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بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

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الرئيسية | رياضة | رونار يشكك في صحة هدف البرتغال ضد المغرب في المونديال

رونار يشكك في صحة هدف البرتغال ضد المغرب في المونديال

رونار يشكك في صحة هدف البرتغال ضد المغرب في المونديال
محمد أمين متبار من موسكو
الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:31

قال الناخب الوطني هيرفي رونار إن الشعب المغربي سيكون فخورا جدا بمنتخبه رغم الخسارة والإقصاء اليوم أمام البرتغال بهدف نظيف...، مضيفا أن المنتخب المغربي قدّم مباراتين جميلتين، ولعب كرة ممتعة.

وأورد الناخب الوطني خلال الندوة الصحافية التي تلت المباراة أن التحكيم لم يكن في الموعد، داعيا إلى إعادة مجموعة من اللقطات، بما فيها لقطة الهدف التي أهدت الانتصار للمنتخب البرتغالي، ومن ثمّة الحُكم بشكل عادل.

وأشار رونار قال الناخب الوطني هيرفي رونار إن الشعب المغربي سيكون فخورا جدا بمنتخبه رغم الخسارة والإقصاء اليوم أمام البرتغال بهدف نظيفإلى أن المنتخب قدّم مباراة كبيرة ولعب هجوميا وخلق مجموعة من الفرص، إلا أنه لم ينجح في زيارة شباك الخصم، مردفا أن "الدهشة لم تكن من رونالدو أو المنتخب البرتغالي. إذا كان هناك شيء يثير الإعجاب، فهو الجمهور المغربي الذي أحسسنا معه أننا في الدار البيضاء".

ورفض رونار انتقاد التحكيم أو التعليق على مستواه، مضيفا أنه دعا فقط إلى إعادة بعض اللقطات، ومحاولة التأكد من بعض القرارات التي منحت أفضلية للمنتخب البرتغالي، وأنه لا يريد إطلاق أحكام على الطاقم الذي قاد اللقاء حتى لا يتعرّض لعقوبات من الاتحاد الدولي.

وأكّد مدرب المنتخب المغربي أنه سيحاول خوض مباراة المنتخب الإسباني بالكيفية نفسها والأداء الرجولي والجميل من المجموعة من أجل إنهاء المشاركة المغربية في صورة حسنة، "حتى وإن كان السقوط، فإنه يكون بشرف"، بتعبير رونار.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (43)

1 - hicham الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:42
خروج مؤسف من المونديال اليوم. يجب الإستعداد جيدا لكأس إفريقيا
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152
2 - يونس السلفي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:43
المنتخب في تحسن منذ مجئ الثعلب
بالتوفيق للأسود
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228
3 - yassine الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:44
لكي لا نكدب على أنفسنا لا أحد يكون فخورا بالهزيمة سينسى التاريخ طريقة اللعب ولاكن لن تنسى النتيجة حظ أحسن للمغرب و المغاربة في مواعد كروية أخرى لأن أكثر المتشائمين لم يكن ينتظر هادا السيناريو
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75
4 - it 3 الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:44
هدف البرتغال صحيح ؛ لكن كانت هناك ضربة جزاء حقيقية في الشوط الأول لصالح بوطيب . عموما المنتخب إن خرج فبشرف ووجه احمر
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126
5 - salma الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:45
oui les lions de l'Atlas ont bien joué , c'était un très bon match , on est fièr de vous , bonne continuation , et bonne chance on vous attend dans la coupe d'Afrique incha2allah
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64
6 - احمد خليل الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:45
ياعم المبارة خلصت وانت لسة بتشكك روح انعس
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-244
7 - فاتي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:45
الله يخليكم شرحوا ليا ياك تقصاو.كيفاش قال ليهم هيرفي رونار غادين نلعبوا امام اسبانيا بوجه مشرف شي حد في المعلقين اشرح ليا
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-131
8 - mourad الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:46
un très bon match une bonne équipe pas de remords ce n'est pas la fin du monde si on est out mais on a joué un très beau football.
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66
9 - جمال الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:46
تحية كبيرة للمدرب رونار صراحة مدرب كبير.
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129
10 - حاميدو الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:47
تصريح واقعي من مدرب كبير نعتز به ونتمنى أن يبقى على رأس الادارة التقنية للفريق الوطني.أما عن النتيجة فالله غالب ليس كل ما يتمناه المرء يدركه.
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76
11 - rachid الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:47
بصراحة هرفي رونار يستحق كل الحترام وأتمنى يبقى مدرب المنتخب الوطني
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79
12 - khalid الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:48
mon cher
dans une coupe du monde la bonne équipe c'est celle qui gagne !!!
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-30
13 - جمال decolage الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:48
البكاء مورا الميت خسارة.مادرتو في الطاجين ما يتحرق.....ظ.
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-37
14 - مزابي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:49
تحكيم كارتي لو كانت هذه الاخطاء ضد المغرب لاحتسبها الحكم ضربات جزاء هدف غير مشروع
الحض كل شيء كان ضدنا
لكن مع ذلك المنتخب كان قوي يكفيه بعض الروتشات سكفي ماذا فعل امرابط شكرا لكم جميعا رغم الاقصاء
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44
15 - السالمي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:49
تحية للسيد رونار وللاعبي المنتخب على ادائهم الجميل وخصوصا ضد البرتغال ولكن في نفس الوقت ظهر كذلك جليا ان هذا المدرب يعرف جيدا كيف يلعب في افريقيا ولكن دوليا يفتد الكثير من المعرفة والالمام والتجربة.
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21
16 - bouaazza الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:50
Notre équipe est en construction cet entraîneur doit continuer jusqu'à la coupe d'Afrique si on le vire l'équipe va couler et on doit attendre 20/30 ans pour revoir une équipe du Maroc soutenez cet entraîneur soyez intelligent
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19
17 - محمد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:50
لاحظنا أن مجهودات عناصر المنتخب المغربي كلها فردية وعقيمة ومرهقة .منتخب أللمغرب لا يمكن أن يمضي قدما، لأنه لا يجيد تماما اللعب الجماعي. اللعب الجماعي يربك الخصم ويمنح فرص التسجيل.
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-29
18 - basma الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:51
المهم ربحنا فريق فتي وعتيد مزال يعطي انشاء الله كأس افريقيا المقبلة لنا والله الموفق
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23
19 - مواطن الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:52
انت مدرب فاشل هذا ماأستطيع قوله لك أطلب من ان تستقيل رونار
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-71
20 - adel الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:53
ا لهدف صحيح السي رونار لا مجال للتبريرات
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0
21 - انتظروا 2022 الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:54
البكا ورا الميت خسارا الان ننتظر مونديال 2022 لكن بشرط ان يكون منتخبا وطنيا و ليس منتخب ابناء الجالية
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-40
22 - abou hassan الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:55
منتخبنا كبير لكن مع الاسف مدرب ضعيف جدا و ابان على ضعفه في هذا المونديال .
واجب عليه ان يرحل فزرا لا نريده بفريقنا الوطني
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-34
23 - ريما الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:57
تحية لولاد بلادنا لاعبين و جمهور...شرفتونا رغم الخسارة
مباراة بمستوى احترافي و هدف يتيم من بطل اوروبا بعد ان نشفنا حلقه

