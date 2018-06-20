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كُتّاب وآراء
رونالدو يشيد بالأداء القوي والروح القتالية للاعبي المنتخب المغربي
قال البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي، اليوم في مؤتمر صحافي بعد الفوز على المغرب بهدف نظيف من توقيعه، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية في كأس العالم، إنه سعيد للغاية بالحصول على النقاط الثلاثة وتسجيل هدف المباراة.
وصرح رونالدو، في مؤتمر صحافي عقب المباراة، قائلا: "كنا نسعى ألا نتعرض للإقصاء. تمكنت من إحراز هدف والحصول على النقاط الثلاثة وأنا سعيد جدا. كنا نعرف أن المغرب منتخب قوي".
وأضاف: "فوجئنا بالأداء القوي والشراسة والروح القتالية من جانب لاعبي المغرب طوال شوطي المباراة"، متابعا: "الأهم أننا حصدنا ثلاث نقاط غالية، وأرغب في مواصلة العمل والتأهل إلى الدور المقبل للمونديال، فأهدافنا دائمًا ما نحددها خطوة بخطوة".
بخصوص مستقبل البرتغال، قال رونالدو: "نفكر في كل مباراة على حدة. تعادلنا في المباراة الأولى وفزنا في الثانية وسنفعل ما في وسعنا للتأهل إلى الدور المقبل"، مختتما تصريحاته بالقول: "سنحاول بذل قصارى جهدنا خلال لقاء إيران الأخير، واعتلاء صدارة المجموعة".
يذكر أن "الدون" رونالدو كان صاحب هدف المواجهة الوحيد وحصل على جائزة رجل المباراة؛ الأمر الذي أثار قدرا كبيرا من الجدل في ظل تألق نور الدين امرابط.
ويتصدر كريستيانو هدافي المونديال حاليا برصيد أربعة أهداف، ليواصل مشواره الرائع في البطولة؛ إذ كان قد سجل "هاتريك" في مرمى إسبانيا في الجولة الأولى (3-3).
من جهته، أقر مدرب المنتخب البرتغالي، فرناندو سانتوس، بأن مواجهة المغرب كانت صعبة. وبخصوص ما كان ينقص فريقه في مواجهة "أسود الأطلس"، قال سانتوس: "أعتقد أننا يجب أن نعمل على تغيير استراتيجيتنا بعد أول ثلاثين دقيقة، لأن هذا سبق وحدث مع إسبانيا".
وأضاف المدرب "هذه هي كرة القدم أحيانا لا يفوز من يلعب أفضل والمنتخب المغربي قوي، لكن كما سبق وقلت أنا غير راض عن مستوانا في هذه المواجهة بصورة عامة".
وصرح سانتوس بخصوص إذا كان فريقه مرشحا للقب قال "يجب أن نفكر في مواجهة إيران ونتأهل لثمن النهائي وبعدها نفكر في أي شيء آخر وبعد ثمن النهائي حال الوصول إليه ستتغير الكثير من الأمور".
وبخصوص أداء المنتخبات الأخرى مقارنة بالبرتغال وإذا كانت في وضع يجعلها مرشحة للكأس قال سانتوس "لا. لا شك أن كل المباريات صعبة والمنتخبات الأخرى تقدم أداء ممتاز. هيرفي رينار مدرب المغرب ممتاز وكان هناك انسجام بين لاعبيه وفي بعض الأحيان تواجه مشاكل غير متوقعة في فريقك. هذه الأمور تحدث".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (61)
البرتغال بقات غير كتفرج
عرفت الان لماذا رونالدو هو اغنى لاعب في العالم.
لا معنى للمجهود اذا لم تستطع تسجيل الاهداف
الكأس يحتاج الى الفوز و الى اهداف
شكر خاص للاعبين و الجماهير المغربية
يكفي انه شهد شاهد من اَهلها ان المغرب قوي و أدى بشكل جيد.
تحية لك الإخوة المغاربة و العرب و كل من ساند المنتخب الوطني.
