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رونالدو يشيد بالأداء القوي والروح القتالية للاعبي المنتخب المغربي

رونالدو يشيد بالأداء القوي والروح القتالية للاعبي المنتخب المغربي
هسبريس من الرباط
الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:14

قال البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي، اليوم في مؤتمر صحافي بعد الفوز على المغرب بهدف نظيف من توقيعه، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية في كأس العالم، إنه سعيد للغاية بالحصول على النقاط الثلاثة وتسجيل هدف المباراة.

وصرح رونالدو، في مؤتمر صحافي عقب المباراة، قائلا: "كنا نسعى ألا نتعرض للإقصاء. تمكنت من إحراز هدف والحصول على النقاط الثلاثة وأنا سعيد جدا. كنا نعرف أن المغرب منتخب قوي".

وأضاف: "فوجئنا بالأداء القوي والشراسة والروح القتالية من جانب لاعبي المغرب طوال شوطي المباراة"، متابعا: "الأهم أننا حصدنا ثلاث نقاط غالية، وأرغب في مواصلة العمل والتأهل إلى الدور المقبل للمونديال، فأهدافنا دائمًا ما نحددها خطوة بخطوة".

بخصوص مستقبل البرتغال، قال رونالدو: "نفكر في كل مباراة على حدة. تعادلنا في المباراة الأولى وفزنا في الثانية وسنفعل ما في وسعنا للتأهل إلى الدور المقبل"، مختتما تصريحاته بالقول: "سنحاول بذل قصارى جهدنا خلال لقاء إيران الأخير، واعتلاء صدارة المجموعة".

يذكر أن "الدون" رونالدو كان صاحب هدف المواجهة الوحيد وحصل على جائزة رجل المباراة؛ الأمر الذي أثار قدرا كبيرا من الجدل في ظل تألق نور الدين امرابط.

ويتصدر كريستيانو هدافي المونديال حاليا برصيد أربعة أهداف، ليواصل مشواره الرائع في البطولة؛ إذ كان قد سجل "هاتريك" في مرمى إسبانيا في الجولة الأولى (3-3).

من جهته، أقر مدرب المنتخب البرتغالي، فرناندو سانتوس، بأن مواجهة المغرب كانت صعبة. وبخصوص ما كان ينقص فريقه في مواجهة "أسود الأطلس"، قال سانتوس: "أعتقد أننا يجب أن نعمل على تغيير استراتيجيتنا بعد أول ثلاثين دقيقة، لأن هذا سبق وحدث مع إسبانيا".

وأضاف المدرب "هذه هي كرة القدم أحيانا لا يفوز من يلعب أفضل والمنتخب المغربي قوي، لكن كما سبق وقلت أنا غير راض عن مستوانا في هذه المواجهة بصورة عامة".

وصرح سانتوس بخصوص إذا كان فريقه مرشحا للقب قال "يجب أن نفكر في مواجهة إيران ونتأهل لثمن النهائي وبعدها نفكر في أي شيء آخر وبعد ثمن النهائي حال الوصول إليه ستتغير الكثير من الأمور".

وبخصوص أداء المنتخبات الأخرى مقارنة بالبرتغال وإذا كانت في وضع يجعلها مرشحة للكأس قال سانتوس "لا. لا شك أن كل المباريات صعبة والمنتخبات الأخرى تقدم أداء ممتاز. هيرفي رينار مدرب المغرب ممتاز وكان هناك انسجام بين لاعبيه وفي بعض الأحيان تواجه مشاكل غير متوقعة في فريقك. هذه الأمور تحدث".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (61)