خسارة مباراة و بروز منتخب عالمي

اتمنى ان هيرفي يستمر بتدريب منتخبنا...استاذ!!
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33
24 - مكناسي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:57
ﻻزم علي الجامعة تجديد عقد المدرب ﻷنه مدرب رائع بكل المقاييس رغم الخروج المبكر لنا من المونديال ولكن كسبنا ﻻعبين جيدين ومدرب ثعلب يرغم الخصوم علي اﻹحترام في الملعب والله ولي التوفيق في المسابقات القادمة إن شاء الله
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21
25 - نستحق اكثر من هذا الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:57
بوفال وبدر بانون كانوا سيضيفون الكثير للمنتخب
بانون في الدفاع وكان ممكن تفادي هدفي ايران و البرتغال
بوفال في الهجوم وماأدراك مابوفال
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7
26 - ناري الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:58
اين هو الحكم الرابع والاعادة عبر الشاشة يجب الطعن في النتيجة ومقاطعة المونديال على تحكيم ترامب وكندا
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3
27 - Amine الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:58
الى أخت التعليق 7 هو نحن خرجنا من كاس العالم ولكن المدرب أو المنتخب سيحاول للانتصار فقط للشرف أو حفظ ماء الوحه
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12
28 - مغربي حر الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:59
شكرا رونار قدمت لنا منتخب قوي ونفتخر به مند 20 سنة لم نتاهل الي كأس العالم شكرا على كل ما قدمته لنا وامتنا ان تستمر معنا ونذهب مع الي قطر شكر موصول ياسيدي
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6
29 - Lamborghini الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:00
ماذا عن ركلة جزاء؟ هل في كل مونديال نتعرض للظلم؟!!
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6
30 - حاميدو الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:00
رغم الحزن رغم الألم رغم المرارة فهم أسود...والله العظيم أسود.
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7
31 - bouhadouz الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:02
لا يمكن أن يكون قلب هجوم المنتخب المغربي الذي نعول عليه لإختراق أقوى الفرق الأروبية والعالمية لا عب قادم من دوري الهوات المغربي لاعب لم يستطع فرض نفسه حتى في الدوري المغربي فكفاكم من الزبونية والمجمالة فهذا منتخب يمثل بلد أكمله .
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-5
32 - مصطفى الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:02
رونار نجح في تكوين منتخب متكامل. .. يجب منحه الوقت الكافي لتحقيق النتائج، ،،، المغرب قهر البرتغال و إيران أداءا داخل الميدان و الحظ و التحكيم تكالبا على المغرب فأقصوه. ....
منتخب عملاق و شعب عظيم، والله لأن عيناي دمعتا لما شاهدت المغاربة بالآلاف في مدرجات ملعب موسكو. . كم أنت رائع أيها الشعب وتستحق أن تكون لك مكانة ضمن الكبار.
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8
33 - بوسحور الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:03
الْيَوْمَ شاهدنا مقابلة برازيل ضد البرتغال
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10
34 - doudouh الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:06
المبارة ضد ايران كانت الحاسمة لو رونار لعب بنفس تشكيلة اليوم وبنفس المواقع التي لعب فيها اللعبين للاسف ضد ايران كان سوئ تدبير النخبة
على اي حال ايران لن تفرح كثيرا بحضها لان المغرب ليس سلم يمتطيه الخمائنيون وانتم تعلمون الذي اقصده
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2
35 - مواطنة 1 الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:08
دائما في كل مرة نقول كان الاداء جيدا، الاداء لا يكون جيدا دون فوز ، انت منهزم طالما سجل الخصم ولم تسجل انت ، يجب اعادة النظر في طريقة تفكيرنا ، كل مرة نخطيء نقول لا باس في المرة القادمة ، يجب محاسبة كل واحد على ادائه لانه يتقاضى اجرا مقابله . يجب إعفاء كل من تبت في حقه التخادل والتكاسل واللامسؤولية ، هكذا فقط يمكننا ان نتقدم ، هكذا فقط سوف يشعر كل واحد بضرورة الاجتهاد والقيام بالواجب.
