتغالي في مناطقه ...الله غالب
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14
68 - Souhail الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:09
Je l'ai dit et je le redis on a pas un numéro 9 merci d'être un peu réaliste et conscient
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4
69 - Soufiane الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:09
أنا نهار القرعة قطعت لياس. غير هو كاين واحد المصطلح مصري يقولولو الأفورة يعني المبالغة لي كاينة فالاشهارات وقناوات اليوتيوب بغيناها تعقل شي شوية.
وايلي زدتو فيه بزاف
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3
70 - الوديع الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:09
في كل مره نعتمد في تدريب المنتخب على مدربين غرباء ونترك مدربينا المغاربه على الهامش و كانهم لايستحقون هده المهمه وهدا تقليل من شانهم لهدا نعيش في كل مره خيبات الاقصاء المبكر بسبب احتقار المسوولين لمغاربه اكفاء
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-1
71 - مغربية مغربية حتى النخاع الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:09
المهم قهروهم وبينوا على القدرات ديالهم ولعبو مزيان الله يعطيكم الصحة والعافية
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13
72 - Frankfurt/Main الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:09
سر فشلنا مرتبط بفرنسا والمفرنسين.
اللهم قد بلغت.
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2
73 - كريم الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:09
المنتخب المغربي لعب مباراة اكثر من رائعة خصوصا لما قدم امرابط و بنعطية الدي كاد ان يسجل في عدة فرص لاكن الحظ كان مع البرتغال واعيدها يجب ترتيب اوراق اللاعب ايوب الكعبي لانه مستوى ضعيف جدا جدا شكرا لكم
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6
74 - معربي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:09
ليست كريستيانو من قضى على أحلام الأسود. الحكم هو من قضى على احلامهم
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9
75 - مغربي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:09
تلخيصا دولة فاشلة في كل المجالات
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-4
76 - ayoub الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:09
صراحة ضيعنا التأهل في المباريات الأولى. كانت هي الفاصل في التأهل من غيره، ولكن رغم ذلك اضن ان المنتخب المغربي قدم احسن مباريات في المونديال لحد الآن.
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3
77 - منتخب عقيم الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:09
لا يمكن لرجل عقيم أن ينجب لنا ولدا
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1
78 - Taoufik الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:09
أعتز بفريقي وأعتز بمغربيتي.كنتم ألأفضل وحظ سعيد في المسابقات الآتية.
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9
79 - Yesni الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:09
لقاء كبير لكن المهاجم القناص ينقص المغرب أن سنجد مهاجم مثل دروغبا أو ايتو الله يصبرنا
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6
80 - Lbrini الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:09
رغم الهزيمة افتخر بالفريق المغربي لروحه القتالية
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5
81 - مهاجر الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:09
صراحة اتقاتل ولكن الحض كان ضدهم اليوم تحية للإسود مرة أخرة إن شاء الله
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4
82 - محمد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:09
يلاه اصحاب الخيبرة والمنتخب والقجع والبطولة الاحترافية والطعارج والزغاريت... مكاين والو لا احتراف ولا سيدي بوزكري او معمرو اكون عندنا منتخب مدام ان جميع اللاعبين يمارسون في بطولات مختلفة ويتحدثون لغاة مختلفة ويلعبون اسلوب مختلف وعشوائي
مكاينش
مغايكونش
انتهى
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0
83 - محسن الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:09
المنتخب المغربي أكثر من رائع ولولا سوء الحظ لكنا في الدور الثاني الآن....من المفيد تشجيع الفريق الوطني والمحافظة عليه وعلى روحه المعنوية لأن له مستقبلا شأن عظيم...
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5
84 - متفرج الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:10
بصراحة خسارة المغرب يتحملها المدرب رونار .التغيرات التي قام بها دون المستوى سواء الطريقة التي لعب بها ظد إيران والتغيرات التي قام بها والللاعبين الذين أقحمهم في المبارتيين.يتخيل لي إقحام الكعبي راجع للقجع يعني لازالت عنا المحسوبية لا أنقص من قيمة الكعبي في البطولة الوطنية ولكن على الصعيد العالمي الخبرة والتجربة
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-2
85 - معبر الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:10
ماتش مبرع او تحية لاسود ولكن معرفتش علاش النتيجة مكيناش، نفس السيناريو كتعاود
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4
86 - وهران الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:10
" بن عطية هزم المغرب و ليس البرتغال"
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-2
87 - رسيد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:10
داكوسطا هو لي قضى على الامال و داكشي ، شونجمون بوسط ببوسط مابغاتش تفهم ليا هاد القضية ، خرج بلهندا و دخل حارت ماشي الكعبي ، مافهمتش واش هاد خونا نسيبو ولا أش مشاركين ، لخوت الحاصول راه باقي البيع و الشرا فالجامعة داكشي علاش ما عمرنا غادي نطفروه !!
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0
88 - الأستاذ خالد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:10
مرحبا بالأسود في بلدهم فالمنتخب الوطني كان ضيف خفيف الظل .
المباراة كانت في المستوى صراحة الأسود كانوا أكثر تألقا من البرتغال .
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7
89 - canadi الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:10
Bravo! Les joueurs ont présenté un excellent match! Merci beaucoup! notre rendez-vous la coupe 2022 incha Allah!
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4
90 - عاي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:10
المغرب لعب بسكل حيدا و لكن كان بنقصه رونالدو الذي يستطيع ترجمة الفرص الى اهداف.
عرفت الان لماذا رونالدو هو اغنى لاعب في العالم.
لا معنى للمجهود اذا لم تستطع تسجيل الاهداف
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8
91 - بحال ديمة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:10
لي فرط يكرط , انتم من قالها مفتاح التأهل الفوز على إيران وهذا ما لم تفعلوه وتريدون الفوز على البرتغال التي لعبت بذكاء سجلت هدف الفوز وعادت للوراء لتحافظ على لياقة لاعبيها إستعدادا لمقابلات الدور الثاني
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1
92 - oubougmaz الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:10
كلشي على مبارة إيران وغياب اللمسة الأخيرة المهم نرجعو المقاطعة حسن
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-1
93 - احبكم الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:10
لم نفوز ولاكن شكرا لكم ياابطال الوطن
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0
94 - fouad dz الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:10
بادو زاكي احسن تكتيكيا بكثير و لكن نحن هكذا نحب كل ما ياتينا من فرنسا و نسمع كلامه , اما ولد البلاد لا قيمة له و ان كان متمكنا اكثر من الاجنبي كي الجزائر كالمغرب نفس العقلية
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2
95 - dima marocain الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:10
نشكر المنتخب الوطني على الأداء الذي قدموه أمام رفاق كرستيانو رغم الهزيمة لكن الذي يهمنا هو الأداء وامتلاك الكرة نعم نريد الانتصار لكن الحظ ليس معنا نتمنى التوفيق والنجاح الدائم لمنتخبنا ولله دائم الشكر والتقدير
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96 - شكرا كبيرة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:10
كنا الأقوى شكرا رونار شكرا شباب المغرب .