1 - talha الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:21
المرجو منكم عدم تدمير هذا المنتخب . لقد لعبو بشرف . يجب فقط العمل على تطوير خط الهجوم .
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335
2 - ريفي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:22
البرتغال كان أفضل مائة مرة من المغرب...اللعابة دياولنا بحال إلا نا عمرهم لعبو شي كرة..خصوصا أمرابط و بنعطية..كيضرب كيدفع كيجري ...المنتخب كيستحق الخسارة و لا يشرفني ذلك...تحية للبرتغال و عاش الريف
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-813
3 - يونس السلفي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:23
المغرب لعب مباراة قوية ولكن الحظ والو
البرتغال بقات غير كتفرج
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335
4 - علي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:23
المغرب لعب بشكل جيد جدا و لكن كان ينقصه رونالدو الذي يستطيع ترجمة الفرص الى اهداف.
عرفت الان لماذا رونالدو هو اغنى لاعب في العالم.
لا معنى للمجهود اذا لم تستطع تسجيل الاهداف
الكأس يحتاج الى الفوز  و الى اهداف
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209
5 - عبدالصمد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:25
الحمد لله على كلشي.
شكر خاص للاعبين و الجماهير المغربية
يكفي انه شهد شاهد من اَهلها ان المغرب قوي و أدى بشكل جيد.
تحية لك الإخوة المغاربة و العرب و كل من ساند المنتخب الوطني.
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182
6 - ديما مغرب الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:25
لم اعلم من اين اتى كل هدا النحس للمنتخب المغربي 
اداء رائع محاولات بالجملة ضيع منتخبنا المغربي 4 نقاط في المبارتين 
كل الحكام بجانب اوروبا لمسة يد لبيبي وشد من الخلف لنوردين المرابط 
المنتخب المغربي قدم اداء رائع سيطرة من الطول والعرض ولكن تنقص المسة الاخيرة
المكزة
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156
7 - محمد وجدة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:26
يجب أن يشيد بالحكم اللدي حرمنا من الحلم
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59
8 - أمين الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:26
مادا أقول ارفع رأسك يا مغرب لديك رجال في الملعب
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116
9 - رشدي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:27
سمعت أننا كانوجدوا لاستقبال حافل للفريق الوطني خلال عودته للوطن.. صراحة إن كان حقيقة فنحن نستحق لقب "شعب الهزائم" !!! عمركم شفتو شعب يحتفل بالهزيمة؟؟؟ هوما حنا !! تدنى سقف مطالبنا و متمنياتنا و أهدافنا لدرجة الاحتفال بالاقصاء و الهزيمة !!! بزاف هادشي
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-122
10 - كريمة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:27
هنيئا لكم الفوز. وهنيئا لنا بمنتخبنا الوطني القوي الذي أبان عن روح وطنية قتالية عالية.لم يحالفنا الحظ
ومن الاحسن نيت يرجعو فلوس الكرة زايدة فولاد الشعب
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86
11 - حاميدو الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:29
رغم خروجنا من السباق يبقى منتخبنا فريقا كبيرا ولدينا مدرب كبير لم يسعفنا الحظ وهذا وارد في كرة القدم والنتائج ستأتي فيما بعد ان شاء الله.
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77
12 - sehbi rachid الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:30
هداك الحكم دعينا لله ظلمهم اوظلمنا معهم
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34
13 - Khalid الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:30
إلى صاحب التعليق 2 يظهر من تعليقاتك أنك أصلا لست مغربيا و لا ريفيا عندما ذكرت أمرابط و بنعطية دع الأمور لأهلها و تكلم عن أمور أخرى غير كرة القدم
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94
14 - L.M الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:30
عندما يكون هناك حكم يحطم المعنويات ولا يرجع إلى تقنية الفيديو بأوامر من الفيفا فذلكم النتيجة.. كان خوف الفيفا وحدسها إن احتسبت ركلة الجزاء وتعادل المغرب فهو حتما سيفوز ، لكن هم ضغطوا على الحكم حتى يبقي الأمل لفريق رونالدو ولا تضيع أموال الرهان الكروي الذي رشح البرتغال بقوة، خلاصة القول الظلم على مرأى العالم .
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42