اداء رائع محاولات بالجملة ضيع منتخبنا المغربي 4 نقاط في المبارتين
كل الحكام بجانب اوروبا لمسة يد لبيبي وشد من الخلف لنوردين المرابط
المنتخب المغربي قدم اداء رائع سيطرة من الطول والعرض ولكن تنقص المسة الاخيرة
المكزة
ومن الاحسن نيت يرجعو فلوس الكرة زايدة فولاد الشعب
برد على المغاربة .راكوم صعاب .واعرين.مجهدين
اهم حاجة هي الواقعية والنتيجة .
للاسف الجمهور هاوي وكذلك الاعبيين
رونالدو كل ما فعله طوال المقابلة هو تسجيل الهدف فقط.
الشوط الثاني كان كله هجوم وراء هجوم من قبل المنتخب المغربي لكن الكره لم تريد ان تخترق شباك مرمى البرتغال.
المهم رأينا مقابله شيقه واداء جيد من قبل المنتخب المغربي.
نتقبل النتيجه بروح رياضيه.
شاهدت المقابله على شاشه التلفزه الاسبانيه. فجل المعلقين الاسبان إشادو وتفاجؤو بالاداء المغربي واعترفو بتفوقه على البرتغال وان النتيجه لا تعكس ما رأيناه فوق ارضيه الملعب.
واالسلام
و هنا تذكرت كيف أن مسؤولينا لا يقدمون استقالتهم عند إخفاقهم في مهامهم لأنهم لا يعترفون أصلا بفشلهم. فكيف نلومهم و نحن نعتبر أن منتخبا انهزم في مقابلتين و لم يسجل أي هدف قد أدى بشرف!!!!!
بالله عليكم ما هو مفهوم الفشل في بلاد عربستان ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
برافو عليك.انت الوحيد الذي احترم تعليقه
لفريقك. قل ان الحكم ساعدكم على الانتصار
بالتغاضي على 3ضربات جزاء.
الأمريكي لا يراقب إلا اخطاء المغاربة أما اخطاء البرتغال فيتغاضا عنها وكأنه لم ير شيئا.
تحيز واضح !!!!!
برافو للفريق الوطني على كل حال.
هذا كلام يثلج الصدووووووور.
هنيئا للاشخاص الذين اختلسوا المال العام باسم كاس العالم و نفقات المنتخب...و لا عزاء للشعب.
منتخب قوي وروح قتالية عالية لكن ينقصنا مدرب يحسن التوظيف
شكراً لاسود الأطلس
اين من كان يبكي على البرتغال واسبانيا ...
لو كان اختيار للاعبين أكثر نجاعة في الامام كم كانت ستكون النتيجة ...
ما ينقصنا هم لا عبون بخاصيات رونالدو نيمار ديلبيرو توتي... ميسي ... بصير ...ووللا سف في الوقت الحالي لم يجدهم أحد في بلدنا
ما عندنا سوى مهاجمين للمسة واحدة في المرمى فقط وليس خلق هدف
وسط الميدان كان جيدا من ناحية بوصوفة الاحمدي تلزمه السرعة قليلا عدى ذلك حمرو الوجه ولكن معدنا لي يماركي الله غالب وهذا كان معلوما قبل المقابلة الأولى وهنا اختيار المدرب
ولهذا أقول داءما المغاربة لا يجب الخجل من انفسكم لطالما تحاربون في الميدان.
ألا يستحقون منك كلمة طيبة؟..أم أن الذي في خاطرك ريف آخر لا نعرفه!..لذا رجوتك أن تفكر مرتين..تحياتي
يجب مراجعة هذا المشكل الذي يتردد في كل مناسبة من كاس العالم وبالخصوص ان هذا الدوري العالمي لايتكرر التاهل اليه الا بشق الأنفس
لمن لا روح ولا وطنية له لا يقرا او يعلق على المنتخب الوطني .المنتخب له رجاله .
أظن انك لست (مغربيا) ... و تعليقك غير موضوعي و فاقد الانتماء ..
اذا لم تعتز ببلدك .. فبما تعتز ...؟؟؟؟
التهكم و جلد الذات دليل ضعف الشخصية و انعدام التوازن الفكري ..
غير جنسيتك و انظر هل يقبلون ان يمنحونك إياها ..!!!!
عاش المغرب بلد الأحرار ...