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2
97 - tabet الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:10
كان لديك مباراة جيدة ولكن فريقنا يحتاج إلى هداف جيد
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0
98 - مغربية الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:10
فخورين بالمنتخب المغربي رغم الهزيمة لأنه كان في المستوى بشهادة المعلقين الاجانب
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0
99 - عبدالهادي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:10
هنيأللاسود رغم الهزيمة فقد خرجوا مرفوع الرأس يجيب الاحتفاء بهذا المنتخب والاحتفاظ عليه للاستحقاقات القادمة وخاصة كأس افريقيا
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2
100 - سامي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:11
المغرب أول فريق يقصى من بطولة العالم .المهم هو المشاركة ھههههههه.
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0
101 - Naji الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:11
لقد رفعتم راسنا عاليا رغم خروجكم من المونديال.
خرجتم بشرف ،وهذه هي الكرة .
اليوم لنا وغدا علينا.
المهم مشاركتنا في كاس العالم حتى يعرف العالم بان نحن المغاربة لسنا ككل العالم..
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102 - محمد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:11
هزيمة بطعم الانتصار اداء المنتخب كان مشرف المهم عندنا منتخب سيقول الكلمة في المستقبل
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103 - Mourad الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:11
اجي رجعوا عاود نبردوا غدايدنا فالمقاطعة بعدما تهدرت اموال طائلة على رونار والمنتخب والباجدة #مقاطعون
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4
104 - عمر الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:11
مبروك للمنتخب المغربي حقيقة أدى مقابلة كبيرة
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105 - mehdi Frankfurt الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:11
برافو والله يستاهلو يتؤهلو خسارة والله كانو رجال
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106 - dima maroc الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:11
bravo les lions.mayb9ach FINA lhal ahssan adae f lgroupe
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107 - عماد الوجدي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:11
ولادة منتخب جديد .اوقف رونالدو و من معه
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108 - bahari Montpellier الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:11
بغيت غير نعرف علاش سايس ما لاعبش؟! وكيفاش لاعب كداكوسطا معروف بأخطائه كما فعل مع آيسلندا هو من تكلف بمراقبة رونالدو، يتكرر سيناريو أخطاء الإختيارات لأننا نملك لاعبين بإماكنهم تحقيق نتائج أفضل، والله حشوما عيك يا رونار، شكرا لجميع اللاعبين على قتاليتهم، على الجامعة أن تحافظ على المجموعة بأكملها مع تكريمهم وأن لا يعتزل أحد قبل الفوز بكأس إفريقيا وأيضا الذهاب بعيدا في كأس العالم، وعلى الجامعة أيضا رفع تظلم إلى الفيفا الظالمة وهذا الحكم الظالم.
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-1
109 - ساخط الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:11
مقابلة كبيرة للمنتخب.للاسف المغرب سيندم كثيرا على المباراة ضد ايران.الخلاصة هي بعض الاعبين انتهت صلاحيتهم كبوصوفة.الكعبي كما قلت داؤما لاعب عادي جدا جدا.مكانه الطبيعي هي البطولة الانحرافية.
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110 - امين مغربي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:11
بصراحة المنتخب المغربي بذل جهده في اللعب لكن العرب لم ينجحو في اي شيء و حتى في الرياضة . اين هو المشكل؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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111 - محمد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:11
اخطاء المدرب بالجملة في التشكيلة و التغييرات و تمنينا شوفو اختراقات امين حارث في دفاع البرتغال.
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-1
112 - jeo الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:11
المدرب هوى من أقضى على أحلام المغرب في مقابلة إيران . بالفلسفة الفارغة.لو لعب بنفس الطريقة اليوم مع إيران لا أتصر المغرب بي أكثر من 5أهداف
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113 - Maroc97 الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:11
هناك فرق كبير بين
الرغبة .
والقدرة ...........!
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-1
114 - مسلم الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:11
اليوم على اقل شاهدنا المنتخب متحرك وخلق فرص لا تهم النتيحية لاكن على المدرب اذا استمر مع المنتخب يحب تغيير سياسته نحو العديد من الاعبين الدين لا يستحقون قميص المنتخب
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1
115 - Ferdmourann الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:11
انظروا للجانب المليء من الكأس (ديال القطران)...لقد منحتم للمدرب رونار الفرصة الأولى ليمتحن نفسه كمدرب في كأس العالم !
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1
116 - مبغض العلمانيين الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:11
عدنا والعود احمد. رجعنا بخفي حنين.
وفي ذلك خير. لانه اذا طال مكث اللاعبين بالمونديال سيستغل ذلك بعص المصلحيين لقضاء مآربهم نتيجة انشغال الناس باللعب واللهو فالحمد لله على الخروج مبكرا
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117 - said الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:11
تحية عالية للمنتخب نحمد الله كلاو فقط هدف الإسبان وماادراك كلهم ممتازين من الأول لآخر بديل كلاو ثلاثة،خرجنا بشرف كبير لا اله إلا الله محمد رسول الله.
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1
118 - أكاديمي مغربي من ألمانيا الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:11
لا تقلقوا فكل المعلقون الاجانب وخاصة الألمان أثنوا على المنتخب وبأنه كان الأفضل. فقد فعلوا كل شئ إلا تسجيل الاهداف. فالمعلقون الالمان تأسفوا على المستوى الكروي الكبير للمغرب.
إن شاء الله يعوضونا بربح كأس إفريقيا وهدا ما يتقنه رونار
قال المعلق الالماني الذي أحب كثيرا كثيرا المنتخب المغربي وقال عنه أشكر المغرب الذي فرجنا. قال: "أتعجب كيف انهزم المنتخب المغربي امام إيران"
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119 - المرغيشي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:11
مع الاسف الفريق المغربي قدم مباراة رائعة ولعب بروع قتالية واستماتة لا نظير لها لكن الكرة شيطانة
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120 - Khalid الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:11
المنتخب قاتل برجولية طيلة أطوار المباراة و التحكيم كان دون المستوى تحية لهم جميعا يجب المحافظة على هدا الجيل بمدربه و الخير في المحافل القادمة
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121 - نورالدين الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:11
منتخب المغرب مشروع منتخب قوي وسيقول كلمته مستقبلا .لذا وجب علينا التشبت بالمدرب رونار وكدا تشجيع الجامعة لانها تقوم بعمل جبار.
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122 - مغربي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:11
مهم هو المشاركة غدين نغلبو اسبانيا بسهولة ديما مغرب،عارفين مندوزوش ولكن أهم انجاز هو مربحناش بأهداف بزاف.