15 - rahim الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:31
برافو اسود...خسرنا المقابلة وربنا فريقا قويا للمستقبل&&&كم انت كبير يانورالدين يا أمرابط $$
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53
16 - كمال الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:32
رونالدو قضى الغرض
برد على المغاربة .راكوم صعاب .واعرين.مجهدين
اهم حاجة هي الواقعية والنتيجة .
للاسف الجمهور هاوي وكذلك الاعبيين
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-25
17 - mahroucha tounfit الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:33
لقد اعترفو الحمد لله ان المنتخب متماسك و قوي و يبقى المشكل الكبير هو ان عنصورية ترامب تجري في دم الحكام للاسف الشديد تحيا مرتا اخرى للنخبة الوطنية.
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23
18 - كوورة دي مروك الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:33
مشكلنا التاريخي مع اللمسة الاخيرة يجب قناصة من العيار الثقيل
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17
19 - Simotal الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:33
رجل المقابلة هو امرابط تحية كبيرة للمنتخب الوطني الذي كان في أحسن أحواله وشرفنا في روسيا لكن الحظ لم يكن معنا هنيأ لنا بهذا المنتخب والمزيد من التفوق
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33
20 - كمال الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:34
واضح للجميع ان الحظ رافق المتخب البرتغالي.
رونالدو كل ما فعله طوال المقابلة هو تسجيل الهدف فقط.
الشوط الثاني كان كله هجوم وراء هجوم من قبل المنتخب المغربي لكن الكره لم تريد ان تخترق شباك مرمى البرتغال.
المهم رأينا مقابله شيقه واداء جيد من قبل المنتخب المغربي.
نتقبل النتيجه بروح رياضيه.
شاهدت المقابله على شاشه التلفزه الاسبانيه. فجل المعلقين الاسبان إشادو وتفاجؤو بالاداء المغربي واعترفو بتفوقه على البرتغال وان النتيجه لا تعكس ما رأيناه فوق ارضيه الملعب.
واالسلام
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33
21 - يوسف الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:36
الحكم لم ينصفنا في ضربتان جزاء مسخوط الواليدين المنتخب لعب لكن ليس هناك من يسجل فرص واقعية فوق الشباك لم تجد قناص حقيقي تحية لمرابط وضرار وبنعطية والكل في الحقيقة دورنا الكرة لكن الهداف واااااالو معندناش هاد التشكيلا كان على رونار يلعب بيها مع ايران هده هي التشكيلة الرسمية على الاقل خرجنا باقل الاضرار
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18
22 - مغتربة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:36
المنتخب المغربي لعب والبرتغال فازت صراحةالمغرب لعبت وقاتلت وشرفت الكرة العربية رغم الاقصاء المبكر برافو امتعتمونا بلعب رائع وأداء مشرف المرابط المرابط المرابط مغربي حتى العظم
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23
23 - مغربي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:36
اعتقد ان لاعبينا لم يكونوا اذكياء وهم يتابعون اللعب في كل مرة كان فيها الحكم الامريكي يتغاضى عن ضربات الجزاء والتي عددها 3. كما لا يفوتني ان اذكر ان الفيفا ليست نزيهة واشك في نزاهة القرعة و اختيار حكام المباريات.هناك عداء خفي من امريكا للمغرب لا يرى بالملموس الا عبر كاس العالم.امريكا تعرف ان المغرب دولة محورية و بالتالي فهي لنا بالمرصاد.توالي خيبات المغرب في سعيه لاستضافة كاس العالم.اقصاء المغرب اليوم امام البرتغال ثم الاقصاء في مونديال فرنسا كان على يد حكم امريكي ايضا عندما منح النرويج ضربة جزاء جعلتها ترافق البرازيل و المغرب يودع المونديال ولكن لاعبينا كانوا سذجا و هم يضيعون الفرص اليوم و يرتكبون اخطاء ا خاصة بنعطية حكيمي و بلهندة وقبلهم داكوستا. كما ان سوء الطالع و قلة خبرة رونارد كانت بادية بعد هاتين المبارتين.
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2
24 - جبلي ابن الجبل الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:36
رونار ارتكب اخطاء فمبارة إيران و كلفت المنتخب الخسارة و الإقصاء المبكر (أقحم لاعبين فالشوط الثاني الاول ارتكب الخطأ و الثاني سجل ضد مرماه) ،،هاد تجربة غيحتاجها رونار فالمستقبل حيت ما نلقاوش اسحن منو مدرب للمنتخب الوطني. فظرف وجيز استطع يشكل فريق منسجم يلعب كرة جميلة و القادم أجمل إن شاء الله، باقي مبارة اسبانيا غتكون شكلية للمنتخب و لكن بغيناه يبدع فيها
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6
25 - BVB1 alemanya الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:37
