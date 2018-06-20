جماهير مغربية تهتف باسم ميسي لمضايقة رونالدو

هسبريس - إفي

كما حدث في مرات سابقة في ملاعب الكرة الإسبانية وفي عدة ملاعب حول العالم، حاولت الجماهير المغربية مضايقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة التي انتهت قبل قليل بين المغرب والبرتغال ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كاس العالم 2018 بروسيا بالهتاف للأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقامت الجماهير المغربية الحاضرة في ملعب لوجنيكي بالهتاف عدة مرات باسم أسطورة الكرة العالمية والأرجنتينية ليونيل ميسي لاستفزاز اللاعب البرتغالي.

ولم تؤت الهتافات بثمارها بعد أن أصبح رونالدو أحد نجوم اللقاء بعد أن سجل هدف الفوز للبرتغال في الشوط الأول.

ورفع النجم البرتغالي رصيده من الأهداف في المونديال الحالي إلى أربعة أهداف ليكون أبرز نجوم البطولة حتى هذه اللحظة.