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123 - allal الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:12
Au moins 3 penalty devraient être accordés au Maroc. C dommage l’arbitrage impartial et la FIFA pourre
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124 - allal الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:12
Au moins 3 penalty devraient être accordés au Maroc. C dommage l’arbitrage impartial et la FIFA pourre
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125 - رمزي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:12
رغم كل ما سيقال من بعض الاطراف هنيئا للمنتخب المغربي عن هده النتيجة رغم الخسارة . هنيئا لكم يا أسود الاطلس لقد ابنتم عن مستوى جيد .حقيقة فعلتم كل ما في وسعكم.
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126 - مهاجر الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:12
احلى فرجة اليوم شهدتها مع المنتخب الوطني. شكرا لكم على القتالية و اللعب الجميل .لعب الحظ ورقته في هذه المباراة. الكرة ابت أن تزور شباك البحارة. قمتم بواجبكم على أحسن وجه. شكرا لكم مرة أخرى و حظ موفق لجميع اللاعبين في دورياتهم و مع المنتخب في المستقبل
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127 - طنجاوي مار الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:12
الحظ و الرقم 9 خانوا المنتخب... المهم هي المشاركة. البرتغال فريق عادي
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128 - سارا الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:12
سلام عليكم ورحمة الله. سبب فشل هوا أن مغرب لا يلعب تايكتيم و مدفيعون اكتر من تحرك و لعب بشكل ممتع وهدا حال حتا فحياة يومية مغربية كندفعوا على راسنا وخا غلطين مشي كنتعلمو ضروري خصنا نتحركو ونزيدو قدام مشي غير دفاع على خاوي وشكرا
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129 - rachida الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:12
بصراحة المنتخب لابأس به احسن وأفضل مما كان عليه، أتمنى الإبقاء على هؤلاء الاعبين والمدرب رونار
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130 - salim الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:12
معليش..... باقي الامل.... vs اسبانيا..... و جيبوها يا الاسود... ! المهم رجعونا لحديث البغلة.... راها المقاطعة.... و كوارث التعليم .... و ..... مازال كتسنا... خليو الكورة لماليهاو براكا علينا غير الكورة للي كيلعبو بينا هاد الخوت في هذا الوطن .....
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131 - Rachid الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:12
المنتخب المغربي رائع ... خاصنا هداف بحال رونالدو و نجيبو كأس العالم
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132 - zak2000 الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:12
هجوم عقيم
اظن لو لعب الحارس البرتغالي لوحده مع منتخبنا لعجزنا عن التسجيل
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133 - أدربال الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:12
الروووح الرياضية .
تعد الروح الرياضية أحد عناصر الأخلاق في الرياضة،
ويمكن وصفها على أنها ميل دائم وثابت نسبيًا نحو الاعتقاد بأن الأفراد يختلفون في الطريقة المتوقع عمومًا أن يتصرفوا بها في المواقف الرياضية
هكذا فإن الروح الرياضية تشير بوجه عام إلى بعض الصفات
مثل الإنصاف
وضبط النفس
والشجاعة
والمثابرة
و تقبل الخسارة بمعناوياااات عالية
كما ترتبط بمفاهيم تفاعلية تتعلق بمعاملة الآخرين بإنصاف
وتلقي المعاملة ذاتها والحفاظ على ضبط النفس عند التعامل مع الآخرين واحترام الخصوم
وعادةً ما يسمى المنافس الذي يُظهر روحًا رياضية سيئة بعد خسارة لعبة أو مسابقة
خاسرًا سيئًا
ويتضمن سلوك الخاسر السيء لوم الآخرين
على الخسارة
وعدم تحمل مسؤولية الأفعال الشخصية التي ساهمت في حدوث الهزيمة
والتفاعل مع الخسارة بطريقة صبيانية أو غير لائقة
وتبرير الهزيمة
وسرد الظروف المعاكسة أو غيرها من المشكلات البسيطة التي أدت إلى الهزيمة

يالله خوتي لمغاربا أجيو نقبلوا الهزيمة بروح رياضية و بمعناويات عالية .
المهم هو المشاركة و ليس الفوز .
تحية راقية للأسود .
ديما ماروك
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134 - maghribi الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:12
والله حرام المغرب يستحق الفوز ، والحكم قضى عليهم
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135 - Motherafrica الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:12
فرصة واحدة كانت كافية للبرتغال لحسم
التاهيل
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136 - عبدو الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:12
قتالية متأخرة... كانو يدخلو من اللول مقاتلين نتمنى هزم اسبانيا كهدية للمغاربة
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137 - بوعو الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:12
المهم لا توجد كرة قدم في المغرب وأنصح اللاعبين بمزاولة مهنة رعي الأغنام حتى عيد الأضحى وأناشد المسؤولين أن يخصصوا الأموال في مشاريع تعود على المواطن بالنفع عوض تبديرها في جلدة منفوخة هواء لم تفدنا في شيء
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138 - Free Man الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:13
الفعالية0 تسجيل الاهداف 0 الخسارة 2 حتى الان.
مستوى الرياضة في اي بلد يقاس بمستوى تقدمه
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139 - زعطوط الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:13
مبروك على فريقنا أول فريق يخرج من المونديال هي هووو مبروك علينا هههههه ،،
لكن البرتقال .عفوا . البرتغال ستلحق بنا قريبا..
و تستمر المقاطعة
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140 - اميمة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:13
الصراحة كرة القدم لعبة حظ كتر من انها لعبة تبين شطارة الاعبين و المغرب لعب مزيااااان و لعبو من قلبهووووم و الله ماشي مشكل يا اسووووود نحن فخوووورين بكم رغم أن النتيجة لم تكن مرضية لكن قدمتم احسن لعب أن شاء الله الأعوام الماجية
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141 - الخميس الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:13
خروج جد مشرف برافو الأسود برافو برافو شرفتم الكرة المغربية.
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142 - Samaoui الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:13
شكرا رونالدو . عملتي بوجه العشرة و ماركيتي غير واحد .
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143 - Sanae الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:13
للأسف الشديد، الحظ لم يكون بجانبنا
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144 - ريفي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:13
ماتش جيد للبرتغال..رونالدو سيصبح هداف كأس العالم..بعدها ينال الكرة الذهبية 6....أما اللعابة دياوانا...بحال إلا ماعمرهوم مالعبو كرة : الإندفاعات - كيتجمعو على كرة - كيجريو حتى يعياو...عجبني الحال ماللي خسرو حيت عارف باللي عمرنا ما طفرناها فشي مجال فالمغرب باش نجير ونطفروها فالكرة..برافو رونالدو و عاش الريف
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145 - mda الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:13
اموال الشعب الفقير في اللعب و الخساءر في المقابلات الرسمية
بطل الوديات...
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146 - ملاحظ الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:13
الحكم تغاضى عن ثلاث ضربات الجزاء ، الفيتو الأمريكي هو الذي أجهز على المنتخب الذي لعب بقتالية كبيرة ، مع خطأ في التغيير الكعبي لا مكان له وبو طيب هو الأفضل كما أن كارسيلا لا محل له.