الى رقم 2 الريفي ممكن انك شاهدت مقابلة السعودية وليس المغرب هل مازلت صائما ؟ أين كانت البرتغال أفظل؟ المغرب لاعب 90 دقيقة ظاغط على البرتغال ماعدا إصابة رونالدو لم نراه طيلة المقابلة .بارك عليك تعتز بالريفي وأنت كذالك ريفي وأقول لك أعتز بأني مغربي مسلم ولي جواز السفر مغربي وألماني ولا يوجدو جواز السفر ريفي
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18
26 - driss الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:38
لعبوا مزيان مااااااااااااااااااايستحقوش
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11
27 - كابتن ماجد مقاطع الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:38
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. ماتش كان زوين. الفريق لعب مزيان دار جهدهم ولكن هذه الكرة واحد رابح واحد خاسر .الحكم ضلم المنتخب في ضربات جزاء مستحقة . رولندو مابانش في التيران .
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12
28 - aziz الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:40
هاد التعليق إلى الريفي مزور .مغاربة لعبوا احسن من البرتغال .او إلى كتعبد رونالدو سير عندو يصرف اعليك منبغيوش نهدرو كتهدرون بزز
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15
29 - Ahmed الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:40
اداء جد جد جد رائع للمنتخب المغربي شكرا
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13
30 - ما هو الفشل؟ ؟ ؟ الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:41
طالعت التعليقات العديدة في المقالات السابقة التي تمجد المنتخب و تثني على لعبه فتساءلت مستغربا : ما هو الفشل عندنا؟
و هنا تذكرت كيف أن مسؤولينا لا يقدمون استقالتهم عند إخفاقهم في مهامهم لأنهم لا يعترفون أصلا بفشلهم. فكيف نلومهم و نحن نعتبر أن منتخبا انهزم في مقابلتين و لم يسجل أي هدف قد أدى بشرف!!!!!
بالله عليكم ما هو مفهوم الفشل في بلاد عربستان ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
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-6
31 - كمال الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:41
رقم 9 رشدي
برافو عليك.انت الوحيد الذي احترم تعليقه
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-3
32 - مغربي حر الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:41
الريفي الا ماكانش المنتخب كايشرفك فالمغاربة بزاف عليك أنت تدعو إلى الفتنة إرحل إلى البرتغال احسن ما تبقى فيه
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15
33 - ع.الحميد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:43
بل قل انكم محظوظين بحكم امريكي منحاز
لفريقك. قل ان الحكم ساعدكم على الانتصار
بالتغاضي على 3ضربات جزاء.
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10
34 - احمد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:43
المغرب لعاب مزيان لكن يفتقر لهدافين.
الأمريكي لا يراقب إلا اخطاء المغاربة أما اخطاء البرتغال فيتغاضا عنها وكأنه لم ير شيئا.
تحيز واضح !!!!!
برافو للفريق الوطني على كل حال.
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12
35 - halim الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:45
كاءس العالم تعترف بالاهداف المغرب في حاجة الى رجال حقيقيين وليس لاناس ورقيين يبيعون الاوهام
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-11
36 - Morocco الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:48
صاحب التعليق 2 راه بان ليا كنتي كتشوفًً الماتش بالمقلوب او لا تلفازة لي كانت مقلوبة .... او لا عقلك لي مقلوب . ديما مغرب ي
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6
37 - فهد السعودية الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:50
من الأعماق الف مبروك للبرتغال .
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-8
38 - مبدع الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:50
الحمد لله، شكرا رونالدو.
هذا كلام يثلج الصدووووووور.
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-1
39 - Faouzi الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:50
هذه ليست هزيمة بل انتصار لنا، لكي نعود الى رشدنا ونفكر بما يعود علينا بالنفع، بعكس كرة القدم التي لن تفيدنا في شيء. حان الوقت لنعود ونصب تفكيرنا في مشاكلنا الأساسية وعلى رأسها غلاء المعيشة، واللاءحة طويلة.
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-1
