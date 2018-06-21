السفارة البريطانية تنظم مسابقة للتجديف بالرباط

هسبريس من الرباط

تنظم السفارة البريطانية بالرباط، بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية للتجديف، مسابقة للتجديف يومي 23 و24 يونيو الجاري.

وسيستقطب هذا الحدث الرياضي، وفق بلاغ للسفارة توصلت به هسبريس، كبار رياضيي التجديف في المغرب وفريقين من "نادي أوكسفورد للزوارق" في فئات الرجال والنساء.

وتتنافس أوكسفورد وكامبريدج سنويا في مسابقة للتجديف تنظم على نهر التايمز بلندن. وستنظم هذه المسابقة على مسافة 800 متر. وبهذه المناسبة، ستعمل الفرق المشاركة في فعاليات برنامج جولات عبر عدد من المؤسسات التعليمية المتواجدة في مدينتي الرباط وسلا.

حول هذه التظاهرة الرياضية، قال توماس رايلي، سفير الملكة المتحدة بالمغرب، "أنا سعيد بالتعاون الذي حصل بين السفارة والجامعة الملكية المغربية للتجديف من أجل التحضير لهذه التظاهرة الرياضية التي ستعرف مشاركة نادي أوكسفورد للزوارق".

وأضاف: "منذ تعييني سفيرا لبلدي في المغرب سنة 2017 وأنا أعمل على تشجيع الأنشطة الثقافية والرياضية على غرار مسابقة التجديف، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدَيْنا. في معجم العلاقات الدبلوماسية، تسمى هذه المقاربة بالقوة الناعمة أو اللينة. وأنا أؤمن بنجاعتها".

عبد الرحمان المودن، رئيس الجامعة الملكية المغربية للتجديف، قال على متن البلاغ ذاته إن "تظاهرة "ماسترز روينغ المنظمة من طرف السفارة البريطانية وكذا الجامعة الملكية المغربية للتجديف، تمثل حدثا مهما على عدة مستويات".

واسترسل: "يمثل لنا هذا الحدث نشاطا رياضيا مهما وتاريخيا في الآن ذاته؛ إذ سيبقى بصمة لأجيالنا القادمة التي ستعمل على حفظها واستثمارها في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والمملكة البريطانية".

بدوره، عبر إيان مانديل، رئيس نادي القوارب بجامعة أوكسفورد، عن سعادته بالمساهمة في تأمين مشاركة نادي القوارب بجامعة أوكسفورد الخاص بالرجال، وكذلك النادي الخاص بالنساء، وحضورهما في فعاليات الدورة الأولى من أول مسابقة للتجديف بالرباط، وزاد: "نحن نتوق إلى مشاركة أصدقائنا المغاربة هذه التظاهرة، ومتشوقون لزيارة المغرب".

وقدم مانديل شكره للجامعة الملكية المغربية للتجديف وللسفارة البريطانية بالرباط ولمارينا نهر أبي رقراق، على المساهمة في تنظيم هذه المسابقة، مؤكدا أنها ستكون ممتعة.