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147 - Mohammed الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:13
شخص شااف في المنام كابتن ماجد واخبره ان اسود الاطلس سوف يتائهلون لي للمربع الدهبي في كاس العالم المقامة حليا في مكان ما علي سطح كوكب الارض
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148 - محمد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:13
الله يعوضنا اللي عندو عندو كنتشبتو بأحلام لا أساس لها من الصحة
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149 - حميدة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:13
لي فرط يكرط كاس العالم خص العابا يكون في مسؤلية الحدث نعاودها لي فرط يكرط
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150 - abdo rabat الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:13
الف تحية الي المتخب المغربي كانو رجال ولاكين الكرة مبغتناش لعبوووو براااافو عليهم باش رونالدو يماركي علينا غير بيت رَاه هادا ربح بالنسبة لينا
الف تحية لأبطالنا الحكم إبن ترامب حرمنامن تلات دربة جزاء محققة لسنا بمنهزمين قدمنا مبارة ولا في الأحلام وخرجنا مرفع الرأس برافوووووا الأسودالأطلس وديميا مغرب
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151 - معصب الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:13
الفريق الذي لا يستطيع التسجيل بكل بساطة لا يستحق التأهل او حتي المشاركة.
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152 - مغربي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:13
لازم نصبر و نتعلم من هذه التجربة و نشتغل على المستقبل.
المغرب لن يستسلم.
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153 - الفقسة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:13
سبحان الله الكرة حلفت ما تدخل للشبكة بالرغم من عديد المحاولات.. رونالدو قضى على حلم المغاربة في الدقيقة 4 و كمل الماتش مرتاح و حنا كملناه مفقوسين
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154 - حسناء الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:13
الحمد لله تقصينا ولكن بشرف الدراري لعبو مزياان والمغرب اللي كانت مسيطرة فالملعب ولكن الزهر الحظ ماحالفناش برافو أسود الأطلس قدمو أحسن وأفضل ماعندهم سيطرو واخة فرقة قوية ماشي ساهلة حنا مفتاخرين بيهم وإن شاء الله إتأهلو لكوب دو موند 2026 ويحقو نتائج أفضل وأفضل إن شاء الله ❤❤❤❤
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155 - ساعة الحق الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:13
ليس رونالدو من قضى على احلام التاهل وانما خسارة المباراة الاولى بتلك الطريقة الرعناء.
متى سيفهم المنتخب الوطني والفرق العربية عموما بان الانتصار او على الاقل التعادل في المباراة الاولى هو مفتاح التاهل.
على العموم تحية للنخبة المغربية على ادئها امام البرتغال وارجو ان نستوعب الدرس وان نخرج من قاعة الانتظار التي مكثنا فيها كثيرا.
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156 - صوت حي بين جرادي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:13
تحياتي للفريق الوطني...وارشح امرابط لوسام الاستحقاق الوطني من درجة فارس ويكون في عيد العرش المقبل....لقد كنتم ابطال ولن تجف الاقلام عن مدحكم...الكرة غدارة لاسيما ادا زاد في غدرهها حكم ضعيف.!
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157 - المنيعي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:14
عيب عليكوم ضيعتو العديد من فرص التسجيل، كأنكم هواة مستوى التحقيق وأداء الواجب كانا غائبين.
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158 - هنيئا الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:14
هنيئا للشعب المغربي فسيعودون بسرعة وما هايخسروش الفلوس , 23 لاعب و 30 مرافق+92 مدعو من طرف لقجع,بحال الا داير عرس من جيبو. منتخب من 8 فرنسيين+5 هولنديين+2 اسبان+2 بلاجكة+1 الماني و 5 مغاربة
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159 - Znassni الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:14
السلام عليكم ورحمة الله
المنتخب الوطني لعب مليح . الحظ لم يسعفنا . مكتابش . ارا ليك دابا نشوفو المقاطعة فين واصلة هههه
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160 - توفيق الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:14
رغم خسارة المنتخب المغربي فقد لعب مباراة رجولية وشرف المغرب أمام أنظار العالم فقد سنحت لنا الكثير من الفرص لكن لم تترجم إلى أهداف وقد كان المنتخب المغربي أكثر احتكارا للكرة بالملعب كما أنهم ضربوا حراسة كبيرة على رولاندو الذي لم يظهر بالمستوى المعهود منه نتمنى للمنتخب الوطني المغربي المزيد من العطاء والتوفيق في المستقبل
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161 - no comment الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:14
فعلوا كل شيء إلا التسجيل...نحس كرة القدم
غياب لاعبين قادرين على التهديف...اللمسة الأخيرة
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162 - النكسة العربية الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:14
فإذا كانت سنة 1968 نكسة الجيوش العربية.فسنة 2018 ستكون في التاريخ نكسة الرياضة العربية..فلنراجع حساباتنا الخاطئة
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163 - Youssef الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:14
و لو تمت إضافة 90 دقيقة ما كان للفريق الوطني ان يسجل .. لعبنا ضد الحظ
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164 - amina الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:14
مع الأسف نعاني من عقم هجومي..لا نتوفر على أي لاعب بإمكانه خلق الفارق في أي وقت..و ا اسفاه!
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165 - يوسف اشنار الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:14
لقد خسرنا المباراة وخسرنا المونديال أمام البرتغال أي كريستيانو رونالدو
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166 - كريمة ادزيري الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:14
رونار مدرب المغرب دون المستوى العالمي. ا جريوا عليه مالهم المدربين المغاربة. اااالحكرة على الأقل مغاربة لى خلصوهم فيه يبقاوا ولاد البلاد
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-3
167 - مغربي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:14
نعم حلم المغاربة تبخر لكن حلم المدرب رونار تحقق بعد انا ربح ملاين دراهم في صفقته كمدرب ماعليه سوى ان يتقاعد ويذهب الى مراكش ويشتري فيلا هناك ويتمتع بالشمس والهواء النقي.
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-3
168 - Brahim الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:14
الحكم حرم المنتخب المغربي من عدة ضربات جراء و أصر على عدم الرجوع إلى الإعادة عن طريق الكاميرة. و لكن اللاعبين المغاربة أيضا كانوا متسرعين في الهجوم.
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169 - Marokki الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:14
الهزيمنة فجيوبنا
اما المدرب و الطاقم وسماصرية الاقتصاد

كيبيعو الوهم وطالعين واكلين خاسرين واكلين
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-1
170 - احمد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:14
المنتخب بلا راس حربة
.الفرص الضائعة تفسر ان الفريق لا يتوفر على قناص
اول محاولة للبرتغال سجلو هدف ،والهدف الوحيد اللدي سجلناه كان علينا
ونحن محولات بالجملة لم ولن تترجم لاهداف يجب اعادة الاوراق كل الاوراق
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171 - Loubna boston الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:14
للمرة الأولى استمتع و أنا أشاهد المغرب يلعب بهذا المستوى الأكثر من رائع good job
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172 - Laval الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:15
الله اصبرنا
لا تبقى تخربق لأعبنا مزيان
الكرة مبغتناش الجامعة اللعابة.....