40 - المغربي حار الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:50
بهذه الهزيمة, يمكن ان نقول ان المنتخبات العربية غير قادرة على مسايرت المنتخبات العريقة لما اها من لعبين ممارسين في الاندية الكبيرة .....
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2
41 - مغربية الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:51
هده المقابلة فعلا روعة روح قتالية فرجة حماس لا يمكننا طلب اكثر من هدا من المنتخب المغربي لنكن واقعيين لن يفوز منتخب عربي بالكأس لان المنتخبات المشاركة قوية و لها تاريخ في كأس العالم لها احسن لاعبي الكرة في العالم كنا نتمنى ان يبقى منتخبنا للدور المقبل لكن سوء الحظ هو كدلك عجل بخروجه و مع دلك فالمغرب من احس المنتخبات العربية .
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1
42 - فقط الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:51
انحياز التحكيم له دور في المطش
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1
43 - الغرباء الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:52
المنتخب الذي لا يسجل و ينهزم في النتيجه من العار التنويه به و الاستمرار في نفخه..
هنيئا للاشخاص الذين اختلسوا المال العام باسم كاس العالم و نفقات المنتخب...و لا عزاء للشعب.
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-2
44 - مكسيكو86 الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:52
ونحن كذلك نشيد بمنتخبنا
منتخب قوي وروح قتالية عالية لكن ينقصنا مدرب يحسن التوظيف
شكراً لاسود الأطلس
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2
45 - Abdellatif الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:52
السلام..الاخوان بعض المرات هناك تعليقات كتعليق الرقم 2 ريفي..يظهر جليا انه يستغل حب المغاربة للكرة ولفريقهم الوطني..وانا ايضا من محبيه وكنغير على بلادي..لكن كيبغيو الناس تكره الريف ويقولوا شوف هاد الريفيين كيكرهوا المنتخب وراهم متطرفين وكدا وكدا..انا متيقن انه ليس بكيفي وما دخل العرب أو البربر بالكرة..قول التعليق ديالك واش عجبك واش معجبكش فالمنتخب وسير فحالك..كنظن فهمتوا الرسالة ديالي..بين قوسين المنتخب جيد لكن قلة الحظ و ينقصنا دائما الاهتمام بالجزءيات الصغيرة..فهي اللتي تصنع الفارق..خطة خنقاتك من الفريق الخصم..خاصك لاعبين يسددوا كرات قوية ومركزة.. خاصك يقظة زيادة مع وجود لاعب كرونالدو..
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8
46 - محمد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:53
الحكم هو من حسم المقابلة لفائدة البرتغال...اما المنتخب اضن أن الهجوم لدينا ضعيف جدا. وحتى الضربات التي كانت تأتي من الجناحين إلى منطقة الهجوم غير مركزة وعشواءية.....
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2
47 - Abdeslam الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:55
إذا كانت الروح فقد وجدناها وإذا كانت الكرة فقد لعبناها وإذا كانت العزيمة والقتالية فقد شاهدناها وإذا هي بالمهارة والإستحواذ فالبرتغال برونالدو أحرجناها وإذا هي بالقوة البدنية والشجاعة فنحن الأسود والملعب غابتنا فالبرتغال أرهبناها ... بل هي بالحظ والتحكيم والإنحياز والظلم كما عهدناها ؛ والذي سيظل نقطة سوداء في تاريخ اللعبة ما دام الفساد في أروقة الفيفا سفلاها وعلاها
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3
48 - اكرم من الناظور الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:55
يجب ان يبقى رونار كمدرب للفريق
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5
49 - فقط الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:56
انحياز التحكيم له دور مهم في المقابلة
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2
50 - متساءل الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:56
هنيءا للرجال المغاربة المقابلة البطولية امام البرتغال
اين من كان يبكي على البرتغال واسبانيا ...
لو كان اختيار للاعبين أكثر نجاعة في الامام كم كانت ستكون النتيجة ...
ما ينقصنا هم لا عبون بخاصيات رونالدو نيمار ديلبيرو توتي... ميسي ... بصير ...ووللا سف في الوقت الحالي لم يجدهم أحد في بلدنا
ما عندنا سوى مهاجمين للمسة واحدة في المرمى فقط وليس خلق هدف
وسط الميدان كان جيدا من ناحية بوصوفة الاحمدي تلزمه السرعة قليلا عدى ذلك حمرو الوجه ولكن معدنا لي يماركي الله غالب وهذا كان معلوما قبل المقابلة الأولى وهنا اختيار المدرب
ولهذا أقول داءما المغاربة لا يجب الخجل من انفسكم لطالما تحاربون في الميدان.
