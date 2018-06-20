رونالدو يشيد بالأداء القوي والروح القتالية للاعبي المنتخب المغربي

هسبريس من الرباط

قال البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي، اليوم في مؤتمر صحافي بعد الفوز على المغرب بهدف نظيف من توقيعه، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية في كأس العالم، إنه سعيد للغاية بالحصول على النقاط الثلاثة وتسجيل هدف المباراة.

وصرح رونالدو، في مؤتمر صحافي عقب المباراة، قائلا: "كنا نسعى ألا نتعرض للإقصاء. تمكنت من إحراز هدف والحصول على النقاط الثلاثة وأنا سعيد جدا. كنا نعرف أن المغرب منتخب قوي".

وأضاف: "فوجئنا بالأداء القوي والشراسة والروح القتالية من جانب لاعبي المغرب طوال شوطي المباراة"، متابعا: "الأهم أننا حصدنا ثلاث نقاط غالية، وأرغب في مواصلة العمل والتأهل إلى الدور المقبل للمونديال، فأهدافنا دائمًا ما نحددها خطوة بخطوة".

بخصوص مستقبل البرتغال، قال رونالدو: "نفكر في كل مباراة على حدة. تعادلنا في المباراة الأولى وفزنا في الثانية وسنفعل ما في وسعنا للتأهل إلى الدور المقبل"، مختتما تصريحاته بالقول: "سنحاول بذل قصارى جهدنا خلال لقاء إيران الأخير، واعتلاء صدارة المجموعة".

يذكر أن "الدون" رونالدو كان صاحب هدف المواجهة الوحيد وحصل على جائزة رجل المباراة؛ الأمر الذي أثار قدرا كبيرا من الجدل في ظل تألق نور الدين امرابط.

ويتصدر كريستيانو هدافي المونديال حاليا برصيد أربعة أهداف، ليواصل مشواره الرائع في البطولة؛ إذ كان قد سجل "هاتريك" في مرمى إسبانيا في الجولة الأولى (3-3).

من جهته، أقر مدرب المنتخب البرتغالي، فرناندو سانتوس، بأن مواجهة المغرب كانت صعبة. وبخصوص ما كان ينقص فريقه في مواجهة "أسود الأطلس"، قال سانتوس: "أعتقد أننا يجب أن نعمل على تغيير استراتيجيتنا بعد أول ثلاثين دقيقة، لأن هذا سبق وحدث مع إسبانيا".

وأضاف المدرب "هذه هي كرة القدم أحيانا لا يفوز من يلعب أفضل والمنتخب المغربي قوي، لكن كما سبق وقلت أنا غير راض عن مستوانا في هذه المواجهة بصورة عامة".

وصرح سانتوس بخصوص إذا كان فريقه مرشحا للقب قال "يجب أن نفكر في مواجهة إيران ونتأهل لثمن النهائي وبعدها نفكر في أي شيء آخر وبعد ثمن النهائي حال الوصول إليه ستتغير الكثير من الأمور".

وبخصوص أداء المنتخبات الأخرى مقارنة بالبرتغال وإذا كانت في وضع يجعلها مرشحة للكأس قال سانتوس "لا. لا شك أن كل المباريات صعبة والمنتخبات الأخرى تقدم أداء ممتاز. هيرفي رينار مدرب المغرب ممتاز وكان هناك انسجام بين لاعبيه وفي بعض الأحيان تواجه مشاكل غير متوقعة في فريقك. هذه الأمور تحدث".