نحبسو الميزانية ديال الكرة او شوفوا الصبيطارات المدارس الطرق القرى.....ليبغا ايهز القميص فابور مرحبا
ونستعنوا بعاون الفرقة
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173 - mmmmmmm الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:15
الكرة غالب و مغلوب...بكل روح رياضية المنتخب دار جهدو و لعب مزيان...رونالدو و هدف واحد نحمدو الله.ههههه.
المهم حيدنا علينا النحس و تأهلنا لكأس العالم.عقبال المرة المقبلة مع نتائج مفرحة
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174 - إلى samy الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:15
أش كتخربق كتدير قياس الرياضة على الدين راجع نفسك
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175 - هشام الخريبكي من مدربد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:15
السلام عليكم ورحمة إلله لا داعي للعب مع المنتخب الاسباني اعتدروا لهم ..... منتخب ضعيف جدا .....ربما صايمين 6 ايام من شوال .....ارجعوا اليوم الي دياركم....
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176 - مواطن الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:15
خسرنا المونديال لكن ربحنا منتخب قوي وقف الند للند ضد ابطال اوروبا بل يستحق الفوز على احسن تقدير من جميع المحللين الرياضيين العالميين و ليس نهاية العالم و نقدر نقول انه من الان هو المرشح الاول لبطولة افريقيا 2019 لكن باحتفاطنا على هاد للمدرب و هاته التشكيلة
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177 - رفيق الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:15
الفوز في اي مجال يبدأ ببناء الإنسان , حال اللاعبين المغاربة اضهر شخوص مهزوزة في ثقتها بنفسها و مشتتة في أفكارها و مهزومة نفسيا , عكس البرتغاليين ثقة واضحة في النفس و تركيز أعلى ضهر بشكل واضح على أرضية الملعب , الدولة الفاسدة لا يمكن تبني نجاحات حتى على سبيل التدليس في الرياضة هاته حكمة الله و قانون بشري حاصل و ستستمر الهزائم في الرياضة و غيرها ما دام الإنسان المغربي مغيب و ليس من اهتمامات أصحاب الأمر
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178 - ابن زعير الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:15
نشكر المنتخب على اداىه الرجولي، ولكن اكبر خطء في التاريخ ان لا يتم استدعاء ازارو احسن مهاجم في افريقيا لانه كان يلزمنا السرعة والتحرك الجيد داخل الملعب.اتمنى من رونار ان يستدعيه بكاس افريقيا؛لاننا سنغادر من الدور الاول اذا لم يكن ازارو.
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179 - مشجع الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:15
مقابلة فوق المستوى الحض ليس حليفنا شخصيا عن نفسي انا راضي عن الفريق كل الرضى وكانت هناك قتالية واضحة من طرف الاعبين بكل صراحة
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180 - سيمو١ الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:15
لم يبق الا حمل الحقائب والرجوع الى الواقع، واحلام المنديال تبخرت ، وكالعادة سنقول خرجنا بشرف وربحنا منتخب، الى متى؟
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181 - بوستة عبد الرحيم الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:16
ان قلت من المبارة الاولى مكاين والو مكاين والو غير ارجعوا ..حنا دايمان تنضحكو على رسنا ..راه لعبنا.. كل مرة نفس الجملة ..اكون لفلوس الكرة مشاو لتعليم، الصحة والبنية التحتية ديال البلاد ..كن ستفدو المغاربة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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182 - محمد المانيا الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:16
كان من المتوقع بعد هزيمته أمام ايران.المهم المشاركة و الحضور. أمام البرتغال قدم كل ما عنده وكان احسن فريق بالميدان هدا ما أكده مديع ARD بالقناة الألمانية.
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183 - مصطفى الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:16
رونالدو المحظوظ لم يفعل شيئا في المقابلة إطلاقا عدا هدف المباراة.
من حقنا أن نفتخر لمنتخبنا الشجاع
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184 - يوسف شافى الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:17
صراحة انا ممشيتش نشوف لماطش صحتى هيا الاولى حيت عارف راسى غادى يتغلبو ونربح غير لفقسة كاعما طفروه مع الساهلة مبقا ليهم غير الصعيبة ، من يوم القرعة كلشى عارف التٱهل ديال اسبانيا والبرتغال
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185 - adil الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:17
معجزة إتفق العرب أن يخرجوا من بطولة كأس العالم 2018 فرادى يتساقطون واحدا واحدا؛ فيما فشلوا على التصويت جماعة لتنظيم كأس االعالم جماعة2026.
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186 - AQUA VELVA SAVANE الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:17
Tu ne peux pas gagner avec un seul homme en pointe. C'est impossible face aux grandes équipes. J'aurais aimé voir l'association EL KAABI-BOUTAIB mais bon, le coach a une autre vision du match. Bravo à ces jeunes qui ont tout donné et ils peuvent quitter la coupe du monde la tête haute. A mon humble avis, le coaching n'était pas bon. Tu presses l'adversaire et tu joue avec un seule attaquant on pointe. Mais bon.
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187 - بن يوسف الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:17
طلعو للكاميو يالله راه الطيارة غالية ، غادي ارجعوا فالكاميون
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188 - زامبو الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:17
واش لتبع فرنسا عمرو اربح
عزاءنا واحد
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189 - khadija الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:17
المغرب كان يستحق التاهل لعب مبارة ممتازة يا للحظ السئ لوكان للمنتخب المغربي هدافا مثل رونالدوا لكان هناك رأي اخر . الحمد لله على كل حال
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190 - يوسسسسف الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:17
براااافو.منتخب مغربي قوي وعنيد.يفكرو ف المستقبل ف شي فينييور. براااافو .رجال
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191 - مغربي مهاجر الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:17
الهزيمة بسبب بوطيب كان يتنزه فقط داخل الملعب والمدرب في غياب تام بدل إقحام اللاعب الكعبي في البداية اقتصر على بوطيب برافو امرابط وبنعطية
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192 - Abdel الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:18
تعليق رقم 14 , اخي الفاضل لاتدخل الدين في الرياضه, هاداك الله
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193 - adel الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:18
ا نتهت المقابلة وانهزم المغرب امام البرتغال;المشكل هو اننا سوف نبدا في البحث عن مبررات كالعادة كاتهام الحكم او.......او.......وهلم جرا.الله يهدينا ونعتارفو بان الكرة ماعندناش.والمغرب ما عندوش لا عبين وطنيين محترفين.والدليل هو ان اللاعبين كلهم غي ملقطين هااللي فرنسا ها اللي فهولاندا...حتى واحد ما كايلعب في المغرب.
