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كُتّاب وآراء
رونار يشكك في صحة هدف البرتغال ضد المغرب في المونديال
قال الناخب الوطني هيرفي رونار إن الشعب المغربي سيكون فخورا جدا بمنتخبه رغم الخسارة والإقصاء اليوم أمام البرتغال بهدف نظيف...، مضيفا أن المنتخب المغربي قدّم مباراتين جميلتين، ولعب كرة ممتعة.
وأورد الناخب الوطني خلال الندوة الصحافية التي تلت المباراة أن التحكيم لم يكن في الموعد، داعيا إلى إعادة مجموعة من اللقطات، بما فيها لقطة الهدف التي أهدت الانتصار للمنتخب البرتغالي، ومن ثمّة الحُكم بشكل عادل.
وأشار رونار قال الناخب الوطني هيرفي رونار إن الشعب المغربي سيكون فخورا جدا بمنتخبه رغم الخسارة والإقصاء اليوم أمام البرتغال بهدف نظيفإلى أن المنتخب قدّم مباراة كبيرة ولعب هجوميا وخلق مجموعة من الفرص، إلا أنه لم ينجح في زيارة شباك الخصم، مردفا أن "الدهشة لم تكن من رونالدو أو المنتخب البرتغالي. إذا كان هناك شيء يثير الإعجاب، فهو الجمهور المغربي الذي أحسسنا معه أننا في الدار البيضاء".
ورفض رونار انتقاد التحكيم أو التعليق على مستواه، مضيفا أنه دعا فقط إلى إعادة بعض اللقطات، ومحاولة التأكد من بعض القرارات التي منحت أفضلية للمنتخب البرتغالي، وأنه لا يريد إطلاق أحكام على الطاقم الذي قاد اللقاء حتى لا يتعرّض لعقوبات من الاتحاد الدولي.
وأكّد مدرب المنتخب المغربي أنه سيحاول خوض مباراة المنتخب الإسباني بالكيفية نفسها والأداء الرجولي والجميل من المجموعة من أجل إنهاء المشاركة المغربية في صورة حسنة، "حتى وإن كان السقوط، فإنه يكون بشرف"، بتعبير رونار.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (43)
بالتوفيق للأسود
dans une coupe du monde la bonne équipe c'est celle qui gagne !!!
الحض كل شيء كان ضدنا
لكن مع ذلك المنتخب كان قوي يكفيه بعض الروتشات سكفي ماذا فعل امرابط شكرا لكم جميعا رغم الاقصاء
واجب عليه ان يرحل فزرا لا نريده بفريقنا الوطني
مباراة بمستوى احترافي و هدف يتيم من بطل اوروبا بعد ان نشفنا حلقه
خسارة مباراة و بروز منتخب عالمي
اتمنى ان هيرفي يستمر بتدريب منتخبنا...استاذ!!
بانون في الدفاع وكان ممكن تفادي هدفي ايران و البرتغال
بوفال في الهجوم وماأدراك مابوفال
منتخب عملاق و شعب عظيم، والله لأن عيناي دمعتا لما شاهدت المغاربة بالآلاف في مدرجات ملعب موسكو. . كم أنت رائع أيها الشعب وتستحق أن تكون لك مكانة ضمن الكبار.
على اي حال ايران لن تفرح كثيرا بحضها لان المغرب ليس سلم يمتطيه الخمائنيون وانتم تعلمون الذي اقصده
Un très bon match pour toute l'équipe sans exception un très bon groupe il faut focaliser la coupe d'Afrique 2019 au Cameron et gardons le même staff avec Mr Renard à la tête on a perdu contre le champion d'Europe. On demande des comptes rendus après 6 ans à la tête d'une équipe. Laissons le coach travailler .Et ne pas faire la gaffe de defaire tous ce que la fédération à mis en place. Wabarakallahoufik. Vive le maroc
اما عن المدرب انا تدعوه فقط لإعادة قراءة مقومات الفوز الا وهو التهديف
رقم ٩ لوحده لا يمكنه فعل ذلك يجب داءما مهاجم تاني وراءه إلى جانب ١٠ قناص من خلف وبالتالي تكون اي كرة مهدرة من الدفاع خطر مستمر عن طريق القدف من بعيد
تم يجب الاشتغال كثيرا على الضربات الحرة المباشرة و ضربات المرمى لأنها مفاتيح الفوز إلى جانب الاستقرار في الوسط وفي الخلف.
حظا موفقا في المستقبل
ليل الفرنسي بعد خمس مباريات يقصي رونار
رونار أول مسؤول عن ضياع الحلم تغييرات هاوية لا يعرف قراءة المباريات
إستبعاد بوفال ازارو
إقحام بلهندة كرسيلا الكعبي دا كوستا حكيمي ...
حسبي الله و نعم الوكيل فيه
Je vous l'ai dit déjà (Christiano) ne pourra donner aucune chance a notre équipe national de gagné notre équipe de football ne pouvait pas s'échapper à l'équipe nationale du Portugal car, il y'a (Christiano) à l'équipe du Portugal du passé n'est pas celle d’aujourd’hui et le contraire pour le Maroc . ils sont très faibles au niveau football mondial nos joueurs marocain . ce dernier n'a pas de joueurs talentueux dans le football et même chose dans d'autres sports, à l'exception très peu dans l’athlétisme