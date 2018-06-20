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كُتّاب وآراء
جماهير مغربية تهتف باسم ميسي لمضايقة رونالدو
كما حدث في مرات سابقة في ملاعب الكرة الإسبانية وفي عدة ملاعب حول العالم، حاولت الجماهير المغربية مضايقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة التي انتهت قبل قليل بين المغرب والبرتغال ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كاس العالم 2018 بروسيا بالهتاف للأرجنتيني ليونيل ميسي.
وقامت الجماهير المغربية الحاضرة في ملعب لوجنيكي بالهتاف عدة مرات باسم أسطورة الكرة العالمية والأرجنتينية ليونيل ميسي لاستفزاز اللاعب البرتغالي.
ولم تؤت الهتافات بثمارها بعد أن أصبح رونالدو أحد نجوم اللقاء بعد أن سجل هدف الفوز للبرتغال في الشوط الأول.
ورفع النجم البرتغالي رصيده من الأهداف في المونديال الحالي إلى أربعة أهداف ليكون أبرز نجوم البطولة حتى هذه اللحظة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
شعب متخلف و عار ان يشارك في مثل هذه المناسبات .
الدي.توعدوا.بانه.سيكون.من.نصيبهم.
شعب.المداويخ.في.البرلمان.والسلطة.كانوا.
هناك.يبعثرون.مال.الشعب.على.شقروات.روسيا.
انتهينا.ونتها.الثعلب.مشككا.في.نفسه.وفي.اسوده.
هل.هم.فعلا.اسود.جمعهم.من.هلندا.وفرنسا.وبلجيكا.
وهوا.من.ؤروبا.والمال.من.المغرب.والجمهور.من.المغرب.
والمال.من.الخزينة.العامة.انتهينا.وعودنا.المقاطعة.
نريد.المحاسبة.فقد.رسل.الملك.رسالة.لوزيره.فداخلية.
يطلب.بالمحاسبة.والكفاءة.نريد.محاسبة.الحكومة.والبرلمان.
واسقاطهما.