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194 - salmane الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:18
المنتخب الوطني لعب مقابلة جيدة ولعب بكل قتالية ولكن للأسف الشديد لم يساعفنا الحظ مع عدم احتساب الحكم لضربة الجزاء لصالح المنتخب. انتهى حلم المونديال
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195 - عبدو الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:18
أحسن لا عب في المنتخب المغربي مالعبوش المدرب فيصل فجر : المدرب والطاقم لاشئ تحية المرابط نور الدين
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196 - حقيقة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:18
لعبنا مزيان ولكن الحظ ديما ضد المغرب.الله غالب.ولكن هاد الماتش فخر للمغاربة وبالأخص قدام منتخب قوي بحال البرتغال.
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197 - hichammmm الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:18
بنعطية يمشي بحالو حنا ما بغيناش لعب زوين و لا فريق زوين بغينا 3 points قهرتونا المنتخب المنتخب شوف البرتغال 1 but و صافي سالينا يلعبو مايلعبوش ماشي مشكيل مهم واحد 20 ans ان شاء الله و نسمعو نفس الديسك لعبو زوين و لاكن ما كتابش و زيد و زيد
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198 - طلحة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:18
المرجو منكم عدم تدمير هذا المنتخب . لقد لعبو بشرف . يجب فقط العمل على تطوير خط الهجوم .
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199 - jaouad الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:18
تبارك الله على المنتتخب احسن مالبرتغال
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200 - point de vue الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:18
نشكر الجالية المغربية على هذا المنتخب الرائع رغم الخسارة.
ونتمنى ان تكون لنا في المغرب سياسة لإعداد لاعبين بدل الاعتماد على السياسة الكروية للدول الأجنبية
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201 - marocain الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:19
il ne faut pas se leurrer on n'a pas de foot pcq on n'a pas de bases solides sur tous les domaines.
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202 - محمد من ايطاليا الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:19
لعب المنتخب بكل ما يملك من فوة وتفاني .
ولكن الهزيمة كانت مشرفة..........
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203 - لا فأئدة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:19
اموال بأرقام فلكية تصرف على هذا المنتخب كان الأجدر أن تصرف للنهوض بالتعليم و البنى التحتية للبلاد ، و لا نجني من وراء ذلك إلا الوهم.
أقترح على المسؤولين علة الكرة في الدولة أن ينسوا أمر الكرة و يركزوا على ما به تتقدم البلاد : التعليم الصحة الفلاحة و الصناعة .
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204 - ام ياسين الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:19
الكورة هيا هادي تحية كبيرة لمنتخبنا لي قدم أداء رائع فماشي ساهل أنك تحتكر الكرة طول مدة المباراة قدام بطل أوروبا ولكن دوماج الزهر معندناااش
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205 - كوايري بالخبرة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:19
فعلا رونالدو زائد سوء الحظ قضوا على احلام المغاربة نتاسف كثيرا على الإقصاء لأننا لعبنا جيدا وكنا آسياد الميدان في كلتا المقابلتين ولكن مع الأسف مجددا خانتنا النتائج . من هذا المنبر يجب أن نشجع المنتخب وعلى الجامعة أن تحتفظ بالطاقم التقني للمنتخب وعلى المدرب أن يحافظ على نفس العناصر مع إصلاح ما يمكن إصلاحه. في الأخير أهنئ العناصر الوطنية على قتاليتهم كما أهنئ الجماهير المغربية على مساندتهم وتشجيعاتهم اللامحدود كل مغربي يفتخر بمنتخبه رغم مرارة الإقصاء.
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206 - بشرى الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:19
تنحي جميع اللعابة على روح القتالية خصوصا امرابط خسرنا ولاكن بشرف
و مقالك محبط الاجدر أن تكتب كيف قاتل المنتخب من أجل الفوز و المستوى العالي الذي ظهر به
أفتخر بالمنتخب ديالنا
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207 - Fifi الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:19
المغرب لعب حسن من البرتغال ولكن الحظ مكانش معاه او حتى هداك الحكم زاد راسوا
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208 - م المصطفى الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:20
لم أكن أتوقع بأن فريقنا سيلعب بهذه الروح القتالية، بدون مركب نقص او اندهاش، بل لعب بقوة واندفاع وتماسك بين جميع اللاعبين.
خسرنا المقابلة لكننا ربحنا فريقا هائلا كلنا شهد لقوته وجمالية لاعبيه والحصار الذي فرضه على الفريق الخصم.
لم ينقصنا في هذا اللقاء إلا الحظ فقط.
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209 - المهدي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:20
أداء المنتخب المغربي كان مشرفا، لكن الحظ خانهم و لم يكن في صفهم.
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210 - الوزاني الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:20
برافو المدرب برافو الفريق الوطني فرجتونا...لعبتم مزيان وأخيرا ربحنا فريق ستكون له كلمته في المستقبل...مشكلتنا مع الحظ...
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211 - بوخنو الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:21
السياسة والرياضة ,المغرب يدفع ثمن ترشيحه لاحتضان كاس العالم امام امريكا,تعيين الفيفا لحكم امريكي هي رسالة في حد ذاتها للمغرب ,لا نعلم سبب عجز لقجع لعدم اعتراضه على الحكم الامريكي ,المهم المغرب كان ضحية امريكا والفيفا رغم ذلك نبقى نفتخر بمغربنا ما قدر الله شاء فعل.
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212 - عمرو كمال الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:21
امس مصر انهزمت
اليوم المغرب انهزمت
كلا المنتخبين يضمون نخبه من اللاعبين وكذلك الاداء والاستحواذ علي الكره رائعين
لكن
ينقصنا كمنتخبات مصر والمغرب وتونس الخبره في المباريات العالميه
المنتخبات بتكسب باقل الفرص
واحنا نحارب 90 دقيقه
احنا محتاجين خبره والخبره متجيش غير بالاحتكاك والمباريات الوديه مع الفرق الكبيره
مش بس نعمل اعداد قبل اي بطوله لا لازم ده يكون علي طول
صعب نشتغل علي فتره شهر احتكاك كل اربع سنين
ربنا يستر علي المنتخب التونسي في مشواره
لانها مش ناقصه والله
واللاموري مش في زوري خالص يا خواجه كوبر
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213 - juriste marocaine الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:21
sincèrement ils ont bien joués mais ça reste question de chance, on a pas gagner au match mais on a gagné un équipe nationale marocaine au vrai sens du terme.
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214 - محجوب الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:21
أرى أن العرب تزاحموا في المنديال ولكن دون نتيجة. لو تأعطينا فرصة للأفارقة كان أفضل ( غانا...مالي.. كوت ديفوار..... وكتفينا بممثل واحد للعرب لأنه نعلم علم اليقين بأنه لم يتجاوجوا الدور الأول و لنقول تجاوزو الدور الأول و ماذا بعد ذالك..... ...... الحلم بعيد يا إخوان لنلبس ما يواتينا.......