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0
51 - مهاتما غاندي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:59
إلى ريفي - رقم 2 - يا أخي فكر مرتين أو أكثر قبل أن تكتب تعليقك..اللعابة المغاربة كانوا رائعين من بداية المباراة إلى النهاية، بشهادة كريستيانو رونالدو المنافس القوي..على فكرة، نعم عاش الريف عزيزا كريما و كذلك كل ربوع الوطن، نعم تحية للبرتغال البلد الصديق، لكن يبدو أن الفريق المغربي بعض أمهر لاعبيه ريافة!
ألا يستحقون منك كلمة طيبة؟..أم أن الذي في خاطرك ريف آخر لا نعرفه!..لذا رجوتك أن تفكر مرتين..تحياتي
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0
52 - ورديغة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:04
في كل تظاهرة رياضية عالمية من هذا النوع تنقصنا اللمسة الاخيرة للتسجيل
يجب مراجعة هذا المشكل الذي يتردد في كل مناسبة من كاس العالم وبالخصوص ان هذا الدوري العالمي لايتكرر التاهل اليه الا بشق الأنفس
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53 - elamiri elmamoun الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:04
سبحان الله ، ماهذا السر في كرة القدم. رغم مرارة الخسارة، ولأن اللاعبين أبانوا عن قتالية وحب للقميص وللراية الوطنية، أرى الغالبية الساحقة تتعاطف مع اللاعبين بمثل ما تعاطفوا مع عزيز بوحدوز ولو سجل ضد مرماه. شكرا للمتعاطفين مع إخوانهم، شكرا على الروح الوطنية العالية، ظهر المعدن المغربي الأصيل. والله لم يعد يهمني ضياع موروكو2026 ولا خروج المنتخب من الدور الأول، بعد أن قرأت التعليقات فرحت كثيرا وتمنيت أن تعم الفرحة بيت كل مغربي، ودمتم أيها المغاربة فرحين متضامنين أحرارا معززين مكرمين. الحمد والشكرلله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله والعز لتمغربيت.
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54 - Hard Talk الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:04
رونالدو لاعب طيب و خلوق و من اصدقاء المغرب و له استثمارات في المغرب تشغل عددا من المغاربة. هكذا هي كرة القدم العبرة بالخاتمة حتى و إن سيطرت على المباراة من أولها إلى آخرها و لم تسجل أهدافا فأنت المنهزم و هذا ينطبق على الفريق المغربي، لعب أفضل من الفريق البرتغالي لكنه لم يسجل. نحن معهم غالبين أو لا.
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55 - محمد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:06
احتراماتي للفريق الوطني
لمن لا روح ولا وطنية له لا يقرا او يعلق على المنتخب الوطني .المنتخب له رجاله .
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56 - BAHAR الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:07
(مردودة) لصاحب التعليق التاني انت لا تفهم في كرة القدم الظاهر انك لا تمتلك روح المواطنة ولست منا
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57 - mohamed الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:09
نور الدين للرابط يستحق وسام فن أعلى درجة
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58 - yassine الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:09
سؤال :لماذا لم يضغط اللاعبون على الحكم والمطالبة باعادة الكاميرا في لمسة يد بيبي كما فعل المصريون امس
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59 - مغربي حر واقعي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:11
البرتغال لاعبا en mode defensive باش تحافضً على الطراوة البدنية للمباريات الجاية ولي كيتصخاب ليه المغرب حسن من البرتغال بطل اوروبا راه كيحلم
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60 - إدريس.م الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:13
الفريق المغربي لعب بروح قتالية عالية رغم تغاضي الحكم الأمريكي على أخطاء لصالحنا كنا نحن الافضل .لو أعطانا الحكم ضربة جزاء واضحة من اثنين لفزنا .لكن الحقيقة المرة هو أننا نحتاج إلى رأس حربة من طينة كريمو.كماتشو. .و الشاوش .بيضوضان واللائحة طويلة انتهى الكلام
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61 - وعزيز الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:14
الى صاحب التعليق رقم 2 ) ريفي (
أظن انك لست (مغربيا) ... و تعليقك غير موضوعي و فاقد الانتماء ..
اذا لم تعتز ببلدك .. فبما تعتز ...؟؟؟؟

التهكم و جلد الذات دليل ضعف الشخصية و انعدام التوازن الفكري ..
غير جنسيتك و انظر هل يقبلون ان يمنحونك إياها ..!!!!

عاش المغرب بلد الأحرار ...
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