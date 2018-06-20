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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | رياضة | جماهير مغربية تهتف باسم ميسي لمضايقة رونالدو

جماهير مغربية تهتف باسم ميسي لمضايقة رونالدو

جماهير مغربية تهتف باسم ميسي لمضايقة رونالدو
هسبريس - إفي
الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:44

كما حدث في مرات سابقة في ملاعب الكرة الإسبانية وفي عدة ملاعب حول العالم، حاولت الجماهير المغربية مضايقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة التي انتهت قبل قليل بين المغرب والبرتغال ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كاس العالم 2018 بروسيا بالهتاف للأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقامت الجماهير المغربية الحاضرة في ملعب لوجنيكي بالهتاف عدة مرات باسم أسطورة الكرة العالمية والأرجنتينية ليونيل ميسي لاستفزاز اللاعب البرتغالي.

ولم تؤت الهتافات بثمارها بعد أن أصبح رونالدو أحد نجوم اللقاء بعد أن سجل هدف الفوز للبرتغال في الشوط الأول.

ورفع النجم البرتغالي رصيده من الأهداف في المونديال الحالي إلى أربعة أهداف ليكون أبرز نجوم البطولة حتى هذه اللحظة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - خليلوفيتش الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:51
حشومة مثل هاته الإستفزازات رونالدو محب للمغرب و مستثمر بالمغرب و سجل ضد المغرب و ما دمت في المغرب فلا تستغرب ههههه
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58
2 - الحقيقة المرة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:51
التخلف في ابهى صوره .
شعب متخلف و عار ان يشارك في مثل هذه المناسبات .
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6
3 - مغربي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:52
ما اعجبني فالمبارة الجمهور كانك في الدار البيضاء تحية للمنتخب المغربي خاص رونار يكمل مع هادهي المجموعي شكرا امرابط على الروح الوطنية
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68
4 - Hicham UK الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:52
صراحة ليس لنا هدافون و مع ذلك اهنئ اللاعبين على المستوى الاداء.
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60
5 - الجهل بعينه الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:52
قمة الجهل و التخلف، يعني كنتم تنتضرون منه ان يهاجم مع المغرب و يسجل اهدافا في مرماه؟! سلوك سيئ للاسف الشديد و جهل كبير
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38
6 - سعيد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:53
شرف لنا أن يهتفو بالمرابط وزياش وجميع اللاعبين وهتع فكرة حقيرة فالمغاربة أبانو عن رجولتهم ووطنيتهم وربحنا المقابلة بكل آمتياز لولا عنصرية وعنجهت وحقارت الحكم وأنا لا أؤمن بالمبريرات ولكنها حقيقة واضحة
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32
7 - مغريبي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:53
سلام عليكم بكل صراحة المنتخب لعب كرة جيدة ولكن ماشي لحظ هو السبب الحكم هو في هاذا اللقاء ركلة جزاء واضحة
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30
8 - مواطنة 1 الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:54
علاش كتخرجو للعار ؟ السيد كيدير خدمته وهو صديق للمغرب وكيجي دائما عندنا في العطل . بدل ما تضايقوه ضايقو بوراس اللي سجل على مرماه من الدقة الاولى وفلت على المغاربة التعادل ولا الفوز في اول مباراة ، راه الديفو فينا احنا ماشي في الناس الاخرين .
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29
9 - منصف الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:58
لا أفهم المقارنة بين صانع العاب رقم 10 وبين قناص للاهداف؟؟
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1
10 - Taouchikht الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:58
فريق مغربي عالمي جمهور عالمي ولنرفع القبعة ل امرابت الروح الوطنية
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11 - adam الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:59
كون هتفو بإسم الله الواحد الأحد كان أفضل وأقرب للفوز
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21
12 - amina الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:06
السيد راه دار معاكم زوين و تكايس عليكم انا كراكم ساليتو بشي 5/0 il n'était pas a fond dans le match
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0
13 - أوال إصحان الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:09
آخر هدف سجلناه في المونديال كان عام ١٩٩٨.عشرون عام عن آخر هدف.ولكم في الأرقام عبرة.
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6
14 - متابعة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:19
علاش هو مادار والو. حنا درنا اللي علينا و هو كذلك دار اللي عليه. راه بلادو هاديك. هنا كتبان الروح الرياضية. حنا لعبنا حسن من البرتغال و خسرنا ولكن كيبقى رونالدو حسن من ميسي رياضيا و اخلاقيا. هو بعدا راه ماركا علينا و مستثمر فلوسو عندنا و كيتبرع لغزة. اما ميسي راه مصاحب مع إسرائيل.
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9
15 - لطفي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:31
شكرا للفريق المغربي على الروح القتالية والروح الوطنية التي أبان عنها لقد أظهرتم للعالم أنكم أسود بصح وصحيح هزيمة المنتخب ساهم فيها بشكل كبير حكم المقابلة لقد أضاع على المغاربة ركلة جزاء لا غبار عليها.
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6
16 - مواطن الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:59
بنسبة.للمغاربة.انتها.المنديال.
الدي.توعدوا.بانه.سيكون.من.نصيبهم.
شعب.المداويخ.في.البرلمان.والسلطة.كانوا.
هناك.يبعثرون.مال.الشعب.على.شقروات.روسيا.
انتهينا.ونتها.الثعلب.مشككا.في.نفسه.وفي.اسوده.
هل.هم.فعلا.اسود.جمعهم.من.هلندا.وفرنسا.وبلجيكا.
وهوا.من.ؤروبا.والمال.من.المغرب.والجمهور.من.المغرب.
والمال.من.الخزينة.العامة.انتهينا.وعودنا.المقاطعة.
نريد.المحاسبة.فقد.رسل.الملك.رسالة.لوزيره.فداخلية.
يطلب.بالمحاسبة.والكفاءة.نريد.محاسبة.الحكومة.والبرلمان.
واسقاطهما.
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17 - maddo الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:13
انتظروا الاحتفالات والاستقبلات والمكافآت للمنتخب.... فنحن شعب لا يتقبل الهزيمة ويوهم نفسه انه انتصر!! "
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