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215 - Abdelali الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:22
المغرب لعب أحسن من البرتغال بززززاف ولكن الفوز بالأهداف ماشي بالتقنيات
المهم شفنا فريق قوي
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216 - Si mohamed الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:22
كان من المتوقع ان نكون جميع المباريات عصيبة جدا خاصة مع البرتغال و اسبانيا . كانت بداية المنتخب متعثرة مع ايران زائد التجربة تلعب دور كبير كذلك . يجب الاحتفال بنفس الفريق مع المدرب لخوض كاس افريقيا ان شاء الله . يجب على الفريق ان يستمر في المسقبل و تحية نضالية لجميع اللاعبين و الطاقم التقني
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217 - rachid essafi الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:22
ا لكرة الحديثة خاصة في المونديال هي البحث عن التهديف والانتصار اما ان تستحود على الكرة مدة طويلة وتمرير الكرة فيما بين اللاعبين في وسط الميدان فهده الخطة اكل عليها الدهر وشرب المغرب قدم مبارة في المستوى احسن فريق عربي شرف الكرة العربية احسن من مننتتخب ال تركي 100
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218 - dinar الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:22
bravo l'équipe nationale Maroc, bonne match
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219 - mayssa الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:22
الميز العنصري كان واضح لدى الحكم الأمريكي وعلى العموم تبارك الله على فريقنا لعب في المستوى كان فقط مسألة حظ
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220 - Hard Talk الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:22
المغاربة لعبوا حسن من البرتغال و أنا سمعت مديع قناة آي تي في ITV البريطانية يؤكد هذا و يمدحهم لكن في كرة القدم العبرة بالأهداف و زايدون ما عندنا علاش نغضبو. واش حنا كنا معولين على الفوز بالكأس؟ المهم هو المشاركة هههههه.
الخير فيما اختاره الله.
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221 - immigré الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:22
coching milieu de terrain est trés faible.pourquoi toujours carcela c nul nul..bravo amrabat un vrai combattant
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222 - سميرة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:22
شكرا للمنتخب المغربي لفد قدمتم فرجة ممتعة و نتمنى لكم حظ اوفر مستقبلا و تحياتي لاحسن جمهور في العالم احبك يا بلدي المغرب
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223 - مديوني الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:22
هو الحض العاثر مرة اخرى المهم شرفونا بالمشارك دارو ليعليهم وهادي هي الكورة او تكون عندا روح رياضية او نرضاو بالهزيمة
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224 - كلاشينكوف الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:22
يستحق البرتغال النصر على شعب تناسى مصالح مواطنيه و أغلق المؤسسات و المحلات و المستشفيات لأجل الكرة . فأنا أقول النصر للبرتغال .
أنا مغربي حر و وطنيتي ليس تشجيع الكرة . ولكن الدفاع عن وطني.
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225 - أزارو الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:22
حتى ولو إستمرت المقابلة حتى نهاية السنة المنتخب لن يسجل مع الاسف. مشكل التسجيل حطم احلام المغاربة سواء ضد ايران او البرتغال فرص كثيرة ولكن ليس من يسجل ولهذا اقول يجب اعطاء الفرصة لوليد ازارو في الاستحقاقات القادمة.
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226 - abdo rabih الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:23
لمادا لم يستعنو بتقنية الفديو في ضربة جزاء واضحة وضوح الشمس للمنتخب المغربي
ام هي حكر للمنتخبات الغربية ؟؟؟؟
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227 - hafid الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:23
فريق رائع جيد ينقصه مهاجم يسجل أهداف. الله غالب.
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228 - marrocco الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:23
برافوواااا الأسود. برافو جميع اللاعبين خاصة المرابط
لعبنا جيدا و لكن الحكم كان متحيزا لم يكن موضوعيا
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229 - Morocco 2030 الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:23
خاصنا تكوين مهاجمين ، الرجولة ، التقنيات والانضباط كاينين ولكن ثم ولكن ماعندناش لي يسجل !!!
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230 - voila الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:23
ce resultat Etait attendu , les joueurs ont fait ce qu ils pouvaient meme l entraineur merite les encouragements...maintenant il faut travailler..
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231 - كوبي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:23
مباراة للتاريخ أمام بطل أوربا..
شرفتمونا رغم الإقصاء الهزيمة الغير المستحقة و نثق أنكم قادرون على إسعاد المغاربة لسنين قادمة..
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232 - علي الشريف الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:24
رونار ضيعت لنا الحلمِ.المبارة الأولى خطتك كانت جد فاشلة خطة الهواة.إيران كان يجب أن نغلبها.تحية كبرى للمنتخب الوطني على المجهود و الأداء الرائع ضد برتغال
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233 - marocain الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:24
Alors ou sont ceux qui ont défendu cet entraîneur? Est ce le maroc n as pas d hommes compétents dans tous les domaines? Vous oublié que des marocains sont même à la NASA et occupent des hautes responsabilités partout dans le monde. Ou est il ce lakjaa et sont équipent qui ont dépensé des millions d euros pour cette équipe qui a humiliée tous les marocains. Des blas blas depuis des mois pour RIEN. Defaite suivie de defaite même devant une équipe n as fait aucun match de préparation et nous a gagnée alors la notre lahaoula ouala kouata ila2billah.
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234 - فدوى الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:24
أفتخر بكرة القدم المغربية وبأداء النخبة الوطنية ,لم يكن الحض حليفنا و انوه بحرارة على الأداء الممتاز للمرابط بالخصوص .
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235 - المغربي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:24
دبا المشكل هو ان المنتخب لعب مزيان فهاد المقابلة ولكن ضياع بزاف.......على العموم روح رياضية
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236 - baamrani الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:25
خسرنا المبارة لكن بشرف ينقصنا رقم 9 حقيقي.on a perdu le match mais avrc honneur le plus important c est une bonne participation.Merci á tous les joueurs.
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237 - Ali الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:25
Very good Moroccan team. They gave it their best and they deserve to win. However I have 2 points to make. They should have paid attention to Ronaldo from the first second. As you noticed after the first goal, he was none existent
Second , they need someone very effective in the offense .
No worries team. You were great!
Last Ronard, Ronard did a good job and he should stay with the team
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238 - بنادم الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:25
المنتخب لعب لكن بدون فعاليه ......وعباد الله راه وسط الميدان خاصو يمشي نيشان قاصد مرمى الخصم. ملي خرج ليه الدفاع ويشوف راسو ماقادرش وقتها يدور الكوره ليمن ولا ليسر المنتخب اليوم كون كان وسط الميدان تيذخل كن ربحو بسهوله ......علاش ما ذخل حارث وكذلك فجر الكواري التابته ديالو علاش ما ذخلو بكري شويه .....الخلاصه عرفنا شكون لي تيلعب مزيان وشكون لي ما تيلعب ونحن لا نحتاج لرونار مستواه التكتيكي ضعيف يعتمد غقط على البريسون ولا شئ.... انا نقدر نلعب بفريق بدون خطه فقط لعبو بريديون ويقدرو يربحو حسب ذكاء الخصم ....