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0
36 - Askary الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:08
Bravo les lions, vous étiez à la hauteur. et merci .
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0
37 - Marwane de casa الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:09
كان ينقصنا متمم للعمليات. أشك أن حذاء بن عطية لم يكن على المقاس ليضيع كل تلك الفرص. اليوم اختلطت السياسة بالرياضة : حكمين من الولايات المتحة الأمريكية، حكم من كندا و الرابع من روسيا !!!
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0
38 - Chafi الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:09
Salamoualaykoum
Un très bon match pour toute l'équipe sans exception un très bon groupe il faut focaliser la coupe d'Afrique 2019 au Cameron et gardons le même staff avec Mr Renard à la tête on a perdu contre le champion d'Europe. On demande des comptes rendus après 6 ans à la tête d'une équipe. Laissons le coach travailler .Et ne pas faire la gaffe de defaire tous ce que la fédération à mis en place. Wabarakallahoufik. Vive le maroc
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0
39 - فاتي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:10
اشكرك الاخ امين على التوضيح حقيقة انا لم افهم لهذا سألت.. وٱستغربت من الديسلايكات
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0
40 - متساءل الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:16
هنالك تحسن من ناحية الخطة
اما عن المدرب انا تدعوه فقط لإعادة قراءة مقومات الفوز الا وهو التهديف
رقم ٩ لوحده لا يمكنه فعل ذلك يجب داءما مهاجم تاني وراءه إلى جانب ١٠ قناص من خلف وبالتالي تكون اي كرة مهدرة من الدفاع خطر مستمر عن طريق القدف من بعيد
تم يجب الاشتغال كثيرا على الضربات الحرة المباشرة و ضربات المرمى لأنها مفاتيح الفوز إلى جانب الاستقرار في الوسط وفي الخلف.
حظا موفقا في المستقبل
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41 - Ayoub الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:17
كل من يقول أن رونارد مدرب متألق فليست له علاقة بكرة القدم .
ليل الفرنسي بعد خمس مباريات يقصي رونار
رونار أول مسؤول عن ضياع الحلم تغييرات هاوية لا يعرف قراءة المباريات
إستبعاد بوفال ازارو
إقحام بلهندة كرسيلا الكعبي دا كوستا حكيمي ...
حسبي الله و نعم الوكيل فيه
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0
42 - ياسيدي وياخويا الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:17
اعلل النفس بالامال اركبها....،مااضيق العيش لولا فسحة الامل.منتخب فيه خلل،اذا يجب على الناخب الاستقالة. ااا رحل ،ارحل بدون مراوغة.
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43 - افران الاطلس المتوسط الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:18
قلتها لكم ان هناك (كريستيانو) لا يمكن ان يفلت الفريق الوطني منه . زيادة عن ذلك فريقنا الوطني تم تم اختياره سيئا مسبقا . الكل ضعيف جدا على المستوى العالمي في كرة القدم . ما عند المغرب موهوبين في كرة القدم وحتى رياظات اخرى استثناء شئ من الالعاب الرياضية
Je vous l'ai dit déjà (Christiano) ne pourra donner aucune chance a notre équipe national de gagné notre équipe de football ne pouvait pas s'échapper à l'équipe nationale du Portugal car, il y'a (Christiano) à l'équipe du Portugal du passé n'est pas celle d’aujourd’hui et le contraire pour le Maroc . ils sont très faibles au niveau football mondial nos joueurs marocain . ce dernier n'a pas de joueurs talentueux dans le football et même chose dans d'autres sports, à l'exception très peu dans l’athlétisme
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