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239 - FBS الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:25
ستتطور الكرة المغربية مستقبلا.رقم 9
الذي لم نجده الى حد الان سيكون حاضرا في قطر .
التفاوءل شيء جميل .
وشكرا على المستوى الجيد .
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240 - jamal hamzaoui الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:25
المنتخب يستحق الفوز لكن هده هي الكرة اللاعبة كانوا في المستوى الف تحية وشكر برااااااافو
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241 - رسالة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:25
لعب المنتخب بمستوى جيد وافضل من البرتغال وكان يستهل الفوز ولكن ينقصنا لاعب مثل رونالدو.
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242 - lina الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:25
بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أقدم لكم أخلص التهاني و أطيب الأماني،
مشجعة من مصر. المنتخب المغربي أقوى منتخب في كاس العالم ، بس الحظ كان لصالح المنتخب البرتغالي
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243 - منتخب لعبو نفس الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:26
ليوما بان بلي كرة معندش منطق مغارة لعبو او رونالدو مركة مهم و تقصينا غنخرجو بلعز
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244 - Marocaine الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:26
منتخب قوي ماشاء الله لعبوا بكل ما اتوا من قوة و لاغالب الله هادي هي كرة الزهر 90%
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245 - مغربي من الريف الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:26
المباراة الأولى كانت مصيرية وضيعناها امام فريق ايراني هاوي بسب خطأ المدرب،حيث انه لم يقرأ سيناريو ايران المبني على السد الدفاعي والخشونة والمرتدات الهجومية ثم ان حكيمي في مباراة ايران لم يستانس مع المكان الذي اوكل اليه.اليوم المغرب كان احسن من البرتغال، ولكن المباراة تلعب على جزيءيات صغيرة بالخطأ الوحيد في الدقيقة الرابعة و كان قاتلا. المهم انا سعدت بمستوى الفريق الوطني لان حتى القرعة لم تنصفه حيث وضع في مجموعة تعد الأصعب. ولعب مباراة حارقة وسيطر على جل المباراة ولكن لم يربح.
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246 - عبدو الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:26
الفريق المغربي المستورد أول بلد يغادر مونديال روسيا والكارثة انه سيغادر بصفر نقطة وصفر هدف. روعة يا رونار. العرب فاشلون
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247 - BENDINO الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:26
رونالدو خدا احسن لاعب في المباراۃ. الصراحۃ ما كاين غير الوجهيات فهاد العالم... اش فيها الا عطاوها لامرابط مثلا والله ما كاين لا موضوعيۃ لا ستۃ حمص! برافو الدراري لعبتوا ومجابش الله ماشي مشكل. والبرتغال ما غديش اطفروه الا بقاو معتامدين علی هاد اللعب دابا ايجي للي يقادهوم. تحياتي للمنتخب. رغم مرارۃ الاقصاء ديمااااا مغريييييييييب!!!
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248 - اه منك ياكرة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:27
في قلوبنا غصة ولكن قدر الله وماشاء فعل.أنا سعيد بردة الفعل القوية للمنتخب المغربي الذي أبان عن قوة شخصية وجب استثمارها في قادم المنافسات.يجب الحفاظ على هذا المنتخب مع ابعاد بعض العنلصر وتطعيمه بدماء جديدة خاصة في الهجوم ووسط الميدان الدفاعي.لا أدري لماذا أقحم رونار داكوستا عوض سايس المعروف عليه قلة الاخطاء.داكويتا هو سبب الهدف لم يراقب رونالدو كما يجب رغم انه قدم مباراة كبيرة بعد ذلك.حارس البرتغال حارس ممتاز جدا ويرجع له الفضل في بقاء شباكه نظيفة.ينقصنا الهظاف.يكفينا فخرا أن رونالدو رغم تسجيله الا أننا قزمناه وكان لاعبا عاديا طيلة المباراة.للاسف الكرة لاتعرف الا النتيجة.كنا نطمع فقط في التسجيل.نعرف ان المنتخب اعطى اقصى مالديه.والله لقطة امرابط وهو يرمي قناع الحماية ثم لقطته وهو يقاتل انستنا مرارة الهزيمة.برافو الدراري برافو برافو.
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249 - سعودي واقعي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:27
اعتقد ان المدرب يتحمل جزء من الخسارة .. لاأعلم لماذا يبدأ بالمتواضع درار؟! كان من الأحرى المشاركة بحكيمي كظهير ايمن ومنديل كظهير ايسر .. ايضا كان لابد من المغامره في الشوط الثاني واللعب بمهاجمين.. ايضا الكثير من الفرص لاحت لـ بن عطيه لكن مهارة اللاعب كمدافع لم تسعفه .. هاردلك للمنتخب المغربي الذي خذله الحظ والمدرب.
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250 - رشيد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:27
منتخب مغربي جيد ينقصه الهداف. أرفع القبعة للاعب أمرابط. نوردين. صراحة نشكر الكل. على قتاليتهم أحسسنا بها. في جميع الخطوط. الكل كان يجتهد. و لكن الحظ لعب دوره.
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251 - Chahid الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:28
على المغرب كان عندو حلم اربح كاس العالم ولا؟ياك المغرب معروف منذ القديم.امرابط الاسد الريفي القوي برافو ليك.
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252 - marocaine الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:28
Chapeau bas les Lions !! Vous avez bien joué, mais comme l'a indiqué un commentaire anterieur, il nous manque un marqueur de but. " Doing your best is better that being the best "
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253 - sahar الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:28
بصراحة المغاربة لعبو مزيان و كانوا في المستوى غير هذاك الهدف الأول الي شمتهم .. بعدا أحسن من السعودية الي عطاوها 5 .. برافو المغرب .... درتي الي عليكم و خا الإمكانيات محدودة
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254 - عبدو1 الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:28
المنتخب لا يستحق الإقصاء لكن مع الأسف الكرة هي هادي . تحياتي للمنتخب الوطني . عرض جيد جدا
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255 - حميمصة مول لجعل الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:29
ضيعنا فرصة التأهل مع إيران.. رونار لعب بدون خطة ولا هم يحزنون.. غير اماكن اللاعبين.. وأصبحوا تاءهين.. ولم نتمكن من التسجيل على إيران كفريق عادي جدا .. اليوم كانت مبارة جيدة .. قام الكل بلعب قتالي.. غير أن هداف الفريق المغربي والقناص غير موجود .. مع الأسف..
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256 - youness الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:29
رسميا المغرب أول منتخب يقصى من البطولة. لازال لمصر فرصة
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257 - sahar الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:30
بصىاحة كانو أسود في الملعب و لكن الحظ لم يحلفهم
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258 - سعيد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:30
انتظروا الهزيمة الثالثة امام اسبانيا ، و نحن معكم من المنتظرين .
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